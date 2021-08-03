За Шишовым велась слежка: об этом сообщали полиции, - Белорусский дом в Украине
Белорусский дом в Украине (БДУ) заявляет, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала.
Об этом говорится в сообщении Беларуского Дома в Украине, передает Цензор.НЕТ.
"Виталий Шишов стоял у истоков создания Беларуского Дома в Украине и являлся главой нашей организации. Переехать в Украину Виталий был вынужден осенью 2020, после выхода на гомельские протесты в августе и дальнейшего активного противостояния узурпаторам власти в Беларуси. В БДУ он брался абсолютно за все сферы деятельности: помощь релокантам, проведение акций против режима Лукашенко, обращения в госорганы для продвижения законопроектов, помогающих нашим соотечественникам, формирования диаспоры в Украине", - рассказали в организации.
"За Виталиком велась слежка. О фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в РБ о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации. Виталий стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так возможно БДУ выйдет из инфовакуума. Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму беларуса. Будем продолжать добиваться истины в гибели Виталия!" - акцентировали в БДУ.
Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.
3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
📍3 сентября 2010 года у себя на даче обнаружен мёртвым Олег Бебенин - беларусский журналист, создатель и руководитель «Хартии'97», глава предвыборного штаба кандидата в президенты Беларуси Андрея Санникова на выборах в 2010. В этом же году Бебенина находят повешенным. Генпрокуратура тогда пришла к выводу, что его смерть наступила в результате самоубийства.
📍28-летний Никита Кривцов пропал 12 августа 2020 года. Его нашли повешенным в парке в районе улицы Парниковой в Минске. Как заявил СК, смерть парня не носит криминального характера. Утром 11 августа Кривцов зашёл домой к жене (они живут в Жодино) и сказал, что на него хотят повесить организацию массовых беспорядков и ему нужно переждать какое-то время у друга (он участвовал в протестах после фальсификации выборов 9 августа). Больше живым его никто не видел.
📍Константин Шишмаков, директор одного из беларусских музеев и член избирательной комиссии, был найден мёртвым в лесу после того, как отказался подписывать протокол голосования и вбрасывать за Лукашенко 500 подложных бюллетеней.
Его давно подозревали в сотрудничестве с кгб-Б, а может и фсб.
И засылать никого не надо, они давно уже здесь.
Кстати, возле Шеремета он тоже околачивался перед убийством.