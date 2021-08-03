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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Киеве выявлены 198 больных коронавирусом. Летальных случаев нет, - Кличко

За сутки в Киеве выявлены 198 больных коронавирусом. Летальных случаев нет, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлены 198 больных коронавирусом. Летальных случаев нет.

 Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"198 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Летальных случаев нет. Всего в Киеве от коронавируса умерли 5 235 человек. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 219 340", - сообщил Кличко.

Заболели 103 женщины в возрасте от 19 до 87 лет, 71 мужчина в возрасте от 21 до 74 лет. А также 15 девочек от 5 дней до 17 лет и 9 мальчиков от 2 до 17 лет.

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В больницы столицы госпитализирован 31 больной коронавирусом. А также 20 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за минувшие сутки 164 человека. В целом коронавирус преодолел 209 591 житель столицы.

"Больше всего случаев заболевания выявлено в Соломенском районе - 59, в Оболонском - 29 и в Святошинском районе - 25 случаев", - отметил Кличко.

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карантин (16729) Киев (25481) Кличко Виталий (4636) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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К концу августа съедутся с курортов, будет весело...
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03.08.2021 12:53 Ответить
т.е. погибают раптом 0.5% - и Бокс бы первым должен сказать шо корововирус = (слышны удары Рокфеллера и впрыск прививки) очень страшный и если не делать то что делает Ляшко, о есть не резвиться, ой, то есть не быть овощем, то вирус = башка попа.дет, совсем все вымрут.
Бокс, не позорился бы хотя бы?
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03.08.2021 13:03 Ответить
Може, то він таким чином натякає? Бокс тобто.
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03.08.2021 14:08 Ответить
на що? на те що сидіть треба буде, але він скаже шо - ой, я дебіл?
норм. мужик, якщо щось таке = звалюю по состіїнію здурів.я
все - потім тягати навіть будуть = політічєскоє пріслідуваніє.
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03.08.2021 14:14 Ответить
 
 