Госдепартамент США опроверг слова посла РФ о выдворении российских дипломатов: Они могут подать заявление на продление визы
Госдепартамент США опроверг слова посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, который заявил, что Соединенные Штаты просят 24 российских дипломатов покинуть страну до 3 сентября после окончания срока действия их виз.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс сказал, что российские дипломаты "могут подать заявление о продлении" их виз.
"Такие заявления рассматриваются в каждом конкретном случае", — добавил представитель.
Ранее в интервью изданию Reuters посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что власти США передали России список из 24 сотрудников посольства, которые должны покинуть страну до 3 сентября.
Напомним: в апреле 2021 года на фоне новых санкций Россия и США выслали по 10 дипломатов. С 1 августа из-за нехватки сотрудников Соединенные Штаты перестали предоставлять консульские услуги в России.
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