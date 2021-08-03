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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 125 161 человека, всего - 3 669 513, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 125 161 человека, всего - 3 669 513, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 2 088 433 человека.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"125 161 человек вакцинирован против COVID-19 за сутки 2 августа 2021. Первую дозу получили 70 344 человека, полностью иммунизированы - 54 817 человек.

В течение суток работали: 751 мобильная бригада, 2 174 пункта вакцинации, 251 центр вакцинации.

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С начала прививочной кампании привиты 3 669 513 человек, из них получили одну дозу - 3 669 511 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 088 433 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 5 757 944 прививки", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 125 161 человека, всего - 3 669 513, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 125 161 человека, всего - 3 669 513, - Минздрав 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 125 161 человека, всего - 3 669 513, - Минздрав 03

Автор: 

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вакцінацію придумали, того шо перенасєлєніє, і шоб всі повиздихали єстєствєнним путьом. І не нада нас тут уговарівать, ми жизнь прожили, дітей, славабогу, в люди вивели, розбираємся © ЗЕбанати
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03.08.2021 08:39 Ответить
До вакцинації 70% населення залишився 21 день. Так нахвалялось Бубочко.
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03.08.2021 08:41 Ответить
Класс! 21 день і ЗЕбілам можна спокійно запливати за буйки і переходити дорогу на червоний!
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03.08.2021 08:46 Ответить
30 марта 2021 года - В Украине могут делать 3,5-4 млн прививок от COVID-19 в месяц, - главный санврач Ляшко
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03.08.2021 09:28 Ответить
"30 марта 2021 года - В Украине могут делать 3,5-4 млн прививок от COVID-19 в месяц, - главный санврач Ляшко"

ссылка: https://censor.net/ru/n3256350
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03.08.2021 09:29 Ответить
Вообщем "чемпионами по борьбе с короновирусом" за столько времени привито всего 10 процентов населения.
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03.08.2021 09:22 Ответить
 
 