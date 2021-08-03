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В рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" банки выдали уже 55,8 млрд грн, - Минфин

В рамках программы

21 160 кредитов общей суммой 55,9 млрд гривен было выдано в Украине по программе президента "Доступные кредиты 5-7-9" по состоянию на 26 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ, такие данные опубликовало Министерство финансов Украины.

По данным Минфина, только за одну неделю уполномоченные банки выдали по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" 438 кредитов на общую сумму 1,3 млрд гривен.

Программа, по словам заместителя главы Офиса Президента Юлии Свириденко, не только позволила тысячам предприятий получить кредит на льготных условиях, но и сохранить рабочие места.

"Наша программа "5-7-9" помогла малому и среднему бизнесу получить кредиты под низкие проценты. Эту возможность реализовали более 12,5 тысячи предприятий в сельском хозяйстве, торговле, гостиничном и ресторанном бизнесе, а также в промышленности. И мы уверены, что эти компании не только сохранили, но уже и создали рабочие места для почти 20 тысяч новых сотрудников", - заявила Свириденко.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко рассказал также о старте программы по доступной ипотеки в рамках президентской инициативы: первый взнос - 20% стоимости жилья, срок кредитования - 30 лет, фиксированная ставка - 7%.

Также читайте: Еврокомиссия продолжит диалог о выделении Украине 2-го транша финансовой помощи в сентябре, - Минфин

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Лише за червень цього року Мінфін набрав запозичень на понад 1 млрд дол на зовнішніх ринках. Розраховуватися за це буде кожен українець у подальшому.

https://www.slovoidilo.ua/2021/07/30/novyna/finansy/derzhavnyj-borh-********-zris-milyard-dolariv-misyacz-minfin Державний борг України зріс на мільярд доларів за місяць - Мінфін
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03.08.2021 12:26 Ответить
Тепер кредити під нуль відсотків!
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03.08.2021 13:34 Ответить
а Приват пока под 26% работает ..как же это несостыковка ..лохам значит по 25% а сыоим под 5%
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03.08.2021 12:28 Ответить
Вже зовсім трошки залишилось списати.

В рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" банки выдали уже 55,8 млрд грн, - Минфин - Цензор.НЕТ 6049
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03.08.2021 12:31 Ответить
Украина.Сумма кредита 5 000 - 1 000 000 грн. Процентная ставка от 17.99 - 40.00% Срок 12 - 60 мес.Альфа-Банк . Германия. Размер процентной ставки по кредиту в Германии составил 1.9 % в апреле 2021. Максимальная ставка достигала 6.55 %, а минимальная 1.78 %. Тот, кто знает причину 10-и кратного отличия процентных ставок банков Украины и Германии, знает причину более высокой стоимости украинской зелёной энергии в сравнении с германской.
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03.08.2021 12:37 Ответить
З банками в Україні взагалі зв'язуватист не можна. Це бандитські структури, які порушують всі можливі закони, продають конфеденційну інформацію. На вашій карті модуть арештувати кошти навіть без суду.
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03.08.2021 13:02 Ответить
 
 