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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Репрессии в оккупированном Крыму
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В оккупированном Крыму открыли еще 17 уголовных дел за отказ служить в армии РФ, - правозащитники

В оккупированном Крыму открыли еще 17 уголовных дел за отказ служить в армии РФ, - правозащитники

В июле Крымская правозащитная группа зафиксировала 17 новых уголовных дел в отношении жителей Крыма по ст. 328 УК РФ (Уклонение от службы в Вооруженных силах РФ). Кроме того, было вынесено 12 новых приговоров по ст. 328 УК РФ.

Всего на конец июля КПГ зафиксировала 244 уголовных дел за уклонение от службы в ВС РФ, которые переданы на рассмотрение в "суды" Крыма. По 222 из них уже вынесен приговор, еще 22 находятся на стадии рассмотрения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.

Напоминаем, что проведение призыва жителей оккупированных территорий в ряды армии оккупирующей державы, а также непрекращающаяся на территории Крыма пропаганда службы в ВС РФ нарушают ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Четвертой Женевской Конвенции).

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Кроме этого, перемещение граждан Украины на службу в регионы России нарушает еще и ст. 49 этой конвенции.

"Согласно украинскому законодательству, граждане, проживающие сейчас в оккупированном Крыму, даже если они вынуждены были брать российские паспорта, все равно - граждане Украины", - объясняет руководительница Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

Автор: 

армия РФ (19057) Крым (26365) правозащитники (678) призыв (742)


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В оккупированном Крыму открыли еще 17 уголовных дел за отказ служить в армии РФ, - правозащитники - Цензор.НЕТ 4453
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03.08.2021 11:45 Ответить
в Крыму всё больше желающих быть людьми, а не крысами
это - радует
надо туда - сивоху...соберёт недовольных, глядишь и
вдруг - восстание вспыхнет
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03.08.2021 12:46 Ответить
Было надо при Украине памятники на Малаховом кургане бульдозерами сгрести, тогда бы они и забыли бы всё.
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03.08.2021 23:16 Ответить
Краще по паРашеським концтаборам відсидіти,ніж загинути від кулі українського воїна. Нічого,хлопці,Україна до Вас не в претензії і ніколи не буде шпиняти Вам отою відсидкою після повернення Криму в склад України. Загалом,молодці,Ви є УКРАЇНЦЯМИ!
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03.08.2021 19:03 Ответить
 
 