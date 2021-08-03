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Полиция сказала, что у него был сломан нос. Подозреваем, что это дело рук КГБ Беларуси, - окружение погибшего Шишова

Полиция сказала, что у него был сломан нос. Подозреваем, что это дело рук КГБ Беларуси, - окружение погибшего Шишова

Глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил его товарищ Юрий, передает Цензор.НЕТ.

"Нас сотрудники спецслужбы Украины в частных беседах нас предупреждали о том, что агентура КГБ в Украине существует и она увеличивается, в том числе за счет потока беженцев. Всех беженцев невозможно контролировать. И Виталий занимался верификацией этих людей. Он был нашей контрразведкой. ... Да, он знает, что за нами охотятся. Судя по тем обстоятельствам по которым было найдено тело, потому что сотрудники полиции в частной беседе сказали, что у него сломан нос. Я подозреваю, что это спецслужбы КГБ, либо службы специальных операций, которые работают на режим Александра Лукашенко", - рассказал Юрий.

По его словам, у Шишова были плохие предчуствия.

Напомним, ранее сообщалось, что утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

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Автор: 

Беларусь (7887) Киев (25475) самоубийство (994) убийство (6476) Шишов Виталий (41)


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Топ комментарии
+30
Тут нічого гадати - працювало лукашенківське гестапо, потрібна була акція залякування незгідних з режимом, і показати, що Україна для втікачів не є безпечним місцем.
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03.08.2021 10:21
+23
по "Настоящему Времени" интервью представителя БДУ.
Он сказал, что повешенного нашли избитым, с следами избиения на лице и всему телу.
Ещё, он сказал, что СБУ Украины предупреждала о том, что лукашенко засылает спецгруппы "силовиков" для физического уничтожения активных мигрантов из Беларуси, просили нигде не находиться по-одному.
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03.08.2021 10:18
+22
Працюють за класичною схемою. Вчора він раптово зник, вийшов з дому на пробіжку. Ті ж люди відпрацювали Павла Шеремета, є там питання по авто до однієї професійної вдовиці,але то таке.
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03.08.2021 10:19
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Правила форума Совет форумчан
по "Настоящему Времени" интервью представителя БДУ.
Он сказал, что повешенного нашли избитым, с следами избиения на лице и всему телу.
Ещё, он сказал, что СБУ Украины предупреждала о том, что лукашенко засылает спецгруппы "силовиков" для физического уничтожения активных мигрантов из Беларуси, просили нигде не находиться по-одному.
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03.08.2021 10:18 Ответить
Та нарік вже знайшов, хто замовев Гандзюк. А дивлячись на його дружні стосунки із Лукою, не здивуюся, якщо і тут він посильно допоміг вашому диктатору.
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03.08.2021 10:20 Ответить
А покажіть і нам ті "дружні стосунки".
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03.08.2021 10:38 Ответить
Україна почала імпорт електроенергії з білоруської АЕС, - Лукашенко.
Зеленський протягнув руку допомоги вбивці білоруського народу. Все вірно - подібне тягнеться до подібного.

Лукашенко і Зеленський-приятелюють,діляться державними таємницями,крадуть людей-що тут дивного? 73% довбойобів бажали такого становища в Україні!
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03.08.2021 10:45 Ответить
Зеленський викрадає громадян України з Молдови
Лукашенко викрадає громадян Білорусі з України
Але Лукашенко йшов до цього 25 років, а ваш недофюрер 2
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03.08.2021 10:46 Ответить
Лукашенко еще в начале 00-х устроил тайные кладбища несогласных.
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03.08.2021 12:21 Ответить
Та не ,он бежал по лесу ,ударился носом об дерево которое посадил предворительно Рифмастер с детским хирургом ,потом от боли подпрыгнул ,и влетел в петлю ,расставленную на медведя, местным охотником- Порошенко.
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03.08.2021 14:55 Ответить
Працюють за класичною схемою. Вчора він раптово зник, вийшов з дому на пробіжку. Ті ж люди відпрацювали Павла Шеремета, є там питання по авто до однієї професійної вдовиці,але то таке.
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03.08.2021 10:19 Ответить
до однієї професійної вдовиці - натяк зрозуміли.
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03.08.2021 12:07 Ответить
ага. а Шеремета подорвал всё равно Рифмастер по мотивам принта арийской рассы.
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03.08.2021 10:20 Ответить
Шишовп теж Риф вбив. От вийде Зєлєнскій з новим міністром МВС на прес-конференцію - і ця таємниця перестане бути таємницею. 😊
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03.08.2021 10:54 Ответить
Найден повешенным ! Без боцмана-коротких здесь явно не обошлось .Удивляюсь как только не сказали ,что это был несчастный случай и повесился он сам при занятии онанизмом
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03.08.2021 10:55 Ответить
Тут нічого гадати - працювало лукашенківське гестапо, потрібна була акція залякування незгідних з режимом, і показати, що Україна для втікачів не є безпечним місцем.
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03.08.2021 10:21 Ответить
слава Сралину шо не нквд-стапо.
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03.08.2021 10:28 Ответить
Усіх блр в Києві перевірити тре доба часу.
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03.08.2021 10:21 Ответить
а смысл?
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03.08.2021 10:22 Ответить
Лайно почистити привід.
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03.08.2021 10:36 Ответить
То можуть бути і наші, і коцапи. І вшились вони вже, напевно.
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03.08.2021 12:08 Ответить
Полиция сказала, что у него был сломан нос. Подозреваем, что это дело рук КГБ Беларуси, - окружение погибшего Шишова - Цензор.НЕТ 5119
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03.08.2021 10:22 Ответить
ЗЄбіле платіжку за газ уже намазав небось на хлі?б. Йди запий пляшечкою глоду і спатуньки. Ня
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03.08.2021 10:24 Ответить
Пишут что чудик был у них "контрразведкой". Хреновый он контрразведчик, однако. По утрам, как я понимаю- в одно и тоже время, в безлюдное место- в парк намыливался. Ну и всё: время и место известно... Дело оставалось за малым. За пустячком.
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03.08.2021 10:23 Ответить
тоже подумалось, если знал - то думал шо на пробежке скилл "неуязвимость" становится 100-го левела? вполне спокойно и похитить могли, но тут как будто показательно сделали.
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03.08.2021 10:26 Ответить
Именно- показательно.
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03.08.2021 10:27 Ответить
очевидно же что не контрразведка в класическом понимании, а просто информатор СБУ
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03.08.2021 14:28 Ответить
Скоро будет брифинг и скажут , что уже нашли всех убийц, есть видеодоказательства? Это случилость потому, что дело Шеремета так и не раскрыли, а Зеленский звонит Лукшаенко.
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03.08.2021 10:23 Ответить
Лукашеску Бог накажет и за Шеремета и за 272 хряка спецназа Белоруси воевавших на стророне ДыНыРы ЛыНыРы...Амнистии от Бога не бывает...
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03.08.2021 10:24 Ответить
Для бульбофюрера Бог-путлер , и он нанял его в качестве своего черта и наказывать не собирается !
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03.08.2021 10:26 Ответить
совок, потлер к Зевсу такое же отношение имеет как Лука к Фюреру. т.е. - может только одно отношение - совки кривляются "срав.нивая"
детсад блин.
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03.08.2021 10:28 Ответить
Паскуда Мавзолейная тебе слова не давали...Хмырь ОБОСЦАННЫй вали НАХ..говноедПоліція сказала, що в нього був зламаний ніс. Підозрюємо, що це справа рук КДБ Білорусі, - оточення загиблого Шишова - Цензор.НЕТ 2634
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03.08.2021 10:32 Ответить
Сенатор, когда у вас там завоз лекарств? А то вижу шо дефицит, по кр. мере вам не хватает
(прикладывается к кусочку *ленина и к портрету Сралина, накатывает задидов и прадидов - Наполеона победили и до Стамбула дошли, просто не захотели потом всех кормить )
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03.08.2021 10:40 Ответить
Фуфел ты тупой...брат Путлера...па любасуПоліція сказала, що в нього був зламаний ніс. Підозрюємо, що це справа рук КДБ Білорусі, - оточення загиблого Шишова - Цензор.НЕТ 1417
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03.08.2021 10:49 Ответить
в палате у вас интернет, или опять врачи что-то празднуют?
я же больному..... ах ну да, то же что к унитазу - повторю - Путин до этих деятелей имеет такое же отношение как ты к здравой психике. копирует отдельные детали - это типо бы ты подражал речи Наполеона - в результате = болван в колпаке, машущий веткой агруса, сидя на пеньке. - ну да, с виду просто Наполеониссимус
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03.08.2021 10:53 Ответить
Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс. Підозрюємо, що це справа рук КДБ Білорусі, - оточення загиблого Шишова - Цензор.НЕТ 1704Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс. Підозрюємо, що це справа рук КДБ Білорусі, - оточення загиблого Шишова - Цензор.НЕТ 9301
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03.08.2021 10:59 Ответить
Лукашенко убивал политических конкурентов с конца 90ых. Они бесследно исчезали, находились убитыми. Все об этом знали, но закрывали глаза.
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03.08.2021 10:54 Ответить
Пока наши силовики разбираются между собой чужая спецслужба делает что хочет у нас !
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03.08.2021 10:24 Ответить
Ткачі, лєщі, наєми терміново замовляють футболки, нацжони та стерненківці малюють нові плакати...
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03.08.2021 10:26 Ответить
Валяют дурака (читай - чауса).
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03.08.2021 10:27 Ответить
Интересно, куда смотрела бритовская контрразведка МИ-5, когда поили чаем Литвиненко, вешали Березовского, травили Скрипалей?
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03.08.2021 10:47 Ответить
Ну от якщо наша СБУ хоча б прізвища убивць назве (як МІ-5 у випадку з Литвиненком і Скрипалями), тоді і поговоримо...
Ну і бажано прізвища вбивць Шеремета такожд - справжніх, а не тих, кому це шиють! До речі, справу Шеремета мала б розслідувати СБУ, а не МВС!
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03.08.2021 10:53 Ответить
Согласен с вами. Мой пост был о том, что невозможно в наше время перекрыть проникновение в страну диверсантов типа Петрова и Боширова, даже туда, где есть мощные спецслужбы.
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03.08.2021 11:00 Ответить
А уши?
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03.08.2021 10:25 Ответить
хай віслючара знову подзвонить лукашеску
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03.08.2021 10:26 Ответить
Бульбафюрера Лукашеску сдала с потрохами белорусская журналстка Екатерина Андреева ии ее муж,написавшие книгу " Белорусский Донбасс"...вы в глубокой ЖО....бульбаши...ГААГА па любасу...
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03.08.2021 10:28 Ответить
Никогда в жизни не поверю, что в СБУ никто не знает кто убил Шишова. Тем более СБУ предуреждало о группах диверсантов из Беларуси. Они же учились на одних курсах в свое время украинские, белорусские и российские кгбешники. Нужно срочно реформировать контору, пока СБУ это наполовину наследница ЧК, причем на большую свою половину.
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03.08.2021 10:28 Ответить
Нащо їм той білорус тепер? Як тільки повалили Баригу, в країні настала стабільність, спокій та процвітання.Зникли нестерпні тарифи і тиск на свободу слова.Мільярди патріотів випустили із секретних тюрем СБУ.Навіть мальчік в трусіках живим об'явився. Нема зради - суцільна перемога
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03.08.2021 10:29 Ответить
Зєлі з Бакановим теж на руку це вбивство.
Відволіче увагу від трешу з Чаусом.
Всі ЗМІ будуть забиті новинами про вбивство білоруського опозиціонера.
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03.08.2021 10:29 Ответить
Мотив есть...Про хорошие отношения с усатым Зеля тоже сознавался...
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03.08.2021 15:54 Ответить
У кого-то еще остались сомнения относительно того, кто на самом деле убил Шеремета?
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03.08.2021 10:30 Ответить
Устроили в воюющей стране проходной двор, шныряют тут все кому не лень. С Молью и тараканом однозначно нужно визовый режим делать, как бы не ныли наши малороссы про своих родственников в РФ и РБ
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03.08.2021 10:32 Ответить
Думаете КГБ и ФСБ для своих диверсантов визы получить не смогут?
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03.08.2021 10:52 Ответить
СБУ в это время Чавуса катало
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03.08.2021 10:33 Ответить
А СБУ за Чаусом бігає. Огидно.
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03.08.2021 10:33 Ответить
Зеле Сралину очень интересен опыт лукашенки
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03.08.2021 10:33 Ответить
Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс. Підозрюємо, що це справа рук КДБ Білорусі, - оточення загиблого Шишова - Цензор.НЕТ 56два дебила страшная сила...
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03.08.2021 10:35 Ответить
дед, ты в палате своей мог бы поинтересоваться - как "воевал" Путин и как второй на картинке. это как сравнить Арнольда в мол. годы и тебя щас, да и побоку когда. совсем уже плох - иди на уколы, а
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03.08.2021 10:45 Ответить
Бакашка, у відставку, чи дати ще трохи часу?
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03.08.2021 10:35 Ответить
Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс. Підозрюємо, що це справа рук КДБ Білорусі, - оточення загиблого Шишова - Цензор.НЕТ 6421
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03.08.2021 10:36 Ответить
Стріангуляційна борозна на шиї була?
Чи вішали вже мертвого, як в свій час радянське кгб композитора Івасюка???
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03.08.2021 10:36 Ответить
я и написал - анализ химический надо, но уже пишут шо избит был - тупо демонстративно опустили Бакланова
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03.08.2021 11:02 Ответить
Нормальные условия для заказных убийств в этой стране - сколько их уже было, ни одно не раскрыто. Людей похищают и вывозят за границу беспрепятственно, детей продают направо и налево - все хорошо, нормальная и типичная африканская страна.
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03.08.2021 10:37 Ответить
Главное что на МВД тратится денег больше из бюджета чем на ВСУ. СБУ тоже χερ знает чем занимается. Все бюджетные деньги на борьбу с народом
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03.08.2021 10:48 Ответить
странный у вас заголовок- надо написать это дело рук зе-билла... или я не прав?
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03.08.2021 10:38 Ответить
Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс. Підозрюємо, що це справа рук КДБ Білорусі, - оточення загиблого Шишова - Цензор.НЕТ 8983Лукашешку в Белораше никто балом правит Мавзолейный УРОДПоліція сказала, що в нього був зламаний ніс. Підозрюємо, що це справа рук КДБ Білорусі, - оточення загиблого Шишова - Цензор.НЕТ 7145
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03.08.2021 10:38 Ответить
Вот читаю комменты Здесь % 80 троллей По теме - 0 Им лишь бы по*издеть , о чём угодно Самоутверждаются А поговорить есть о чём нам Спецслужбы других государств чувствуют себя очень комфортно в Украине Где СБУ ? Где МВД ?
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03.08.2021 10:40 Ответить
Там теж одні тролі-пи@дуни.
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03.08.2021 10:49 Ответить
ну так еще кого-то убили - то 80% комментов типо "рип" и "рэп" и прочие сцарствия чудесные, при этом у почти каждого скорбящего сбоку - вкладка о котиках, с которых он через минуту будет радостно гыгыкать и даже не вспомнит минутувзадный слезливый свой комент.
лицемерно ясчетаэ, не? так и тут - все скорбят, ну, не все, но может не всем оно надо - писать как они скорбят, а потом напрочь забыть шо написали то.
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03.08.2021 10:49 Ответить
Слышком вумно написано ..как на меня , обычного пльзоателя Абракадабра это..Можно и человеческим ... комментировать..
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03.08.2021 16:19 Ответить
та в принципе все норм. пишут, просто "мэмы" и прочие "лулзы" вы может и не понимаешь то из-за своей дряхлости
у меня дед вроде до 86-ти лет дожил. а вы? а скока там Дж Карлин дотянул то.....
Роки діяльності 1956-2008
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03.08.2021 16:31 Ответить
А мій батько дожив до 88 Покинув нас у 2012 році Ще є запитання ? А у мене є Ящо людина туповата то це видно по тому як вислвлюється..Розумна, мудра , людина пише так щоб всім було зрозуміло все Чао...
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03.08.2021 17:17 Ответить
Опять обосрались ! Это подарок к празднику ,чтобы возможные гости задумались ,стоит ли ехать в страну ,где много деревьев...Были уже и Гонгадзе и Шеремет и ....А "вишенкой" дело "вагнеровцев"....Это же надо было провалить такую операцию ? Год готовили, американцы и турки помогали..Какой бы мог быть результат ? !?Суд над ними был бы почище Нюрнбергского процесса ! А эти клоуны бездарно слили и опозорили страну на весь мир. Теперь новый позор ! Главе квартала некогда! Даже из парада лепит шоу ! А первая ледя в пику второй затевает "Бал жентельменов с мягкой дипломатией ". Ой ,украинцы, что же вы наделали? Кого навыбирали?
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03.08.2021 10:40 Ответить
Зеленский за бочку бензина обещал сыграть на рояле сынку фюрера ....
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03.08.2021 10:41 Ответить
Застрелитьь Политковскую Немцова Вороненкова или Галину Старовойтову для Хмыря мавзолейного что 2 пальца в подлодку Курск...,кстати скоро праздник...12 августа 2000 года подлодка действительно УТТОНУЛАПоліція сказала, що в нього був зламаний ніс. Підозрюємо, що це справа рук КДБ Білорусі, - оточення загиблого Шишова - Цензор.НЕТ 2286
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03.08.2021 10:44 Ответить
Антоненко, точно.
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03.08.2021 10:45 Ответить
Это все происки Госдепа и Порошенко...Зуб даю...быдло мавзолейное
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03.08.2021 10:47 Ответить
Чим в цей час зайнятий товариш по криворізькому парадняку презЕдента, продюсер і співласник 95 кварталу, керівник Служби Безпеки України - ваня бакланов?
Він "ловить" чауса.
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03.08.2021 10:47 Ответить
У КГБ длинные руки.
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03.08.2021 10:50 Ответить
Хто б сумнівався,що це робота білорашківських КДБістів,а по великому рахунку-грандтараканюги.
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03.08.2021 10:51 Ответить
Сралина отравили 3 марта 1953 года,а 5 марта этот мудак захлебнулся в собственной блевотине хлебнув синильной кислоты..,...Лукашеску не отравят...но дохнуть будет долго....мучительная смерть хуже РАССТРЕЛА...
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03.08.2021 10:57 Ответить
Как бы снова на патриотов чего не повесили? Как за Шеремета. Гебнявые любят все выставить так, чтоб отвечали за их мокрушные проделки их враги и оппоненты? За Кирова отвечали троцкисти, бухаринцы, вплоть до украинских колхозников. Скоро на Интере и ICTV вылезет какие-то потворы, монастырские, и начнут отрабатывать райскую похлебку и конуру в Конче-Заспе. Будьте внимательны. За вами тоже могут прийти.
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03.08.2021 11:41 Ответить
КГБ Белоруси = ФСБ Россиии
КГБ белоруси как самостоятельная единица просто не существует.
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03.08.2021 16:12 Ответить
 
 