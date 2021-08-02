В Украине упростили механизм вывода банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов, - закон

Президент Владимир Зеленский подписал Закон № 1588-ІХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования механизмов вывода банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов этих банков".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

"Документ будет способствовать сохранению активов банка и предотвращению потери его имущества, позволит удовлетворить требования как можно большего количества кредиторов финучреждения, которое выводится с рынка, и уменьшит затраты государства на неплатежеспособные банки", - отмечается в сообщении.

Теперь Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) может инициировать производства (в частности в иностранных и международных судах) о взыскании ущерба, причиненного банку вследствие: 1) национализации или экспроприации имущества банка; 2) реквизиции, разрушения, повреждения или обесценения имущества банка из-за военных действий, вооруженных конфликтов и общественных беспорядков.

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"Кроме того, документ определяет правовые основания для возмещения убытков лицом, причинившим ущерб банку и кредиторам, а также лицом, получившим в результате таких действий имущественную выгоду. В частности, предусматривается возможность добровольного возмещения такого ущерба (убытков). Также уточняются процедуры вывода неплатежеспособного банка с рынка, ликвидации банков, полномочия ФГВФЛ и т. п. Закон вступает в силу на следующий день после опубликования", - сообщили в ОП.

Напомним, закон № 1588-ІХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования механизмов вывода банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов этих банков" Верховная Рада приняла 30 июня 2021 года.