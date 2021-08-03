РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10023 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 303 10

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 827 новых случаев заражения, 533 человека выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 827 новых случаев заражения, 533 человека выздоровели

В Украине зафиксированы 827 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 3 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 2 августа 2021 в Украине зафиксированы 827 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 68, медработников - 26).

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 827 новых случаев заражения, 533 человека выздоровели 02 госпитализированы - 334 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 827 новых случаев заражения, 533 человека выздоровели 02 летальных случаев - 26;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 827 новых случаев заражения, 533 человека выздоровели 02 выздоровели - 533 человека;

За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 827 новых случаев заражения, 533 человека выздоровели 02 методом ПЦР - 19 946 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 827 новых случаев заражения, 533 человека выздоровели 02 методом ИФА - 8 229 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 827 новых случаев заражения, 533 человека выздоровели 02 экспресс-тестами - 11 447 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Медицинская система Украины готова к волне "дельта"-штамма, - Ляшко

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 827 новых случаев заражения, 533 человека выздоровели 02 заболел - 2 254 361 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 827 новых случаев заражения, 533 человека выздоровели 02 выздоровели - 2 187 703 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 827 новых случаев заражения, 533 человека выздоровели 02 летальных случаев - 52 981;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 827 новых случаев заражения, 533 человека выздоровели 02 проведено ПЦР-тестов - 11 424 130.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (198), Донецкой (65), Одесской (62), Днепропетровской (53) и Харьковской (49) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 827 новых случаев заражения, 533 человека выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 827 новых случаев заражения, 533 человека выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 827 новых случаев заражения, 533 человека выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 827 новых случаев заражения, 533 человека выздоровели 14

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+2
А може то воно з ротового отвору спиртом бризкає?

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 827 новых случаев заражения, 533 человека выздоровели - Цензор.НЕТ 6771
показать весь комментарий
03.08.2021 08:18
+2
Кто заметил шо Ляшко не пишет это вна Фейсбуке как писсал Стебанов и проводил бе-бе-бе-брифинги?
не хочет сидеть? потом скажет - А это же не я писал "статистику", че вы прицепились, это писала баба Валя, наша уборщица, а теперь миллионерша на Сейшелах))
показать весь комментарий
03.08.2021 08:21
+2
вчера прочитал шо в Дании овощи-фрукты после покупки никогда не моют - вот бы они эту гиф увидели
показать весь комментарий
03.08.2021 08:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А може то воно з ротового отвору спиртом бризкає?

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 827 новых случаев заражения, 533 человека выздоровели - Цензор.НЕТ 6771
показать весь комментарий
03.08.2021 08:18 Ответить
вчера прочитал шо в Дании овощи-фрукты после покупки никогда не моют - вот бы они эту гиф увидели
показать весь комментарий
03.08.2021 08:23 Ответить
Яка молодець! Дезінфікує товар перед продажем.
показать весь комментарий
03.08.2021 08:26 Ответить
Кто заметил шо Ляшко не пишет это вна Фейсбуке как писсал Стебанов и проводил бе-бе-бе-брифинги?
не хочет сидеть? потом скажет - А это же не я писал "статистику", че вы прицепились, это писала баба Валя, наша уборщица, а теперь миллионерша на Сейшелах))
показать весь комментарий
03.08.2021 08:21 Ответить
схоже, що якраз Ляшко носиться як скажений... на біфінги немає часу, принаймні мені так здалося.
показать весь комментарий
03.08.2021 08:26 Ответить
так и Порошенко носился - сильно помогло?
обосрали - то не так чкурнул на Мальдивы, то деда сбил, то брата съел, то все украл, то в 82 раза нарастил бабломускулы и вообще вот это вот все.
оно Ляшку надо? - Супрун тоже носилась - аж вынесли.))
показать весь комментарий
03.08.2021 08:33 Ответить
Тому що 73% всіх людей тупі. От якби кричали що вакцини мало, що на всіх не вистачить, якби робили за гроші, тоді б бажаючих було значно більше. Бо чим важче щось отримати, тим більше хочеться
показать весь комментарий
03.08.2021 08:37 Ответить
это Ляшко бы кричал? который шоп напугать жителей - запретил гулять в парках? в парках где тот вирус с микроскопом не сыщешь!
показать весь комментарий
03.08.2021 08:51 Ответить
А в это время на болотах:

В Україні за добу від COVID-19 померли 26 осіб, зафіксовано 827 нових випадків зараження, 533 людини одужали - Цензор.НЕТ 3333
показать весь комментарий
03.08.2021 08:56 Ответить
не удивительно, что вой о том что "коронавирусом заболевают привитые" разносят потребители россми - да, на россии и от самой вакцины выжить - русская рулетка с джекпотом в виде "помереть на россии матушке" !
показать весь комментарий
03.08.2021 10:29 Ответить
 
 