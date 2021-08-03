"Режим Лукашенко намеревался совершить еще один акт транснациональных репрессий", - Блинкен о ситуации с Тимановской

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал решение Беларуси отправить домой легкоатлетку Кристину Тимановскую за ее критику спортивного руководства "транснациональными репрессиями".

Об этом он написал в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Режим Лукашенко намеревался совершить еще один акт транснациональных репрессий: вынудить олимпийку Кристину Тимановскую уйти только из-за выражения ею свободы слова", - отметил Блинкен.

Он добавил, что "такие действия противоречат олимпийскому духу, нарушают основные права и являются недопустимыми".

Ранее стало известно, что Кристину Тимановскую, которая 2 августа должна была принять участие в квалификационном забеге на 200 метров в Токио, пытались отвезти в Беларусь против ее воли. Накануне спортсменка резко раскритиковала белорусское спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома.

Легкоатлетку срочно увезли с вещами в аэропорт, однако там Тимановская заявила, что боится возвращаться домой, так как ее могут посадить в тюрьму.

Польша прeдоставила спортсменке правовую и консульскую помощь, после чего спортсменка обратилась к Польше с просьбой предоставить ей политическое убежище.

Международный олимпийский комитет обратился в Национальный олимпийский комитет Беларуси с требованием дать исчерпывающие объяснения относительно ситуации с белорусской легкоатлеткой.