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Госреестр моряков отобран у рейдеров и возвращен Мининфраструктуры. Сообщено о подозрении двум лицам, - СБУ

Госреестр моряков отобран у рейдеров и возвращен Мининфраструктуры. Сообщено о подозрении двум лицам, - СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности Украины (СБУ) вернули из-под контроля третьих лиц Министерству инфраструктуры Государственный реестр документов моряков, злоумышленники использовали его для коррупционных схем.

Как сообщил начальник управления Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк на брифинге во вторник, двум лицам - посредникам агентств, которые занимались наймом моряков, уже сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности других причастных лиц, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

"СБУ вместе с Офисом генпрокурора прекратила одну из наиболее масштабных коррупционных схем в нашей стране, которая заключалась в вымогательстве взяток с украинских моряков и была соединена с вмешательством в государственные ресурсы и даже захватом последних. Масштабы указанной схемы впечатляют: по предварительным оценкам, они приносили организаторам более $150 млн дохода в год. Схема функционировала много лет, потерпевшими были десятки тысяч моряков", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кубраков о махинациях с оформлением документов для моряков: Государство наконец вернуло контроль над данными и сервисами

Говоря о том, когда заработает реестр в онлайн-формате в полном объеме, замминистра инфраструктуры Юрий Васьков отметил, что ситуация - очень сложная и еще нужно время.

"Что касается главного вопроса, когда это заработает прозрачно в IT-формате, удобном для моряков, нам еще нужно время. Это очень серьезная работа", - заявил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Выявлена преступная схема оформления документов для моряков с участием чиновников профильной Госслужбы. Преступники "зарабатывали" свыше $150 млн в год, - СБУ. ФОТОрепортаж

По словам вице-премьера - министр цифровой трансформации Михаила Федорова, новый реестр будет находиться полностью в собственности государства. Вход в него будет осуществляться посредством цифровой подписи, что сделает невозможным в будущем любые манипуляции в этой сфере.

"Мы надеемся, что все услуги, связанные с моряками, будут запускаться уже упрощенно на портале "Дия" по всем современным канонам предоставления государственных публичных услуг европейскими странами. На сегодня задача Миницфры помочь Мининфраструктуры сделать все, чтобы новый реестр был создан как можно быстрее и публичные сервисы стали предоставляться комплексно и как можно скорее", - отметил Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Малюська анонсировал запуск нового госреестра юрлиц и ФЛП: С 7 по 16 августа данные вноситься не будут

госреестр (73) моряки (1079) рейдерство (918) СБУ (19855) Мининфраструктуры (941) Федоров Михаил (504)


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Топ комментарии
+5
Просто наведите порядок!!! Это ВОЗМОЖНО!!!!!! Прокуроры , Больницы, Судьи, Свалки, строительство!!!! ИТД !!!
ЭТО ВАША РАБОТА!!!
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03.08.2021 11:01
+5
Мне просто нечего комментировать. Даже мне, моряку- нечего. Понятно, что мне не смешно, этот кошмар тяготит давно и он вовсе не закончился, как мне очевидно! Вот поэтому: "Говоря о том, когда заработает реестр в онлайн-формате в полном объеме, замминистра инфраструктуры Юрий Васьков отметил, что ситуация - очень сложная и еще нужно время"(с)
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03.08.2021 11:02
+4
У нас нет государства, по сути. Минимальная пенсия 60 долларов, одновременно с чрезвычайно "заслуженными" ребятами, которые за работу в должности озолотили несколько своих поколений. Да, и это что, стало государству только известно? Где же были все "заслуженные контролеры", имя которым Легион? Бесполезных и бессмысленных паразитов на должностях. Их главная задача это обеспечение жизнедеятельности первых тел страны, заодно и своих друзей-олигархов. Пожелаем им удачи, они себя чувствуют превосходно и уверенно глядят в завтрашний день.
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03.08.2021 11:12
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Просто наведите порядок!!! Это ВОЗМОЖНО!!!!!! Прокуроры , Больницы, Судьи, Свалки, строительство!!!! ИТД !!!
ЭТО ВАША РАБОТА!!!
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03.08.2021 11:01 Ответить
😮 Ви що, з глузду з'їхали???!!! Та кому той порядок треба??? У мутній воді легше ловити рибу! Не розумієте, щ цей бардак створений свідомо і є контрольованим владою?
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03.08.2021 11:10 Ответить
Мне просто нечего комментировать. Даже мне, моряку- нечего. Понятно, что мне не смешно, этот кошмар тяготит давно и он вовсе не закончился, как мне очевидно! Вот поэтому: "Говоря о том, когда заработает реестр в онлайн-формате в полном объеме, замминистра инфраструктуры Юрий Васьков отметил, что ситуация - очень сложная и еще нужно время"(с)
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03.08.2021 11:02 Ответить
У нас нет государства, по сути. Минимальная пенсия 60 долларов, одновременно с чрезвычайно "заслуженными" ребятами, которые за работу в должности озолотили несколько своих поколений. Да, и это что, стало государству только известно? Где же были все "заслуженные контролеры", имя которым Легион? Бесполезных и бессмысленных паразитов на должностях. Их главная задача это обеспечение жизнедеятельности первых тел страны, заодно и своих друзей-олигархов. Пожелаем им удачи, они себя чувствуют превосходно и уверенно глядят в завтрашний день.
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03.08.2021 11:12 Ответить
В чем отличие между рейдерами и мининфраструктуры??????
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03.08.2021 11:05 Ответить
Взятки будут брать, но возможно меньше. Я даже боюсь эту новость комментировать.
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03.08.2021 11:10 Ответить
Отличие существенное: карманы рейдеров и карманы мининфраструктуры - это разные карманы.
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03.08.2021 11:12 Ответить
И то и то крманы взяточников. В казну будет попадать мизер.
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03.08.2021 11:14 Ответить
Именно. Взяточники разные, в этом и отличие.
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03.08.2021 11:16 Ответить
При такому "цифровому бєспрєдєлє" зелені збираються перевести голосування на виборах в інтернет.
Самі ж намалюють що схочуть. І ніхто не зможе довести їхні махінації.
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03.08.2021 11:11 Ответить
С учетом того что у нас все делают через жопу, то я так понял все будет в руках воровитых государственных менеджеров, которые просто повысят взятки в 2 раза
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03.08.2021 11:14 Ответить
Просто вместо кучи агенств на потоки сели зеленые воры)))
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04.08.2021 00:20 Ответить
 
 