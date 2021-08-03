В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 827 новых случаев заражения, 533 человека выздоровели

В Украине зафиксированы 827 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 3 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 2 августа 2021 в Украине зафиксированы 827 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 68, медработников - 26).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 334 человека;

летальных случаев - 26;

выздоровели - 533 человека;

За сутки протестированы:

методом ПЦР - 19 946 человек,

методом ИФА - 8 229 человек,

экспресс-тестами - 11 447 человек.

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За все время пандемии в Украине:

заболел - 2 254 361 человек;

выздоровели - 2 187 703 человека;

летальных случаев - 52 981;

проведено ПЦР-тестов - 11 424 130.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (198), Донецкой (65), Одесской (62), Днепропетровской (53) и Харьковской (49) областях", - рассказали в Минздраве.







