РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11836 посетителей онлайн
Новости
7 674 127

$2,7 млрд помощи от МВФ пойдут на преодоление последствий коронакризиса, - Зеленский

$2,7 млрд помощи от МВФ пойдут на преодоление последствий коронакризиса, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что $2,7 млрд помощи для Украины, которые выделил МВФ, помогут преодолеть последствия коронакризиса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Это станет хорошим подарком для нашей страны к 30-летию независимости. Эти средства помогут преодолеть последствия коронакризиса и стимулировать нашу экономику. Я благодарен МВФ и лично Кристалине Георгиевой за это решение", - сказал Зеленский.

По словам президента, для нашего государства очень важно сотрудничество с МВФ, поэтому Украина продолжает внедрять реформы и выполнять структурные маяки для получения нового транша в рамках текущей программы stand-by.

"Мы работаем над завершением первого пересмотра действующей программы Международного валютного фонда и ожидаем миссию МВФ в сентябре", - добавил глава государства.

Напомним, ранее МВФ окончательно утвердил выделение $2,7 млрд для Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МВФ обеспокоен законопроектами о НАБУ и НБУ, - "слуга народа" Корниенко

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) МВФ (3334) помощь (7763)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+51
читай, на великайо крадивныцтво!!!!
показать весь комментарий
03.08.2021 10:55
+29
"дороговізна" вже не лякає, епоху побідили.

$2,7 млрд помощи от МВФ пойдут на преодоление последствий коронакризиса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7188
показать весь комментарий
03.08.2021 10:57
+21
Окрім концерту хотілося би почути у День Незалежності від наркомана препіЗЕдента звіт на 2 роки. Якими досягеннями у політиці та економіці влада пишається найбільше? Звіт про це був би найкращим подарунком від препіЗЕдента на День Незалежності. Бо "концертів" від влади нам і так вистачає.
показать весь комментарий
03.08.2021 10:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
"Це стане гарним подарунком для мене та моєї зграї".Джерело: https://censor.net/ua/n3280542
показать весь комментарий
03.08.2021 13:34 Ответить
і що ж це за наслідки?
показать весь комментарий
03.08.2021 14:02 Ответить
На преодоление последствий?
Последователи и адепты коронавируса мало заработали?
показать весь комментарий
03.08.2021 14:24 Ответить
Пойдут на выплаты друзьям Зеленского, за высокоинтеллектуальный, тяжелый труд в период пандемии.
показать весь комментарий
03.08.2021 14:28 Ответить
потом надо вернуть эти деньги кредитные и по сути эти кредиты загоняют Украину еще в большие долги и отдавать надо больше, чем взял и суммы миллиардные и проценты в общем многомиллиардные. Отдавать какими путями это все??? за счет граждан - это плохой вариант! Украине нужно урезать все расходы ненужные, оптимизировать надо все, улучшать и уменьшать любые потери денег. Нужно дороги строить не за кредиты, а нужно привлекать инвесторов частных, пусть строят платные дороги и отбивают бабки. На Армию все скидываться должны - это важно! Коче, объяснять долго! В общем нужно действовать так, как будто нету кредита и надо выживать из того, что есть! Потому что кредиты это не помощь, кредиты - это наоборот выкачка миллиардов из Украины. Зависимость от кредитов - это наркоманская игла на которую подсадили Украину и получив дозу Украина радуется, но это убивает Украину. Польше МВФ кредиты предлагала и Польша отказалась и теперь вошла в том стран по экономикам развитым уже, с развивающихся перешла. А Украина берет кредиты и загоняет себя в долговую яму - это смерть! Эта политика с кредитами абсолютно не правильная и власти берущие кредиты должны быть наказаны! Украина по сути оказывается под гнетом кредитов и Украина выплачивает неподъемные репарации и контрибуции как будто. Из за этих кредитов социальная и экономическая обстановка ухудшается. Это афера и издевательство! Украина должна снять с себя эту удавку долговую ибо с ней на шее не будет никакого развития!
показать весь комментарий
03.08.2021 14:32 Ответить
Эти деньги - не кредит.
показать весь комментарий
03.08.2021 14:40 Ответить
Международный валютный фонд утвердил проведение мероприятий оздоровления мировой экономики ПУТЕМ ОТСРОЧКИ ЧАСТИ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
показать весь комментарий
03.08.2021 15:04 Ответить
"Ми ПРЕКРАТИМ брать деньги у МВФ!!"
хахахахаха
показать весь комментарий
03.08.2021 14:34 Ответить
Международный валютный фонд утвердил проведение мероприятий оздоровления мировой экономики путем отсрочки части долговых обязательств на общую сумму $650 млрд.
Данное мероприятие будет проводиться путем аллокации специальных прав заимствования ( продление на год долговых выплат путем безналичного взаимозачета).
Уровень лонгации долгового обязательства Украины $2,7 млрд.


Общие долговые выплаты Украины за 3-й квартал 2021 г. - $5,734 млрд.
показать весь комментарий
03.08.2021 15:06 Ответить
продление на год долговых выплат путем безналичного взаимозачета.
показать весь комментарий
03.08.2021 15:26 Ответить
зато теперь мы знаем, сколько стоит продать согласие на СП 2
показать весь комментарий
03.08.2021 15:15 Ответить
ЗАДАЧА .
ДАНО:
1. Парад при Порошенкові коштував менше 300 мільйонів.
2. Парад при Зеленському коштуватиме аж 5,7 мільярдів.
ЗНАЙТИ:
Чому парад при Порошенкові був "аж занадто дорогий в часи війни", а при Зеленському "в самий раз"?
показать весь комментарий
03.08.2021 15:28 Ответить
Тому що, как говорил Янык
Еще не все слуги купили себе квартиры и машины
показать весь комментарий
03.08.2021 15:31 Ответить
чергова брехня! Люди пишуть, що МВФ просто дав відстрочку на один рік на виплату 2,7 млрд., яка мала бути по плану... Ніхто ніяких грошей не дав!
показать весь комментарий
03.08.2021 15:39 Ответить
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZWCOhNqZugDFaPcoMI4dN9pswzIFvo_0pA0lG83hYyK8PofBzQVpYa-g6G8d6W4tUttCWdqlXNGw8a0QchEoKafN7R-U5-qZNjnur26_J0tE-rmkjGMkBdvLraZSjPHDUw&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1399329880439313?__cft__[0]=AZWCOhNqZugDFaPcoMI4dN9pswzIFvo_0pA0lG83hYyK8PofBzQVpYa-g6G8d6W4tUttCWdqlXNGw8a0QchEoKafN7R-U5-qZNjnur26_J0tE-rmkjGMkBdvLraZSjPHDUw&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·

Прошла весна, настало лето,

Спасибо Зеленскому за это.
За то, что газ идет в трубе,
Спасибо, Президент, тебе!

За то, что день сменил зарю,

Я Ермака благодарю!
За пятницей у нас суббота -
Ведь это Шмыгаля забота!

А за субботой выходной.

Спасибо Алахвердиевой!
Спасибо Офису с народом
За то, что дышим кислородом!
показать весь комментарий
03.08.2021 16:02 Ответить
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZUVDtH2VniWH5Ac0vdSbfmerS-TEHoe-TrWSj9rnav9RTqG9LceTgXToT7Sp_5FER-7GyciQiT4S6ySkwaXDL0zfrlIhBU16m6S_Ie-4SsCWEfV_8oz_CWlChMEhcmKe_Q&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets?eid=ARCZ0wwYK-5Wapgq-gMTS4o-b24AoJtyXu9zuQTM_Qdho9eEVAthkvHS1RyfkLhIbFZMM75qCTmwUiDA&hc_ref=ARRP_jjQ1vDSFbwN-MxeRzA-neF9LPSA49L6uakRd1XPr_kzMY9VqZiMOfmYemTJaOo&fref=nf# 2 ч. ·

Після телефонної розмови Президента Володимира Зеленського з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, яка відбулася минулого тижня, всі країни світу отримають від МВФ понад 650 млрд долларів США безоплатно та без жодних додаткових умов.

Хто ще сміявся з фрази Андрія Борисовича Єрмака про те, що Зеленський один з найвеличніших людей у світі? Що ви скажете тепер?
показать весь комментарий
03.08.2021 16:02 Ответить
Во чешет, при чем тут вообще Украина, деньги получат 190 стран в зависимости от вкладов в МВФ, например Китай получит 40 млрд а Россия 18 млрд. Вклад Украины 0,4%.
показать весь комментарий
03.08.2021 16:27 Ответить
Фееричный пример суперциничной уриноофтальмологии от Зеленского - экс-нардеп 3 августа, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/08/%d1%84%d0%b5%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d1%81%d1%83%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%86%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%bd.html#comments Комментарии: 2

Надо считать всех украинцев полными идиотами, чтоб пытаться впарить нам такое.
Такое убеждение https://www.facebook.com/borislav.bereza выразил сегодня в Фейсбуке бывший парламентарий Борислав Береза, реагируя на «дивный» комментарий ОП на сегодняшнюю новость о выделении Украине денег от МВФ.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/08/%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BC%D0%B2%D1%84-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0.html Третий Майдан откладывается: МВФ выдаст Украине на шару почти $3 млрд
Самое главное, что надо было ещё дописать то, что после после телефонного разговора президента Владимира Зеленского финансовая помощь от МВФ теперь запланирована не только для Украины, но и для остальных государств-участников МВФ. И даже Беларуси полагается $ 950 млн.
При этом можно промолчать про то, что это никак не связано со звонком, а просто МВФ дает финансовую помощь в связи с ковидом и его последствиями. А дело в том, что Совет управляющих МВФ 2 августа утвердил решение раздать странам-членам МВФ специальные права займа (SDR) на сумму, эквивалентную $ 650 млрд. Сколько денег получит страна, зависит от квот, соответствующих масштабам и характеристикам экономики.
И вот про это у Зеленского промолчали. И лицемерно смпанипулировали. Не удивлён.
Жду сообщения о том, что благодаря телефонному разговору Зеленского с Небесной Канцелярией солнце продолжит утром появляться на небе, а вечером уходить с неба. Ну, и птицы по небу будут летать исключительно благодаря усилиям Зеленского.
Циничные, мелочные, алчные мрази с Банковой.
показать весь комментарий
03.08.2021 17:42 Ответить
Вообщем всё свистят
показать весь комментарий
03.08.2021 18:25 Ответить
что это за помощь, что нужно возвращать с миллиардами процентов...
показать весь комментарий
03.08.2021 18:31 Ответить
Що?Знову на "дорогах" раздеребанять?
показать весь комментарий
03.08.2021 19:21 Ответить
Роздадуть по "велюрах" - вони ж не вторгували через той ковід клятий.
показать весь комментарий
03.08.2021 19:40 Ответить
Прейде Зе шодбле
показать весь комментарий
03.08.2021 21:13 Ответить
Україну спасе від кризи- твоє звільнення, перестати красти та професіональні керівники, а не МВФ! Потрібні системні кроки, а юююло, що грає на фортепіано! Задрало
показать весь комментарий
03.08.2021 21:38 Ответить
Что ни делает дурак, все он делает как клоун
показать весь комментарий
03.08.2021 22:44 Ответить
Чекаю свої 1 728грн.Я- одна 42 000 000 частина України..
показать весь комментарий
04.08.2021 08:39 Ответить
Страница 2 из 2
 
 