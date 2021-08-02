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Новости Агрессия России против Украины
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За время режима тишины на Донбассе пострадали 87 мирных жителей, - СММ ОБСЕ

За время режима тишины на Донбассе пострадали 87 мирных жителей, - СММ ОБСЕ

87 мирных жителей Донбасса стали жертвами нарушений с 27 июля 2020 года, когда вступили в силу договоренности о режиме прекращения огня.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном 2 августа, информирует Цензор.НЕТ.

Так, за последние две недели (в отчетный период 12-25 июля) СММ подтвердила сообщения о двух мирных жителях, получивших осколочные ранения. По одному в Донецкой и Луганской областях соответственно.

"Таким образом, с 27 июля 2020 года общее количество подтвержденных жертв среди гражданского населения достигло 87 человек, в том числе 69 раненых в результате срабатывания мин, неразорвавшихся боеприпасов и самодельных взрывных устройств (133 и 49 жертв соответственно за период с 27 июля 2019 года по 26 июля 2020 года)", - говорится в отчете.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ с начала суток трижды нарушили режим "тишины", потерь нет, - штаб ООС

Напомним, Управление верховного комиссара ООН по правам человека посчитало общее число пострадавших в результате боевых действий на Донбассе с 14 апреля 2014 года по 30 июня 2021 года.

Автор: 

ОБСЕ (4871) жертвы (2059) Донбасс (26955)


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За время режима тишины на Донбассе пострадали 87 мирных жителей, - СММ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 3782
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02.08.2021 22:08 Ответить
там тихо только для глухих было
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03.08.2021 03:51 Ответить
Почему режим тишины написан без кавычек ? Сколько можно играться в Голого Короля. Нет никакого режима тишины. Есть режим зелиных памперсов на костях украинцев
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03.08.2021 08:33 Ответить
Я не сторонник насилия, но как можно нормально реагировать на столь явные противозаконные решения наших "уважаемых" служителей Фемиды? Что надо сделать, что б за свои. "правомерные" решения они просто стали тупо боятся , что придется ответить и очень серьезно? Поневоле начинаешь вспоминать 17 год прошлого столетия.
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03.08.2021 08:38 Ответить
 
 