Глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов найден повешенным в одном из киевских парков, - Нацполиция

Главу Белорусского Дома в Украине Виталия Шишова, который пропал 2 августа, нашли повешенным сегодня в одном из киевских парков, недалеко от места его проживания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.

Полная картина событий будет установлена после допроса свидетелей, анализа видеозаписей с камер системы "Безопасный город", проведения экспертиз и следственных экспериментов.

Полиция Киева обращается ко всем, кто знал Виталия Шишова, с просьбой предоставить информацию о последних неделях его жизни, его психоэмоциональном состоянии, возможных угрозах и тому подобное.

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