НАБУ призывает СБУ доставить Чауса уполномоченным детективам и в ВАКС в 14:00 4 августа. ДОКУМЕНТ

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) в очередной раз призывает СБУ доставить подозреваемого экс-судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса уполномоченным детективам и в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в 14:00 4 августа 2021 для рассмотрения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение НАБУ в социальной сети "Фейсбук".

"Сокрытие сотрудниками СБУ от детективов НАБУ информации о местонахождении экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, подозреваемого в получении неправомерной выгоды, является фактическим содействием в уклонении от уголовного судопроизводства и может содержать признаки преступления в виде превышения служебных полномочий", - подчеркивают в НАБУ.

Речь идет о событиях 30 июля 2021, когда в Винницкой области был обнаружен подозреваемый экс-судья Николай Чаус, которого в августе 2016 года детективы объявили в розыск. В марте 2017 года ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. УПК Украины предусматривает, что в случае выявления разыскиваемого лица, его должны передать уполномоченному представителю органа досудебного расследования. Вместо этого имеем ситуацию фактического укрытия подозреваемого сотрудниками СБУ и игнорирование процессуального закона.

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1 августа 2021 года детективы НАБУ направили в СБУ и ОГП требование о немедленной доставке экс-судьи в Национальное бюро. Он является подозреваемым по делу НАБУ по ч. 4 ст. 368 УК Украины. 2 августа 2021 в связи с тем, что СБУ не обеспечило явку экс-судьи в НАБУ, было отправлено повторное требование с повестками о вызове подозреваемого.

Национальне бюро отмечает, что соблюдение закона является обязанностью для всех правоохранительных органов.

"Принятие мер безопасности относительно лица, которое находится в статусе потерпевшего в уголовном производстве, которое расследуется следователями СБУ, никоим образом не может быть основанием для сокрытия такого лица от уголовного судопроизводства и неисполнения постановления об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Поэтому, в очередной раз призываем СБУ соблюдать требования законодательства и доставить подозреваемого экс-судью уполномоченным детективам и в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в 14:00 4 августа 2021 для рассмотрения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказано в сообщении.

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Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.

4 августа Высший антикоррупционный суд должен по ходатайству НАБУ избрать Чаусу меру пресечения по делу о взяточничестве, в которым он является подозреваемым.