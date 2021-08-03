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Новости Правосудие
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Суд снизил до 50 млн грн залог предправления "Кузни на Рыбальском" Шандре

Суд снизил до 50 млн грн залог предправления

Апелляционный суд на заседании 2 августа продлили содержание под стражей до 2 сентября главе правления завода "Кузня на Рыбальском" Валерию Шандре, однако снизили сумму залога с 444 млн грн до 50 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

Суд также отказался передавать Шандру на поруки трудового коллектива ЧАО "Кузня на Рыбальском" и отказал в удовлетворении заявления народных депутатов от "ЕС" Нины Южанина, Владимира Арьева и Михаила Забродского о взятии подозреваемого на поруки.

В течение 30 дней адвокат Шандры намерена обратиться в Печерский суд с просьбой изменения меры пресечения подзащитному.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уровень абсурда в делах против Павловского и Шандры зашкаливает, - нардеп "ЕС" Сюмар

Напоминаем, 2 июля, следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю министра обороны, председателю правления ЧАО "Кузня на Рыбацком" и еще двум бывшим начальникам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны.

Должностных лиц следователи ГБР подозревают в сговоре и организации поставок в армейских подразделений в течение 2016-2018 годов военной техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных Силах Украины. В итоге такая схема нанесла государству ущерб на сумму более 475 млн гривен.

7 июля Печерский суд рассмотрел ходатайство следователей и удовлетворил его в полном объеме, выбрав председателю правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 443 млн гривен.

Автор: 

залог (514) суд (25077) юстиция (758) Шандра Валерий (13)


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Топ комментарии
+10
Даже ЗЕ-мудни поняли, что "залог" в 444 миллионов, директору не очень большого завода - сверх-издевательство над законом, правосудием.
И показывает только их слепую НЕНАВИСТЬ к пятому/седьмому Президенту.
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03.08.2021 02:47
+9
При зеленском не посажен ниодин сепар, зато масса патриотов без доказательств сидит в сизо. А все потому что зе-лох - кацапакая консерва, которому ВСУ и агрессивное меньшинство мешают зарабатывать на сериалах в москве.
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03.08.2021 07:17
+4
Бандеровцы Порошенко обосрали РАБссию тихо и скромно...,за 7 лет Мавзолейные Рептилоиды Путлера взяли себе в ГУЛАГ полвину Дамбасса,зато Белорусь взяли за 1 час....,с Чечней правда не солжилось....два раза мучились,но и в итоге платят Дань Кадырычу миллиардами долларов....,уникальные бараны....
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03.08.2021 06:21
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Даже ЗЕ-мудни поняли, что "залог" в 444 миллионов, директору не очень большого завода - сверх-издевательство над законом, правосудием.
И показывает только их слепую НЕНАВИСТЬ к пятому/седьмому Президенту.
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03.08.2021 02:47 Ответить
Як це: "не очень большого завода"(с) ?! Та він і авіаносці збудувати зміг би!
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03.08.2021 05:46 Ответить
Треба посадити всіх тих "корабелів-суднобудівників" на ту річкову шаланду, яку вони втюхали як "військовий корабель" і заставити здійснити на ній навколосвітню подорож (і не через Суец з Панамою, а навколо Африки та Південної Америки)!
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03.08.2021 06:02 Ответить
на таких же розмірах шхунах Колумб відкрив Америку; а Магелан - пройшов навколо світу. І навіть пройшли без двигунів, на одних парусах.
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03.08.2021 08:44 Ответить
Почему тогда ВСУ и лично Хомчак проекты этих "шаланд" УТВЕРДИЛИ, да и потом ПРИНЯЛИ ГОТОВЫЕ корабли?
И НИ ОДНОГО нарекания не высказали?
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03.08.2021 14:15 Ответить
Північний Флот (1985-88). А ти?
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03.08.2021 17:11 Ответить
Ты вообще полный тыпил?
Авианосец не то, что на стапелях того завода просто НЕВОЗМОЖНО построить,
он даже ПО Днепру НЕ СМОГ БЫ пройти!
Пришлось бы весь Днепр от Киева до Одессы УГЛУБЛЯТЬ, РАСШИРЯТЬ и все мосты СНОСИТЬ.
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03.08.2021 14:13 Ответить
А Шандра зміг би (якщо б гетьман "попросив")!
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03.08.2021 17:10 Ответить
Бандеровцы Порошенко обосрали РАБссию тихо и скромно...,за 7 лет Мавзолейные Рептилоиды Путлера взяли себе в ГУЛАГ полвину Дамбасса,зато Белорусь взяли за 1 час....,с Чечней правда не солжилось....два раза мучились,но и в итоге платят Дань Кадырычу миллиардами долларов....,уникальные бараны....
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03.08.2021 06:21 Ответить
При зеленском не посажен ниодин сепар, зато масса патриотов без доказательств сидит в сизо. А все потому что зе-лох - кацапакая консерва, которому ВСУ и агрессивное меньшинство мешают зарабатывать на сериалах в москве.
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03.08.2021 07:17 Ответить
Пятя со Свинарчуками напрягся...
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03.08.2021 07:22 Ответить
Когда у кондитера напрягается - у зебила булки расслабляются.Тупин, вазелином смазывать междубулочное пространство не забываешь?😀
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03.08.2021 08:05 Ответить
"У кого что болит,тот о том и говорит" народная мудрость. Не хвастайся своими сексуальными буднями пассивного партнера.
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03.08.2021 09:23 Ответить
Это говорит о том, что судья уже в доле.
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03.08.2021 07:24 Ответить
Это говорит о том, что ты дебилом родился, и явно с соседом что то не то
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03.08.2021 08:06 Ответить
Не пойму, где зеленая навозная муха зе-зе находит таких прокуроров, готовых и на стол насрать за деньги малые? Их что, в интернатах для зебанутых выращивают?
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03.08.2021 07:49 Ответить
https://prm.ua/shandru-y-pavlovskoho-sudiat-za-katery-na-iakykh-piaryvsia-zelenskyy-chornovol/ Шандру й Павловського судять за катери, на яких піарився Зеленський - Тетяна Чорновол

Справа проти директора "Кузні на Рибальському" Валерія Шандри й генерала Ігоря Павловського є суто політичною. Вона завдає удару по всій оборонці України, вважає народна депутатка VIII скликання Тетяна Чорновол. За її словами, справа проти Шандри й Павловського погрожує всім оборонним заводам, які намагаються хоч щось робити для України.
"Говориться про те, що там якась неякісна техніка - але там немає неякісної техніки. Справа суто політична. Я б сказала, вона геополітична. Тому що ця кримінальна ніби справа б'є по всій нашій оборонці. Вона наче є сигналом усім оборонним заводам, які працюють що в приватному, що в державному секторі, мовляв, що нічого не робіть. От, як ви будете щось робити - ви потім отримаєте таку справу. Тому це абсурд. В чому є справа, якщо завод отримав фінансування і зробив катери?
Тобто, коли ми говоримо про заставу в пів мільярда, яку виставили кожному з фігурантів, тобто два мільярди на чотирьох фігурантів, то пів мільярда - це якраз вартість цих катерів, які були виготовлені, які зараз знаходяться в процесі випробовування, які знаходяться в Одесі, яким Зеленський своїм указом дав імена, на фоні яких він пропіарився ще 2019 року. Але у 2019 році він же заблокував проведення випробувань. Чому вони зараз не поставлені на озброєння? Тому що це "зелена" влада заблокувала ці випробування, які повинні були йти за графіком ці два роки, і вже давно насправді ці катери повинні бути на озброєнні."
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03.08.2021 09:01 Ответить
Зараз в Україні владою блокуються всі оборонні програми, всі програми з виробництва власного озброєння - заявила Тетяна Чорновол.

"У нас зараз в країні блокуються всі оборонні програми, всі програми з виробництва власного озброєння. Хочу нагадати, що в цьому році по державному оборонному замовленню з сотні контрактів підписано два-три. Тобто вони чомусь не підписуються. Коли ми намагаємося відповісти на питання чому, то, на жаль, тут немає іншої відповіді, як те, що це вигідно насправді Москві. А кому ж це вигідно, що після приходу Зеленського до влади зупинилися всі програми озброєння в країні? Недофінансовуються, з різними смішними приводами блокуються проведення держвипробувань, порушуються кримінальні справи проти вітчизняного виробника, який робив продукцію", - заявила Чорновол.
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03.08.2021 09:08 Ответить
https://www.5.ua/polityka/vykorystovuiuchy-spravu-proty-pavlovskoho-i-shandry-zelenskyi-namahaietsia-pozbutysia-svoho-politychnoho-konkurenta-poroshenka-siumar-251087.html Використовуючи справу проти Павловського і Шандри, Зеленський намагається позбутися свого політичного конкурента Порошенка - Вікторія Сюмар

Народна депутатка від "Європейської Солідарності" В.Сюмар заявила, що справа проти "Кузні на Рибальському" є політичною. Бо захмарні суми застави у справі "Кузні на Рибальському" є свідченням політичної мотивації і порушенням прав людини.
"Ця справа має серйозні перспективи в Європейському суді з прав людини, бо покаже, що громадян України через політичні замовлення і через політичні мотивації залишають без права навіть на апеляційні оскарження і принижують таким утриманням у клітках, коли злочин ніяк не пов'язаний з насильством. Це лише підозри, нічим не обґрунтовані, застави, які апріорі людина не може виплатити. Тому, звичайно, рівень абсурду зашкалює, і він не на вулиці, він відбувається в судових залах", - зазначила вона.
За словами Вікторії Сюмар, справи проти Павловського і Шандри можна назвати політичним замовленням, спрямованим на те, щоб позбавити Володимира Зеленського від його конкурента у політиці - Петра Порошенка.
"Очевидно, що люди починають прозрівати, бачать, хто і що робив у 2014 році, чому країна, власне, відбулася, як вона розвивалася у 2014-2019 роках, коли була створена армія, безвізовий режим і дуже багато зовнішньополітичних перемог, і навіть внутрішніх перемог було в країні багато, коли було відвойовано дві третини Донбасу. Вони були відвойовані завдяки таким людям, як той же Ігор Павловський, і сьогодні все це перекреслюється, бо сьогодні має бути один герой - це комік Володимир Зеленський. І в цьому весь нонсенс. На 30-річчя Незалежності нас хочуть загодувати телевізором і шоу, замість того, щоб будувати країну і захищати її, бо загроза нікуди не зникла", - наголосила депутатка.
Вона також прокоментувала ситуацію, коли в судовому засіданні оголошено перерву через те, що працівники "Кузні на Рибальському" скандують під стінами суду.
"Я не знала, що в Україні немає тепер уже конституційного права на протести, що в нас суди керують мітингами. Тому це абсолютно абсурдна вимога. Люди прийшли висловити свою позицію. Коли буде сподівання на чесне судочинство, буде демонстрація такого чесного суду, тоді не буде мітингів, а буде довіра до судової системи і суддів. Коли її немає, коли сьогодні суди керовані фактично з вулиці Банкової, коли вони виконують просто політичні замовлення, таке буде лише посилюватися. Це мирний протест, але суддям варто пам'ятати, що в Україні бувають не мирні протести також, і не дай боже нам до цього доводити", - сказала Сюмар.
"Все сьогодні розвивається так, щоб знову Україна змушена була поставати, тому що ось цей рівень несправедливості, коли тримають у клітці людину, яка точно не становить ніякої загрози, просто демонстративно її хочуть принизити, з неї хочуть через приниження вибити безпекові зізнання. Людина, яка створювала оборонний комплекс, яка створювала український флот, який був захоплений росіянами в Криму, людина, яка працювала на обороноздатність країни, яка захистила її, і сьогодні такі речі не є нормальними, вони просто спрямовані на приниження людської гідності і фактично це є застосуванням тортур", - додала депутатка.
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03.08.2021 09:16 Ответить
 
 