Каждый регион в течение 2022-2023 годов получит по одной современной взрослой и детской больнице, - замглавы ОП Тимошенко

В рамках программ президента Украины Владимира Зеленского "Большое строительство" и "Здоровая Украина" в каждом регионе реконструируют и модернизируют одну областную детскую и взрослую больницу.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

На еженедельном селекторном совещании с участием председателей областных государственных администраций заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко поставил задачу за две недели завершить подготовку технического задания и начать тендерные процедуры на разработку проектно-сметной документации. Строительные работы начнутся в 2022 году и будут завершены в течение 2022-2023 гг.

"Уже со следующего года начнется глобальная реконструкция и модернизация областных больниц в каждом областном центре. Каждый регион в течение 2022-2023 годов получит по одной современной взрослой и детской больнице. Сейчас надо подать техническое задание под конкретные потребности каждого региона ", - заявил Тимошенко.

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На совещании отметили, что каждый регион должен быть способным предоставлять качественную высокоспециализированную медицинскую помощь гражданам.

"Задача нашего министерства в рамках "Большого строительства" - запуск больниц нового европейского формата. Мы хотим полного переосмысления понятия больницы, чтобы она была одинаково удобна как для пациента, так и для врача. Мы стремимся обеспечить доступ к качественным и безопасным медицинским услугам. Вместе со строительством больниц должны внедряться новейшие технологии в сфере здравоохранения. Министерство здравоохранения меняет подход к оснащению больниц и обновляет оборудование в соответствии с европейскими стандартами", - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Всего будет обновлено или построено 48 учреждений здравоохранения.