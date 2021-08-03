Суд снизил до 50 млн грн залог предправления "Кузни на Рыбальском" Шандре

Апелляционный суд на заседании 2 августа продлили содержание под стражей до 2 сентября главе правления завода "Кузня на Рыбальском" Валерию Шандре, однако снизили сумму залога с 444 млн грн до 50 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

Суд также отказался передавать Шандру на поруки трудового коллектива ЧАО "Кузня на Рыбальском" и отказал в удовлетворении заявления народных депутатов от "ЕС" Нины Южанина, Владимира Арьева и Михаила Забродского о взятии подозреваемого на поруки.

В течение 30 дней адвокат Шандры намерена обратиться в Печерский суд с просьбой изменения меры пресечения подзащитному.

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Напоминаем, 2 июля, следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю министра обороны, председателю правления ЧАО "Кузня на Рыбацком" и еще двум бывшим начальникам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны.

Должностных лиц следователи ГБР подозревают в сговоре и организации поставок в армейских подразделений в течение 2016-2018 годов военной техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных Силах Украины. В итоге такая схема нанесла государству ущерб на сумму более 475 млн гривен.

7 июля Печерский суд рассмотрел ходатайство следователей и удовлетворил его в полном объеме, выбрав председателю правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 443 млн гривен.