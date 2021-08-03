Из системы МВД необходимо вывести часть структур, контраргументы этой инициативы будут обсуждаться в ходе дальнейших дискуссий, - советник Ермака
В Украине планируют разделить Министерство внутренних дел. В Офисе президента поддерживают реформу МВД.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.
Офис президента уверен, что большое количество органов в системе Министерства внутренних дел осложняет управление ими.
"Такой системой объективно сложно управлять даже просто на человеческом уровне – выделяя время на все структуры. Чтобы их функционал работал на сто процентов и чтобы не было буксировки реформ, вполне рационально – пересмотреть внутренний баланс в этой системе и вывести часть структур из системы МВД", – отметил советник главы ОП Михаил Подоляк.
В то же время он подчеркнул, что у этой инициативы есть контраргументы, которые будут еще обсуждаться в ходе дальнейших дискуссий. Итоговые решения по вопросу разделения МВД пока еще не приняты, подчеркнул Подоляк.
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Хтімо ми того,чи-ні, тупаків навкруги геть більше,аніж ми чекали
Тільки тут є нюанс:
В різних країнах тупі по-різному чомусь впливають на хід чергових виборів і тільки в нас за останні 3 роки перемагають виключно тупі за допомогою тих самих тупих
https://censor.net/ru/blogs/3280517/situatsya_v_zsu
Нашу армію нищать щоденно.
Він розуміється на реформах ?
Заткнув би свою пащу, черговий клован..
А польша, чехия, эстония - лучшие примеры того, что реформы нужно делать!
МВД - силовики : а ГСЧС - должны быть ИНЖЕНЕРНЫМИ ВОЙСКАМИ , бо там подготовка часто инженерная нужна
Это в совке ГСЧС предназначались для разгона демонстраций и массовых беспорядков (например после футбольного матча)...а пожарный инспектор еще и выполнял роль осведомителя
И погранвойска в ведомстве МВД , и МИГРАЦИОННЫЕ службы в ведомстве МВД
И потому такой бардак везде .
На ЕВРОПЕЙСКИХ границах годами не могут построить нормальные КП , хотя денег ЕС выделила .
А то, что бардак в строительстве КПП на европейских границах Украины твориться, так у рюкзакова и спрашивайте .
Власть летает самолетами и не видит того позорища на границах- КОНСТРУКЦИИ уже ржавеют , дороги в ямах прямо на КПП, туалетов практически нет ( а если есть - то жуткие) - пересечение границы идёт очень медленно, компьютеризация слабая . Иностранцы считают Украину цыганской страной из-за этого безлада
буксировка - это немного другое
Оно считает что должность главы администрации президента, это уровень государственного секретаря, как в США!
Надеюсь, что США пошлют Зеленского, отменив его визит.
Возможно тогда до этого шута дойдет, что никто не будет иметь с его ущербным Ермаком!