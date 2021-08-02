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Новости Агрессия России против Украины
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Более 5000 военных примут участие в торжествах по случаю Дня Независимости

Более 5000 военных примут участие в торжествах по случаю Дня Независимости

В праздновании примут участие более 5 тысяч военнослужащих, 100 летательных аппаратов и 400 единиц техники и вооружения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ.

"Парад войск планируется провести на улице Крещатик, предусматривающий прохождение торжественным маршем пешей колонны, пролетом – воздушной колонны и проездом – механизированной колонны", – сообщил представитель центрального управления безопасности военной службы Вооруженных сил Украины Руслан Сергиенко.

Одновременно с проведением парада запланированы также артиллерийский салют на Трухановом острове в Киеве, торжественное прохождение боевых кораблей и пролет авиации и показ вооружения и военной техники в Одессе.

Читайте: Минкульт создал цифровую карту мероприятий, которые пройдут по Украине в рамках празднование 30-летия Независимости

Кроме этого, на Днепре предусмотрено торжественное прохождение катеров и пролет авиации, показ вооружения и военной техники.

Ранее в президент Владимир Зеленский сообщил, что ко Дню Независимости в Украине 22-24 августа проведут более 150 мероприятий.

Автор: 

День Независимости (1196) Минобороны (9288) парад (631)


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Топ комментарии
+7
Чому ніхто вже не піднімає питання,що до святкування за 5 мільярдів гривень?
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02.08.2021 23:03
+6
Вже бачили як ЗЕчмо відзначає це свято.Более 5000 военных примут участие в торжествах по случаю Дня Независимости - Цензор.НЕТ 2775
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02.08.2021 23:06
+4
І всі на лабутенах?
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02.08.2021 22:58
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І всі на лабутенах?
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02.08.2021 22:58 Ответить
Из протокола собрания комитета по организации торжества:

―Отозвать всех уволенных в запас. Отменить отпуска. Гвардию построить на центральной площади. Форма одежды - летняя, парадная. Синие мундиры с золотой оторочкой. Рукав вшивной. Лацканы широкие. Талия на 10 см ниже, чем в мирное время.
―Ниже?
―То есть выше.
―А грудь?
―Что, грудь?
―Оставляем на месте?
―Нет, берем с собой.

Более 5000 военных примут участие в торжествах по случаю Дня Независимости - Цензор.НЕТ 1612
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02.08.2021 23:08 Ответить
Чому ніхто вже не піднімає питання,що до святкування за 5 мільярдів гривень?
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02.08.2021 23:03 Ответить
ти хотів нашару?
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02.08.2021 23:06 Ответить
возможно Хищник хотел что бы Зеля был хоть немного последовательным . раньше зеленые говорили шо парад это страшно дорого . а сейчас говорят что денежки не большие можно и провести
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02.08.2021 23:31 Ответить
Нелоху дуже хотілось відрізнятись від Пороха, в цьому й зариті всі собаки... позитивних різниць ніхто не відчув, тому приходиться повторювати, тим самим признавати, дії Пороха.
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02.08.2021 23:49 Ответить
Вже бачили як ЗЕчмо відзначає це свято.Более 5000 военных примут участие в торжествах по случаю Дня Независимости - Цензор.НЕТ 2775
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02.08.2021 23:06 Ответить
А что вы хотели от корпоративщика.... балаган)))
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03.08.2021 00:50 Ответить
В стране засуха в следствие чего неурожай. До зимы олия с гречкой подорожают до 100, у многих фермеров были уничтожены урожаи с картоплей, томатами, морквой и эти фермеры сейчас на грани банкротства. Зато в Киеве парады и концерты. Бутусову надо идти в президенты иначе стране кранты
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02.08.2021 23:07 Ответить
"фермер", який не бачив чорнозему робить вкиди про неврожай... хоч врожай в цьму році набагато більший як в прошлому...
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02.08.2021 23:11 Ответить
Жертва зомбоящика
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02.08.2021 23:20 Ответить
якщо не провокатор і підривний елемент... кліент баканова.
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02.08.2021 23:27 Ответить
В каком месте и чего урожаю набогато? И отчего тогда гречка по 40, чеснок по 80? И это сейчас. К Новому году всё подорожает в три раза
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02.08.2021 23:28 Ответить
ти по скільки хотів? часнику по ціні картошки, чи гречку по ціні перлової каші? піди вирости й продаси дешевше.
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02.08.2021 23:31 Ответить
Почему у чеснока и гречки непрошлогодняя цена?
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02.08.2021 23:48 Ответить
запитай у ринку. і більше не грузи своїми тупими запитаннями.
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02.08.2021 23:53 Ответить
У нас на рынке говорят, что во всём виновата засуха, нету урожая. Но у тебя урожая богато. Вот я и выясняю, где и чего у тебя урожая богато. Выяснилось, что ты пустослов
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03.08.2021 00:00 Ответить
тупість, вона не лікується... не плутай ринок з базаром, де торговки збрешуть і не моргнуть...
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03.08.2021 08:22 Ответить
Так ты ещё и острый пустослов
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03.08.2021 11:18 Ответить
сгинь, тупость!!!!
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03.08.2021 14:14 Ответить
Ещё скажи, что электроэнергии в стране небогато и повышения цен на неё не будет после всех этих парадов в сентябре
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02.08.2021 23:33 Ответить
Ось зелень у них ще і землю забере.
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02.08.2021 23:12 Ответить
"Кроме этого, на Днепре предусмотрено торжественное прохождение катеров и пролет авиации, показ вооружения и военной техники." Источник: https://censor.net/ru/n3280497

А після цього грошей на університет найвеличнішого та мільярд дерев вистачить? Я вже не кажу про зарплатню вчителям по 4к долярів, виплати медичним працівникам, зо працюють з ковідними хворими, пдвищення пенсій, компенсації інфляції і т.п.
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02.08.2021 23:13 Ответить
І з Майдана на передок !!!)))
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02.08.2021 23:17 Ответить
как хорошо и богато мы стали жить за прошедшие два года . то что нам было в 2019-ом дорого и не подъемно . теперь в 2021-ом можем легко себе позволить . и это после всех локдаунов и тп.
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02.08.2021 23:25 Ответить
Цікаво, зеленський і цей раз обсереться по повній?
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02.08.2021 23:42 Ответить
хочеш насолодитьсь тим сморідом? заскучав?
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02.08.2021 23:51 Ответить
згадався минулий День Незалежності
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03.08.2021 07:41 Ответить
Журнашльондри мовчать.
Понад 5000 військових візьмуть участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 912
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02.08.2021 23:51 Ответить
Уже было 15 мотоциклистов))))) бугагагага классика
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03.08.2021 00:52 Ответить
....там у соседей вроде! есть музыкальная шобла Балаган Лимитед. срочно выкупайте право на патент названия а то вижу что застану название страны поминяют
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03.08.2021 00:20 Ответить
...."Зеленский поддержал защиту кредиторов и вкладчиков банков".....-оці усі солоденькі новини від подолякоаферистовичів з декламацією вови виглядають як танєц малєнькіх лєб...дей на фоні танцю вмираючого лебедя (а якщо ще згадати Москву з цим славнозвісним балетом під час путчу....)
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03.08.2021 01:39 Ответить
У мене думка промайнула: а, може ...?
Посвідчення ж блазня впало у військового.
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03.08.2021 08:57 Ответить
 
 