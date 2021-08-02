Муж получившей убежище в Польше белорусской спортсменки Тимановской Зданевич выехал в Украину

Арсений Зданевич, жену которого Кристину Тимановскую пытались силой вывезти в Беларусь после протеста на Олимпиаде в Токио, срочно уехал из Беларуси в Украину.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Еврорадио".

Зданевич рассказал журналистам, что решение выехать из Беларуси принял очень быстро - в течение получаса. В Украину отправился, потому что здесь у него есть знакомые. Сейчас он уже на территории нашей страны, но где именно - говорить отказывается по соображениям безопасности.

"я не хочу, чтобы моя жена находилась одна в другой стране, без какой-либо поддержки. Я в любом случае её поддержу и буду рядом с ней. И работу, я думаю, можно найти в другой стране", - сказал Зданевич.

По его словам, в Беларуси у Кристины Тимановской осталась мама. Зданевич допускает, что они с женой могут вернуться на Родину, но только "если нас не посадят и не будет уголовных дел".

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Ранее белорусские функционеры сняли Тимановскую с Олимпиады после критики в адрес чиновников. Спортсменку попытались против ее воли вывезти из Токио в Беларусь, но она отказалась лететь и обратилась за помощью к полиции. Тимановскя пояснила, что не хочет лететь, потому что дома ее может ждать тюрьма. Она попросила политического убежища в Польше и уже получила гуманитарную визу.