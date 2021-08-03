$2,7 млрд помощи от МВФ пойдут на преодоление последствий коронакризиса, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что $2,7 млрд помощи для Украины, которые выделил МВФ, помогут преодолеть последствия коронакризиса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Это станет хорошим подарком для нашей страны к 30-летию независимости. Эти средства помогут преодолеть последствия коронакризиса и стимулировать нашу экономику. Я благодарен МВФ и лично Кристалине Георгиевой за это решение", - сказал Зеленский.

По словам президента, для нашего государства очень важно сотрудничество с МВФ, поэтому Украина продолжает внедрять реформы и выполнять структурные маяки для получения нового транша в рамках текущей программы stand-by.

"Мы работаем над завершением первого пересмотра действующей программы Международного валютного фонда и ожидаем миссию МВФ в сентябре", - добавил глава государства.

Напомним, ранее МВФ окончательно утвердил выделение $2,7 млрд для Украины.

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