Из системы МВД необходимо вывести часть структур, контраргументы этой инициативы будут обсуждаться в ходе дальнейших дискуссий, - советник Ермака

В Украине планируют разделить Министерство внутренних дел. В Офисе президента поддерживают реформу МВД.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Офис президента уверен, что большое количество органов в системе Министерства внутренних дел осложняет управление ими.

"Такой системой объективно сложно управлять даже просто на человеческом уровне – выделяя время на все структуры. Чтобы их функционал работал на сто процентов и чтобы не было буксировки реформ, вполне рационально – пересмотреть внутренний баланс в этой системе и вывести часть структур из системы МВД", – отметил советник главы ОП Михаил Подоляк.

В то же время он подчеркнул, что у этой инициативы есть контраргументы, которые будут еще обсуждаться в ходе дальнейших дискуссий. Итоговые решения по вопросу разделения МВД пока еще не приняты, подчеркнул Подоляк.

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