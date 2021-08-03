РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11242 посетителя онлайн
Новости Олимпиада-2020
24 943 76

Украинские борцы Беленюк и Насибов победили в полуфиналах и будут бороться за золотые медали Олимпиады-2020. ВИДЕО (обновлено)

Борец греко-римского стиля Парвиз Насибов победил в полуфинале Олимпийских игр в весовой категории до 67 кг, Беленюк в полуфинале одолел соперника в весовой категории до 87 кг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, Насибов победил Ахмеда Эль-Саеда Хегази из Египта - 7:6. Борец проведет финал в схватке с иранским борцом Мохаммадом Реза Гераи.

В начале поединка украинский борец проигрывал 0:6, однако в конце одолел оппонента.

Беленюк одолел Ивана Гуклека из Хорватии - 7:1. В финале он встретится с венгром Виктором Леринцем. Отметим, что Беленюк второй раз подряд будет бороться за золото Олимпийских игр.

В ходе противостояния Беленюк умело контролировал ситуацию и уверенно победил хорвата.

Финал по греко-римской борьбе пройдет 4 августа.

Также читайте: Мы проведем официальное расследование, - Международный олимпийский комитет о ситуации с Тимановской

Автор: 

Олимпиада (1136) борьба (135) Беленюк Жан (59)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+26
- ОКРаина цивилизвции - страна 404.....
показать весь комментарий
03.08.2021 13:01
+25
ОКР - це зараз так зветься рашка-гівняшка.
показать весь комментарий
03.08.2021 12:51
+24
хоть от одного слуги народа есть какойта толк
показать весь комментарий
03.08.2021 13:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Почему боец? Борец.
показать весь комментарий
03.08.2021 12:49 Ответить
ОКР - це зараз так зветься рашка-гівняшка.
показать весь комментарий
03.08.2021 12:51 Ответить
- ОКРаина цивилизвции - страна 404.....
показать весь комментарий
03.08.2021 13:01 Ответить
ОРКостан.
показать весь комментарий
03.08.2021 13:04 Ответить
Я вот, кстати понять не могу, чё они там прутся что медалей столько, все же знают причину по которой они не под своим флагом выступают.
показать весь комментарий
03.08.2021 13:37 Ответить
Огорожа Крокодили Рів
показать весь комментарий
03.08.2021 14:12 Ответить
может хоть украинец Насибов подкинет золотишка.
показать весь комментарий
03.08.2021 12:56 Ответить
Да видели мы корейцев за засрашку бегающих в конькобежном спорте. Не ссы.
показать весь комментарий
03.08.2021 13:13 Ответить
Якщо забрати з російського представників окупованих земель, з жердиною буде стрибати Жириновський.
показать весь комментарий
03.08.2021 13:21 Ответить
А я за корейців нічого не казав, я казав за татар, якутів, башкір, чукчів, алеутів, коряків, чеченців, дагестанців, осетин.... Просто не звіть себе руськими.
показать весь комментарий
03.08.2021 13:29 Ответить
От от , росіяне, треба законодавчо визнати що росіяне і руські це різні народи, і все.
показать весь комментарий
03.08.2021 13:33 Ответить
Обосрался похоже этот клоун кремлевский, зарплату не получит
показать весь комментарий
03.08.2021 13:36 Ответить
Именно россияне, а русскими нехер себя называть. Нынешняя рабссия это франкенштейн сшитый из частей совершенно разных народов
показать весь комментарий
03.08.2021 13:35 Ответить
И воюют с русней столетиями.
показать весь комментарий
03.08.2021 13:40 Ответить
Негры никогда не вели с Америкой затяжных войн по примеру войн кавказцев против рашоимперии в 19 веке и позже против рашофедерации в 90-х.
показать весь комментарий
03.08.2021 14:01 Ответить
Та мы видели как в Армении русня всех победила
показать весь комментарий
03.08.2021 14:16 Ответить
Русня имеет прямое отношение к Карабаху.
Точнее имела, больше не имеет.
показать весь комментарий
03.08.2021 14:22 Ответить
И за освобождение их от рабства воевали в гражданскую в основном американцы,а чтоб загнать в рабство кавказцев в 19 веке против них воевали руснявые.Разница есть.Про то как победила россия в Кавказе всем известно-ежегодная дань в миллиарды долларов и негласное разрешение творить беспредел по отношению к русне.
показать весь комментарий
03.08.2021 14:21 Ответить
Ну да, вырезала под корень население Новгорода, огнем захватила Казань и дальше всю Сибирь, штыком завоевала Кавказ и т.д. и т.п.
показать весь комментарий
03.08.2021 14:20 Ответить
США двигатель в плане прогресса всего мира,Австралия просто очень развитая страна. Засрашка тюрьма народов, гдемвсе эти народы ненавидят друг друг
показать весь комментарий
03.08.2021 13:41 Ответить
Цікаво,що тюрьмою створювалась саме Австралія !!!)))
показать весь комментарий
03.08.2021 13:48 Ответить
Деякі народи Росіі,асимільовані на 100%,а деякі асиміляціі не піддаються !!!)))
показать весь комментарий
03.08.2021 13:39 Ответить
.. Просто не звіть себе руськими.---- Цікава річ,мордва чи удмурт ,з задоволеням вихзнає себе як "русский" ,але жоден чечен,кабардинець чи даргінець ,ніколи не назве себе "русским" !!!)))
показать весь комментарий
03.08.2021 13:36 Ответить
Негры уже давно являются неотьемлемой частью американской нации,а вот кавказцы и русня по менталитету,культуре,религии это два противоположных мира.
показать весь комментарий
03.08.2021 13:38 Ответить
Да потуши свою жопу в конце концов,морда кацапская.
показать весь комментарий
03.08.2021 13:51 Ответить
Козлятиной просто воняешь.
показать весь комментарий
03.08.2021 13:54 Ответить
Где российская республика,чмо?
показать весь комментарий
03.08.2021 13:57 Ответить
"Нет,"россия"-это гавно. А российская республика-то где при федеративном устройстве?
показать весь комментарий
03.08.2021 14:05 Ответить
БЛМ это пиар ход раздутый демократами,чтобы расширить себе электораную базу.Плавильный котел как работал так и продолжает работать.А вот в рашке обозвать на Кавказе чеченца или дага русским или даже россиянином это нужно быть самоубийцей.
показать весь комментарий
03.08.2021 13:55 Ответить
Масштабы чего?Когда рашка пыталась отмазать насильника чеченок-Буданова через суды,орлы Кадырова его просто нашли и пристрелили как собаку.Или Шахсутдинов из-за издевательств перестрелял 8 руснявых особей.И никаких погромов.Нохчи не делают пиар из того как они нагибают русню и заставляют орать "Чечня круто",а рашопропаганда об этом помалкивает чтоб очередной раз не злить кавказцев.
показать весь комментарий
03.08.2021 14:12 Ответить
Масшутинг в Америке не имеет рассового окраса.Их организовывают по большой степени белые против белых.
Почитай что сказал Кадырка после оправдательного приговора рашоублюдку Буданову.Там чистосердечное в будущей вендетте для тех кто умеет читать между строк.
показать весь комментарий
03.08.2021 14:28 Ответить
Татари,башкіри теж важко піддаються асиміляціі,швидше за все через релігію !!!)))
показать весь комментарий
03.08.2021 13:41 Ответить
Просто герой. Боролся до конца, несмотря на предвзятое судейство.
Спасибо, Парвиз!!!
показать весь комментарий
03.08.2021 12:59 Ответить
Просто шалений камбек. Емоції зашкалюють.
показать весь комментарий
03.08.2021 13:04 Ответить
молодчина, давай, верим в тебя. Главное не перегореть и спокойно выйти на финал
показать весь комментарий
03.08.2021 13:09 Ответить
И Беленюк прошел в финал!!! Поздравляем!!!
показать весь комментарий
03.08.2021 13:10 Ответить
хоть от одного слуги народа есть какойта толк
показать весь комментарий
03.08.2021 13:11 Ответить
Вітаємо хлопці! Тепер очікуємо олімпійського золота 🥇!
показать весь комментарий
03.08.2021 13:14 Ответить
Уважаемая редакция, Вы хоть укажите, что эти спортсмены в разных весовых категориях. Исходя из текста Вашей статьи, складывается мнение, что они встретятся в финале, а это не так.
показать весь комментарий
03.08.2021 13:17 Ответить
Цікаво ,чому Жан ,а не Іван ????))))
показать весь комментарий
03.08.2021 13:19 Ответить
Хм, а ви його фото бачили, який Іван.
показать весь комментарий
03.08.2021 13:22 Ответить
Цікавипарадокс перекладу україно-російського ,ім"я власні не перекладаються!!! Микола,це не Никлай і м.Дніпро це не г.Днепр !!!)))
показать весь комментарий
03.08.2021 13:26 Ответить
А когда финалы?
показать весь комментарий
03.08.2021 13:19 Ответить
Беленюк - это тот, который Усика вызывал на бой без правил?
показать весь комментарий
03.08.2021 13:24 Ответить
А нет, это зебил.
показать весь комментарий
03.08.2021 13:25 Ответить
це той окремий прикрий випадок, коли не хочеться радіти за спортсмена, тому що він належить до когорти зебілів-кнопкодавів, які стали парламентською біомасою для штампування і проштовхування законів і рішень, а за Україну, олімпійську, звичайно радий
показать весь комментарий
03.08.2021 13:28 Ответить
перематывал до 8:15
- ..... мало беснований христоедов тут , так еще и это там.
криктор мог бы и татар уважить и даже, о Перун - верующих в Афину(поливай огород маслом и оливой).
"бесит" это просто потому шо тот же упоминаемый газообразный позвоночный мужского рода пожилой(минимум 7000 лет) "мужик" "помогал" нам в 32-33-м. да так "помогал" что у много кого до сих пор мешки с сухарями на чердаке есть - предки наученные "помощью" боялись что опять будет такое, "бошепамахи"
светская страна блин - мазохистская. кстати - Депутату победы и удачнй кормушки, потом же надо усиленно.... питаться из-за отсутствия то)
показать весь комментарий
03.08.2021 13:32 Ответить
На российском ТВ полно самых чистопородных хохлов в вышиванках с ног до труселей, которые чмырят неньку как распоследние мокшане.
показать весь комментарий
03.08.2021 13:36 Ответить
Теперь главное чтоб Зеля-бедоносец сейчас не поддержал Беленюка,а то точно проиграет.
показать весь комментарий
03.08.2021 13:45 Ответить
Беленюк це той слуга, що забрав гроші у паралімпійців на зарплати суддів?
показать весь комментарий
03.08.2021 14:15 Ответить
Молодцы!
показать весь комментарий
03.08.2021 14:34 Ответить
Алла Черкасова взяла бронзу!!!!!! УРА!!!!!
показать весь комментарий
03.08.2021 15:10 Ответить
0:6 проигрывал и 7:6! Это невероятная вера в себя и победу!
показать весь комментарий
03.08.2021 15:12 Ответить
Ще одна медаль у вільній боротьбі в України!
Львів'янам Алла Черкасова щойно виграла поєдинок за бронзу!
Вітаємо!
показать весь комментарий
03.08.2021 15:15 Ответить
Ось я й питаю , навіщо діючому спортсмену ось такого рівня марити свій час в сесійній залі ?!

Він красава на килимі , навіщо йому ганьбити свою гідність участтю в настільки тупому й тимчасовому проєкті як "брати Арахамії" ?!
показать весь комментарий
03.08.2021 16:26 Ответить
 
 