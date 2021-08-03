Олимпиада-2020: украинские борцы Беленюк, Насибов и Коляденко прошли в полуфинал (обновлено)

На Олимпиаде в Токио проходят соревнования по греко-римской борьбе. Украинские спротсмены Жан Беленюк (категория до 87 кг), Парвиз Насибов (категория до 67 кг), Ирина Коляденко (категория до 62 кг) прошли в полуфинал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В 1/8 финала Беленюк разгромил действующего чемпиона Европы серба Зураба Датунашвили - 3:1. В четвертьфинале в категории до 87 кг Беленюк победил алжирца Башира Сид Азара.

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В схватке счет был равный, но украинец провел последнее активное действие и победил. В полуфинале Беленюк встретится с Иваном Гуклеком из Хорватии.

Украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов победил Фредерика Бьеррехуса из Дании в категории до 67 кг. С результатом 5:1 он вышел в четвертьфинал Олимпиады в Токио. Затем 22-летний украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов в четвертьфинале олимпийского турнира победил чемпиона мира-2018, представителя РОК Артема Суркова.

Соперником Насибова в полуфинале будет трехкратный чемпион Африки, победитель Африканских игр Мохамед Ибрагим Ельсаед из Египта. Ориентировочное начало схватки - 12:15 по киевскому времени.

Ирина Коляденко в категории до 62 кг в 1/8 финала прошла представительницу Нигерии Аминат Адении благодаря победе на туше. В четвертьфинале она победила третью в мировом рейтинге Лун Цзя (Китай). За выход в финал Ирина поспорит с лидером мирового рейтинга, четырехкратной чемпионкой Азии Айсулуу Тинибековой из Кыргызстана. Схватка состоится ориентировочно в 12:30.