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За Шишовым велась слежка: об этом сообщали полиции, - Белорусский дом в Украине

За Шишовым велась слежка: об этом сообщали полиции, - Белорусский дом в Украине

Белорусский дом в Украине (БДУ) заявляет, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала.

Об этом говорится в сообщении Беларуского Дома в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Виталий Шишов стоял у истоков создания Беларуского Дома в Украине и являлся главой нашей организации. Переехать в Украину Виталий был вынужден осенью 2020, после выхода на гомельские протесты в августе и дальнейшего активного противостояния узурпаторам власти в Беларуси. В БДУ он брался абсолютно за все сферы деятельности: помощь релокантам, проведение акций против режима Лукашенко, обращения в госорганы для продвижения законопроектов, помогающих нашим соотечественникам, формирования диаспоры в Украине", - рассказали в организации.

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"За Виталиком велась слежка. О фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в РБ о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации. Виталий стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так возможно БДУ выйдет из инфовакуума. Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму беларуса. Будем продолжать добиваться истины в гибели Виталия!" - акцентировали в БДУ.

Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Автор: 

Беларусь (7887) слежка (190) убийство (6476) Шишов Виталий (41)


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Топ комментарии
+67
ЗЕля слил Бацке инфу по вангеровцам, думаете ему важна жизнь какого-то Шишова?
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03.08.2021 10:33
+39
Это фишка белорусского кгб- Кого из беларусских активистов находили повешенными?

📍3 сентября 2010 года у себя на даче обнаружен мёртвым Олег Бебенин - беларусский журналист, создатель и руководитель «Хартии'97», глава предвыборного штаба кандидата в президенты Беларуси Андрея Санникова на выборах в 2010. В этом же году Бебенина находят повешенным. Генпрокуратура тогда пришла к выводу, что его смерть наступила в результате самоубийства.

📍28-летний Никита Кривцов пропал 12 августа 2020 года. Его нашли повешенным в парке в районе улицы Парниковой в Минске. Как заявил СК, смерть парня не носит криминального характера. Утром 11 августа Кривцов зашёл домой к жене (они живут в Жодино) и сказал, что на него хотят повесить организацию массовых беспорядков и ему нужно переждать какое-то время у друга (он участвовал в протестах после фальсификации выборов 9 августа). Больше живым его никто не видел.

📍Константин Шишмаков, директор одного из беларусских музеев и член избирательной комиссии, был найден мёртвым в лесу после того, как отказался подписывать протокол голосования и вбрасывать за Лукашенко 500 подложных бюллетеней.
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03.08.2021 10:35
+37
Любимчик Авакова белорус Коротких-Боцман не при делах часом?
Его давно подозревали в сотрудничестве с кгб-Б, а может и фсб.
И засылать никого не надо, они давно уже здесь.
Кстати, возле Шеремета он тоже околачивался перед убийством.
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03.08.2021 10:35
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Если СБУ знает о прибытие чекистов почему ничего не делали?Сразу на ликвидацию команда должна быть.
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03.08.2021 14:54 Ответить
Скільки складів *********** вибухнуло в Україні? Скількох терористів, що це зробили, впіймано?
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03.08.2021 18:23 Ответить
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