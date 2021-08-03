Ко всем министрам есть вопросы, но основания для отставки всего правительства нет, - "слуга народа" Гетманцев

В Кабинете Министров Украины возможны определенные кадровые ротации, но предпосылки для отставки всего правительства на сегодняшний день отсутствуют.

Об этом заявил нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Во-первых, я не вижу никаких оснований для отставки правительства в целом. Возможно, какие-то ротации и будут. Но для того чтобы они были, мы должны убедиться в том, что нет иного решения по исправлению тех или иных ошибок в деятельности министров. Действительно у нас есть вопросы по деятельности того или иного министра, к каждому министру есть вопросы. Но мы стараемся исправлять (недостатки. - Ред.) в ходе работы над ошибками и корректировать их деятельность непосредственно в ходе этой работы", - подчеркнул парламентарий.

Отметим, накануне "слуга народа" Александр Качура в СМИ говорил, что у депутатов есть претензии к трем министрам, в том числе и к Малюське. Он уверен, что в сентябре будут кадровые перестановки в правительстве.

Кроме того, активно обсуждают возможную отставку министра обороны Андрея Тарана. Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук уже заявила, что готова возглавить ведомство. Подогревает эту тему и недавнее увольнение троих заместителей Тарана.

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