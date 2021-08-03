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Новости Коронавирус и карантин
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Эпидзонирование Украины: уже в восьми регионах ряд показателей не соответствует "зеленой" зоне. На Тернопольщине рост госпитализации составил 136%, - Минздрав

Эпидзонирование Украины: уже в восьми регионах ряд показателей не соответствует

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 2 августа в Киеве превышен уровень заболеваемости - при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в столице этот показатель составляет 80 чел. на 100 тыс. жителей.

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В Закарпатской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой и Черкасской областях зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций. Этот показатель в Закарпатской области составляет 103,2% (норма не более 50%), Ривненской - 92,3%, Тернопольской -  136,4%, Хмельницкой - 59,3%, Черкасской - 55,6%

На Донетчине и Луганщине зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования - 4,1% и 4,4% соответсвенно (норма для "зеленой" зоны менее 4%).

Отметим, что все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако, чтобы область попала в "красную" зону карантина, необходимо, чтобы красному уровню соответствовали не менее двух показателей.

Эпидзонирование Украины: уже в восьми регионах ряд показателей не соответствует зеленой зоне. На Тернопольщине рост госпитализации составил 136%, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
И ещё умрёт. Некоторые - от шмурдяка со шприца.
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03.08.2021 10:25
+2
Понеслось, к сентябрю такой локдаун с вакцинацией нарисуют, аж страшно представить. Ща голливуд еще роликов про новый штамм снимет и будет картина маслом. Третью вакцину делать всем срочно, а потом каждые полгода-год. Германия уже сошла с ума и хотят третью всем колоть.
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03.08.2021 10:11
+2
О! А вот и владельцы похорнного бизнеса подтянулись - защищают свой рынок
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03.08.2021 10:16
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Правила форума Совет форумчан
Понеслось, к сентябрю такой локдаун с вакцинацией нарисуют, аж страшно представить. Ща голливуд еще роликов про новый штамм снимет и будет картина маслом. Третью вакцину делать всем срочно, а потом каждые полгода-год. Германия уже сошла с ума и хотят третью всем колоть.
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03.08.2021 10:11 Ответить
О! А вот и владельцы похорнного бизнеса подтянулись - защищают свой рынок
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03.08.2021 10:16 Ответить
Потрібно вводити локальний карантин в населених пунктах де багато заражень! Не можна повторювати помилки 2020 року! Ми маємо вчитись на власних помилках! Радомишль, де була перша хвора на коронавірус, був ізольований санітарними постами, нікого не випускали в кого була висока температура і вдалось локалізувати проблему, розповсюдження коронавірусу не відбулось! Але потім влада не змогла так само діяти в інших випадках, бо немає влади в інших населених пунктах і ситуація вийшла з під контролю!
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03.08.2021 13:31 Ответить
На території населених пунктів де розташовані коронавірусні лікарні потрібно організовувати зону біологічної ізоляції, тепер вже по-справжньому, сітка рабиця, ворота, пропускний режим, лікарі та медперсонал не мають покидати межі лікарні. Досить вже гратись зі смертельною хворобою!
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03.08.2021 13:33 Ответить
Главное верить в 😇, много 🙏 и причащаться с одной 🥄. И никакой 👑🦠 не возьмет 👍.
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03.08.2021 10:13 Ответить
Это ты, как дважды переболевший, других учишь, гибсокартон?
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03.08.2021 10:15 Ответить
одиножды . И вообще, ты крестный ход видел? Хоть кто-то там заболел? Отож
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03.08.2021 10:18 Ответить
Т.е. корону у тебя вылечили, а голову ещё нет?
Ну, лечись, крэйда.
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03.08.2021 10:20 Ответить
👌.
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03.08.2021 10:22 Ответить
Дурилка картонная.
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03.08.2021 10:17 Ответить
Начался сбор яблок.
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03.08.2021 10:13 Ответить
Епідзонування України: вже у восьми регіонах низка показників не відповідає "зеленій" зоні. На Тернопільщині зростання госпіталізації становить 136%, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8495
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03.08.2021 10:18 Ответить
От КОВИДа в Украине умерло 53 тысячи человек. Уже.
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03.08.2021 10:22 Ответить
И ещё умрёт. Некоторые - от шмурдяка со шприца.
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03.08.2021 10:25 Ответить
Расслабься. У нас ваш скотомицин спутник-вектор не применяется.
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03.08.2021 10:27 Ответить
Рекомендую уколоть все вакцины каждой страны производителя, и колоть каждый месяц новую разработку...иначе умрешь от короны....
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03.08.2021 10:48 Ответить
Советы кацапов меня не интересуют.
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03.08.2021 10:50 Ответить
так ты и есть кацап...
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03.08.2021 10:55 Ответить
И тут ты попал пальцем в просак, лапоть
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03.08.2021 10:56 Ответить
О чистые оскорбления, никакой логики...кацап он и есть кацап...ведь у кацапов нету мозгов, а только вложенное из зомбоящика вместо серого вещества...
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03.08.2021 10:58 Ответить
Из тебя стрелочник, лапоть, как из скульптур вашего якутского мастера пули
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03.08.2021 10:59 Ответить
И по каждому из 53000 есть анамнез, некролог и заключение патологоанатома ?
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03.08.2021 10:28 Ответить
Да.
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03.08.2021 10:29 Ответить
а где можно почитать? ссылка есть на онлайн архивы?
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03.08.2021 10:35 Ответить
Все документы, как ты верно заметил, в архивах. Составляешь запрос в архивы, получаешь документы и читаешь. Всё просто. Или обращаешься к официальной статистике. В любом случае, всё можешь проверить сам.
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03.08.2021 10:37 Ответить
Хорошо, есть документ с минимальной базовой инфой умерших конкретно от короны: ФИО, год.рождения? Иначе как я буду составлять запрос в архив по 53000 случаев не зная базовой информации шо бы проверить?
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03.08.2021 10:39 Ответить
Есть полная и развёрнутая документация на этот счет. Выше я написал, где ты сможешь ее найти.
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03.08.2021 10:41 Ответить
делать мне больше нехрен, да и гиблое это дело. И ПРОВЕРИТЬ ЭТО НИКАК. Остается только верить телевизору, статистике от зебилов или "бабушка на лавочьке сказала"
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03.08.2021 10:42 Ответить
Проверить это КАК, но ты ленишься. Так чего тогда хочешь от других?
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03.08.2021 10:44 Ответить
проверь за меня плиз, шоб я не напрягался
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03.08.2021 10:46 Ответить
У нищих слуг нет.
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03.08.2021 10:49 Ответить
Это бодяга на долгие годы. Израиль вон по 3-ему разу собирается вакцинироваться + детей. А с нового года за вакцину установят бешенную цену. И будем мы как нарики последнее отдавать, лишь бы уколоться
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03.08.2021 10:48 Ответить
А чому не 146% ?
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03.08.2021 10:49 Ответить
Помолимось за здоровля російського патріархату в Україні
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03.08.2021 11:45 Ответить
 
 