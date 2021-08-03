В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 827 новых случаев заражения, 533 человека выздоровели
В Украине зафиксированы 827 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 3 августа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 2 августа 2021 в Украине зафиксированы 827 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 68, медработников - 26).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 334 человека;
летальных случаев - 26;
выздоровели - 533 человека;
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 19 946 человек,
методом ИФА - 8 229 человек,
экспресс-тестами - 11 447 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболел - 2 254 361 человек;
выздоровели - 2 187 703 человека;
летальных случаев - 52 981;
проведено ПЦР-тестов - 11 424 130.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (198), Донецкой (65), Одесской (62), Днепропетровской (53) и Харьковской (49) областях", - рассказали в Минздраве.
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не хочет сидеть? потом скажет - А это же не я писал "статистику", че вы прицепились, это писала баба Валя, наша уборщица, а теперь миллионерша на Сейшелах))
обосрали - то не так чкурнул на Мальдивы, то деда сбил, то брата съел, то все украл, то в 82 раза нарастил бабломускулы и вообще вот это вот все.
оно Ляшку надо? - Супрун тоже носилась - аж вынесли.))