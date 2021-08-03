Украинские борцы Беленюк и Насибов победили в полуфиналах и будут бороться за золотые медали Олимпиады-2020. ВИДЕО (обновлено)

Борец греко-римского стиля Парвиз Насибов победил в полуфинале Олимпийских игр в весовой категории до 67 кг, Беленюк в полуфинале одолел соперника в весовой категории до 87 кг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, Насибов победил Ахмеда Эль-Саеда Хегази из Египта - 7:6. Борец проведет финал в схватке с иранским борцом Мохаммадом Реза Гераи.

В начале поединка украинский борец проигрывал 0:6, однако в конце одолел оппонента.

Беленюк одолел Ивана Гуклека из Хорватии - 7:1. В финале он встретится с венгром Виктором Леринцем. Отметим, что Беленюк второй раз подряд будет бороться за золото Олимпийских игр.

В ходе противостояния Беленюк умело контролировал ситуацию и уверенно победил хорвата.

Финал по греко-римской борьбе пройдет 4 августа.

Также читайте: Мы проведем официальное расследование, - Международный олимпийский комитет о ситуации с Тимановской