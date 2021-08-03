Киевлянку Калинину второй раз по ошибке внесли в санкционный список СНБО: "Это же надо так лажать. Никому не пожелаю столкнуться с подобным"

В санкционный список Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по ошибке внесли киевлянку Ольгу Калинину, которая является однофамилицей "секретаря территориальной избирательной комиссии" Первомайского района в оккупированном Крыму. Она не может получать зарплату и пользоваться банковскими карточками. Более того, такое происходит уже второй раз.

Как пишет "Обозреватель", несмотря на то, что женщина не имеет никакого отношения к "выборам" на оккупированном полуострове, ее имя и фамилия попали под санкции уже во второй раз, передает Цензор.НЕТ.

В результате младший научный сотрудник Института международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко не может получать зарплату и пользоваться банковскими карточками в связи с тем, что ее счета полностью заблокированы.

Отмечается, что в первый раз в 2018 году для того, чтобы добиться справедливости, Ольге понадобился почти год.

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"В 2018 году жизнь молодой женщины круто изменилось. Счастливая жена и мама маленькой Агаты была поставлена перед фактом: теперь она "террористка". Причем долгое время Ольге не говорили даже в банке, почему заблокированы ее счета", - пишет издание.

"Это стоило нервов, времени, сил... Никому не пожелаю столкнуться с подобной ситуацией…", – рассказала она.

По ее словам, за тот случай перед ней никто даже не извинился, так еще и история повторяется.

"Передо мной никто даже не извинился за то, что произошло в 2018 году! И если бы не огласка, не помощь СМИ, прокуратуры АРК, Госпогранслужбы Украины, которые предъявили доказательства того, что я никакая не террористка, то я бы до сих пор жила в аду. Это же надо так лажать, чтобы второй раз ошибочно "отправить" человека под санкции! Но, знаете, даже не удивлюсь, если через несколько лет снова увижу себя в подобном списке", – добавила Калинина.

Киевлянка готовится к очередному витку борьбы за справедливость, ей снова придется доказывать, что она террористка и не имеет никакого отношения ни к проведению "референдума" в Крыму, ни к "работе на Россию".

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"Помимо финансовых ограничений, в мае 2018 г. СНБО своим решением поручил Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер. Проверять на себе их Ольга Калинина, конечно же, не хотела – семья решила даже не пытаться выехать в отпуск за границу", - отмечает издание.