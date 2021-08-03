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Жители Бурыни Сумской области сегодня будут пикетировать Офис Генпрокурора: заявляют, что "слуга народа" Гузенко из-за земли пытается сместить мэра города Ладуху

Жители Бурыни Сумской области сегодня будут пикетировать Офис Генпрокурора: заявляют, что

Сегодня, 3 августа, в 11.00 начнется пикет офиса Генерального прокурора Украины. Представители Бурынской ОТГ протестуют в связи с попытками пересмотреть результаты местных выборов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-релиз организаторов акции представителей Быринской ОТГ.

3 августа 2021 г. с 11.00 до 13.00 состоится пикет офиса Генерального прокурора Украины.

Организаторы отмечают, что акция протеста направлена против попытки захвата власти в городе г.Бурынь, Конотопского района, Сумской области. 

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"Через восемь месяцев после победы Виктора Ладухи на местных выборах и принятия им присяги оппонент от "слуг народа", который проиграл выборы мэра, подал иск в суд об отмене результатов выборов. Вероятным заказчиком громада считает Максима Гузенко, народного депутата Украины от тех же "слуг народа", который недавно был уличен в незаконном использовании 1500 га земель Бурынской территориальной громады. Помешал незаконным махинациям с землей Виктор Ладуха. Захват власти в Бурынской громаде пытаются осуществить с помощью заместителя прокурора Конотопского района Андрея Наталича и главы Буринской ТИК Анны Наталич, которые, к тому же находятся в родственных связях и являются супругами", - заявили организаторы.

"Супруги Андрей и Анна Наталич на днях предприняли попытку переворота, пытались убрать мэра Виктора Ладуху с должности, сняв его как руководителя в Едином государственном реестре юридических лиц. Все противоправные действия совершались путем давления на должностных лиц", - акцентируют организаторы акции.

"Бурынская громада требует немедленной отставки прокурора Андрея Наталича и привлечения к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины, всех соучастников преступления", - рассказали организаторы.

Автор: 

земля (1945) местные выборы (2752) пикет (697) протест (5857) Сумская область (3004) Слуга народа (2628) Гузенко Максим (4) Офис Генпрокурора (2457)


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Топ комментарии
+8
Не сместить, а смести, как это должен делать настоящий смєтун!!!
Жители Бурыни на Сумщине сегодня будут пикетировать Офис Генпрокурора: заявляют, что "слуга народа" Гузенко из-за земли пытается сместить мэра города - Цензор.НЕТ 5120
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03.08.2021 09:41
+3
Причем сейчас уже такая тотальная нехватка зеботов, что Подоляк уже в ДНР их начал собирать.
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03.08.2021 10:16
+2
Ой , а хто ж це зробив таке - РАЗОМ ? .
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03.08.2021 09:59
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Не сместить, а смести, как это должен делать настоящий смєтун!!!
Жители Бурыни на Сумщине сегодня будут пикетировать Офис Генпрокурора: заявляют, что "слуга народа" Гузенко из-за земли пытается сместить мэра города - Цензор.НЕТ 5120
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03.08.2021 09:41 Ответить
Добранку! Ну, що, яку чергову шкоду зробив Вава Україні?
Не встиг, бо на кокаїноінгаляції?
Є таке змагання, рахувати за добу злочини наркомана Зеленського і слуг Кремля по нищенню нашої держави. Як коти-мазохісти рахуємо шматки хвоста, який з пришвидшенням ріжуть московські холуї Неньці.
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03.08.2021 09:44 Ответить
Це все одно буде більше, ніж на будь-якому мітингу за Зе)) Бо він навіть 8 людей на акції ніколи не збирав!
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03.08.2021 10:03 Ответить
Показати народну підтримку...
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03.08.2021 10:15 Ответить
Т.е. его можно вздернуть на любом столбе и никто из вас слова в его поддержку не выйдет сказать?
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03.08.2021 10:15 Ответить
Нагадаю, що ЗСУ не підтримує Зе...
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03.08.2021 10:20 Ответить
А причому тут свєргаєтє? У нього немає підтримки у ключової сили, яка користується величезною підтримкою народу!

І так, Зе обіцяв на 1 срок іти... Ти хочеш сказати, що він не дотримається передвиборної обіцянки?
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03.08.2021 10:27 Ответить
так що, Бубачка не виноват бо своїх Зе!Бень збирав по інтернету?
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03.08.2021 10:04 Ответить
при вимові ШЬІКАлад, ти зобов'язаний бути залитий блювотою. Тренуйся та нех.й шастать!
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03.08.2021 10:26 Ответить
Причем сейчас уже такая тотальная нехватка зеботов, что Подоляк уже в ДНР их начал собирать.
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03.08.2021 10:16 Ответить
Как у нашего колодца два г@вна сошлись бороться, неясно лишь одно - кто большее г@вно!
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03.08.2021 09:55 Ответить
Ой , а хто ж це зробив таке - РАЗОМ ? .
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03.08.2021 09:59 Ответить
Історія про любовні утіхи жаби та гадюки. Лицар світла Ладуха, який є найбільшим латифундистом Бурині, невідомо як зареєстрований мером, постійний генератор скандалів у земельній та владній сфері Буринського району, буде боротися проти аналогічного лицаря світла, але обласного рівня
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03.08.2021 09:59 Ответить
Дуже цікава новина.
Тільки от так звані "жителі Бурині", це ніхто інші як проплачені люди самого ладухи. Які за його командою та за його кошти будуть пікетувати. Чумусь у новині не написано, що за правління ладухи, він формив на себе та свою сім'ю сотні гектарів земель громади, жодне з його підприємств не сплачує податки в бюджет громади.
Я не фанат зелених, але є рішення суду та його необхідно виконувати. А перешкоджання виконання рішення суду, це вже захоплення влади самим "головою".
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03.08.2021 10:08 Ответить
Не может быть!!!

А за кого голосовали в сумской области? Не за "слуг народа"?

Ну так получайте.
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03.08.2021 10:13 Ответить
Какие молодцы, что дороги как быки конченные не перекрывают!
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03.08.2021 10:23 Ответить
Цей "патріот" вирішив остаточно зганьбитися... Клоун - до клоунів, бидло - до бидла.
Офіс президента взяв на роботу Притулу, щоб мінусувати Кличка.
Політична кар'єра шоумена Сергія Притули обірвалась так само раптово, як і почалась.
Спочатку його посунули з політради «Голосу», а потім і вся партія накрилась шматочком туалетного паперу із заявою про вихід з лав політсили.
Тим не менше, Притула не схотів залишатись безпритульним. Тож довелося до когось притулятись.
А Офіс президента видався надійною опорою.
Угода стандартна: медійний Притула активно лиє бруд на Кличка в обмін на політичні перспективи. Які саме - буде зрозуміло вже зовсім скоро.
Але очевидно, що шоумен віднайшов своє політичне майбутнє у партії влади.
Схоже, на Банковій зовсім не готові визнати провал спецоперації проти Кличка, хоча більшість «гучних» справ розвалюються, а рейтинги довіри до мера столиці вперто не падають, навіть навпаки.
Принаймні, в ОП дійшли правильного висновку, що обширна ботоферма ніяких результатів не приносить.
Майбутнє Притули передбачуване: використають і…
Більше цікаво, що ще там вигадають на айкосних нарадах проти Кличка.
Іноді люди на межі відчаю вдаються до креативних варіантів.🤨
О.Голобуцький
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03.08.2021 10:24 Ответить
давайте лошари бздюкайте
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03.08.2021 10:49 Ответить
Так, Василь Гузенко- видатний рейдер. І синочок Максим від тата не відстає. Дгостойний члєн Слуґ народа.
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03.08.2021 11:21 Ответить
Коли була агітація за ;Слуґ народа; я задав пару питань Максіку Гузенко, після чого він дав драпака повторюючи як папуга тираду про Порошенка та підісланих порохоботів.
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03.08.2021 11:24 Ответить
 
 