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МВФ окончательно утвердил выделение $2,7 млрд для Украины: средства поступят ко Дню Независимости

МВФ окончательно утвердил выделение $2,7 млрд для Украины: средства поступят ко Дню Независимости

Международный валютный фонд (МВФ) утвердил выделение из резервных активов 650 млрд долларов. Из низ 2,7 млрд долларов предусмотрены для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заместителя исполнительного директора от Украины в МВФ Владислава Рашкована в Facebook.

"Вечером 2 августа управляющие МВФ большинством голосов финально утвердили аллокации СПЗ на 650 млрд долларов, из которых Украина безвозмездно и безусловно получит более 2.7 млрд долларов", - написал Рашкован.

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Решение о выделении денег вступит в силу 23 августа.

"Это хороший подарок для Украины, и мы его получим еще и к 30-летию независимости", - добавил Рашкован.

МВФ окончательно утвердил выделение $2,7 млрд для Украины: средства поступят ко Дню Независимости 01

Автор: 

МВФ (3334) помощь (7763) Рашкован Владислав (15)


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Топ комментарии
+16
Зеленський і зеботва верещали проти параду за Порошенка, мовля, 300 млн - дорого, зараз війна, не на часі. У кризу Зеленський розпилить на свято 5,7 млрд. Війна скінчилась? Гроші з'явились? Ні. ЗЕбанда пришвидшує розкрадання казни, обминаючи Prozorro, і веде країну до катастрофи.
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03.08.2021 08:47
+16
ЗЕнаркоман відкрито та нахабно перераховує мільйони на свій офшор Green Family за сценарій клоунського обидлячення свята Незалежності. Усі швілі,тячівські повстанці,анальні пружини,нацжони,************ та інша шваль цього не помічають бо щиро встревожені абрикосами Порошенка.

МВФ окончательно утвердил выделение $2,7 млрд для Украины: средства поступят ко Дню Независимости - Цензор.НЕТ 440
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03.08.2021 08:49
+11
Дмітро, а зачєм ти за зе-мрозь галасавал і сдєлал сам сєбя вмєстє с намі?
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03.08.2021 09:05
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Вони зараз всім гроші роздають. За участь в програмі.
Просто кловану підфартило.
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03.08.2021 09:23 Ответить
А тим часом ВР списала борги Фірташу на 100 мільярдів гривень переклавши іх на населення ,ще раніше були списані борги Бен,і Ахметки ось вся боротьба з олігархами.
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03.08.2021 09:09 Ответить
По этому, что бы победить коммуналку - нужно просто перестать платить !!!
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03.08.2021 09:11 Ответить
У Байдена наконец проснулась совесть.
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03.08.2021 09:10 Ответить
Ага. Он из своей личной чековой книжки ЗЕ на карманные расходы денег выписал.
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03.08.2021 09:14 Ответить
А вы думаете откуда командуют всеми этими МВФами.
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03.08.2021 09:17 Ответить
Конечно же рептилоиды с Планеты Нубиру. Ну и еще масоны чуточку.

Они же придумали Ковид.
Они же чипируют несчастных колхозников вакцинациями.
Они же забирают при рождении мозги у кугутов.
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03.08.2021 09:21 Ответить
То что деньги дали сразу после того как кинули Украину с трубой просто совпадение? Не думаю.)
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03.08.2021 09:29 Ответить
А то, что деньги дали после того, как ЗЕ заявил, что готов за деньги подставить жопу коммунистам, на мысли не наводит?
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03.08.2021 09:33 Ответить
Вполне может быть.
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03.08.2021 09:35 Ответить
Емм, а кацапські тролі читати не навчилися? Гроші дають не лише Україні - там ж виділили 650 млрд. цілій купі країн, із них тільки 2,7 млрд. - нам. ваша рашка от 16 млрд. по цій програмі отримала!
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03.08.2021 18:55 Ответить
На премии Нафтогазу хоть хватит?
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03.08.2021 09:20 Ответить
зеленые тараканы быстро все растащат
Данилюк конкретно взломал Тимофея - политолог. Видео 3 августа, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/08/%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d1%8e%d0%ba-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%be-%d0%b2%d0%b7%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bb-%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%8f-%d0%bf.html#comments Комментарии: 4
МВФ остаточно затвердив виділення $2,7 млрд для України: кошти надійдуть до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 4495Тимофей Милованов сделал каминг-аут, который является диагнозом той системе управления государством, что расцвела за последние семь лет.
Такое мнение https://www.facebook.com/yuriy.romanenko изложил в Фейсбуке политолог Юрий Романенко.
Тимофей платит налоги в США, но зарабатывает миллионы в Украине, хотя считает работу здесь вторничной.
- https://www.economics-prorok.com/2021/08/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html «Объяснения должен давать Зеленский». Данилюк обвинил Милованова в выполнении указания ОП
Проблема в том, что должности, которые он занимал и занимает не являются вторичными.
Более того, они напрямую влияют на национальную безопасность.
https://www.facebook.com/zelenskiy95?__cft__[0]=AZXgGLYkpdBZdEwlYci0cL9qBjjMwZw7BKTcvGqbyX-Y7zMycJMB0SuPf_9IMJpwiBx8p5YUy8nZNNdagcZEe6uCkZLD1Np3gYDkB3X2WBINQ9Leb-SHSbboctDigEOeqYs&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський , вы делаете очень большую глупость наводнив органы власти людьми, для которых Украина вторична.
При этом структура Милованова -КШЭ получает десятки миллионов гривен, обслуживая государственные институты, которые для Тимофея вторичные, чем университет в Питтсбурге.
- https://www.economics-prorok.com/2021/05/%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B6%D0%B5-%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%82.html Тимофей Милованов - это такой же шарлатан как Доктор ПИ, - мнение
Поэтому эту клоунаду с наводнением госинститутов непонятно кем за огромное бабло из госбюджета или бюджетов госкорпораций пора заканчивать.
И если Зеленский не покончит с этим цирком, то цирк доведёт его до цугундера.
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03.08.2021 09:23 Ответить
Так и не понятно какая сумма. Абы новость написать...
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03.08.2021 09:25 Ответить
Очень кстати, что до праздника. Может и хватит на банкет " https://censor.net/ru/news/3280361/na_torjestva_k_30letiyu_nezavisimosti_ukrainy_my_ojidaem_bespretsedentno_bolshoe_kolichestvo_mejdunarodnyh Гулять так гулять ! )
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03.08.2021 09:29 Ответить
Мы люди гордые, но бедные.
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03.08.2021 09:34 Ответить
Тю а що всі так радіють.... у скріні ж написанно спз. А спз це спеціальні права запозичення. Тобто хрестики нулики в програмі, які не можливо витратити ні на що, окрім розрахунку з міжнародними ппртнерами. Тобто МВФ дає грошу Україні, щоб Україна у вересні розрахувалась з МВФ )))
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03.08.2021 09:36 Ответить
Вы уточните пожалуйста: рассчитаться с МВФ это зрада или перемога?
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03.08.2021 09:57 Ответить
Це дупа...
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03.08.2021 10:46 Ответить
Писец я и не знал что когда то что то оплачиваю это так называется. Наверно вместо слова оплата нужно теперь писать везде дупа на сумму ....
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03.08.2021 14:20 Ответить
То й не зрада, й не перемога -- то просто розподілення (за рішенням МВФ) 650 ярдів серед країн всього світу. То буде суто, як бонус для ЗЕ команди... але, я надій не маю, що гроші використають добре.
Що до програми з МВФ -- там без змін, як МВФ посилав ЗЕ-команду, так він це робить й надалі.
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03.08.2021 11:58 Ответить
Ну слава богу успокоили.
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03.08.2021 14:23 Ответить
В салонах элитных авто и продажах элитного жилья весело потирают руки в ожидании госслужащих-покупателей
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03.08.2021 09:37 Ответить
" из которых Украина безвозмездно и безусловно получит более 2.7 млрд долларов", -
А можно про безвоздмезно поподробнее?
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03.08.2021 09:56 Ответить
Це частка України, як члена МВФ, у накопиченнях МВФ. Таку допомогу, відповідно їх часток (дивиться нормативні акти МВФ) отримають всі члени МВФ. Всі безвозмездно. Вивчайте матчастину.
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03.08.2021 10:04 Ответить
Тобто, свою частку отримують ВСІ члени МВФ не залежно від того виконали вони якісь умови чи ні ?
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03.08.2021 10:23 Ответить
Йе віртуальні гроші. Для розрахунку бо боргам з міжнародними партнерами. Ні витратити, ні зняти, ні перевести їх не можливо. Тобто це імісія.
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03.08.2021 10:49 Ответить
Вони не йдуть за програмою. Є велика стаття в вікіпедії.
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03.08.2021 10:51 Ответить
Значить, це ніяка не заслуга влади Зе.
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03.08.2021 10:52 Ответить
За что?????
В стране полный бардак и беззаконие, никаких реформ, а они выделяют деньги на дерибан.
Очевидно, это компенсация из-за Северного потока чтобы было не так больно, да и чтобы рот заткнуть на какое то время.
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03.08.2021 09:58 Ответить
Про 5,4 млрд.

План заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України крім святкових урочистостей включає масштабні інфраструктурні проєкти, зокрема, такі як модернізація 6 регіональних аеропортів, розбудова євроколії Київ - Львів - Скнилів, завершення будівництва нового лікувально-діагностичного комплексу в Охматдит тощо.
Прогнозована сума витрат в обсязі 5,4 млрд грн включає витрати на будівництво та модернізацію таких об'єктів.
Сума витрат безпосередньо на урочистості прогнозується на рівні 100 млн грн.
Фінансування всіх заходів плану здійснюватиметься за рахунок державного, місцевих бюджетів, інших джерел, в тому числі приватних інвестицій, грантів, донорської допомоги.
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03.08.2021 10:00 Ответить
Зелена мразота ці гроші роздеребанить дуже швидко , як вони вміють - в турборежимі 😀
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03.08.2021 10:18 Ответить
дарма, зебидло с зеленським все вкраде.
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03.08.2021 10:23 Ответить
"Безвозмездно и безусловно"? А как это? Нам теперь просто так деньги давать будут?
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03.08.2021 10:32 Ответить
Слуги налітай! Тепер вже точно і внукам хватить, бо повертати не треба. МВФ виділив "безоплатно та безумовно", "це гарний подарунок для України, і ми його отримаємо ще й до 30-річчя незалежності", - написав у Faсebook заступник виконавчого директора від України в МВФ Владислав Рашкован. У Зюзі з'явився привід зібрати на шашлики своїх журнашлюх.

МВФ остаточно затвердив виділення $2,7 млрд для України: кошти надійдуть до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 4536
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03.08.2021 10:42 Ответить
НКРЕКП, Набсоветы убыточных гос. предприятий, менты, прокуроры, депутаты получат премии, пособия на оздоровление и зарплаты...Остальным губы закатать. На всіх коштів не хвате.
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03.08.2021 11:20 Ответить
Питання! Як тепер не допустити РОЗКРАДАННЯ цих так потрібних Україні коштів зелено-крадійною владою?
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03.08.2021 11:27 Ответить
Зе все равно бы у каких-нибудь гамнюков эти деньги занял бы. Но только под 11% годовых.
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03.08.2021 11:28 Ответить
А ведь обещал послать...
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03.08.2021 11:44 Ответить
МВФ -- ЗЕ команду? -- так, послав подалі...
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03.08.2021 11:52 Ответить
Де ж послав? Ось, видає кредит і диктує умови.
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03.08.2021 11:58 Ответить
Кредит -- ні, не видає.
Умови диктують саме для отримання кредиту, але ЗЕ ж собі не може наступити на ....
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03.08.2021 12:14 Ответить
Где обещанные Зеленским миллиардные контракты с Оманом, с ОАЕ, с Катаром? На какие поставки и на какую продукцию? Чем оправданы эти дорогостоящие поездки Зеленского?
Где обещанный иск к "Схемам" за встречи с Патрушевым в Омане? Нет иска, потому что врали: в действительности были тайные предательские договорённости с агрессором.
Очень странно и не логично, что люди отдали свой голос артисту самодеятельного театра, который ни дня не работал по полученной юридической специальности, неучу без опыта, без путного образования, без общей культуры (вспомните его шутки), зарабатывшему в основном в России. Он был глуп и не мог оценить свои возможности. Оказался трусом и дилетантом. К нему РФ прикрепила агента ФСБ Ермака. Да еще и наркоман. Вся его «команда» непрофессиональна, безответственна и нагла - 95 квартал и набранные по принципу поддакивания Зеленскому.
Это упрямые, неопровержимые факты.
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03.08.2021 11:45 Ответить
І ШО?: Ні, звісно, я про Зеленського. А про Порошенка, на відміну від вас, я московію та олігархат не слухаю.
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04.08.2021 22:54 Ответить
Боже, який треш -- МВФ не виділяє Україні гроші, ну нащо ж тут ЗЕ владі брехати.
То є розподілення 650 ярдів. доларів, нічого більшого.
А за програмою допомоги Україні, й досі по нулям...
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03.08.2021 11:51 Ответить
Зачем???
Зеленский ведь всех их украдёт вместе со своими членами банды Ермаком, Татаровым, Тищенко и т.д.
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03.08.2021 11:53 Ответить
МВФ остаточно затвердив виділення $2,7 млрд для України: кошти надійдуть до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 2428
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03.08.2021 11:54 Ответить
Это же надо так нагло врать, заслуги команды ЗЕ тут вообще никакой, например Россия получит 18 млрд долларов.
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03.08.2021 15:29 Ответить
ЗЕ-мафия уже потирает свои потные и липкие загребущие лапы...
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03.08.2021 20:17 Ответить
ЭТО НЕ ДЕНЬГИ --это продление на год долговых выплат путем безналичного взаимозачета!
Уровень лонгации долгового обязательства Украины - $2,7 млрд. Общие долговые выплаты Украины за 3-й квартал 2021 г. - $5,734 млрд.
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04.08.2021 00:16 Ответить
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