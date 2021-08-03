Жители Бурыни Сумской области сегодня будут пикетировать Офис Генпрокурора: заявляют, что "слуга народа" Гузенко из-за земли пытается сместить мэра города Ладуху
Сегодня, 3 августа, в 11.00 начнется пикет офиса Генерального прокурора Украины. Представители Бурынской ОТГ протестуют в связи с попытками пересмотреть результаты местных выборов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-релиз организаторов акции представителей Быринской ОТГ.
3 августа 2021 г. с 11.00 до 13.00 состоится пикет офиса Генерального прокурора Украины.
Организаторы отмечают, что акция протеста направлена против попытки захвата власти в городе г.Бурынь, Конотопского района, Сумской области.
"Через восемь месяцев после победы Виктора Ладухи на местных выборах и принятия им присяги оппонент от "слуг народа", который проиграл выборы мэра, подал иск в суд об отмене результатов выборов. Вероятным заказчиком громада считает Максима Гузенко, народного депутата Украины от тех же "слуг народа", который недавно был уличен в незаконном использовании 1500 га земель Бурынской территориальной громады. Помешал незаконным махинациям с землей Виктор Ладуха. Захват власти в Бурынской громаде пытаются осуществить с помощью заместителя прокурора Конотопского района Андрея Наталича и главы Буринской ТИК Анны Наталич, которые, к тому же находятся в родственных связях и являются супругами", - заявили организаторы.
"Супруги Андрей и Анна Наталич на днях предприняли попытку переворота, пытались убрать мэра Виктора Ладуху с должности, сняв его как руководителя в Едином государственном реестре юридических лиц. Все противоправные действия совершались путем давления на должностных лиц", - акцентируют организаторы акции.
"Бурынская громада требует немедленной отставки прокурора Андрея Наталича и привлечения к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины, всех соучастников преступления", - рассказали организаторы.
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Не встиг, бо на кокаїноінгаляції?
Є таке змагання, рахувати за добу злочини наркомана Зеленського і слуг Кремля по нищенню нашої держави. Як коти-мазохісти рахуємо шматки хвоста, який з пришвидшенням ріжуть московські холуї Неньці.
І так, Зе обіцяв на 1 срок іти... Ти хочеш сказати, що він не дотримається передвиборної обіцянки?
Тільки от так звані "жителі Бурині", це ніхто інші як проплачені люди самого ладухи. Які за його командою та за його кошти будуть пікетувати. Чумусь у новині не написано, що за правління ладухи, він формив на себе та свою сім'ю сотні гектарів земель громади, жодне з його підприємств не сплачує податки в бюджет громади.
Я не фанат зелених, але є рішення суду та його необхідно виконувати. А перешкоджання виконання рішення суду, це вже захоплення влади самим "головою".
А за кого голосовали в сумской области? Не за "слуг народа"?
Ну так получайте.
Офіс президента взяв на роботу Притулу, щоб мінусувати Кличка.
Політична кар'єра шоумена Сергія Притули обірвалась так само раптово, як і почалась.
Спочатку його посунули з політради «Голосу», а потім і вся партія накрилась шматочком туалетного паперу із заявою про вихід з лав політсили.
Тим не менше, Притула не схотів залишатись безпритульним. Тож довелося до когось притулятись.
А Офіс президента видався надійною опорою.
Угода стандартна: медійний Притула активно лиє бруд на Кличка в обмін на політичні перспективи. Які саме - буде зрозуміло вже зовсім скоро.
Але очевидно, що шоумен віднайшов своє політичне майбутнє у партії влади.
Схоже, на Банковій зовсім не готові визнати провал спецоперації проти Кличка, хоча більшість «гучних» справ розвалюються, а рейтинги довіри до мера столиці вперто не падають, навіть навпаки.
Принаймні, в ОП дійшли правильного висновку, що обширна ботоферма ніяких результатів не приносить.
Майбутнє Притули передбачуване: використають і…
Більше цікаво, що ще там вигадають на айкосних нарадах проти Кличка.
Іноді люди на межі відчаю вдаються до креативних варіантів.🤨
О.Голобуцький