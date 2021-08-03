Олимпиада-2020: украинские борцы Беленюк, Насибов и Коляденко прошли в полуфинал (обновлено)
На Олимпиаде в Токио проходят соревнования по греко-римской борьбе. Украинские спротсмены Жан Беленюк (категория до 87 кг), Парвиз Насибов (категория до 67 кг), Ирина Коляденко (категория до 62 кг) прошли в полуфинал.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В 1/8 финала Беленюк разгромил действующего чемпиона Европы серба Зураба Датунашвили - 3:1. В четвертьфинале в категории до 87 кг Беленюк победил алжирца Башира Сид Азара.
В схватке счет был равный, но украинец провел последнее активное действие и победил. В полуфинале Беленюк встретится с Иваном Гуклеком из Хорватии.
Украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов победил Фредерика Бьеррехуса из Дании в категории до 67 кг. С результатом 5:1 он вышел в четвертьфинал Олимпиады в Токио. Затем 22-летний украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов в четвертьфинале олимпийского турнира победил чемпиона мира-2018, представителя РОК Артема Суркова.
Соперником Насибова в полуфинале будет трехкратный чемпион Африки, победитель Африканских игр Мохамед Ибрагим Ельсаед из Египта. Ориентировочное начало схватки - 12:15 по киевскому времени.
Ирина Коляденко в категории до 62 кг в 1/8 финала прошла представительницу Нигерии Аминат Адении благодаря победе на туше. В четвертьфинале она победила третью в мировом рейтинге Лун Цзя (Китай). За выход в финал Ирина поспорит с лидером мирового рейтинга, четырехкратной чемпионкой Азии Айсулуу Тинибековой из Кыргызстана. Схватка состоится ориентировочно в 12:30.
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Простому наріду легше від того, що долар по 27 + - ?
При всей моей ненависти к квартальным гнидам, справедливости ради, замечу, что этот рост вызван мировой коньюнктурой, разгребающей последствия https://www.golosameriki.com/a/gop-report-on-covid-19-origins-lab-leak-theory/5987709.html вируса от китайской компартии .
Чому ніхто не затриманий, не покараний?
З Держрезерву розікрали "подушку безпеки" для країни - 2700 вагонів зерна.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/2/7254224/
Ему уже в голову столько насрано - а оно "зля нас ниабманит"...
тьфу
Не по 100, а по 8.
ххх
Подмышки сопернику нюхал?
Вони бабло рахують і більш нічого !
Не "представник РОК", представник країни 404.