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Муж получившей убежище в Польше белорусской спортсменки Тимановской Зданевич выехал в Украину

Муж получившей убежище в Польше белорусской спортсменки Тимановской Зданевич выехал в Украину

Арсений Зданевич, жену которого Кристину Тимановскую пытались силой вывезти в Беларусь после протеста на Олимпиаде в Токио, срочно уехал из Беларуси в Украину.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Еврорадио".

Зданевич рассказал журналистам, что решение выехать из Беларуси принял очень быстро - в течение получаса. В Украину отправился, потому что здесь у него есть знакомые. Сейчас он уже на территории нашей страны, но где именно - говорить отказывается по соображениям безопасности.

"я не хочу, чтобы моя жена находилась одна в другой стране, без какой-либо поддержки. Я в любом случае её поддержу и буду рядом с ней. И работу, я думаю, можно найти в другой стране", - сказал Зданевич.

По его словам, в Беларуси у Кристины Тимановской осталась мама. Зданевич допускает, что они с женой могут вернуться на Родину, но только "если нас не посадят и не будет уголовных дел".

Также читайте: Глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов пропал в Киеве (обновлено)

Ранее белорусские функционеры сняли Тимановскую с Олимпиады после критики в адрес чиновников. Спортсменку попытались против ее воли вывезти из Токио в Беларусь, но она отказалась лететь и обратилась за помощью к полиции. Тимановскя пояснила, что не хочет лететь, потому что дома ее может ждать тюрьма. Она попросила политического убежища в Польше и уже получила гуманитарную визу

Автор: 

Беларусь (7887) Олимпиада (1136) спорт (2420)


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Топ комментарии
+15
только к нам не едте пока, зелох вас сдаст, и прильнет к глазу куйла, бо он вата
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02.08.2021 20:51
+13
Береженого Бог береже !!! Від неадекватиних параноїків слід триматись ,як далі !!!)))
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02.08.2021 20:52
+9
Об этом я прочитал в 03.30 сегодня. О его пребывании именно в Киеве. Уже 18 часов прошло, с момента размещения той новости. Так это с момента размещения! Вывод: он рванул в Киев немедленно, ещё жена его в аэропорту заявы писала. И прибыл ранее чем она в польском посольстве оказалась, в Токио.
А шо потом? А потом: сегодня утром некий белорус Шишов пропал, чисто от нечего делать, да? Не совсем простой белорус, надо сказать... По поводу ПОТОМ: мне очень нравится это утверждение: "Для тех кто попал в Гестапо, не бывает никакого потом!"(с).
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02.08.2021 20:56
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только к нам не едте пока, зелох вас сдаст, и прильнет к глазу куйла, бо он вата
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02.08.2021 20:51 Ответить
Ты реально не замечаешь взаимосвязи между вагнергейтом, посаженными якобы за убийство беларуса Шеремента украинскими патриотами, постоянно похищаемым судьей Чаусом и риском выдачи политических беженцев Беларуси? Во всех случаях это выгодно кремлю, а следовательно управляющий сейчас страной с помошью зеленогого петрушки Ермак (агент путина) вполне способен это сделать.
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02.08.2021 21:25 Ответить
У Вас орфографическая ошибка - слово "ермак" пишется с маленькой, а не заглавной буквы!
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02.08.2021 21:44 Ответить
Отстаньте от человека. Беженцы - это одно. Вагнеровцы - другое. Понятно, что предателей, которые слили это дело, нужно наказать. Вот следствие в свое время всё и определит. Но беженцев Зеленский не сдавал, по-этому не нужно писать бред, смешав всё в кучу. Слухи и про Порошенко разные ходили, а результат где?
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02.08.2021 22:24 Ответить
как думаешь,куда он делся?и будет ли сбу баканова расследовать случай?

Муж получившей убежище в Польше белорусской спортсменки Тимановской Зданевич выехал в Украину - Цензор.НЕТ 8013
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02.08.2021 21:28 Ответить
https://mobile.twitter.com/babaikit Баба і кіт https://mobile.twitter.com/babaikit @babaikit https://mobile.twitter.com/babaikit/status/1422249517072756745 3 ч

Пока баканівська частина СБУ таскає Чауса по країні, у нас, здається, біларуське КГБ почало людей викрадати.
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02.08.2021 23:37 Ответить
ЗЕнелох целую группу вагнеревцев сдал Лукашенку,оптом.
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02.08.2021 21:12 Ответить
Они что - беженцы из Беларуси в Украину?
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02.08.2021 21:18 Ответить
Долго думаешь 😁
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02.08.2021 21:26 Ответить
Ты правда думаешь, что все тут сидят на форуме и ждут, пока им ответят?
Нормальные люди заходят сюда время от времени, а не висят круглосуточно.
А историю я знаю скорее всего получше тебя, так что задвиг мимо.
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03.08.2021 00:36 Ответить
Когда началась вторая мировая ? 😂
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02.08.2021 21:27 Ответить
этот вопрос для клиента похлеще высшей математики..
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02.08.2021 21:30 Ответить
Волынская резня......?!!!
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02.08.2021 23:42 Ответить
Да, да, та самая - там где мальчиков в трусиках...
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03.08.2021 00:23 Ответить
Зелох никого не выдаст, после вагнеровцев, по которым Зелоху грозит большой срок, он с "бацькой" дел иметь вообще не будет. усатый таракан крепко подставил Зе...
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02.08.2021 21:29 Ответить
ага, один раз не пи не выдал...
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02.08.2021 21:32 Ответить
Та к нам в принципе не надо ехать, со своей бы ватой разобраться.
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02.08.2021 21:48 Ответить
красавчики. Поздравляю, вырвались из зоны.
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02.08.2021 22:37 Ответить
эта "новость" протухла сутки назад. На РОССИЙСКИХ даже сайтах ее опубликовали прошлым вечером.
вот позорище у нас а не журналистика...
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02.08.2021 22:40 Ответить
Береженого Бог береже !!! Від неадекватиних параноїків слід триматись ,як далі !!!)))
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02.08.2021 20:52 Ответить
пару в биатлон квалифицировать...если яйки побольше чем у протасевича..
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02.08.2021 20:55 Ответить
Этот бородатый придурок не мог с собой маму забрать? Ведь тут и ежу понятно, что за мамой прийдут тоже
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02.08.2021 20:55 Ответить
забыл про нее второпях..
А после пересечения границы вспомнил..
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02.08.2021 20:59 Ответить
Хлопці, ви або дуже неуважні, або не одружені!!! Він ТЕЩУ забув!!! Що доволі логічно! ))))))))))
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02.08.2021 21:14 Ответить
Этот бородатый придурок поджав хвоста сбежал, как только жареным запахло. Какая мама??? И готов вернуться если усатый параноик пообещает не открывать против него уголовных дел.
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02.08.2021 23:26 Ответить
Ни мамы ни папы тут вообще никаким боком!
А слинял он я думаю раньше, а не за полчаса, думаю они все заранее спланировали. Но ничего предосудительного в их поступке я не вижу! Спланировали сделали - молодцы! Пострадавших, кроме таракана, я тут не вижу!!!
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03.08.2021 00:28 Ответить
Мамы бывают разные! Может она ярая сторонница Луки и вытянуть ее от туда было нереально!
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03.08.2021 00:26 Ответить
Об этом я прочитал в 03.30 сегодня. О его пребывании именно в Киеве. Уже 18 часов прошло, с момента размещения той новости. Так это с момента размещения! Вывод: он рванул в Киев немедленно, ещё жена его в аэропорту заявы писала. И прибыл ранее чем она в польском посольстве оказалась, в Токио.
А шо потом? А потом: сегодня утром некий белорус Шишов пропал, чисто от нечего делать, да? Не совсем простой белорус, надо сказать... По поводу ПОТОМ: мне очень нравится это утверждение: "Для тех кто попал в Гестапо, не бывает никакого потом!"(с).
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02.08.2021 20:56 Ответить
эти белорусские беженцы нам счастья не приносят..
из за одного такого уже сидят ни за что украинцы по делу Шеремета..
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02.08.2021 20:57 Ответить
А почему они должны нам счастье приносить?

"из за одного такого уже сидят ни за что украинцы по делу Шеремета.."

А другой погиб за наше будущее на Майдане, а третий - за нашу свободу на Донбассе...
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02.08.2021 21:00 Ответить
За наше будущее?
https://naviny.online/rubrics/politic/2014/07/01/ic_articles_112_185937
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02.08.2021 21:02 Ответить
Одни поддержали одно, другие - другое. Не забівай, что им промывают мозги пропагандой 24/7
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02.08.2021 21:15 Ответить
Что ты имеешь против Жизневского?
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02.08.2021 21:28 Ответить
за наше, а не твое

Живє Білорусь !
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02.08.2021 22:18 Ответить
скоро от туда танки на нас полезут
- посмотрим что ты тогда скажешь..
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02.08.2021 22:20 Ответить
и в этом виноваты белорусы?
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02.08.2021 22:38 Ответить
белорусы уже показали что они не кацапы, а нормальный народ
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02.08.2021 22:48 Ответить
... скоро от туда танки на нас полезут...
-----------------------------
А крымчанам всё рассказывали, что к ним поезда с бандеровцами и футбольными фанатами едут всех убивать....
Методичка-то одна...
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03.08.2021 11:07 Ответить
Сидят по делу Шеремета, не из за "одного такого" (который Шеремет), а из за одного недомерка. Клоуна с манией величия, который очень хотел попиарится.....И не выпускают их до сих пор, только потому, что это ударит по его же рейтингу!!!
А впускать их можно и нужно! При этом если:
1. Предоставляется временное убежище - говори на каком хочешь языке, но не более определенного срока в течении которого на тебя не распространяются все права граждан (например покупки земли, недвижимости...) и по окончании срока ты обязан либо покинуть страну либо получить гражданство
2. Получается гражданство, то при условии полной ассимиляции и перехода на украинский язык.
Ибо нехрен тут строить мальнькую "Расею без Путина"
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03.08.2021 00:38 Ответить
https://twitter.com/exel_lence
https://twitter.com/exel_lence

Рудольф Сикорски

@exel_lence


- Але, Григорьич, у меня выборы на носу, поляна зачищена, но надо подстраховаться. А кто у меня вместо пугала?
- ВладимВладимирыч, не вопрос. Сделаем так что даже узкоглазые поймут где настоящий безумный диктатор, а где относительно демократичный государственник...
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02.08.2021 21:04 Ответить
Це їх відносини, двух диктраторів, українцям на це піх..й
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02.08.2021 21:16 Ответить
А в это время один квартальный кловун уже набирает номер лукашенки держа трубку дрожащими ручонками
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02.08.2021 21:07 Ответить
А он ответил чей крым?
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02.08.2021 21:08 Ответить
Там не одна Цимановская попала под Колпак Бульбафюрера...,еще десяток спортсменок не желают возвращаться в ГУЛАГ Путлера...
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02.08.2021 21:17 Ответить
Це, на жаль, ознака лише того, що буде за кожним спортсменом буде закріплено по два ке-ге-біста, як було в рад.часи...
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02.08.2021 21:22 Ответить
Бегите люди из этой Северной Кореи 2.0!
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02.08.2021 21:18 Ответить
Белорусь также как и РАБссиия будет лишена Гимна Флага на всех международных турнирах...но это не Мильдоний.это всего лишь девченка одна поставила весь Мир на уши... Ай да Кристина...
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02.08.2021 21:19 Ответить
Слухайте, дійсно визнаю - білоруси, хоч і не такі як москалі, але все ж, в них мозок вже "шкереберть" від постійної пропаганди. Але це не означає, шо ми не повинні протягнути їм руку допомоги, як нам самим протягують наші друзі з Литви та Польщі! Допоможемо тим кому можемо! І разом виправимо цей жах кремлівскої пропаганди!!!
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02.08.2021 21:20 Ответить
Та біс його знає, кому ми допоможемо.
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02.08.2021 21:43 Ответить
Я з вами згоден... Але... Як не будемо допомагати - то хто нам повірить в майбутньому???
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02.08.2021 21:47 Ответить
Полностью точно те же кацапы, с той только разницей шо не агрессивные и такие инертно флегматичные, а в остальном точно такое же совково кацапское мировозрение...такая же ватоголовая дичь на 90% как и кацапы..
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02.08.2021 22:47 Ответить
К каждому спортсмену сборной Белоруси в Токие было 3 Смотрящих КГБиста Бульбафююрера каже Цимановская...,это кроме тренера и массажиста ,это сколько бабла стоило% 5 Хмырей на 1 спортсмена...Кацздец...
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02.08.2021 21:27 Ответить
В Киеве пропал глава Беларусского Дома в УкраинеСегодня утром глава https://t.me/beldomua Беларусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся. С его номера было сделано несколько так называемых «глухарей», однако сейчас связаться с ним невозможно.
Больше на связь он не выходил. Где он сейчас - неизвестно.
Полиция уведомлена. На место выехал кинолог, ведутся поиски.
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02.08.2021 21:45 Ответить
Pravilmo zdelal,pojedit potom v Polsu k svojej zene
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02.08.2021 21:50 Ответить
Нашёл куда выезжать! У нас Ермак - это первый друг усатого!
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02.08.2021 22:06 Ответить
Недавно зауважив : на дезодорантах , там де надписи на мовах різних народів світу , RUS , BY - і далі московською написано текст . ))) Просрали білоруси свою державу . Втопили в гімні рашистських виродків .
До речі , недавно був свідком , як пралька Атлант яка вже майже продалася , так і залишилась в магазині через кацапомовні написи на панелі управління . Пані купила польський Bosch , де всі написи - українською . Львів . Ринок Південний .
СЛАВА НАЦІЇ !!!
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02.08.2021 23:01 Ответить
Так самопровозглашенный вроде закрыл границу?
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02.08.2021 23:27 Ответить
Дивлюся на це все і волосся дибом, невже зараз 32-33 рік 20 століття, шизофренічні диктатори страх наводять в центрі Європи, а інші держави спостерігають і «озабоченімь» в них все більше і більше.
Знову думаєте, що американці і британці будуть за вас розгрібати це лайно ціною життя своїх громадян?
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03.08.2021 00:27 Ответить
це ви так тонко натякаєте на лайно клоуна в центрі Європи?
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03.08.2021 00:40 Ответить
А не треба було англосаксам уже третій раз рятувати Мордорську імперію від розвалу "ніжками буша" та іншими гуманітарними допомогами!
Хайби котилась ця одвічношовіністична імперія орків, тюрма народів, до бісової матері.
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03.08.2021 09:54 Ответить
Чоловік білоруської спортсменки Тимановської, яка отримала притулок у Польщі, Зданевич виїхав в Україну - Цензор.НЕТ 1950
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03.08.2021 10:12 Ответить
Из Беларуси в Украину, гражданину Беларуси сейчас просто так не выехать...
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03.08.2021 13:23 Ответить
 
 