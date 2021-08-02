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Новости День Независимости
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Минкульт создал цифровую карту мероприятий, которые пройдут по Украине в рамках празднование 30-летия Независимости

Минкульт создал цифровую карту мероприятий, которые пройдут по Украине в рамках празднование 30-летия Независимости

Министерство культуры и информационной политики (МКИП) создало цифровую карту мероприятий ко Дню Независимости Украины с информацией по областям.

Ее представил глава ведомства Александр Ткаченко на Всеукраинском форуме "Украина 30" сегодня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МКИП.

На карте можно кликнуть на желаемую область и выбрать одно из более трех сотен интересных событий.

"Цифровая карта событий - это национальная единая платформа, которая будет освещать события, посвященные 30-й годовщине Независимости. Проект охватывает все области Украины. МКИП совместно с областными государственными администрациями проведет более 300 мероприятий в рамках празднования Независимости Украины. На цифровой карте каждая область имеет свой уникальный цветок-символ", - говорится в сообщении.

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На этой карте в интерактивном формате будет отображаться место, время и дата событий с развернутой информацией о самом событии. Карта также содержит удобный функционал поиска по локации и дате и ссылки на социальные сети и другие внешние ресурсы.

Отмечается, что благодаря цифровой карте пользователь сможет просмотреть всю информацию о событиях в конкретном месте и спланировать посещение.

Напомним, что 24 августа в Украине будет отмечаться 30-летие Независимости страны. С 22 по 24 августа в Украине проведут 150 мероприятий, посвященных празднику. Все мероприятия будут объединены слоганом "Ты у меня единственная".

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Автор: 

День Независимости (1196) Министерство культуры и информационной политики (771) карта (182)


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Топ комментарии
+12
Минкульт создал цифровую карту мероприятий, которые пройдут по Украине в рамках празднование 30-летия Независимости - Цензор.НЕТ 1315
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02.08.2021 22:05
+11
Минкульт создал цифровую карту мероприятий, которые пройдут по Украине в рамках празднование 30-летия Независимости - Цензор.НЕТ 4450
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02.08.2021 22:03
+7
Він вміє здавати.
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02.08.2021 22:06
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Реально занимаются хернёй.
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02.08.2021 22:01 Ответить
Влаштовувати свято вони вміють.
Тільки за чий рахунок банкетує 95 квартал ?
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02.08.2021 22:06 Ответить
А "мудрому наріду" пох,головне "Лишьби не Порошенко" та "Хуже не будет" !!!!))))
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02.08.2021 22:22 Ответить
Для кого то херня...а кто то лишнюю копеечку в оманский офшор отправит..
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02.08.2021 22:24 Ответить
На рояле играть будут ?
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02.08.2021 22:03 Ответить
Минкульт создал цифровую карту мероприятий, которые пройдут по Украине в рамках празднование 30-летия Независимости - Цензор.НЕТ 4450
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02.08.2021 22:03 Ответить
Він вміє здавати.
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02.08.2021 22:06 Ответить
що да то да.
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02.08.2021 22:10 Ответить
Минкульт создал цифровую карту мероприятий, которые пройдут по Украине в рамках празднование 30-летия Независимости - Цензор.НЕТ 1315
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02.08.2021 22:05 Ответить
І це при тому, що військовим заборгували мільярд гривень.
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02.08.2021 22:07 Ответить
Премьер Британии Борис Джонсон подписал бумагу в которой предусмотрен транш на полтора миллиарда фунтов стерлингов...,кто первым скомуниздит английское бабло? дЕрмак,Коломойский,Зеля или Кучма?
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02.08.2021 22:12 Ответить
Для кубла гельмінтів-політиканів це дрібниці !!!)))
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02.08.2021 22:20 Ответить
Дуэт Киркорова с Куйок будет?
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02.08.2021 22:49 Ответить
на интере каждый выходной этих ушлепков крутят... в в будни если не показывают блеянее бойко это называется постный день
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03.08.2021 05:52 Ответить
Самый уникальный цветок в Крыму.
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02.08.2021 23:00 Ответить
Половина артистів, які виступлять на День Незалежності України не знають чий Крим, ще деякі артисти світили трусами перед ворогами в той час, як вже тривала російська агресія, а деякі вважають, що Крим належить не нам. І весь цей шлак розбавлений вкрапленнями українців. Нафіга?
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02.08.2021 23:36 Ответить
"... которая будет освещать события, посвященные 30-й годовщине Независимости."
а она вообще была?



.
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03.08.2021 03:46 Ответить
На чем бы еще попилить бабла? И это в то время как министр культуры по телеку плачется как бедным каналам тяжело переходить на украинский дубляж скотов и прочих свинособачьих сериалов
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03.08.2021 08:16 Ответить
Хммм...
Мінкульт створив цифрову карту заходів, які відбудуться в Україні в межах святкування 30-річчя Незалежності - Цензор.НЕТ 6402 Мінкульт створив цифрову карту заходів, які відбудуться в Україні в межах святкування 30-річчя Незалежності - Цензор.НЕТ 942
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03.08.2021 08:31 Ответить
 
 