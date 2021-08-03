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Ко всем министрам есть вопросы, но основания для отставки всего правительства нет, - "слуга народа" Гетманцев

Ко всем министрам есть вопросы, но основания для отставки всего правительства нет, -

В Кабинете Министров Украины возможны определенные кадровые ротации, но предпосылки для отставки всего правительства на сегодняшний день отсутствуют.

Об этом заявил нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Во-первых, я не вижу никаких оснований для отставки правительства в целом. Возможно, какие-то ротации и будут. Но для того чтобы они были, мы должны убедиться в том, что нет иного решения по исправлению тех или иных ошибок в деятельности министров. Действительно у нас есть вопросы по деятельности того или иного министра, к каждому министру есть вопросы. Но мы стараемся исправлять (недостатки. - Ред.) в ходе работы над ошибками и корректировать их деятельность непосредственно в ходе этой работы", - подчеркнул парламентарий.

Отметим, накануне "слуга народа" Александр Качура в СМИ говорил, что у депутатов есть претензии к трем министрам, в том числе и к Малюське. Он уверен, что в сентябре будут кадровые перестановки в правительстве.

Кроме того, активно обсуждают возможную отставку министра обороны Андрея Тарана. Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук уже заявила, что готова возглавить ведомство. Подогревает эту тему и недавнее увольнение троих заместителей Тарана.

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Автор: 

Кабмин (14025) отставка (3150) Гетманцев Даниил (409)


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Топ комментарии
+6
На раскаленный лом их сажать надо за то, что они с Украиной за 2 года сделали.
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03.08.2021 10:09
+5
Интересно, ДАнила Гетманцев недавно завещал, что зебилы должны амнистировать свой капитал. Много ли их отнесло деньги в банк и заплатило за это 5 % на нужды зеленой команды и личного офшера зеленой мрази?
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03.08.2021 09:48
+5
Меня удивляет лишь одно - что это кого-то удивляет. Еще до выборов 19-го года было понятно, кто их двигает во власть и зачем. Естественно, двигались, как раньше говорили, "идейно близкие", а сейчас говорят "духовноскрепные"...
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03.08.2021 10:00
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Каждый раз, когда они начинают хвалить министров, через месяц-два они летят с должности. А тут за весь кабмин вдруг заговорили
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03.08.2021 09:45 Ответить
Гетьманцев тварина.Назвав людей, які зібралися під радою фашистами. Каже,законопроект Бужанського не вартий цього фашизму.При цьому на його думку в останні роки у нас в країні панував фашизм.Десь я вже таке чув.Нібито у сергацкової та ху#ла.Відео для пам'яті, щоб нічого не забути

https://www.youtube.com/watch?v=2KoEGYNJ44s
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03.08.2021 09:57 Ответить
Меня удивляет лишь одно - что это кого-то удивляет. Еще до выборов 19-го года было понятно, кто их двигает во власть и зачем. Естественно, двигались, как раньше говорили, "идейно близкие", а сейчас говорят "духовноскрепные"...
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03.08.2021 10:00 Ответить
Интересно, ДАнила Гетманцев недавно завещал, что зебилы должны амнистировать свой капитал. Много ли их отнесло деньги в банк и заплатило за это 5 % на нужды зеленой команды и личного офшера зеленой мрази?
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03.08.2021 09:48 Ответить
Зато поржем!

Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку за Зеленського на 1 серпня 2021 р. впали нижче 10 мільярдів гривень. Для порівняння: за Порошенка на 01.08.2019 на ЄКР було 48,96 млрд. грн., на 01.08.2017 - 44,07 млрд.
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03.08.2021 09:53 Ответить
Даниил Гетманцев имеет корпоративные права и является одним из соучредителей ООО "М.С.Л." - оператора государственных лотерей на діяльність якого у 2015-2017 роках були накладені санкції Президентом України за рішенням РНБО. Службою Безпеки України було зареєстроване кримінальне провадження та проводилося досудове розслідування щодо можливої причетності "М.С.Л." до фінансування тероризму. Сам Данило Олександрович Гетманцев можна сказати зізнався, що лотерейний оператор протягом довгих років працював в "тіні". "Частково, можливо, в тіні, частково із застосуванням різних схем, які раніше розробляли для нього юристи, варто зауважити абсолютно легальних схем.
Данило Гетманцев був помічником на громадських засадах у трьох скликаннях у колишнього нардепа-регіонала Володимира Сівковича.
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03.08.2021 11:32 Ответить
Цікаво, коли почнеться акція журналюг з красивими футболочками під оп? Хто замовив Віталія ЩШишова, злочинна влада вбила. Чи паразитувати на горі можна було лише при ПП, а тепер слабо, правдолюби? Варто пошукати стерненка, притулу, серьожок, нацжон, активістів пофігістів, де всі?
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03.08.2021 09:48 Ответить
Осмілююся запитати, а програма дій цього Кабміну затверджена?
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03.08.2021 09:50 Ответить
В нас і програми розвитку немає. Стратегії немає.
А може є таємна. Довалити армію і здатись фуйлуші.
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03.08.2021 09:53 Ответить
КАКАЯРАЗНIЦА!
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03.08.2021 11:17 Ответить
Чому немає ? Бо ЗЕ не погодився ?
Кловани скінчились, тому у крісла сядуть відверті риги, які нині ховаються в тіні клованів.
Цей парламентар навіть не знає, що в нас не президент головний у країні, а парламент. Ідіот...
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03.08.2021 09:52 Ответить
Єму проста мєшают! У випадку шухеру, він на 200% буде "косити" під дурачка. Але бабло гребти - він не дурень!
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03.08.2021 09:59 Ответить
Улюблена всім народом тактика.
Зеля у всіх своїх невдачах буде косити на дурачка. А зебіли у виправдання скажуть - нас, нещасних діток, обдурили ....ми думали Зе діамант, а воно лайно...
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03.08.2021 10:11 Ответить
Тут треба додати, що на своїх помилках вони не навчаться. Побіжать голосувати за інший "діамант"
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03.08.2021 10:12 Ответить
Фигасе.
Все подчистую просрано,
экономика в коме,
при бездействии правительства от ковида умерли десятки тысяч граждан,
коррупция от министра до дворника,
саботаж оборонки,
разворовывание бюджетных поступлений...

Никаких оснований для отставки правительства. Все отлично. Только пара вопросов есть насчет того, какие каблуки носить.
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03.08.2021 09:55 Ответить
Главное, что у Гетманцева нет вопросов к своей маман, на которую переписал бОльшую часть наворованного !
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03.08.2021 09:59 Ответить
Ко всем министрам есть вопросы, но основания для отставки всего правительства нет./ Чтобы да так нет - говорит чИлавек, которые прятал доходы "95 квартала" и лично Зеленскавага, от налогов, в том числе, через ФОПовскую схему..Напомню, Даня Гетманцев был директором аудиторской фирмы, которая вела дела всех фирм и фопов "95 квартала" и лично семьи Зеленскавага..https://censor.net/ru/comments/locate/3239184/0192148f-cd24-73db-ba56-a3643f8c6d35
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03.08.2021 10:01 Ответить
Аудитор, постоянно незаконно уклоняющийся от налогов?
На Гетьманцеве ж до 2019 года клеймо негде поставить было. Начиная от кидалова по ЗП сотрудников его фирмы и невыплат партнерам до тупого сокрытия доходов.

Лепота...
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03.08.2021 10:07 Ответить
А у меня вопрос к "мовному омбудсмену".
Т.е. к Элине Свитолиной вы с уважением не относитесь?
Это то, о чём я здесь уже много раз писал.
Это - "мовный" рогулизм.
До всіх міністрів є питання, але підстави для відставки всього уряду немає, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 6418
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03.08.2021 10:03 Ответить
Рагуль тебе лыбу по утрам с зеркала тянет, свинособака дырявая
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03.08.2021 10:51 Ответить
Вас усіх тре саджати на лаву підсудних...
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03.08.2021 10:07 Ответить
На раскаленный лом их сажать надо за то, что они с Украиной за 2 года сделали.
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03.08.2021 10:09 Ответить
Вашому шапіто тільки буцегарня рідний дом і рівень
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03.08.2021 10:10 Ответить
Зрозуміло, кожен із міністрів - гі*нюк, але разом Кабінет Міністрів гі*нюків - файний, файний і зелений. А хіба зелений уряд може бути поганий?
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03.08.2021 10:12 Ответить
За ковид бабло в сумме 66 ярдов вас давно пора в утиль чуваки Аваков вам показал пример...,па пенсию чуваки 73 % лохов вас поймут...
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03.08.2021 10:12 Ответить
Зеля стал миллиардром за год...Билл Гейтс упороно шел к цели в миллиард 8 лет...Зеля чемпион мира по борьбе с Короной РАБссиянской империи...
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03.08.2021 10:19 Ответить
До всіх міністрів є питання, але підстави для відставки всього уряду немає, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 1265
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03.08.2021 10:19 Ответить
Гетьманцев кусок говна
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03.08.2021 10:36 Ответить
Когда в конвертах не хилая доплата идёт в баксах, то ни чего ломать не следует! Только хатынкы за рубежом скупать надо! Потом, где зЕбилам жить???
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03.08.2021 10:46 Ответить
До всіх міністрів є питання, але підстави для відставки всього уряду немає, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 5791
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03.08.2021 10:51 Ответить
Наразі маємо при владі кривляння повністю зсучених ЗЕбільних виродків, яким на все насрати і які нікому нічого не винні. Біда в тому, що більшіст ще до цього часу займається лишень тим, що обговорює це мавп'яче кривляння, і більш ні на що не здатна.
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03.08.2021 10:53 Ответить
Весь уряд разом з клоЗЕтом вартий розстрілу: за два роки жодної соц.програми, жодного акту та закону на користь народу! Все, що приймається лише для задоволення власних потреб.
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03.08.2021 10:58 Ответить
Умийтеся! образ Божий
Багном не скверніте.
Не дуріте дітей ваших,
Що вони на світі
На те тілько, щоб панувать...
Бо невчене око
Загляне їм в саму душу
Глибоко! глибоко!
Дознаються небожата,
Чия на вас шкура,
Та й засядуть, і премудрих
Немудрі одурять!
Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрость би була своя.
А то залізете на небо:
«І ми не ми, і я не я,....
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03.08.2021 11:01 Ответить
Гетманцев, речь идет не об отставке а расстреле всего правительства включая и клоуна!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.08.2021 11:53 Ответить
По отдельности - каждый отстой, но вместе - такой милый коллективчик.
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03.08.2021 13:20 Ответить
 
 