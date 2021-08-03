Люди с инвалидностью будут иметь право на обслуживание вне очереди: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью" № 1664-IX.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Отмечается, что этот документ усиливает социальную защиту людей с инвалидностью.

В частности, согласно закону, такие люди и лица, сопровождающие их, имеют право на первоочередное обслуживание в любых кассах, а также на всех предприятиях, в учреждениях и организациях, предоставляющих услуги населению.

Также люди с инвалидностью, которые едут на лечение и имеют соответствующие документы, лица с инвалидностью I группы и лица, сопровождающие их, имеют право на приоритетное прохождение пунктов пропуска через государственную границу Украины и контрольные пункты въезда/выезда на временно оккупированных территориях (не чаще одного раза в неделю в одну сторону).

Кроме того, взрослые и дети с инвалидностью смогут получить реабилитационную помощь за счет административно-хозяйственных санкций и пени, поступивших в государственный бюджет и использующихся Фондом социальной защиты инвалидов.

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