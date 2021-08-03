Глава ВСК призвала премьера срочно уволить руководство УЗ: это набор дилетантов, которые разрушают стратегическую отрасль

Правление Укрзализныци потеряло инициативу, барахтается в куче мелких вопросов, и по сути является недееспособным и не способным к выполнению уставных задач. В первую очередь, это касается и.о. председателя правления Ивана Юрика, других членов правления и Наблюдательного совета.

Поэтому премьер-министр Денис Шмыгаль должен срочно сменить руководство. Об этом написала глава Временной следственной комиссии по УЗ Юлия Гришина.

"Работа членов правления дублируется профильными директорами, которых в штате" УЗ "12. Именно так размывается ответственность, создается избыточное звено и в без того запутанной системе управления. При такой ничтожной работе и ее последствиях председатель и члены правления получали последние два года, кроме высоких назначенных акционером окладов еще и значительные вознаграждения, премии и финансовую помощь. Всего почти 66 млн грн ", - подчеркнула она.



ВСК констатировала: нынешний состав правления - это не команда профессионалов-единомышленников, которая целенаправленно работает в пользу "УЗ" и национальной экономики, а разрозненный набор дилетантов в железнодорожной сфере, которые являются выдвиженцами определенных "влиятельных сил", и за очень большое вознаграждение отстаивающие их интересы, разрушая стратегическую для государства отрасль.



"Они (правление) не только не желают и не могут реформировать отрасль, они даже не способны управлять ею. Как председатель ВСК, раз обращаюсь к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой ускорить процесс смены руководства УЗ, поскольку именно акционер несет за это основную ответственность! А теперь еще и решение СНБО есть! Выполняйте, ждать больше нельзя!" - резюмировала Гришина.

Напомним, Совет нацбезопасности и обороны инициировал введение временного управления в АО "Укрзалиныця" из-за критического состояния УЗ, которое угрожает нацбезопасности. Как заявили во СНБО, руководство компании не выполняет характеристики по капитальным инвестициям и темпам электрификации, что вынуждает компанию осуществлять закупку дизельного топлива в России. Также в СНБО обвиняют топ-менеджмент в малых зарплатах на предприятии и неэффективных закупках.

Сейчас и.о. главы УЗ - Иван Юрик, которого неоднократно обвиняли в коррупции и неэффективном руководстве. Так, согласно отчету ВСК по УЗ, часть проблемных вопросов компании связаны непосредственно с Юриком, который возглавляет компанию уже второй раз. Так, именно он раньше проводил так называемую реструктуризацию долгов УЗ, в результате чего ставки кредитов для компании оказались в среднем в два раза выше, чем на рынке.