Жители Бурыни Сумской области сегодня будут пикетировать Офис Генпрокурора: заявляют, что "слуга народа" Гузенко из-за земли пытается сместить мэра города Ладуху

Сегодня, 3 августа, в 11.00 начнется пикет офиса Генерального прокурора Украины. Представители Бурынской ОТГ протестуют в связи с попытками пересмотреть результаты местных выборов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-релиз организаторов акции представителей Быринской ОТГ.

3 августа 2021 г. с 11.00 до 13.00 состоится пикет офиса Генерального прокурора Украины.

Организаторы отмечают, что акция протеста направлена против попытки захвата власти в городе г.Бурынь, Конотопского района, Сумской области.

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"Через восемь месяцев после победы Виктора Ладухи на местных выборах и принятия им присяги оппонент от "слуг народа", который проиграл выборы мэра, подал иск в суд об отмене результатов выборов. Вероятным заказчиком громада считает Максима Гузенко, народного депутата Украины от тех же "слуг народа", который недавно был уличен в незаконном использовании 1500 га земель Бурынской территориальной громады. Помешал незаконным махинациям с землей Виктор Ладуха. Захват власти в Бурынской громаде пытаются осуществить с помощью заместителя прокурора Конотопского района Андрея Наталича и главы Буринской ТИК Анны Наталич, которые, к тому же находятся в родственных связях и являются супругами", - заявили организаторы.

"Супруги Андрей и Анна Наталич на днях предприняли попытку переворота, пытались убрать мэра Виктора Ладуху с должности, сняв его как руководителя в Едином государственном реестре юридических лиц. Все противоправные действия совершались путем давления на должностных лиц", - акцентируют организаторы акции.



"Бурынская громада требует немедленной отставки прокурора Андрея Наталича и привлечения к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины, всех соучастников преступления", - рассказали организаторы.