В Германии с сентября будут делать третью дозу COVID-вакцины, чтобы избежать четвертой волны коронавируса
В Германии с сентября начнут предлагать пожилым людям и тем гражданам, которые находятся в группе риска, ввести третью дозы вакцины от коронавируса COVID-19.
В понедельник министр здравоохранения германии Йенс Шпан провел встречу с региональными министрами здравоохранения, на которой было решено, что с 1 сентября пожилые люди и люди в группе риска смогут получить третью прививку Biontech/Pfizer или Moderna. Прививки будут делать независимо от того, какие вакцины были сделаны ранее, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Решение было принято с целью избежать четвертой волны коронавируса и защититься от новых штаммов заболевания, отмечает издание.
Ранее Biontech/Pfizer опубликовали сообщение, в котором говорилось, что "защитный эффект вакцины против инфекции и симптоматических заболеваний снижается через шесть месяцев после второй дозы вакцины", поэтому "третья доза потребуется в течение шести-двенадцати месяцев после полной вакцинации".
В июле решение вводить третью дозу вакцины людям старше 60-ти лет было принято и в Израиле.
За весь период пандемии в Германии было зарегистрировано более 3,77 млн случаев заболевания коронавирусом и более 91 тыс. смертей среди заразившихся.
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Давайте вже.
Така =турбота= ! І на тобі - згаяти цілий місяць.
У вас что "привитые", что не "привитые" в одной очереди в крематорий:
Levi's 501
А потом наркоманы будут сами просить дозу
О, так Вы верите, что вакцинированные по 250-500 и более лет жить будут? Или просто в школе часто математику пропускали? По болезни...
И только от ковида нужно ширятся по нескольку раз на год.
Есть и от холеры и от чумы, там на год-два защита.
Учи матчасть...
Религия не позволяет или что-то еще?
И все, это вся критика дружной команды антиваксеров. Ни Пасичного, ни Веданы, ни Меркавы ни остальных...
А где гарантии, что 10 доз помогут?