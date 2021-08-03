РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11104 посетителя онлайн
Новости Олимпиада-2020
8 178 24

Олимпиада-2020: украинские борцы Беленюк, Насибов и Коляденко прошли в полуфинал (обновлено)

Олимпиада-2020: украинские борцы Беленюк, Насибов и Коляденко прошли в полуфинал (обновлено)

На Олимпиаде в Токио проходят соревнования по греко-римской борьбе. Украинские спротсмены Жан Беленюк (категория до 87 кг), Парвиз Насибов (категория до 67 кг), Ирина Коляденко (категория до 62 кг) прошли в полуфинал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В 1/8 финала Беленюк разгромил действующего чемпиона Европы серба Зураба Датунашвили - 3:1. В четвертьфинале в категории до 87 кг Беленюк победил алжирца Башира Сид Азара.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Олимпиада-2020: украинские борцы Насибов и Коляденко прошли в четвертьфинал

В схватке счет был равный, но украинец провел последнее активное действие и победил. В полуфинале Беленюк встретится с Иваном Гуклеком из Хорватии.

Украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов победил Фредерика Бьеррехуса из Дании в категории до 67 кг. С результатом 5:1 он вышел в четвертьфинал Олимпиады в Токио. Затем 22-летний украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов в четвертьфинале олимпийского турнира победил чемпиона мира-2018, представителя РОК Артема Суркова.

Олимпиада-2020: украинские борцы Беленюк, Насибов и Коляденко прошли в полуфинал 01

Соперником Насибова в полуфинале будет трехкратный чемпион Африки, победитель Африканских игр Мохамед Ибрагим Ельсаед из Египта. Ориентировочное начало схватки - 12:15 по киевскому времени.

Ирина Коляденко в категории до 62 кг в 1/8 финала прошла представительницу Нигерии Аминат Адении благодаря победе на туше. В четвертьфинале она победила третью в мировом рейтинге Лун Цзя (Китай). За выход в финал Ирина поспорит с лидером мирового рейтинга, четырехкратной чемпионкой Азии Айсулуу Тинибековой из Кыргызстана. Схватка состоится ориентировочно в 12:30.

Олимпиада-2020: украинские борцы Беленюк, Насибов и Коляденко прошли в полуфинал 02

Автор: 

Олимпиада (1136) спорт (2420) борьба (135) Беленюк Жан (59)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
Скоро, у всіх соціальних мережах України кінокомедія "я за цього 3,14дораса не голосував!"

Олимпиада-2020: Беленюк победил соперника из Алжира и вышел в полуфинал - Цензор.НЕТ 4935
показать весь комментарий
03.08.2021 08:22
+5
нет, твои коменты читал...
показать весь комментарий
03.08.2021 08:40
+5
Зелені зробили свій лохторат красивіше, курс долара не виріс, зате ціни на цукор, борошно, олію виросли в два рази. Ростуть тарифи, проїзд в транспорті.
Простому наріду легше від того, що долар по 27 + - ?
показать весь комментарий
03.08.2021 08:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Скоро, у всіх соціальних мережах України кінокомедія "я за цього 3,14дораса не голосував!"

Олимпиада-2020: Беленюк победил соперника из Алжира и вышел в полуфинал - Цензор.НЕТ 4935
показать весь комментарий
03.08.2021 08:22 Ответить
Олімпіада-2020: Беленюк переміг суперника з Алжиру і вийшов до півфіналу - Цензор.НЕТ 282
показать весь комментарий
03.08.2021 08:31 Ответить
А долар по 100 коли? Ще 2 роки тому долар мав бути по 100, якщо вірити порохоботам.
показать весь комментарий
03.08.2021 08:49 Ответить
Зелені зробили свій лохторат красивіше, курс долара не виріс, зате ціни на цукор, борошно, олію виросли в два рази. Ростуть тарифи, проїзд в транспорті.
Простому наріду легше від того, що долар по 27 + - ?
показать весь комментарий
03.08.2021 08:56 Ответить
курс долара не виріс, зате ціни на цукор, борошно, олію виросли в два рази.

При всей моей ненависти к квартальным гнидам, справедливости ради, замечу, что этот рост вызван мировой коньюнктурой, разгребающей последствия https://www.golosameriki.com/a/gop-report-on-covid-19-origins-lab-leak-theory/5987709.html вируса от китайской компартии .
показать весь комментарий
03.08.2021 11:26 Ответить
Составами краде зерно зі складів теж вірус?
Чому ніхто не затриманий, не покараний?

З Держрезерву розікрали "подушку безпеки" для країни - 2700 вагонів зерна.



https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/2/7254224/


показать весь комментарий
03.08.2021 11:36 Ответить
Спору нет, но безнаказанные кражи не имеют отношения к росту цен при неизменном курсе доллара. А кЕтайский вирус имеет.
показать весь комментарий
03.08.2021 12:44 Ответить
тащусь с тупизны зебыдла...

Ему уже в голову столько насрано - а оно "зля нас ниабманит"...
тьфу
показать весь комментарий
03.08.2021 09:00 Ответить
"Ще 2 роки тому долар мав бути по 100..." ©
Не по 100, а по 8.

Олімпіада-2020: Беленюк переміг суперника з Алжиру і вийшов до півфіналу - Цензор.НЕТ 5263
показать весь комментарий
03.08.2021 09:07 Ответить
Уже собирают деньги на премии своим мамам после потери трубы?
показать весь комментарий
03.08.2021 09:00 Ответить
Олимпиада-2020: Беленюк победил соперника из Алжира и вышел в полуфинал

ххх
Подмышки сопернику нюхал?
показать весь комментарий
03.08.2021 08:30 Ответить
нет, твои коменты читал...
показать весь комментарий
03.08.2021 08:40 Ответить
ему бы не мои комменты читать, а законопроекты раз уж народу служить пошел. Ну или спортом как прежде заниматься. Но тебе наверное как тому Зеле какая разница где он. Главное из твоих(и моих) налогов зарплату ему выплатить за "службу народу" в период его отсутствия на службе народу и нюхания подмышек соперников.
показать весь комментарий
03.08.2021 10:15 Ответить
Вот уже 30 лет некий народ выбирает исключительно тех, за кого я не голосую...
показать весь комментарий
03.08.2021 11:28 Ответить
Молодец!
показать весь комментарий
03.08.2021 08:43 Ответить
На скількох засіданнях Ради був присутній депутат Беленюк?
показать весь комментарий
03.08.2021 08:53 Ответить
Бех-Романчук пять заступов.

Олімпіада-2020: Беленюк переміг суперника з Алжиру і вийшов до півфіналу - Цензор.НЕТ 3870
показать весь комментарий
03.08.2021 09:06 Ответить
да она на всяких инстах и проч сетях больше имеет наверное, а спорт то таке
показать весь комментарий
03.08.2021 09:49 Ответить
Такие "спортсмены" бывают. Но она явно держит себя в форме. Всего 12 см от золотого медалиста. Наверно пыталась идеально попасть в планку.
показать весь комментарий
03.08.2021 09:56 Ответить
это депутат зеленый? беленюк? как он и депутатит и спортом занимается?
показать весь комментарий
03.08.2021 09:33 Ответить
А хіба депутати , слуг уродів " працюють ?😀
Вони бабло рахують і більш нічого !
показать весь комментарий
03.08.2021 10:05 Ответить
Так, він неабиякий спортсмен, але що робить в політиці не зрозуміло. Хоча це з усіма зебілами так 😆
показать весь комментарий
03.08.2021 09:46 Ответить
Козаки.
показать весь комментарий
03.08.2021 11:26 Ответить
"...Затем 22-летний украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов в четвертьфинале олимпийского турнира победил чемпиона мира-2018, представителя РОК Артема Суркова..."

Не "представник РОК", представник країни 404.
показать весь комментарий
03.08.2021 17:12 Ответить
 
 