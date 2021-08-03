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Из системы МВД необходимо вывести часть структур, контраргументы этой инициативы будут обсуждаться в ходе дальнейших дискуссий, - советник Ермака

Из системы МВД необходимо вывести часть структур, контраргументы этой инициативы будут обсуждаться в ходе дальнейших дискуссий, - советник Ермака

В Украине планируют разделить Министерство внутренних дел. В Офисе президента поддерживают реформу МВД.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Офис президента уверен, что большое количество органов в системе Министерства внутренних дел осложняет управление ими.

"Такой системой объективно сложно управлять даже просто на человеческом уровне – выделяя время на все структуры. Чтобы их функционал работал на сто процентов и чтобы не было буксировки реформ, вполне рационально – пересмотреть внутренний баланс в этой системе и вывести часть структур из системы МВД", – отметил советник главы ОП Михаил Подоляк.

В то же время он подчеркнул, что у этой инициативы есть контраргументы, которые будут еще обсуждаться в ходе дальнейших дискуссий. Итоговые решения по вопросу разделения МВД пока еще не приняты, подчеркнул Подоляк.

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Автор: 

МВД (9316) Офис Президента (1795) Подоляк Михаил (246)


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Топ комментарии
+12
структури реформують, щоб підкласти їх під повний контроль самодура зеленського
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03.08.2021 09:35
+10
Порадник секретутки багато на себе бере.
Він розуміється на реформах ?
Заткнув би свою пащу, черговий клован..
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03.08.2021 09:35
+8
Щире підтвердження наших 73%
Хтімо ми того,чи-ні, тупаків навкруги геть більше,аніж ми чекали
Тільки тут є нюанс:
В різних країнах тупі по-різному чомусь впливають на хід чергових виборів і тільки в нас за останні 3 роки перемагають виключно тупі за допомогою тих самих тупих
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03.08.2021 09:32
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Правила форума Совет форумчан
Щире підтвердження наших 73%
Хтімо ми того,чи-ні, тупаків навкруги геть більше,аніж ми чекали
Тільки тут є нюанс:
В різних країнах тупі по-різному чомусь впливають на хід чергових виборів і тільки в нас за останні 3 роки перемагають виключно тупі за допомогою тих самих тупих
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03.08.2021 09:32 Ответить
Хватит разрушать страну так называемым реформами, дайте структурам устояться.
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03.08.2021 09:35 Ответить
структури реформують, щоб підкласти їх під повний контроль самодура зеленського
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03.08.2021 09:35 Ответить
Да, если выведут с мвд нацгвардию, и передадут под личное управление клована, может он чуть реже будет сраться от страха - экономия на памперсах, однако
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03.08.2021 09:45 Ответить
Читали Мирослава Гая - ситуація в ЗСУ ?
https://censor.net/ru/blogs/3280517/situatsya_v_zsu

Нашу армію нищать щоденно.
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03.08.2021 09:50 Ответить
саме підпорядкуванню Нацгвардіїї зеленському вони й шукають виправдання, саме для цього й роблять подібні заяви - готують обґрунтування чергового зміцнення одноосібної влади зеленського.
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03.08.2021 09:51 Ответить
Порадник секретутки багато на себе бере.
Він розуміється на реформах ?
Заткнув би свою пащу, черговий клован..
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03.08.2021 09:35 Ответить
Я знаю только одного человека, который разбирается во всём.
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03.08.2021 09:48 Ответить
Так, я теж такого зна. Igor L., 😁
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03.08.2021 10:01 Ответить
1+1
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03.08.2021 10:05 Ответить
=0 😁
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03.08.2021 10:56 Ответить
Кто может Сказать , - Какая Реформа дала Результат улучшения жизни Граждан.???
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03.08.2021 09:37 Ответить
А реформ в Украине не было, потому и улучшения не было. Реформы были в Румынии. Начались бурно с расстрела чаушеску.
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03.08.2021 09:49 Ответить
Лучше спроси какую реформу довели до того уровня, до которого она задумывалось?!
А польша, чехия, эстония - лучшие примеры того, что реформы нужно делать!
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03.08.2021 10:12 Ответить
Да ГСЧС В МВД точно нечего делать , в силу разной направленности
МВД - силовики : а ГСЧС - должны быть ИНЖЕНЕРНЫМИ ВОЙСКАМИ , бо там подготовка часто инженерная нужна
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03.08.2021 09:39 Ответить
Так они давно выведены из системы....
Это в совке ГСЧС предназначались для разгона демонстраций и массовых беспорядков (например после футбольного матча)...а пожарный инспектор еще и выполнял роль осведомителя
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03.08.2021 09:43 Ответить
В Украине ГСЧС в ведомстве МВД . Вы не в Украине живете ?

И погранвойска в ведомстве МВД , и МИГРАЦИОННЫЕ службы в ведомстве МВД
И потому такой бардак везде .
На ЕВРОПЕЙСКИХ границах годами не могут построить нормальные КП , хотя денег ЕС выделила .
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03.08.2021 09:49 Ответить
Мадам, а вы сами откуда будете? Ибо "погранвойск" в Украине нет уже давно, а есть ДПСУ. И это, по западному образцу - один из правоохоронных органов.
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03.08.2021 10:01 Ответить
Месье, я в этих войсках не служу и потому не обязана знать их правильное название
А то, что бардак в строительстве КПП на европейских границах Украины твориться, так у рюкзакова и спрашивайте .

Власть летает самолетами и не видит того позорища на границах- КОНСТРУКЦИИ уже ржавеют , дороги в ямах прямо на КПП, туалетов практически нет ( а если есть - то жуткие) - пересечение границы идёт очень медленно, компьютеризация слабая . Иностранцы считают Украину цыганской страной из-за этого безлада
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03.08.2021 10:08 Ответить
И Вы всерьез полагаете, что зелёные приматы выведя ДПСУ из-под МВД и подчиня ее напрямую Кловану, радикально изменят положение вещей? Три раза ха-ха!
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03.08.2021 11:22 Ответить
підтримуєте зміни від (неп. італ. діалект) радника головного канцеляриста чи констатуєте факт, що Рукзакян перетягнув на себе все що зміг і не зміг?
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03.08.2021 09:47 Ответить
Перетягнув и не потянув 😀
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03.08.2021 09:50 Ответить
ДПСУ - правоохоронный орган, а не под войск, одно из условий Европы по предоставлению безвиза. Хотелки Арсенборисыча тут не при чем
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03.08.2021 11:25 Ответить
"пробуксовки"
буксировка - это немного другое
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03.08.2021 09:40 Ответить
Пробуксовка
Из системы МВД необходимо вывести часть структур, чтобы не было буксировки реформ, - советник Ермака - Цензор.НЕТ 2066
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03.08.2021 09:42 Ответить
Буксировка
Из системы МВД необходимо вывести часть структур, чтобы не было буксировки реформ, - советник Ермака - Цензор.НЕТ 6860
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03.08.2021 09:44 Ответить
Для пліснявих "спеціалістів"- какаяразніца? Лохи схавають.
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03.08.2021 10:44 Ответить
Судя по последним событитям проблемы у нас не с МВД, а с СБУ.
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03.08.2021 09:40 Ответить
Теперь и в МВД будут.
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03.08.2021 09:46 Ответить
Та якби то тільки, риба загнила з голови.
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03.08.2021 09:47 Ответить
Мішаня в нас всю політику держави визначає...
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03.08.2021 09:40 Ответить
Ця реформа нагадує маніпуляції ослика ІА з хвостом, - входить і виходить, входить і виходить.
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03.08.2021 09:41 Ответить
Обычно такие расчленения происходят, что бы что то рейдернуть или скрыть воровство. Надо срочно пересчитать вертолеты рюкзакова.
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03.08.2021 09:43 Ответить
"провести аудит"
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03.08.2021 09:46 Ответить
хотят забрать себе нацгвардию. Поможет ли? Очень сомневаюсь.
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03.08.2021 09:43 Ответить
Как будто в МВД происходят реформы. Обычная кланово-племенная борьба. Побеждают выходцы из корлен израилевых.
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03.08.2021 09:46 Ответить
Насколько я знаю, слово БУКСИРОВКА означает помощь в чем－то.....😃😃😃😃. А вот слова, ПРЕПЯТСТВИЕ, ТОРПЕДИРОВАНИЕ, САБОТАЖ соответствуют Торможению😃😃😃😃. Да－а, такого шпиЙона быстро раскусят в РФии😃😃😃😃Что делат？....Да, хотя бы, сперва научиться не нарушать КОНСТИТУЦИЮ УКРАИНЫ😃😃😃😃И о чем это я？.....😃😃😃
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03.08.2021 09:48 Ответить
Вроде надо « пробуксовка» от « буксовать» ?
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03.08.2021 09:52 Ответить
Ваш вариант － Лучший😃
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03.08.2021 09:57 Ответить
А возможно лучше － замедление темпов....
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03.08.2021 09:59 Ответить
Одни советники
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03.08.2021 09:54 Ответить
Аваковское наследие бомбят,а патошным пасипакам не до вподобы.
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03.08.2021 09:59 Ответить
Розділення МВС, це розділення однієї великої банди на маленькі. Який від цього сенс для українців? Хіба що між собою ворогувати будуть і знищувати одне одного.
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03.08.2021 10:04 Ответить
В общем, за что зеленые инфузории не возьмутся - все превращается в УГ
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03.08.2021 10:05 Ответить
Советник завхоза - важная должность в стране.
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03.08.2021 10:12 Ответить
реформатори та їх реформи
Із системи МВС необхідно вивести частину структур, щоб не було буксирування реформ, - радник Єрмака - Цензор.НЕТ 310
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03.08.2021 10:14 Ответить
Із системи МВС необхідно вивести частину структур, щоб не було буксирування реформ, - радник Єрмака - Цензор.НЕТ 5143
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03.08.2021 11:26 Ответить
все равно будут перед законом абсолютно "все равны" как сейчас хоть еще реформируй-хоть форматируй
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03.08.2021 10:26 Ответить
нацгвардію вже вивели під повне Зе підпорядкування, лишилось лише підписати зміни в закон. а він був прийнятий втихаря, відразу після відставки чорта авакова. зеля дуже сциться, і розуміє що лояльність армії то річ нереальна. але от біда в нгу багато тих хто пройшов майдан, війну і вони точно у випадку Зе наказу не підуть розганяти протестуючих
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03.08.2021 10:27 Ответить
треба з ОПУ вивести усіх хитрозроблених хуцпатих потвор
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03.08.2021 10:27 Ответить
Они « буксировку» от пробуксовки отличить не могут. Каких реформ можно ожидать от безграмотного ворья?
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03.08.2021 10:31 Ответить
Радник завхоза.
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03.08.2021 10:31 Ответить
ООоо, началось как и обещали))) ниче ниче, потом опять соедените
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03.08.2021 10:33 Ответить
Понимать эзопов язык очередного советника надо правильно.Чтобы окончательно развалить государство ,клоунам мешают отдельные порядочные и патриотически настроенные в МВД. Надо от них избавится.
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03.08.2021 10:34 Ответить
Ты имел ввиду чеботаря и геращенко?
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03.08.2021 10:45 Ответить
Пока неясно, хто руководит пропутинским кублом ОП, похоже власть в Украине перебитает на себя фээсбэшник ермак, но непонятно, это происходит добровольно, либо по команде кремлевской банды
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03.08.2021 11:08 Ответить
Позаштатна гівногнида партії Яника зараз активно просуває рятувальні тези для обісравшихся шефів
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03.08.2021 11:23 Ответить
Эта падаль до сих пор не уймется!
Оно считает что должность главы администрации президента, это уровень государственного секретаря, как в США!
Надеюсь, что США пошлют Зеленского, отменив его визит.
Возможно тогда до этого шута дойдет, что никто не будет иметь с его ущербным Ермаком!
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03.08.2021 12:01 Ответить
 
 