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Новости
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Каждый регион в течение 2022-2023 годов получит по одной современной взрослой и детской больнице, - замглавы ОП Тимошенко

Каждый регион в течение 2022-2023 годов получит по одной современной взрослой и детской больнице, - замглавы ОП Тимошенко

В рамках программ президента Украины Владимира Зеленского "Большое строительство" и "Здоровая Украина" в каждом регионе реконструируют и модернизируют одну областную детскую и взрослую больницу.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

На еженедельном селекторном совещании с участием председателей областных государственных администраций заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко поставил задачу за две недели завершить подготовку технического задания и начать тендерные процедуры на разработку проектно-сметной документации. Строительные работы начнутся в 2022 году и будут завершены в течение 2022-2023 гг.

"Уже со следующего года начнется глобальная реконструкция и модернизация областных больниц в каждом областном центре. Каждый регион в течение 2022-2023 годов получит по одной современной взрослой и детской больнице. Сейчас надо подать техническое задание под конкретные потребности каждого региона ", - заявил Тимошенко.

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На совещании отметили, что каждый регион должен быть способным предоставлять качественную высокоспециализированную медицинскую помощь гражданам.

"Задача нашего министерства в рамках "Большого строительства" - запуск больниц нового европейского формата. Мы хотим полного переосмысления понятия больницы, чтобы она была одинаково удобна как для пациента, так и для врача. Мы стремимся обеспечить доступ к качественным и безопасным медицинским услугам. Вместе со строительством больниц должны внедряться новейшие технологии в сфере здравоохранения. Министерство здравоохранения меняет подход к оснащению больниц и обновляет оборудование в соответствии с европейскими стандартами", - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Также смотрите: Реконструкция приемного отделения Волынской областной больницы в Луцке завершена, - ОГА. ФОТОрепортаж

Всего будет обновлено или построено 48 учреждений здравоохранения.

больница (1436) Минздрав (4899) строительство (1997) Тимошенко Кирилл (432) Офис Президента (1795)


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Топ комментарии
+13
Каждый регион в течение 2022-2023 годов получит по одной современной взрослой и детской больнице, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 798
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03.08.2021 12:30
+13
Каждый регион в течение 2022-2023 годов получит по одной современной взрослой и детской больнице, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 875
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03.08.2021 12:30
+9
Каждый регион в течение 2022-2023 годов получит по одной современной взрослой и детской больнице, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9315
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03.08.2021 12:32
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Каждый регион в течение 2022-2023 годов получит по одной современной взрослой и детской больнице, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 798
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03.08.2021 12:30 Ответить
Каждый регион в течение 2022-2023 годов получит по одной современной взрослой и детской больнице, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 875
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03.08.2021 12:30 Ответить
Каждый регион в течение 2022-2023 годов получит по одной современной взрослой и детской больнице, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1504
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03.08.2021 12:30 Ответить
Каждый регион в течение 2022-2023 годов получит по одной современной взрослой и детской больнице, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5938
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03.08.2021 12:32 Ответить
Ліл! 😹😹😹
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03.08.2021 13:02 Ответить
Каждый регион в течение 2022-2023 годов получит по одной современной взрослой и детской больнице, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9315
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03.08.2021 12:32 Ответить
А остальные, уже существующие, закроют?
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03.08.2021 12:33 Ответить
Переведення на нові рейси розвитку
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03.08.2021 12:35 Ответить
Скажіть, на милість, що грандіозного (окрім дорожного будівництва) та життєво важливого Україна зробила, щоб вийти з економічної політичної і військової кризи?

Лише три маленьких "дрібниці"....

-В Україні є підготовленим і вивіреним безстроковий Договір про стратегічне партнерством зі США поза НАТО, з яким мав би Зеленський поїхати до США?

- В Україні є радикально та системно скоректований план проведення всіх видів реформ, на які неодноразово акцентували увагу США, ЄС і міжнародні інституції (про ліквідацію корупції, реформу судоустрою, і взагалі -розвитку всіх сфер співжиття?? І на який час він розрахований?

-В Україні хоча б є план нейтралізації енергетичної (нафто-газової -зокрема) загрози, що постала не сьогодні?

(За офіційними даними "Держгеонадр", в надрах країни знаходиться 109,57 млн т запасів нафти і 840 млрд куб. м запасів газу за категоріями А+В+С1.- які могли б задовольнити мінімум двадцятирічну потребу в них) І на який час він розрахований, щоб врешті стати енергонезалежною?

В Україні за 7 років війни не спромоглася побудувати навіть патронний завод, вартість якого складає якихось смішних кілька мільйонів доларів !?!?!?

Піночет, за 1 рік зумів зумів розвернути Чілі з вектору розрухи на зростання...

Польща зуміла те ж саме зробити за кілька років

Той же мізантроп Гітлєр за 7 років зумів з подрібненої та занепалої Німеччини перетворити її на той рівень розвитку і військового потенціалу, що вона змогла завоювати пів-Європи до нападу на срср...

Я вже не кажу про економічні чудеса країн Східної Азії ("тигрів Сходу", які практично без власних природних ресурсів, зуміли стали позитивно відомими в світі...
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03.08.2021 12:44 Ответить
...з роялями
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03.08.2021 12:34 Ответить
Кругом закрывают а если и открывают то только для показухи.
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03.08.2021 12:34 Ответить
Гомоніли -балакали ,потім сіли та заплакали..хоч би старі лікарні відремонтували...та де там.. мільон дерев ще посадити треба..
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03.08.2021 12:35 Ответить
1,5 мільярд
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03.08.2021 12:37 Ответить
Легше посадити каломойшу та його крису зелену,от тоді можна ще на щось сподіватися.
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03.08.2021 12:38 Ответить
Станом на 20:43:47 02.08.2021 повинно бути посаджено: 51 194 246 дерев
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03.08.2021 12:37 Ответить
https://buh.ligazakon.net/news/204644_borgi-po-zarplat-v-ukran-dosyagli-32-mlrd-grn--uryad-vidav-doruchennya-derzhorganam Борги по зарплаті в Україні досягли 3,2 млрд грн - Уряд видав доручення держорганам
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03.08.2021 12:35 Ответить
Читаем правильно в Каждом регионе останется по 1 больнице. В остальных просто работать некому, да и незачем.
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03.08.2021 12:39 Ответить
То что команда клоунов по пистежу обошла своего учителя парашенка это даже не обсуждается!!!!!!
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03.08.2021 12:39 Ответить
Фе! Якого нетрудного ти отік бо навуньив, слудване?
Гет увесь люхт скабзував-єс, дихтіти ніц чим!
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03.08.2021 13:06 Ответить
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03.08.2021 12:40 Ответить
Опорные больницы-- не спорю хорошо
Но если по ,,,супер''' дорогах
съездить на прием за 50км. до врача
это подвиг
Предлагаю опорной больницей депутатов
сделать в Нежине
Пусть хоть немного приплизить их к реальности
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03.08.2021 12:41 Ответить
Какие такие больницы ? Сначала деревья посадить надо, пенсии ,зарплаты поднять до 1000 баксов поднять,тарифы понизить,войну закончить...Ни одно паредвыборное обещание не выполненно даже на 1 %, кто там еще верить в этих трепачей?Конечно зелюки дают популярные обещания на злободневные темы,да только все это для того чтобы удержаться при власти.Пока украинцы только лапшу на уши получают третий год.
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03.08.2021 12:57 Ответить
Просто на стройках очень легко воровать деньги в огромных размерах.
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03.08.2021 12:53 Ответить
"Получить" можно в глаз в темном переулке или премию в нафтогазе. Построить и оснастить больницу -эта прямая обязанность государства!
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03.08.2021 12:53 Ответить
))))) ремікс анекдота часів СРСР:

Замголови ОП Кирило Тимошенко звітує про турбодосягнення слуг наріду:
- Цього місяця у Чернігівській області побудовано дитячу лікарню...
Якийсь журналіст:
- Ліл що? Я позавчора був на Чернігівщині. Жодної нової лікарні там не будували!
Тимошенко (роблячи поганий покерфейс при такій самій поганій грі):
- Також у Івано-Франківській області почала працювати нова поліклініка...
Той самий журналіст:
- Брехня! Був я там пару тижнів тому. Хій там плавав, а не поліклініка!
Кирило не витримує:
- А вам, порохоботам, краще ото менше країною шастать і більше дивитися 1+1!
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03.08.2021 12:53 Ответить
Давай вже і по університету майбутнього. Кожному!
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03.08.2021 12:56 Ответить
Где на все больницы высококвалифицированный персонал возьмёте?
Наймем израильских и немецких?
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03.08.2021 13:54 Ответить
Ага, ******* лікарні, а працювати там будуть зелені "молоді та енергійні" скоморохи безкоштовно, бо професійні лікарі на той час остаточно втечуть за кордон, чи знайдуть іншу работу де непотрібно випрошувати зароблені гроші.
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03.08.2021 18:00 Ответить
 
 