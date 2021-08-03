В учениях Rapid Trident-2021 на Львовщине примет участие 6 тыс. военных из 15 стран, - Минобороны
В международных учениях Rapid Trident-2021, которые пройдут в сентябре во Львовской области, примет участие около 6 тысяч военных из 15 стран.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Впервые в истории "Rapid Trident" будут проводиться батальонные тактические учения многонационального батальона с боевой стрельбой. Во время них запланированы совместные прыжки украинских и американских десантников из самолета военно-транспортной авиации США С-130", - рассказали в министерстве.
Украинско-американские командно-штабные учения с привлечением войск "Rapid Trident - 2021" начнутся 20 сентября и продлятся до 1 октября.
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