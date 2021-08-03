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Глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов найден повешенным в одном из киевских парков, - Нацполиция

Глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов найден повешенным в одном из киевских парков, - Нацполиция

Главу Белорусского Дома в Украине Виталия Шишова, который пропал 2 августа, нашли повешенным сегодня в одном из киевских парков, недалеко от места его проживания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.

Полная картина событий будет установлена после допроса свидетелей, анализа видеозаписей с камер системы "Безопасный город", проведения экспертиз и следственных экспериментов.

Полиция Киева обращается ко всем, кто знал Виталия Шишова, с просьбой предоставить информацию о последних неделях его жизни, его психоэмоциональном состоянии, возможных угрозах и тому подобное.

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Автор: 

Беларусь (7887) Киев (25475) Нацполиция (16427) убийство (6476) Шишов Виталий (41)


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Топ комментарии
+135
Ворожа агентура вільно діє на нашій території.
А СБУ як придурасти за Чаусом бігають...
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03.08.2021 09:09
+83
Счас еще несколько АТОшников и волонтёров арестуют под это дело...
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03.08.2021 09:07
+82
Співчуття рідним.
Поки наші спецслужби граються в забаганки клоуна, в Країні працюють ФСБ і КГБ білорусі. Нашим же не до того
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03.08.2021 09:09
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кацапы мрази
Главу Білоруського Дому в Україні Віталія Шишова знайдено повішеним в одному з київських парків, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7441
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03.08.2021 22:29 Ответить
Юрій СКот.. Бидло, іншим словом.
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04.08.2021 01:39 Ответить
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