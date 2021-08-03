За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 125 161 человека, всего - 3 669 513, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 2 088 433 человека.
Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.
"125 161 человек вакцинирован против COVID-19 за сутки 2 августа 2021. Первую дозу получили 70 344 человека, полностью иммунизированы - 54 817 человек.
В течение суток работали: 751 мобильная бригада, 2 174 пункта вакцинации, 251 центр вакцинации.
С начала прививочной кампании привиты 3 669 513 человек, из них получили одну дозу - 3 669 511 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 088 433 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 5 757 944 прививки", - рассказали в Минздраве.
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