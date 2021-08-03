За сутки семь нарушений перемирия: войска РФ применили 82-мм минометы, потерь нет, - пресс-центр ООС
За прошедшие сутки, 2 августа, зафиксированы 7 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные пресс-центра ООС.
"Вблизи населенного пункта Опытное оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра.
Неподалеку от Причепиловки противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
Возле Пивденного и Новолуганского российские наемники обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.
В районе Светлодарска враг применял станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
Вблизи Орехово российские оккупанты осуществляли обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
На обстрелы российско-оккупационных войск Украинской защитники открывали ответный огонь.
По состоянию на 7:00 утра, 3 августа, зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня.
Возле населенного пункта Золотое-4 вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия.
В направлении населенного пункта Светлодарск враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Возле Луганского противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - говорится в сводке.
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