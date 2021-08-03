Эпидзонирование Украины: уже в восьми регионах ряд показателей не соответствует "зеленой" зоне. На Тернопольщине рост госпитализации составил 136%, - Минздрав

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 2 августа в Киеве превышен уровень заболеваемости - при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в столице этот показатель составляет 80 чел. на 100 тыс. жителей.

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В Закарпатской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой и Черкасской областях зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций. Этот показатель в Закарпатской области составляет 103,2% (норма не более 50%), Ривненской - 92,3%, Тернопольской - 136,4%, Хмельницкой - 59,3%, Черкасской - 55,6%

На Донетчине и Луганщине зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования - 4,1% и 4,4% соответсвенно (норма для "зеленой" зоны менее 4%).

Отметим, что все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако, чтобы область попала в "красную" зону карантина, необходимо, чтобы красному уровню соответствовали не менее двух показателей.