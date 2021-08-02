Более 5000 военных примут участие в торжествах по случаю Дня Независимости
В праздновании примут участие более 5 тысяч военнослужащих, 100 летательных аппаратов и 400 единиц техники и вооружения.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ.
"Парад войск планируется провести на улице Крещатик, предусматривающий прохождение торжественным маршем пешей колонны, пролетом – воздушной колонны и проездом – механизированной колонны", – сообщил представитель центрального управления безопасности военной службы Вооруженных сил Украины Руслан Сергиенко.
Одновременно с проведением парада запланированы также артиллерийский салют на Трухановом острове в Киеве, торжественное прохождение боевых кораблей и пролет авиации и показ вооружения и военной техники в Одессе.
Кроме этого, на Днепре предусмотрено торжественное прохождение катеров и пролет авиации, показ вооружения и военной техники.
Ранее в президент Владимир Зеленский сообщил, что ко Дню Независимости в Украине 22-24 августа проведут более 150 мероприятий.
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―Отозвать всех уволенных в запас. Отменить отпуска. Гвардию построить на центральной площади. Форма одежды - летняя, парадная. Синие мундиры с золотой оторочкой. Рукав вшивной. Лацканы широкие. Талия на 10 см ниже, чем в мирное время.
―Ниже?
―То есть выше.
―А грудь?
―Что, грудь?
―Оставляем на месте?
―Нет, берем с собой.
А після цього грошей на університет найвеличнішого та мільярд дерев вистачить? Я вже не кажу про зарплатню вчителям по 4к долярів, виплати медичним працівникам, зо працюють з ковідними хворими, пдвищення пенсій, компенсації інфляції і т.п.
Посвідчення ж блазня впало у військового.