Украинские борцы Беленюк и Насибов победили в полуфиналах и будут бороться за золотые медали Олимпиады-2020. ВИДЕО (обновлено)
Борец греко-римского стиля Парвиз Насибов победил в полуфинале Олимпийских игр в весовой категории до 67 кг, Беленюк в полуфинале одолел соперника в весовой категории до 87 кг.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, Насибов победил Ахмеда Эль-Саеда Хегази из Египта - 7:6. Борец проведет финал в схватке с иранским борцом Мохаммадом Реза Гераи.
В начале поединка украинский борец проигрывал 0:6, однако в конце одолел оппонента.
Беленюк одолел Ивана Гуклека из Хорватии - 7:1. В финале он встретится с венгром Виктором Леринцем. Отметим, что Беленюк второй раз подряд будет бороться за золото Олимпийских игр.
В ходе противостояния Беленюк умело контролировал ситуацию и уверенно победил хорвата.
Финал по греко-римской борьбе пройдет 4 августа.
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Точнее имела, больше не имеет.
Почитай что сказал Кадырка после оправдательного приговора рашоублюдку Буданову.Там чистосердечное в будущей вендетте для тех кто умеет читать между строк.
Спасибо, Парвиз!!!
- ..... мало беснований христоедов тут , так еще и это там.
криктор мог бы и татар уважить и даже, о Перун - верующих в Афину(поливай огород маслом и оливой).
"бесит" это просто потому шо тот же упоминаемый газообразный позвоночный мужского рода пожилой(минимум 7000 лет) "мужик" "помогал" нам в 32-33-м. да так "помогал" что у много кого до сих пор мешки с сухарями на чердаке есть - предки наученные "помощью" боялись что опять будет такое, "бошепамахи"
светская страна блин - мазохистская. кстати - Депутату победы и удачнй кормушки, потом же надо усиленно.... питаться из-за отсутствия то)
Львів'янам Алла Черкасова щойно виграла поєдинок за бронзу!
Вітаємо!
Він красава на килимі , навіщо йому ганьбити свою гідність участтю в настільки тупому й тимчасовому проєкті як "брати Арахамії" ?!