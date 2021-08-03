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НАБУ призывает СБУ доставить Чауса уполномоченным детективам и в ВАКС в 14:00 4 августа. ДОКУМЕНТ

НАБУ призывает СБУ доставить Чауса уполномоченным детективам и в ВАКС в 14:00 4 августа. ДОКУМЕНТ

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) в очередной раз призывает СБУ доставить подозреваемого экс-судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса уполномоченным детективам и в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в 14:00 4 августа 2021 для рассмотрения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение НАБУ в социальной сети "Фейсбук".

"Сокрытие сотрудниками СБУ от детективов НАБУ информации о местонахождении экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, подозреваемого в получении неправомерной выгоды, является фактическим содействием в уклонении от уголовного судопроизводства и может содержать признаки преступления в виде превышения служебных полномочий", - подчеркивают в НАБУ.

Речь идет о событиях 30 июля 2021, когда в Винницкой области был обнаружен подозреваемый экс-судья Николай Чаус, которого в августе 2016 года детективы объявили в розыск. В марте 2017 года ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. УПК Украины предусматривает, что в случае выявления разыскиваемого лица, его должны передать уполномоченному представителю органа досудебного расследования. Вместо этого имеем ситуацию фактического укрытия подозреваемого сотрудниками СБУ и игнорирование процессуального закона.

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1 августа 2021 года детективы НАБУ направили в СБУ и ОГП требование о немедленной доставке экс-судьи в Национальное бюро. Он является подозреваемым по делу НАБУ по ч. 4 ст. 368 УК Украины. 2 августа 2021 в связи с тем, что СБУ не обеспечило явку экс-судьи в НАБУ, было отправлено повторное требование с повестками о вызове подозреваемого.

Национальне бюро отмечает, что соблюдение закона является обязанностью для всех правоохранительных органов.

"Принятие мер безопасности относительно лица, которое находится в статусе потерпевшего в уголовном производстве, которое расследуется следователями СБУ, никоим образом не может быть основанием для сокрытия такого лица от уголовного судопроизводства и неисполнения постановления об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Поэтому, в очередной раз призываем СБУ соблюдать требования законодательства и доставить подозреваемого экс-судью уполномоченным детективам и в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в 14:00 4 августа 2021 для рассмотрения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказано в сообщении.

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НАБУ призывает СБУ доставить Чауса уполномоченным детективам и в ВАКС в 14:00 4 августа 01
НАБУ призывает СБУ доставить Чауса уполномоченным детективам и в ВАКС в 14:00 4 августа 02
НАБУ призывает СБУ доставить Чауса уполномоченным детективам и в ВАКС в 14:00 4 августа 03
НАБУ призывает СБУ доставить Чауса уполномоченным детективам и в ВАКС в 14:00 4 августа 04
НАБУ призывает СБУ доставить Чауса уполномоченным детективам и в ВАКС в 14:00 4 августа 05

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Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.

4 августа Высший антикоррупционный суд должен по ходатайству НАБУ избрать Чаусу меру пресечения по делу о взяточничестве, в которым он является подозреваемым.

НАБУ (4218) похищение (1684) СБУ (19855) Чаус Николай (330)


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Топ комментарии
+8
НАБУ призывает СБУ доставить Чауса уполномоченным детективам и в ВАКС в 14:00 4 августа - Цензор.НЕТ 3806
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03.08.2021 13:35
+6
Чаус для наркомана персонаж в "мильній опері" в яку він перетворює Україну
Є головні персонажі навколо яких необхідний круговорот подій
Якщо проаналізувати, то зараз у Віслюка все роблять за законами цього жанру, навіть сценарій нової серії пишеться після реакції глядача
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03.08.2021 13:24
+5
The Show Must Go On
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03.08.2021 13:30
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НАБУ призывает СБУ доставить Чауса уполномоченным детективам и в ВАКС в 14:00 4 августа - Цензор.НЕТ 2913
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03.08.2021 13:23 Ответить
Чаус для наркомана персонаж в "мильній опері" в яку він перетворює Україну
Є головні персонажі навколо яких необхідний круговорот подій
Якщо проаналізувати, то зараз у Віслюка все роблять за законами цього жанру, навіть сценарій нової серії пишеться після реакції глядача
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03.08.2021 13:24 Ответить
хоть паржом.
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03.08.2021 13:25 Ответить
чаус на розігріві)
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03.08.2021 13:27 Ответить
НАБУ призывает СБУ доставить Чауса уполномоченным детективам и в ВАКС в 14:00 4 августа - Цензор.НЕТ 3806
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03.08.2021 13:35 Ответить
The Show Must Go On
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03.08.2021 13:30 Ответить
НАБУ призывает СБУ доставить Чауса уполномоченным детективам и в ВАКС в 14:00 4 августа - Цензор.НЕТ 2284
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03.08.2021 13:32 Ответить
налог на визитки это круто. но пусть вводят, хоть поржом с этого
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03.08.2021 13:37 Ответить
Это не шутка. Я сам сначала не поверил в этот бред. Но это так.

" ...Фискалы приравняли визитки работающих украинцев к зарплате и требуют платить с них налоги

Визитные карточки, которые выдаются на предприятиях работникам, являются нематериальным благом. В связи с этим их стоимость должна включаться в общий месячный доход работника, с которого взимается налог 18%. Об этом сообщает пресс служба Налоговой службы.

«Дополнительные блага - средства, материальные или нематериальные ценности, услуги, другие виды дохода, которые выплачиваются (предоставляются) плательщику налога налоговым агентом, если такой доход не является заработной платой и не связан с исполнением обязанностей трудового найма или не является вознаграждением по гражданско-правовым договорам (соглашениям), заключенным с таким налогоплательщиком (кроме случаев, прямо предусмотренных нормами разд. IV НКУ) (п.п. 14.1.47 п. 14.1 ст. 14 НКУ)», - объясняют налоговики.
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03.08.2021 13:43 Ответить
чоб им еще такое посоветовать придумать?
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03.08.2021 13:49 Ответить
Молчи. Они читают и воплощают в жизнь.
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03.08.2021 13:52 Ответить
Якщо Зе під час рандеву пообіцяв Чаусу не видавати його НАБУ - то розслідування його корупційних діянь, вважай, заморожене до того часу, допоки самого Зе виборці не знімуть з посади.
І це прекрасно розуміють в Білому Домі.
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03.08.2021 13:36 Ответить
Таки верное утверждение: "Прожить жизнь надо так, чтобы НАБУ отбивало тебя от СБУ!"(с). Какой, понимаешь, нужный всем человек! Вот бы его снова в черных трусах в суд привезли! Это было бы чисто по закону этого жанра!
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03.08.2021 13:36 Ответить
Распялі мальчіка в трусіках.
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03.08.2021 13:44 Ответить
НАБУ : "Завтра в 14:00 доставить Чауса!!!"
СБУ : "А то шо?)))"
занавес...
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03.08.2021 13:47 Ответить
щяс
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03.08.2021 14:12 Ответить
хай на сбу в суд подадуть
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03.08.2021 14:14 Ответить
НАБУ призывает СБУ?? Заклинает СБУ? Умоляет СБУ? Власти в стране НЕТ.
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03.08.2021 14:59 Ответить
Набу,сбу,менты и остальная наволоч,все в договорняке.У них все шикарно,домиков у нас накрали,корыто наше дожирают,об чем еще мечтать. Эту киношку показывает зеленое нам, юзает пол года чаусом,а в это время лукашенко убивает людей на нашей территории.Все уже было,но что эмбрионы с абортной ямы,прийдут к власти-это шок!
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03.08.2021 16:32 Ответить
 
 