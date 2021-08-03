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Новости Агрессия России против Украины
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За сутки семь нарушений перемирия: войска РФ применили 82-мм минометы, потерь нет, - пресс-центр ООС

За сутки семь нарушений перемирия: войска РФ применили 82-мм минометы, потерь нет, - пресс-центр ООС

За прошедшие сутки, 2 августа, зафиксированы 7 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные пресс-центра ООС.

"Вблизи населенного пункта Опытное оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра.

Неподалеку от Причепиловки противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

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Возле Пивденного и Новолуганского российские наемники обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.

В районе Светлодарска враг применял станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Вблизи Орехово российские оккупанты осуществляли обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы российско-оккупационных войск Украинской защитники открывали ответный огонь.

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По состоянию на 7:00 утра, 3 августа, зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня.

Возле населенного пункта Золотое-4 вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Светлодарск враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Возле Луганского противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - говорится в сводке.

Автор: 

обстрел (26906) Донбасс (26955) наемники рф (2070) операция Объединенных сил (6766)


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Полудурок чепушила грозится каким-то "контрнаступлением". Значит кацапня хочет учудить какую-то пакость ко Дню Независимости. Гниды с горящими сраками.
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03.08.2021 07:16 Ответить
Я про це казав ще навесні, коли був ажіотаж зі стягуванням військ до наших кордонів. Для ***** ця дата як серпом.
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03.08.2021 07:49 Ответить
За добу сім порушень перемир'я: війська РФ застосували 82-мм міномети, втрат немає, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 573
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03.08.2021 08:34 Ответить
За добу сім порушень перемир'я: війська РФ застосували 82-мм міномети, втрат немає, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 5480
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03.08.2021 09:56 Ответить
https://twitter.com/sashkof2 Alexander Fesenk
Слава Нації!...
Той хто віднімає кігті своїх левів, буде відданий на зжертя собаками ворога! - Олександр Погребиський
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03.08.2021 10:25 Ответить
ммммм извинясь спросить- как отличить войну от перемирья??? ах опа так заявляетЪ и зюзя
также подтвердить может...
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03.08.2021 12:30 Ответить
 
 