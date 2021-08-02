Главные новости 2 августа: СБУ против Кивиных "Патриотов", ограничения для невакционированных украинцев
СБУ пресекла деятельность "Патриотов за жизнь", сотрудник УДО среди бела дня до комы избил киевского танцора, в жизни не получивших прививок украинцев могут появиться ограничения, - главные новости страны 2 августа.
СБУ "накрыла" Кивиных "Патриотов за жизнь"
Спецслужба сообщила, что блокировала "силовую ячейку", которая специализировалась на совершении преступлений и провокаций. При обысках нашли холодное оружие и марихуану в больших количествах. Народный депутат "ОПЗЖ" Кива записал видеообращение, в котором несколько раз назвал сотрудников СБУ "б##дями" и заявил, что силовики якобы давили на человека, на показаниях которого основано уголовное дело.
Избиение танцора Гончаренко
Скандал дня: танцор балета Дорофеевой Евгений Гончаренко, выйдя из ночного клуба, случайно столкнулся на улице с мужчиной. Тот вернулся и ударил молодого человека в голову так, что танцор - в коме. Мужчина оказался сотрудником УГО, его задержали и могут посадить на 8 лет.
Россияне испытывают на жителя ОРДЛО свою "вакцину"
Первыми об этом сообщили в соцсетях донецкие медики. По их словам, завезенная в оккупированный город вакцина "Спутник Лайт" неэффективна, а данных о ее клинических испытаниях нет. Позже информацию подтвердила разведка: "Жители так называемой ЛДНР могут стать банально подопытными кроликами для российских фармацевтов, которые испытывают на них новый вариант своей вакцины "Sputnik Light", прежде чем предложить ее россиянам", - сказано в ее сообщении.
Бонусы для вакцинированных, ограничения для людей без прививок
Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Украина в ближайшее время будет вынуждена внедрять ограничения для невакцинированных граждан. Сам Радуцкий считает, что логично было бы не выпускать на работу не получивших вакцину транспортников, работников общепита и любых сотрудников, которые непосредственно контактируют с людьми.
В Днепре тем временем задумались о бонусах для вакцинированных украинцев: получивших обе дозы вакцины там собираются премировать бесплатным проездным на общественный транспорт и скидками на билеты в кино, а также провести для них два развлекательных мероприятия - для молодежи и пенсионеров.
Министр здравоохранения Ляшко сообщил, что в августе в Украину поступит как минимум 5 млн доз вакцины.
Пропал глава Белорусского Дома в Украине Шишов
Предположительно, Виталий Шишов вышел утром на ежедневную пробежку и не вернулся домой. С его телефона было сделано несколько звонков на неизвестные номера, сам же он на связь не выходит.
Фотосессия Мендель
Бывшая пресс-секретарь президента написала пост о том, как пережила два года травли и беспощадной критики в том числе из-за внешности и опубликовала несколько ярких фотографий. "Через месяц мне исполнится 35. Я рада всему, что успела. И рада каждой морщине и складке на своем теле. И каждой шпильке, сказанной вслед", - утверждает Мендель.
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"Притула не схотів залишатись безпритульним. Тож довелося до когось притулятись. А Офіс президента видався надійною опорою. Угода стандартна: медійний Притула активно лиє бруд на Кличка в обмін на політичні перспективи. Які саме - буде зрозуміло вже зовсім скоро.
Але очевидно, що шоумен віднайшов своє політичне майбутнє у партії влади.
Схоже, на Банковій зовсім не готові визнати провал спецоперації проти Кличка, хоча більшість «гучних» справ розвалюються, а рейтинги довіри до мера столиці вперто не падають, навіть навпаки.
Принаймні, в ОП дійшли правильного висновку, що обширна ботоферма ніяких результатів не приносить.
Майбутнє Притули передбачуване: використають і…
Більше цікаво, що ще там вигадають на айкосних нарадах проти Кличка.
Іноді люди на межі відчаю вдаються до креативних варіантів".
О.Голобуцький
Передай кураторам щоб "методичку" обновили!
Від чуми, холери, тифу - поки не винайшли ліки, рятувалися саме "принудиловкой" - карантином В іншому випадку вимирали цілі міста Так що "засунь свою "свободу" (разом з язиком) собі в зад"!!!
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https://mobile.twitter.com/babaikit Баба і кіт https://mobile.twitter.com/babaikit @babaikit https://mobile.twitter.com/babaikit/status/1422249517072756745 3 ч
Пока баканівська частина СБУ таскає Чауса по країні, у нас, здається, біларуське КГБ почало людей викрадати.
https://mobile.twitter.com/babaikit/status/1422249517072756745/photo/1
- а почему не "За сало" ?