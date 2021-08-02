Минкульт создал цифровую карту мероприятий, которые пройдут по Украине в рамках празднование 30-летия Независимости

Министерство культуры и информационной политики (МКИП) создало цифровую карту мероприятий ко Дню Независимости Украины с информацией по областям.

Ее представил глава ведомства Александр Ткаченко на Всеукраинском форуме "Украина 30" сегодня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МКИП.

На карте можно кликнуть на желаемую область и выбрать одно из более трех сотен интересных событий.

"Цифровая карта событий - это национальная единая платформа, которая будет освещать события, посвященные 30-й годовщине Независимости. Проект охватывает все области Украины. МКИП совместно с областными государственными администрациями проведет более 300 мероприятий в рамках празднования Независимости Украины. На цифровой карте каждая область имеет свой уникальный цветок-символ", - говорится в сообщении.

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На этой карте в интерактивном формате будет отображаться место, время и дата событий с развернутой информацией о самом событии. Карта также содержит удобный функционал поиска по локации и дате и ссылки на социальные сети и другие внешние ресурсы.

Отмечается, что благодаря цифровой карте пользователь сможет просмотреть всю информацию о событиях в конкретном месте и спланировать посещение.

Напомним, что 24 августа в Украине будет отмечаться 30-летие Независимости страны. С 22 по 24 августа в Украине проведут 150 мероприятий, посвященных празднику. Все мероприятия будут объединены слоганом "Ты у меня единственная".

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