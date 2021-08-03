За сутки в Киеве выявлены 198 больных коронавирусом. Летальных случаев нет, - Кличко
В Киеве за минувшие сутки выявлены 198 больных коронавирусом. Летальных случаев нет.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"198 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Летальных случаев нет. Всего в Киеве от коронавируса умерли 5 235 человек. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 219 340", - сообщил Кличко.
Заболели 103 женщины в возрасте от 19 до 87 лет, 71 мужчина в возрасте от 21 до 74 лет. А также 15 девочек от 5 дней до 17 лет и 9 мальчиков от 2 до 17 лет.
В больницы столицы госпитализирован 31 больной коронавирусом. А также 20 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровели за минувшие сутки 164 человека. В целом коронавирус преодолел 209 591 житель столицы.
"Больше всего случаев заболевания выявлено в Соломенском районе - 59, в Оболонском - 29 и в Святошинском районе - 25 случаев", - отметил Кличко.
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Бокс, не позорился бы хотя бы?
норм. мужик, якщо щось таке = звалюю по состіїнію здурів.я
все - потім тягати навіть будуть = політічєскоє пріслідуваніє.