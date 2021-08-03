Ко всем министрам есть вопросы, но основания для отставки всего правительства нет, - "слуга народа" Гетманцев
В Кабинете Министров Украины возможны определенные кадровые ротации, но предпосылки для отставки всего правительства на сегодняшний день отсутствуют.
Об этом заявил нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Во-первых, я не вижу никаких оснований для отставки правительства в целом. Возможно, какие-то ротации и будут. Но для того чтобы они были, мы должны убедиться в том, что нет иного решения по исправлению тех или иных ошибок в деятельности министров. Действительно у нас есть вопросы по деятельности того или иного министра, к каждому министру есть вопросы. Но мы стараемся исправлять (недостатки. - Ред.) в ходе работы над ошибками и корректировать их деятельность непосредственно в ходе этой работы", - подчеркнул парламентарий.
Отметим, накануне "слуга народа" Александр Качура в СМИ говорил, что у депутатов есть претензии к трем министрам, в том числе и к Малюське. Он уверен, что в сентябре будут кадровые перестановки в правительстве.
Кроме того, активно обсуждают возможную отставку министра обороны Андрея Тарана. Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук уже заявила, что готова возглавить ведомство. Подогревает эту тему и недавнее увольнение троих заместителей Тарана.
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Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку за Зеленського на 1 серпня 2021 р. впали нижче 10 мільярдів гривень. Для порівняння: за Порошенка на 01.08.2019 на ЄКР було 48,96 млрд. грн., на 01.08.2017 - 44,07 млрд.
Данило Гетманцев був помічником на громадських засадах у трьох скликаннях у колишнього нардепа-регіонала Володимира Сівковича.
А може є таємна. Довалити армію і здатись фуйлуші.
Кловани скінчились, тому у крісла сядуть відверті риги, які нині ховаються в тіні клованів.
Цей парламентар навіть не знає, що в нас не президент головний у країні, а парламент. Ідіот...
Зеля у всіх своїх невдачах буде косити на дурачка. А зебіли у виправдання скажуть - нас, нещасних діток, обдурили ....ми думали Зе діамант, а воно лайно...
Все подчистую просрано,
экономика в коме,
при бездействии правительства от ковида умерли десятки тысяч граждан,
коррупция от министра до дворника,
саботаж оборонки,
разворовывание бюджетных поступлений...
Никаких оснований для отставки правительства. Все отлично. Только пара вопросов есть насчет того, какие каблуки носить.
На Гетьманцеве ж до 2019 года клеймо негде поставить было. Начиная от кидалова по ЗП сотрудников его фирмы и невыплат партнерам до тупого сокрытия доходов.
Лепота...
Т.е. к Элине Свитолиной вы с уважением не относитесь?
Это то, о чём я здесь уже много раз писал.
Это - "мовный" рогулизм.
Багном не скверніте.
Не дуріте дітей ваших,
Що вони на світі
На те тілько, щоб панувать...
Бо невчене око
Загляне їм в саму душу
Глибоко! глибоко!
Дознаються небожата,
Чия на вас шкура,
Та й засядуть, і премудрих
Немудрі одурять!
Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрость би була своя.
А то залізете на небо:
«І ми не ми, і я не я,....