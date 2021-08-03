Киевлянку Калинину второй раз по ошибке внесли в санкционный список СНБО: "Это же надо так лажать. Никому не пожелаю столкнуться с подобным"
В санкционный список Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по ошибке внесли киевлянку Ольгу Калинину, которая является однофамилицей "секретаря территориальной избирательной комиссии" Первомайского района в оккупированном Крыму. Она не может получать зарплату и пользоваться банковскими карточками. Более того, такое происходит уже второй раз.
Как пишет "Обозреватель", несмотря на то, что женщина не имеет никакого отношения к "выборам" на оккупированном полуострове, ее имя и фамилия попали под санкции уже во второй раз, передает Цензор.НЕТ.
В результате младший научный сотрудник Института международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко не может получать зарплату и пользоваться банковскими карточками в связи с тем, что ее счета полностью заблокированы.
Отмечается, что в первый раз в 2018 году для того, чтобы добиться справедливости, Ольге понадобился почти год.
"В 2018 году жизнь молодой женщины круто изменилось. Счастливая жена и мама маленькой Агаты была поставлена перед фактом: теперь она "террористка". Причем долгое время Ольге не говорили даже в банке, почему заблокированы ее счета", - пишет издание.
"Это стоило нервов, времени, сил... Никому не пожелаю столкнуться с подобной ситуацией…", – рассказала она.
По ее словам, за тот случай перед ней никто даже не извинился, так еще и история повторяется.
"Передо мной никто даже не извинился за то, что произошло в 2018 году! И если бы не огласка, не помощь СМИ, прокуратуры АРК, Госпогранслужбы Украины, которые предъявили доказательства того, что я никакая не террористка, то я бы до сих пор жила в аду. Это же надо так лажать, чтобы второй раз ошибочно "отправить" человека под санкции! Но, знаете, даже не удивлюсь, если через несколько лет снова увижу себя в подобном списке", – добавила Калинина.
Киевлянка готовится к очередному витку борьбы за справедливость, ей снова придется доказывать, что она террористка и не имеет никакого отношения ни к проведению "референдума" в Крыму, ни к "работе на Россию".
"Помимо финансовых ограничений, в мае 2018 г. СНБО своим решением поручил Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер. Проверять на себе их Ольга Калинина, конечно же, не хотела – семья решила даже не пытаться выехать в отпуск за границу", - отмечает издание.
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"Но ведь Ольга Калинина никому не признается,что голосовала за зелень,не так ли?" - по вашему выходит, что она должна была проголосовать опять за "этих"?
Вішати неугодних - стара традиція кремлівських спецслужб ще з часів КГБ. Саме так убили талановитого українського композитора Івасюка. Тільки за те, що пропагував українську мову. Так вбили неугодного Хлу Березовського в Британії. Так тепер вбили Шишова в Києві.
Хто сказав жоден?
Чому сумніваєшся у їхній чесноті?
Після того як наші любі американські брати перемогли, принизили, та анально зґвалтували вас мокшан в Холодній Війні - російська мова нікому в світі не потрібна. Мова програвших.
Не розумію російської мови.
Дивись - в 1989 населення СРСР було 280 млн, ВВП 10% світового.
В 2019 населення московії 140 млн, ВВП 1.5% світового.
Ви втратили 5 млн км2 території - це приблизно половина території США чи Китаю.
Класно вас американці зробили, мокша га?
Потому, нефик!
Или ты против политики партии?
куйте потомушо потом ничего не докажите
ну как в статье можно такое написать - ей снова придется доказывать, что она террористка?
а где приставка НЕ? (НЕ ТЕРРОРИСТКА)
У нас одна фірма ще із 2016 року судиться щодо незаконного внесення її в санкційний список.
Суди футболять справу між собою, не розглядаючи по суті.
Но стая зебобиков плюет на все, им бы только баблом нажраться.
с отчетом:-вот пожалЮста-ввели санкции против Калининой!!
Боремся!!
А матеріалка - це пряма дійсна шкода. Теж не доведеш.