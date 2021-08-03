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Новости Коронавирус и карантин
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В Германии с сентября будут делать третью дозу COVID-вакцины, чтобы избежать четвертой волны коронавируса

В Германии с сентября будут делать третью дозу COVID-вакцины, чтобы избежать четвертой волны коронавируса

В Германии с сентября начнут предлагать пожилым людям и тем гражданам, которые находятся в группе риска, ввести третью дозы вакцины от коронавируса COVID-19.

В понедельник министр здравоохранения германии Йенс Шпан провел встречу с региональными министрами здравоохранения, на которой было решено, что с 1 сентября пожилые люди и люди в группе риска смогут получить третью прививку Biontech/Pfizer или Moderna. Прививки будут делать независимо от того, какие вакцины были сделаны ранее, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Решение было принято с целью избежать четвертой волны коронавируса и защититься от новых штаммов заболевания, отмечает издание.

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Ранее Biontech/Pfizer опубликовали сообщение, в котором говорилось, что "защитный эффект вакцины против инфекции и симптоматических заболеваний снижается через шесть месяцев после второй дозы вакцины", поэтому "третья доза потребуется в течение шести-двенадцати месяцев после полной вакцинации".

В июле решение вводить третью дозу вакцины людям старше 60-ти лет было принято и в Израиле.

За весь период пандемии в Германии было зарегистрировано более 3,77 млн случаев заболевания коронавирусом и более 91 тыс. смертей среди заразившихся.

Автор: 

вакцина (3815) Германия (6929) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
Потом будут делать 500-ю дозу, чтобы избежать 501-й волны.
Levi's 501
А потом наркоманы будут сами просить дозу
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03.08.2021 09:25
+6
Германия, которая не в состоянии понять,⁹что СевПоток2 это огромное зло и для самой Германии и для мира, Германия в которой правители почти не скрывают, что кормятся с руки Москвы (и это не только Шредер), Германия которая не раз заливала кровью мир, Германия которая под влиянием перепуганных мещан уничтожила свою ядерную энергетику и подсела на уголь, газ и нефть (а это колоссальные выбросы СО2 за 30 лет от 4й экономики в мире), Германия которая вытолкнула в мир идеи коммунизма и нацизма, и т.д. зачем вообще писать об этой жадной, образованной и одновременно абсолютно лишенной мудрости стране?
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03.08.2021 08:38
+6
А потім четверту дозу, щоб "ізбєжать пятой волни" Ітд.
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03.08.2021 09:19
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Правила форума Совет форумчан
Тю новина. Ми всі помрем.
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03.08.2021 08:28 Ответить
Германия, которая не в состоянии понять,⁹что СевПоток2 это огромное зло и для самой Германии и для мира, Германия в которой правители почти не скрывают, что кормятся с руки Москвы (и это не только Шредер), Германия которая не раз заливала кровью мир, Германия которая под влиянием перепуганных мещан уничтожила свою ядерную энергетику и подсела на уголь, газ и нефть (а это колоссальные выбросы СО2 за 30 лет от 4й экономики в мире), Германия которая вытолкнула в мир идеи коммунизма и нацизма, и т.д. зачем вообще писать об этой жадной, образованной и одновременно абсолютно лишенной мудрости стране?
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03.08.2021 08:38 Ответить
Однако, ваш фюрер ездит на Мерседесе и отказываться от него не собирается
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03.08.2021 08:51 Ответить
Вот так, мучаемся и живем, а шо делать?
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03.08.2021 09:37 Ответить
Бінго!
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03.08.2021 08:39 Ответить
А чого ж ви відклали аж до вересня ?
Давайте вже.
Така =турбота= ! І на тобі - згаяти цілий місяць.
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03.08.2021 08:45 Ответить
Конечно нужно проводить время с пользой! Например, как у вас на па-рашке - в очереди в крематорий
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03.08.2021 08:48 Ответить
Я вот изначально ждал вакцинации, ну чисто ради продолжения путешествий, да и чтоб. снизить шанс немного Но блин, пока я ждал своей очереди, оказалось, что вакцина не эффективна, не эффективна против новых штамов почти совсем, паспорта вакцинации не работают, надо всё равно везде тесты делать. В общем, пока очередь дошла, стало ясно что намахали нас
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03.08.2021 09:12 Ответить
Так ваш лаптестанский скотомицин спутник-вектор и не вакцина - чего ты ждал?
У вас что "привитые", что не "привитые" в одной очереди в крематорий:

У Німеччині з вересня вводитимуть третю дозу COVID-вакцини, щоб уникнути четвертої хвилі коронавірусу - Цензор.НЕТ 7169
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03.08.2021 09:22 Ответить
Хотите прикол, только в пост совке олени бегают в поисках файзера, в Европе не спрашивают какой вакциной вас колоть, просто сообщают. Можешь отказаться, но это разовая акция.
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03.08.2021 13:33 Ответить
А мне пох@р что кацап думает про то, как "там" (для кацапов именно "ТАМ") в Европе
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03.08.2021 13:52 Ответить
Бывает интересно общаться с дегенератами, но с дегенератами-детьми - нет
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03.08.2021 13:57 Ответить
Советуешь с тобой не общаться? ОК. Сливайся, лапоть
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03.08.2021 18:13 Ответить
А потім четверту дозу, щоб "ізбєжать пятой волни" Ітд.
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03.08.2021 09:19 Ответить
Ну, против гриппа каждый год делают, это не новость. Нет «таблетки» навсегда и от всего, это не открытие.
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03.08.2021 09:39 Ответить
Ну от наличия/отсутствия прививки от гриппа проход на работу/проезд через границу кагбе не зависил
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03.08.2021 10:04 Ответить
Всё меняется, не всё к лучшему.
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05.08.2021 00:52 Ответить
Потом будут делать 500-ю дозу, чтобы избежать 501-й волны.
Levi's 501
А потом наркоманы будут сами просить дозу
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03.08.2021 09:25 Ответить
Раніше Biontech / Pfizer опублікували повідомлення, в якому говорилося, що "захисний ефект вакцини проти інфекції та симптоматичних захворювань знижується через шість місяців після другої дози вакцини", тому "третя доза буде потрібна протягом шести-дванадцяти місяців після повної вакцинації".Джерело: https://censor.net/ua/n3280518

О, так Вы верите, что вакцинированные по 250-500 и более лет жить будут? Или просто в школе часто математику пропускали? По болезни...
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03.08.2021 10:47 Ответить
От оспы на всю жизнь. От кори, краснухи - две дозы на всю жизнь.

И только от ковида нужно ширятся по нескольку раз на год.
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03.08.2021 10:58 Ответить
А про это ты не знал? От дифтерии или столбняка раз в десять лет, от гриппа раз в год.
Есть и от холеры и от чумы, там на год-два защита.
Учи матчасть...
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03.08.2021 11:02 Ответить
С матчастью порядок, относительно вышеприведённого ширялово от ковида - полное гогно.
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03.08.2021 11:03 Ответить
Какой же порядок? Ппохоже, что кому-то приказано мочить конкретно западные вакцины от ковида, а кацапский Спутник не трогать. И не распылять силы на вакцины от других болезней.
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03.08.2021 11:06 Ответить
Кому приказано? Кацапское ширялово воще с моей точки зрения и есть источник текущей ситуации у них.
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03.08.2021 11:09 Ответить
От "ковида" придётся колоться через день.
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03.08.2021 12:06 Ответить
Я смотрю, таких горе-математиков еще 8 человек набралось... А что ж нет вашей и их пламенной критики на ветке https://censor.net/ua/news/3280347/donetski_medyky_pro_zavezenu_v_ordlo_vaktsynu_sputnyk_layit_u_samiyi_rosiyi_yiyi_boyatsya_robyty_faktychni ?
Религия не позволяет или что-то еще?
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03.08.2021 10:51 Ответить
Там пусть хоть стрихнином колются - их личные трудности.
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03.08.2021 10:59 Ответить
Ты смотри лучше. И купи очки. И бинокль.
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03.08.2021 12:04 Ответить
Тебя там точно нет. https://censor.net/ru/user/384928https://censor.net/ru/user/384928 там написал "Кредиты жеж" https://censor.net/ua/comments/locate/3280347/01921436-bc61-7373-bd67-2414ef6d8f29



И все, это вся критика дружной команды антиваксеров. Ни Пасичного, ни Веданы, ни Меркавы ни остальных...
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03.08.2021 12:23 Ответить
Маланское об ъъ е ббалово всемирного масштаба
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03.08.2021 09:27 Ответить
Две дозы не помогают?
А где гарантии, что 10 доз помогут?
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03.08.2021 09:29 Ответить
нету гарантий. ковидобесы будут требовать исчо и исчо
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03.08.2021 09:37 Ответить
Доктор, дайте что-то от ковида, желательно двойное...
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03.08.2021 09:29 Ответить
 
 