В рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" банки выдали уже 55,8 млрд грн, - Минфин

21 160 кредитов общей суммой 55,9 млрд гривен было выдано в Украине по программе президента "Доступные кредиты 5-7-9" по состоянию на 26 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ, такие данные опубликовало Министерство финансов Украины.

По данным Минфина, только за одну неделю уполномоченные банки выдали по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" 438 кредитов на общую сумму 1,3 млрд гривен.

Программа, по словам заместителя главы Офиса Президента Юлии Свириденко, не только позволила тысячам предприятий получить кредит на льготных условиях, но и сохранить рабочие места.

"Наша программа "5-7-9" помогла малому и среднему бизнесу получить кредиты под низкие проценты. Эту возможность реализовали более 12,5 тысячи предприятий в сельском хозяйстве, торговле, гостиничном и ресторанном бизнесе, а также в промышленности. И мы уверены, что эти компании не только сохранили, но уже и создали рабочие места для почти 20 тысяч новых сотрудников", - заявила Свириденко.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко рассказал также о старте программы по доступной ипотеки в рамках президентской инициативы: первый взнос - 20% стоимости жилья, срок кредитования - 30 лет, фиксированная ставка - 7%.

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