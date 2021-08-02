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Новости
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Главные новости 2 августа: СБУ против Кивиных "Патриотов", ограничения для невакционированных украинцев

Главные новости 2 августа: СБУ против Кивиных

СБУ пресекла деятельность "Патриотов за жизнь", сотрудник УДО среди бела дня до комы избил киевского танцора, в жизни не получивших прививок украинцев могут появиться ограничения, - главные новости страны 2 августа.

СБУ "накрыла" Кивиных "Патриотов за жизнь"

Спецслужба сообщила, что блокировала "силовую ячейку", которая специализировалась на совершении преступлений и провокаций. При обысках нашли холодное оружие и марихуану в больших количествах. Народный депутат "ОПЗЖ" Кива записал видеообращение, в котором несколько раз назвал сотрудников СБУ "б##дями" и заявил, что силовики якобы давили на человека, на показаниях которого основано уголовное дело.

Избиение танцора Гончаренко

Скандал дня: танцор балета Дорофеевой Евгений Гончаренко, выйдя из ночного клуба, случайно столкнулся на улице с мужчиной. Тот вернулся и ударил молодого человека в голову так, что танцор - в коме. Мужчина оказался сотрудником УГО, его задержали и могут посадить на 8 лет.

Россияне испытывают на жителя ОРДЛО свою "вакцину"

Первыми об этом сообщили в соцсетях донецкие медики. По их словам, завезенная в оккупированный город вакцина "Спутник Лайт" неэффективна, а данных о ее клинических испытаниях нет. Позже информацию подтвердила разведка: "Жители так называемой ЛДНР могут стать банально подопытными кроликами для российских фармацевтов, которые испытывают на них новый вариант своей вакцины "Sputnik Light", прежде чем предложить ее россиянам", - сказано в ее сообщении.

Бонусы для вакцинированных, ограничения для людей без прививок

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Украина в ближайшее время будет вынуждена внедрять ограничения для невакцинированных граждан. Сам Радуцкий считает, что логично было бы не выпускать на работу не получивших вакцину транспортников, работников общепита и любых сотрудников, которые непосредственно контактируют с людьми.

В Днепре тем временем задумались о бонусах для вакцинированных украинцев: получивших обе дозы вакцины там собираются премировать бесплатным проездным на общественный транспорт и скидками на билеты в кино, а также провести для них два развлекательных мероприятия - для молодежи и пенсионеров.

Министр здравоохранения Ляшко сообщил, что в августе в Украину поступит как минимум 5 млн доз вакцины.

Пропал глава Белорусского Дома в Украине Шишов

Предположительно, Виталий Шишов вышел утром на ежедневную пробежку и не вернулся домой. С его телефона было сделано несколько звонков на неизвестные номера, сам же он на связь не выходит.

Фотосессия Мендель

Бывшая пресс-секретарь президента написала пост о том, как пережила два года травли и беспощадной критики в том числе из-за внешности и опубликовала несколько ярких фотографий. "Через месяц мне исполнится 35. Я рада всему, что успела. И рада каждой морщине и складке на своем теле. И каждой шпильке, сказанной вслед", - утверждает Мендель.

Автор: 

Беларусь (7887) вакцина (3815) избиение (9791) Кива Илья (398) Мендель Юлия (232)


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Топ комментарии
+9
надеюсь, что Радуцкого в будущем будут судить за такие позорные вещи, как ограничения для не вакцинированных.
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02.08.2021 22:28
+5
А говорили, что вакцинация - добровольна и принуждать никого не будут. Ейбогу, сначала принудительная вакцинация, а потом и чип под кожу. Переплюнем Бульбостан и Рашку.
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02.08.2021 22:34
+3
А ота остання новина - про складки чиїсь, вона навіщо? Це справді важливо для когось?
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02.08.2021 22:27
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Правила форума Совет форумчан
До числа головних новин дня потрібно віднести "Притула притулився до д'єрмака; Пінкуч скоро пожалкує"
"Притула не схотів залишатись безпритульним. Тож довелося до когось притулятись. А Офіс президента видався надійною опорою. Угода стандартна: медійний Притула активно лиє бруд на Кличка в обмін на політичні перспективи. Які саме - буде зрозуміло вже зовсім скоро.
Але очевидно, що шоумен віднайшов своє політичне майбутнє у партії влади.
Схоже, на Банковій зовсім не готові визнати провал спецоперації проти Кличка, хоча більшість «гучних» справ розвалюються, а рейтинги довіри до мера столиці вперто не падають, навіть навпаки.
Принаймні, в ОП дійшли правильного висновку, що обширна ботоферма ніяких результатів не приносить.
Майбутнє Притули передбачуване: використають і…
Більше цікаво, що ще там вигадають на айкосних нарадах проти Кличка.
Іноді люди на межі відчаю вдаються до креативних варіантів".
О.Голобуцький
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02.08.2021 22:26 Ответить
Ну что тут скажешь. Притуле нравится служить бубочке в качестве презерватива. ЗЕленого. Только хлопчик не врубился, что даже ЗЕленые презервативы, после того, как ими попользовались, выбрасывают Притула, ты хочешь стать использованым презервативом?
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03.08.2021 07:33 Ответить
А ота остання новина - про складки чиїсь, вона навіщо? Це справді важливо для когось?
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02.08.2021 22:27 Ответить
надеюсь, что Радуцкого в будущем будут судить за такие позорные вещи, как ограничения для не вакцинированных.
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02.08.2021 22:28 Ответить
А говорили, что вакцинация - добровольна и принуждать никого не будут. Ейбогу, сначала принудительная вакцинация, а потом и чип под кожу. Переплюнем Бульбостан и Рашку.
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02.08.2021 22:34 Ответить
"Об"єкт" - не тіш себе марнославством! Бо ти "опознан" з першого коментаря! Це - "секрет Полішинеля" Ти - звичайний "ОРДЛовський підгавкувач" Згідно з вашими ствердженннями, раніше робилися "уколи в голову" шприцами для ВРХ Однак у зв"язку мінімізацією мікроелектроніки та власною розумовою відсталістю не знаєш, що "чіп" УЖЕ вводиться в тіло реціпієнта з першою дозою "Пфайзера" чи "Модерни" Три тижні між прививками - період приживленя "чіпу" в організмі! Друга доза вводиться для його активізації в тілі Після цього людина починає сприймать 5G безпосередньо мозком!
Передай кураторам щоб "методичку" обновили!
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03.08.2021 04:25 Ответить
Холодный - ты не шутишь?
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03.08.2021 08:49 Ответить
Абсолютно серйозно! Я навіть коли спать лягаю, то одягаю на голову шапочку з алюмінієвої фольги - у сні мозок розслаблений і сильніше піддається впливу мікровипромінювання з невидимих випромінювачів "нібіріанців"
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03.08.2021 11:25 Ответить
Яр Холодный, не говорите глупостей. Я не против вакцинации. Я против принудиловки и притеснений отказавшихся от вакцинации. Потому что потом будут репрессии, принудительное переселение за колючую проволоку всех неугодных и, не удивлюсь, если и чипы (шучу). Но факт есть факт. Власть имущие проверяют границы дозволенного, а т.к. мудрый нарид радостно хавает все выбрыки власти, то представьте себе, что ещё может прийти в голову какому-нибудь слишком "умному" из Рады
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03.08.2021 09:47 Ответить
Ти "дурень з народження", чи "за посадою на зарплаті"? Є такий вислів: ""Свобода однієї людини закінчується там, де починається свобода іншого!" Це і є "соціальне співжиття в суспільстві" У мене внук в дитинстві узимку з простуд не вилазив - не тому що такий слабенький був, а тому що інші батьки в дитсадок приводили дітей з простудами Та ще й "рот відкривали" що їх "права порушуються"! Бо бачите - їм працювать треба, а дитину вдома ні на кого залишить Та сама історія і тут! У мене сусідка у ліфт заходила - маска на підборідді Зробив зауваження - заявила: "Маски должны носить на лице больные А я - здорова!" Зараз вивчає стан росту коріння квітів над власною могилою А поряд - дочка похована Внучка залишилася сиротою Добре що родичі забрали, а не потрапила в дитбудинок
Від чуми, холери, тифу - поки не винайшли ліки, рятувалися саме "принудиловкой" - карантином В іншому випадку вимирали цілі міста Так що "засунь свою "свободу" (разом з язиком) собі в зад"!!!
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03.08.2021 11:10 Ответить
Неопознанный - тебе не приходило в голову, когда ты не хочешь вакцинироваться, а я не хочу что бы ты, инфицированный, меня заразил? И это мое желание - не быть рядом с тобой. Так почему ты должен мою свободу притеснять?
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03.08.2021 14:32 Ответить
Вот потому я ношу маску в местах скопления народа, мою руки, держусь от людей на расстоянии 2 м и не езжу на общественном транспорте. Специально, чтоб не заражать и не заразиться. Вакцинированым, по идее, вобще нечего бояться. Правда?
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03.08.2021 20:16 Ответить
Вітаю маладиє ріспублікі. Вони стали не лише військовим полігоном, але і піддослідними кроликами. Зате мона ґаваріть парускі скільки хош.
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02.08.2021 22:35 Ответить
Все таки Конституция Украины ничего не стоит , тряпка половая , жаль....
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02.08.2021 23:28 Ответить
https://mobile.twitter.com/babaikit
https://mobile.twitter.com/babaikit
https://mobile.twitter.com/babaikit


https://mobile.twitter.com/babaikit

https://mobile.twitter.com/babaikit Баба і кіт https://mobile.twitter.com/babaikit @babaikit https://mobile.twitter.com/babaikit/status/1422249517072756745 3 ч

Пока баканівська частина СБУ таскає Чауса по країні, у нас, здається, біларуське КГБ почало людей викрадати.

https://mobile.twitter.com/babaikit/status/1422249517072756745/photo/1
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02.08.2021 23:36 Ответить
"За жизнь" - белиберда!
- а почему не "За сало" ?
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03.08.2021 03:40 Ответить
Тому що в тій партії основна маса членів - "професійні євреї" А їм, час від часу, треба час від часу спілкуваться з юдеями-співвірянами Тому вони бояться що їх "не паймут"!!!
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03.08.2021 04:29 Ответить
ааааааааааааааа - понятно.............
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05.08.2021 02:15 Ответить
а говорили што фашизма нет ...
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03.08.2021 06:13 Ответить
 
 