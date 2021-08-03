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"Режим Лукашенко намеревался совершить еще один акт транснациональных репрессий", - Блинкен о ситуации с Тимановской

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал решение Беларуси отправить домой легкоатлетку Кристину Тимановскую за ее критику спортивного руководства "транснациональными репрессиями".

Об этом он написал в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Режим Лукашенко намеревался совершить еще один акт транснациональных репрессий: вынудить олимпийку Кристину Тимановскую уйти только из-за выражения ею свободы слова", - отметил Блинкен.

Он добавил, что "такие действия противоречат олимпийскому духу, нарушают основные права и являются недопустимыми".

Ранее стало известно, что Кристину Тимановскую, которая 2 августа должна была принять участие в квалификационном забеге на 200 метров в Токио, пытались отвезти в Беларусь против ее воли. Накануне спортсменка резко раскритиковала белорусское спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома.

Легкоатлетку срочно увезли с вещами в аэропорт, однако там Тимановская заявила, что боится возвращаться домой, так как ее могут посадить в тюрьму.

Польша прeдоставила спортсменке правовую и консульскую помощь, после чего спортсменка обратилась к Польше с просьбой предоставить ей политическое убежище.

Международный олимпийский комитет обратился в Национальный олимпийский комитет Беларуси с требованием дать исчерпывающие объяснения относительно ситуации с белорусской легкоатлеткой.

Лукашенко Александр (3611) Олимпиада (1136) Блинкен Энтони (936) Тимановская Кристина (12)


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Блинкен, ты чего. Зато она могла бы вместе с Протасевичем и товарищем майором, который проживает на первом этаже загородного дома, махнуть чарку и вести задушевные беседы
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03.08.2021 13:42 Ответить
Спасибо, Блинкин. Расчеты беларусских предприятий, в т.ч МТЗ, все идут через банк Нью-Йорка, ну то таке. SWIFT это реальное действие, но лучше озабачиваться озабоченностью.
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03.08.2021 13:43 Ответить
Таракан не намеревался... он совершает подобные акты регулярно... пример с повешенным Виталием Шишовым, уверен, смерть Шеремета тоже дело его кровавых рук, а сколько его преступлений проходит мимо общественности..? ведь все его преступления тайные...
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03.08.2021 14:20 Ответить
Таракана в Украине тщательно обеливали и Порошенко и Зелпенский. Почему не стали отрабатывать белорусский след, сразу после убийства Шеремета?
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03.08.2021 14:30 Ответить
Отбеливали... чтоб не получить еще одну точку напряжения с тем усатым чмом.... к донбабве, лугандонии и крыму нам еще белоруси не хватало... но это, как видно, не могло существовать вечно... "бацька" крепко подставил Нелоха и теперь "дружбе" конец.
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03.08.2021 14:41 Ответить
це називається не "ще один акт транснаціональних репресій", а державним тероризмом.
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03.08.2021 14:58 Ответить
Девочка должна знать, отныне, ей в одиночку делать пробежки не рекомендуется.
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03.08.2021 16:28 Ответить
Выразите очередную озабоченность , клоуны .
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03.08.2021 19:05 Ответить
 
 