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Новости Агрессия России против Украины
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В учениях Rapid Trident-2021 на Львовщине примет участие 6 тыс. военных из 15 стран, - Минобороны

В учениях Rapid Trident-2021 на Львовщине примет участие 6 тыс. военных из 15 стран, - Минобороны

В международных учениях Rapid Trident-2021, которые пройдут в сентябре во Львовской области, примет участие около 6 тысяч военных из 15 стран.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Впервые в истории "Rapid Trident" будут проводиться батальонные тактические учения многонационального батальона с боевой стрельбой. Во время них запланированы совместные прыжки украинских и американских десантников из самолета военно-транспортной авиации США С-130", - рассказали в министерстве.

Украинско-американские командно-штабные учения с привлечением войск "Rapid Trident - 2021" начнутся 20 сентября и продлятся до 1 октября.

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Автор: 

Минобороны (9288) оборона (5198) военные учения (3457) Львовская область (2895)


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а почему на львовщине а не донетчины ?
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03.08.2021 03:23 Ответить
потому что это учения, и никому не нужен снаряд в казарму.
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03.08.2021 12:11 Ответить
хмммм
не нужен
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05.08.2021 02:13 Ответить
.... как говорил мудрец из древнеримского легиона: тяжело в учении - легко в бою... или только сон приблизит нас, к увольнению в запас))))
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03.08.2021 05:37 Ответить
Мавзолейніе РептилоидЫ БОЛЬШЕ БОЯТСЯ СТЕПАНА БАНДЕРУ и Романа Шухевича с 1939 года,боятся,чем какой то блок НАТО... даже грудные младенцы это знают...
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03.08.2021 06:13 Ответить
Побільше,побільше таких навчань і поближче до москальні,що проводить свої "навчання",щоби коли йшли,вибачаюсь срати,то обзирались на всі сторони:чи-ба немає десь американо-укропа,яий може дати пенделя під жопу.
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03.08.2021 08:33 Ответить
 
 