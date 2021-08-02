Главные новости 2 августа: СБУ против Кивиных "Патриотов", ограничения для невакционированных украинцев

СБУ пресекла деятельность "Патриотов за жизнь", сотрудник УДО среди бела дня до комы избил киевского танцора, в жизни не получивших прививок украинцев могут появиться ограничения, - главные новости страны 2 августа.

СБУ "накрыла" Кивиных "Патриотов за жизнь"

Спецслужба сообщила, что блокировала "силовую ячейку", которая специализировалась на совершении преступлений и провокаций. При обысках нашли холодное оружие и марихуану в больших количествах. Народный депутат "ОПЗЖ" Кива записал видеообращение, в котором несколько раз назвал сотрудников СБУ "б##дями" и заявил, что силовики якобы давили на человека, на показаниях которого основано уголовное дело.

Избиение танцора Гончаренко

Скандал дня: танцор балета Дорофеевой Евгений Гончаренко, выйдя из ночного клуба, случайно столкнулся на улице с мужчиной. Тот вернулся и ударил молодого человека в голову так, что танцор - в коме. Мужчина оказался сотрудником УГО, его задержали и могут посадить на 8 лет.

Россияне испытывают на жителя ОРДЛО свою "вакцину"

Первыми об этом сообщили в соцсетях донецкие медики. По их словам, завезенная в оккупированный город вакцина "Спутник Лайт" неэффективна, а данных о ее клинических испытаниях нет. Позже информацию подтвердила разведка: "Жители так называемой ЛДНР могут стать банально подопытными кроликами для российских фармацевтов, которые испытывают на них новый вариант своей вакцины "Sputnik Light", прежде чем предложить ее россиянам", - сказано в ее сообщении.

Бонусы для вакцинированных, ограничения для людей без прививок

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Украина в ближайшее время будет вынуждена внедрять ограничения для невакцинированных граждан. Сам Радуцкий считает, что логично было бы не выпускать на работу не получивших вакцину транспортников, работников общепита и любых сотрудников, которые непосредственно контактируют с людьми.

В Днепре тем временем задумались о бонусах для вакцинированных украинцев: получивших обе дозы вакцины там собираются премировать бесплатным проездным на общественный транспорт и скидками на билеты в кино, а также провести для них два развлекательных мероприятия - для молодежи и пенсионеров.

Министр здравоохранения Ляшко сообщил, что в августе в Украину поступит как минимум 5 млн доз вакцины.

Пропал глава Белорусского Дома в Украине Шишов

Предположительно, Виталий Шишов вышел утром на ежедневную пробежку и не вернулся домой. С его телефона было сделано несколько звонков на неизвестные номера, сам же он на связь не выходит.

Фотосессия Мендель

Бывшая пресс-секретарь президента написала пост о том, как пережила два года травли и беспощадной критики в том числе из-за внешности и опубликовала несколько ярких фотографий. "Через месяц мне исполнится 35. Я рада всему, что успела. И рада каждой морщине и складке на своем теле. И каждой шпильке, сказанной вслед", - утверждает Мендель.