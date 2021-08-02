Более 5000 военных примут участие в торжествах по случаю Дня Независимости

В праздновании примут участие более 5 тысяч военнослужащих, 100 летательных аппаратов и 400 единиц техники и вооружения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ.

"Парад войск планируется провести на улице Крещатик, предусматривающий прохождение торжественным маршем пешей колонны, пролетом – воздушной колонны и проездом – механизированной колонны", – сообщил представитель центрального управления безопасности военной службы Вооруженных сил Украины Руслан Сергиенко.

Одновременно с проведением парада запланированы также артиллерийский салют на Трухановом острове в Киеве, торжественное прохождение боевых кораблей и пролет авиации и показ вооружения и военной техники в Одессе.

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Кроме этого, на Днепре предусмотрено торжественное прохождение катеров и пролет авиации, показ вооружения и военной техники.

Ранее в президент Владимир Зеленский сообщил, что ко Дню Независимости в Украине 22-24 августа проведут более 150 мероприятий.