Полиция сказала, что у него был сломан нос. Подозреваем, что это дело рук КГБ Беларуси, - окружение погибшего Шишова
Глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко.
Об этом в эфире "Украина 24" заявил его товарищ Юрий, передает Цензор.НЕТ.
"Нас сотрудники спецслужбы Украины в частных беседах нас предупреждали о том, что агентура КГБ в Украине существует и она увеличивается, в том числе за счет потока беженцев. Всех беженцев невозможно контролировать. И Виталий занимался верификацией этих людей. Он был нашей контрразведкой. ... Да, он знает, что за нами охотятся. Судя по тем обстоятельствам по которым было найдено тело, потому что сотрудники полиции в частной беседе сказали, что у него сломан нос. Я подозреваю, что это спецслужбы КГБ, либо службы специальных операций, которые работают на режим Александра Лукашенко", - рассказал Юрий.
По его словам, у Шишова были плохие предчуствия.
Напомним, ранее сообщалось, что утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.
3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.
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Он сказал, что повешенного нашли избитым, с следами избиения на лице и всему телу.
Ещё, он сказал, что СБУ Украины предупреждала о том, что лукашенко засылает спецгруппы "силовиков" для физического уничтожения активных мигрантов из Беларуси, просили нигде не находиться по-одному.
Зеленський протягнув руку допомоги вбивці білоруського народу. Все вірно - подібне тягнеться до подібного.
Лукашенко і Зеленський-приятелюють,діляться державними таємницями,крадуть людей-що тут дивного? 73% довбойобів бажали такого становища в Україні!
Лукашенко викрадає громадян Білорусі з України
Але Лукашенко йшов до цього 25 років, а ваш недофюрер 2
детсад блин.
(прикладывается к кусочку *ленина и к портрету Сралина, накатывает задидов и прадидов - Наполеона победили и до Стамбула дошли, просто не захотели потом всех кормить )
я же больному..... ах ну да, то же что к унитазу - повторю - Путин до этих деятелей имеет такое же отношение как ты к здравой психике. копирует отдельные детали - это типо бы ты подражал речи Наполеона - в результате = болван в колпаке, машущий веткой агруса, сидя на пеньке. - ну да, с виду просто Наполеониссимус
Ну і бажано прізвища вбивць Шеремета такожд - справжніх, а не тих, кому це шиють! До речі, справу Шеремета мала б розслідувати СБУ, а не МВС!
Відволіче увагу від трешу з Чаусом.
Всі ЗМІ будуть забиті новинами про вбивство білоруського опозиціонера.
Чи вішали вже мертвого, як в свій час радянське кгб композитора Івасюка???
лицемерно ясчетаэ, не? так и тут - все скорбят, ну, не все, но может не всем оно надо - писать как они скорбят, а потом напрочь забыть шо написали то.
у меня дед вроде до 86-ти лет дожил. а вы? а скока там Дж Карлин дотянул то.....
Роки діяльності 1956-2008
Він "ловить" чауса.
КГБ белоруси как самостоятельная единица просто не существует.