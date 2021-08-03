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Госдепартамент США опроверг слова посла РФ о выдворении российских дипломатов: Они могут подать заявление на продление визы

Госдепартамент США опроверг слова посла РФ о выдворении российских дипломатов: Они могут подать заявление на продление визы

Госдепартамент США опроверг слова посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, который заявил, что Соединенные Штаты просят 24 российских дипломатов покинуть страну до 3 сентября после окончания срока действия их виз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс сказал, что российские дипломаты "могут подать заявление о продлении" их виз.

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"Такие заявления рассматриваются в каждом конкретном случае", — добавил представитель.

Ранее в интервью изданию Reuters посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что власти США передали России список из 24 сотрудников посольства, которые должны покинуть страну до 3 сентября.

Напомним: в апреле 2021 года на фоне новых санкций Россия и США выслали по 10 дипломатов. С 1 августа из-за нехватки сотрудников Соединенные Штаты перестали предоставлять консульские услуги в России.

Автор: 

Госдепартамент США (1818) россия (95365) США (26409) дипломаты (635) Антонов Анатолий (17) Прайс Нед (109)


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Госдепартамент США опроверг слова посла РФ о выдворении российских дипломатов: Они могут подать заявление на продление визы - Цензор.НЕТ 8257
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03.08.2021 08:31 Ответить
люблю запах руссофобии по утрам!
Госдепартамент США опроверг слова посла РФ о выдворении российских дипломатов: Они могут подать заявление на продление визы - Цензор.НЕТ 3856
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03.08.2021 08:33 Ответить
"Они могут подать заявление на продление визы"
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03.08.2021 08:46 Ответить
«За границей русский чувствует себя на воле, а в России же он задумчив, мрачен, боязлив и принижен до подлости пред теми, в ком нуждается».
- Франциск Белькур, француз, побывавший в русском плену
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03.08.2021 09:09 Ответить
Они могут подать заявление на продление визы в Киеве или Херсоне
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03.08.2021 10:01 Ответить
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03.08.2021 10:29 Ответить
 
 