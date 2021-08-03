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Киевлянку Калинину второй раз по ошибке внесли в санкционный список СНБО: "Это же надо так лажать. Никому не пожелаю столкнуться с подобным"

Киевлянку Калинину второй раз по ошибке внесли в санкционный список СНБО:

В санкционный список Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по ошибке внесли киевлянку Ольгу Калинину, которая является однофамилицей "секретаря территориальной избирательной комиссии" Первомайского района в оккупированном Крыму. Она не может получать зарплату и пользоваться банковскими карточками. Более того, такое происходит уже второй раз.

Как пишет "Обозреватель", несмотря на то, что женщина не имеет никакого отношения к "выборам" на оккупированном полуострове, ее имя и фамилия попали под санкции уже во второй раз, передает Цензор.НЕТ.

В результате младший научный сотрудник Института международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко не может получать зарплату и пользоваться банковскими карточками в связи с тем, что ее счета полностью заблокированы.

Отмечается, что в первый раз в 2018 году для того, чтобы добиться справедливости, Ольге понадобился почти год.

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Киевлянку Калинину второй раз по ошибке внесли в санкционный список СНБО: Это же надо так лажать. Никому не пожелаю столкнуться с подобным 01

"В 2018 году жизнь молодой женщины круто изменилось. Счастливая жена и мама маленькой Агаты была поставлена перед фактом: теперь она "террористка". Причем долгое время Ольге не говорили даже в банке, почему заблокированы ее счета", - пишет издание.

"Это стоило нервов, времени, сил... Никому не пожелаю столкнуться с подобной ситуацией…", – рассказала она.

По ее словам, за тот случай перед ней никто даже не извинился, так еще и история повторяется.

"Передо мной никто даже не извинился за то, что произошло в 2018 году! И если бы не огласка, не помощь СМИ, прокуратуры АРК, Госпогранслужбы Украины, которые предъявили доказательства того, что я никакая не террористка, то я бы до сих пор жила в аду. Это же надо так лажать, чтобы второй раз ошибочно "отправить" человека под санкции! Но, знаете, даже не удивлюсь, если через несколько лет снова увижу себя в подобном списке", – добавила Калинина.

Киевлянка готовится к очередному витку борьбы за справедливость, ей снова придется доказывать, что она террористка и не имеет никакого отношения ни к проведению "референдума" в Крыму, ни к "работе на Россию".

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"Помимо финансовых ограничений, в мае 2018 г. СНБО своим решением поручил Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер. Проверять на себе их Ольга Калинина, конечно же, не хотела – семья решила даже не пытаться выехать в отпуск за границу", - отмечает издание.

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) ошибки (88) санкции (11257) СБУ (19855) СНБО (4430)


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Топ комментарии
+10
Но ведь Ольга Калинина никому не признается,что голосовала за зелень,не так ли?
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03.08.2021 12:09
+6
Поки наші спецслужби б'ються одне з одним за Чауса - на території України білоруський режим знищує свого опозиціонера Шишова. А відкрито протистояти Лукашенку Зеленському, ну, дуже не хочеться. Адже той може розповісти неприємні для нього деталі вагнергейту.
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03.08.2021 12:10
+5
дурний комент, аби бзнути
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03.08.2021 12:46
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Но ведь Ольга Калинина никому не признается,что голосовала за зелень,не так ли?
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03.08.2021 12:09 Ответить
дурний комент, аби бзнути
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03.08.2021 12:46 Ответить
С вероятностью 73% он прав...
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03.08.2021 12:48 Ответить
Оля,не нервуйся.)
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03.08.2021 13:15 Ответить
Коли в голові не мозок а соя,і не таке напишеш!
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03.08.2021 17:06 Ответить
"В 2018 году жизнь молодой женщины круто изменилось."

"Но ведь Ольга Калинина никому не признается,что голосовала за зелень,не так ли?" - по вашему выходит, что она должна была проголосовать опять за "этих"?
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03.08.2021 14:00 Ответить
"Эти" её уже знали,а "те" за кого она проголосовала,её теперь опять поимели)
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03.08.2021 14:03 Ответить
САНКЦІЙНЕ ЛАЖОЛОВО В ДІЇЇ!!!
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03.08.2021 12:09 Ответить
Поки наші спецслужби б'ються одне з одним за Чауса - на території України білоруський режим знищує свого опозиціонера Шишова. А відкрито протистояти Лукашенку Зеленському, ну, дуже не хочеться. Адже той може розповісти неприємні для нього деталі вагнергейту.
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03.08.2021 12:10 Ответить
ну и что? а когда Гриба хватали, где были все эти "опозиционеры"? молчали в тряпочку. тоже мне правительство в изгнании. кого там жалеть? ватников, забывших свою историю? сколько там за совок? пошли они в ж
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03.08.2021 12:12 Ответить
Шишова вбив не Лукашенко.Шишова вбив препіЗЕдент Зеленський.

Вішати неугодних - стара традиція кремлівських спецслужб ще з часів КГБ. Саме так убили талановитого українського композитора Івасюка. Тільки за те, що пропагував українську мову. Так вбили неугодного Хлу Березовського в Британії. Так тепер вбили Шишова в Києві.
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03.08.2021 12:19 Ответить
А Шеремета и Окуеву убил Порошенко по твоей логике? Лечиться тебе надо. Или пить бросать.
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03.08.2021 12:29 Ответить
Це ж курва подоляцька-він тут на платні.
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03.08.2021 12:31 Ответить
Білоруси мають розуміти, що сюди їм вже їхати небезпечно. Спецслужб в нас нема. Точніше є кгб і гру. І всього за 2 роки ми перетворились на щось середне між паханатом януковича 2013-го і "лднр". Тієї України вже немає
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03.08.2021 12:34 Ответить
ЗЕбанат https://censor.net/ru/user/25310 відгадай, скільки із тих, що постійно бігали за Порошенком з плакатами "Хто вбив Катю Гандзюк?", чи вимагали знайти вбивць Шеремета, вийдуть під ОПУ з плакатами "Хто вбив Віталія Шишова?", або так само тепер бігатимуть за Зе?
Хто сказав жоден?
Чому сумніваєшся у їхній чесноті?
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03.08.2021 12:32 Ответить
Не пей в жару. Козлёночком станешь. Хотя уже стал.
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03.08.2021 12:34 Ответить
Що ЗЕбанат? Не розумію російської мови.
Після того як наші любі американські брати перемогли, принизили, та анально зґвалтували вас мокшан в Холодній Війні - російська мова нікому в світі не потрібна. Мова програвших.
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03.08.2021 12:36 Ответить
Давай-давай, провокаторишка. Не останавливайся.
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03.08.2021 12:41 Ответить
Що ЗЕбанат https://censor.net/ru/user/25310?
Не розумію російської мови.
Дивись - в 1989 населення СРСР було 280 млн, ВВП 10% світового.
В 2019 населення московії 140 млн, ВВП 1.5% світового.
Ви втратили 5 млн км2 території - це приблизно половина території США чи Китаю.
Класно вас американці зробили, мокша га?
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03.08.2021 12:44 Ответить
Продолжай. Мне нравится твоя истерика.
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03.08.2021 12:48 Ответить
Як же мені подобається тикати москворотих ЗЕбанатів в їх поразку! Як же це приємно! Є все ж таки в світі справедливість!!!
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03.08.2021 12:50 Ответить
Ты шо, устал? Слабенький какой-то.
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03.08.2021 12:56 Ответить
Нормально так тебя размотало. Сколько ты уже сегодня принял? Черти еще не мерещатся?
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03.08.2021 13:08 Ответить
Кацап, а чего под прокси пишешь? Забанили? Много ротом срал?
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03.08.2021 13:48 Ответить
Слабак.
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03.08.2021 14:37 Ответить
Омєрзітєльний, він же ;Задумчивий;- стара рига, антимайданівець. Я його по форуму з 20014 знаю. Вони тоді з ;піранья; та Джамалом працювали.
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03.08.2021 12:43 Ответить
Есть пруфы? Или ники созвучные увидел?
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03.08.2021 14:38 Ответить
Его убил Аваков и его кгб-шный пес Боцман, как и Шеремета
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03.08.2021 12:38 Ответить
Зато поржьом!
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03.08.2021 12:40 Ответить
давайте потратим деньги налоплательщиков на защиту каких то белорусских оборванцев.
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03.08.2021 15:42 Ответить
Ну и кто теперь восстановит материальный и моральный ущерб...И в суд не обратишься..суд против власти не пойдет...
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03.08.2021 12:12 Ответить
чому не можна до суду ? спочатку, звісно, до районного, а потім до Європейського з прав людини
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03.08.2021 12:54 Ответить
Киевлянку Калинину второй раз по ошибке внесли в санкционный список СНБО: "Это же надо так лажать. Никому не пожелаю столкнуться с подобным" - Цензор.НЕТ 3655
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03.08.2021 12:15 Ответить
ВНЕСИТЕ В СПИСОК ЗЕЛЕНСКОГО В.А..... РАЗУМКОВА Д.А. ....ШМЫГАЙЛЬ Д.А...КОЛОМОЙСКОГО И.В. ...АХМЕТОВ Р.Л. И ВСЕ сразу перестануть ДЭБЭЛИТЬСЯ В РНБО....
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03.08.2021 12:27 Ответить
С точки зрения диджитализации ты и есть сепаратюга.
Потому, нефик!
Или ты против политики партии?
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03.08.2021 12:18 Ответить
хех программа видимо реагирует на "калинка-малинка".... эй кто там Малинины вы тоже цин-
куйте потомушо потом ничего не докажите
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03.08.2021 12:23 Ответить
Журналисты хреновы! Сами смотрите, что пишете! немудрено, что девочке всё позаблокировали.
ну как в статье можно такое написать - ей снова придется доказывать, что она террористка?
а где приставка НЕ? (НЕ ТЕРРОРИСТКА)
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03.08.2021 12:30 Ответить
ата барига вінават. ваву падставілі
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03.08.2021 12:35 Ответить
В країнах з діючою судовою системою подають до суду на відшкодування матеріальних та моральних збитків.
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03.08.2021 12:38 Ответить
У нас даже анастезиолога за смерть человека не судят, и лицензию не отбирают
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03.08.2021 12:41 Ответить
Так то із судовою, та ще із діючою.
У нас одна фірма ще із 2016 року судиться щодо незаконного внесення її в санкційний список.
Суди футболять справу між собою, не розглядаючи по суті.
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03.08.2021 13:36 Ответить
Сочувствую. Держитесь!

Но стая зебобиков плюет на все, им бы только баблом нажраться.
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03.08.2021 12:48 Ответить
Какая разница?
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03.08.2021 12:53 Ответить
поцЗедент может смело ехать к Байдену
с отчетом:-вот пожалЮста-ввели санкции против Калининой!!
Боремся!!
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03.08.2021 12:55 Ответить
Олю,подайте позов у ЄСПЛ на отих придурків і зажадайте такої компенсації за моральні і матеріальні збитки,що би сам панунцьо голова РНБО без штанів залишився! Думаю,що ЄСПЛ ,"задля приколу", піде Вам на зустріч!
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03.08.2021 13:00 Ответить
Років 5 тому судова практика змінилася так, що моралку хрін докажеш.
А матеріалка - це пряма дійсна шкода. Теж не доведеш.
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03.08.2021 13:37 Ответить
Так це у нас,а в Європі моральні збитки суди оцінюють в ой-ой-ой! Так що у Олі є реальний шанс "роздіти" РНБО!
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03.08.2021 18:18 Ответить
а какое-то кабинетное чмо за это ещё и премии получает, немаленькие премии
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03.08.2021 14:24 Ответить
Это всё херня. У нас чуваку, у которого полностью ампутирована рука, десять лет подряд военкомат повестки приносил.
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03.08.2021 14:58 Ответить
Це кандидату ЮРИДИЧНИХ наук потрібен був рік, щоб доказати, що вона є вона, а не вона.
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03.08.2021 15:39 Ответить
 
 