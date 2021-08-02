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Новости Силовики
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Житель Харьковщины угрозами вымогал у бывшей сожительницы 15 тыс. долл. "долга", - прокуратура. ФОТО

В Харьковской области правоохранители задержали 42-летнего мужчину, который угрозами убийства вымогал крупную сумму денег у бывшей сожительницы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Житель Харьковщины угрозами вымогал у бывшей сожительницы 15 тыс. долл. долга, - прокуратура 01

"По данным следствия, в июле 2021 г. года мужчина начал систематически отправлять сообщения и звонить своей бывшей сожительнице с незаконным требованием передачи ему 15 тыс. долларов  несуществующего долга.

19 июля мужчина прислал в салон красоты, где работает бывшая сожительница, погребальный букет цветов с запиской о том, что в случае невыполнения требования о передаче 15 тыс. долларов, он убьет ее и применит физическое насилие к близким родственникам женщины", - рассказали в прокуратуре.

Опасаясь угроз, потерпевшая согласилась передать часть суммы бывшему сожителю. 30 июля женщина передала часть денежных средств в сумме 8 тыс. долларов, после чего мужчина был задержан.

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Житель Харьковщины угрозами вымогал у бывшей сожительницы 15 тыс. долл. долга, - прокуратура 02

30 июля вымогателю сообщено о подозрении. 31 июля судом ему назначена мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Автор: 

вымогательство (428) правоохранительные органы (2968) прокуратура (5005) силовики (2797) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+5
Як ви знаєте, що той борг неіснуючий? Якщо маєте до того документальне підтвердження, покажіть. А так, згідно з презумпцією невинуватості, ви просто оббрехали невинного чоловіка.
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03.08.2021 02:08
+1
Понять и отпустить, мусора в Украине мрази и не такое делают и закон на из стороне, дайте право гражданам отстреливать мусоров
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02.08.2021 23:53
+1
У тебя вопше мозги набекрень.
Документы должен показывать муж, а, если отдал под честное слово - сам дурак и вымогатель.
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03.08.2021 07:32
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Понять и отпустить, мусора в Украине мрази и не такое делают и закон на из стороне, дайте право гражданам отстреливать мусоров
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02.08.2021 23:53 Ответить
Як ви знаєте, що той борг неіснуючий? Якщо маєте до того документальне підтвердження, покажіть. А так, згідно з презумпцією невинуватості, ви просто оббрехали невинного чоловіка.
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03.08.2021 02:08 Ответить
У тебя вопше мозги набекрень.
Документы должен показывать муж, а, если отдал под честное слово - сам дурак и вымогатель.
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03.08.2021 07:32 Ответить
Може вона його обікрала?
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03.08.2021 09:21 Ответить
Иди пролечись бот
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03.08.2021 10:07 Ответить
Во гад!
Мало того что петрушил так ещё и долг повесил .
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03.08.2021 03:13 Ответить
За удовольствие надо платить!
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03.08.2021 07:42 Ответить
чево?
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05.08.2021 02:14 Ответить
Вопрос о увольнение стоит тем острее,чем тривиальнее выглядит ситуация с причинами увольнения.
( ...ибо тактика "нулевой толерантности" не вчера придумана...)
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03.08.2021 08:38 Ответить
развела пацана на бабло, отдавать не захотела.
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04.08.2021 04:49 Ответить
 
 