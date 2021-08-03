Каждый регион в течение 2022-2023 годов получит по одной современной взрослой и детской больнице, - замглавы ОП Тимошенко
В рамках программ президента Украины Владимира Зеленского "Большое строительство" и "Здоровая Украина" в каждом регионе реконструируют и модернизируют одну областную детскую и взрослую больницу.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.
На еженедельном селекторном совещании с участием председателей областных государственных администраций заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко поставил задачу за две недели завершить подготовку технического задания и начать тендерные процедуры на разработку проектно-сметной документации. Строительные работы начнутся в 2022 году и будут завершены в течение 2022-2023 гг.
"Уже со следующего года начнется глобальная реконструкция и модернизация областных больниц в каждом областном центре. Каждый регион в течение 2022-2023 годов получит по одной современной взрослой и детской больнице. Сейчас надо подать техническое задание под конкретные потребности каждого региона ", - заявил Тимошенко.
На совещании отметили, что каждый регион должен быть способным предоставлять качественную высокоспециализированную медицинскую помощь гражданам.
"Задача нашего министерства в рамках "Большого строительства" - запуск больниц нового европейского формата. Мы хотим полного переосмысления понятия больницы, чтобы она была одинаково удобна как для пациента, так и для врача. Мы стремимся обеспечить доступ к качественным и безопасным медицинским услугам. Вместе со строительством больниц должны внедряться новейшие технологии в сфере здравоохранения. Министерство здравоохранения меняет подход к оснащению больниц и обновляет оборудование в соответствии с европейскими стандартами", - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Всего будет обновлено или построено 48 учреждений здравоохранения.
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Лише три маленьких "дрібниці"....
-В Україні є підготовленим і вивіреним безстроковий Договір про стратегічне партнерством зі США поза НАТО, з яким мав би Зеленський поїхати до США?
- В Україні є радикально та системно скоректований план проведення всіх видів реформ, на які неодноразово акцентували увагу США, ЄС і міжнародні інституції (про ліквідацію корупції, реформу судоустрою, і взагалі -розвитку всіх сфер співжиття?? І на який час він розрахований?
-В Україні хоча б є план нейтралізації енергетичної (нафто-газової -зокрема) загрози, що постала не сьогодні?
(За офіційними даними "Держгеонадр", в надрах країни знаходиться 109,57 млн т запасів нафти і 840 млрд куб. м запасів газу за категоріями А+В+С1.- які могли б задовольнити мінімум двадцятирічну потребу в них) І на який час він розрахований, щоб врешті стати енергонезалежною?
В Україні за 7 років війни не спромоглася побудувати навіть патронний завод, вартість якого складає якихось смішних кілька мільйонів доларів !?!?!?
Піночет, за 1 рік зумів зумів розвернути Чілі з вектору розрухи на зростання...
Польща зуміла те ж саме зробити за кілька років
Той же мізантроп Гітлєр за 7 років зумів з подрібненої та занепалої Німеччини перетворити її на той рівень розвитку і військового потенціалу, що вона змогла завоювати пів-Європи до нападу на срср...
Я вже не кажу про економічні чудеса країн Східної Азії ("тигрів Сходу", які практично без власних природних ресурсів, зуміли стали позитивно відомими в світі...
Гет увесь люхт скабзував-єс, дихтіти ніц чим!
Но если по ,,,супер''' дорогах
съездить на прием за 50км. до врача
это подвиг
Предлагаю опорной больницей депутатов
сделать в Нежине
Пусть хоть немного приплизить их к реальности
Замголови ОП Кирило Тимошенко звітує про турбодосягнення слуг наріду:
- Цього місяця у Чернігівській області побудовано дитячу лікарню...
Якийсь журналіст:
- Ліл що? Я позавчора був на Чернігівщині. Жодної нової лікарні там не будували!
Тимошенко (роблячи поганий покерфейс при такій самій поганій грі):
- Також у Івано-Франківській області почала працювати нова поліклініка...
Той самий журналіст:
- Брехня! Був я там пару тижнів тому. Хій там плавав, а не поліклініка!
Кирило не витримує:
- А вам, порохоботам, краще ото менше країною шастать і більше дивитися 1+1!
Наймем израильских и немецких?