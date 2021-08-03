Люди с инвалидностью будут иметь право на обслуживание вне очереди: Зеленский подписал закон
Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью" № 1664-IX.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Отмечается, что этот документ усиливает социальную защиту людей с инвалидностью.
В частности, согласно закону, такие люди и лица, сопровождающие их, имеют право на первоочередное обслуживание в любых кассах, а также на всех предприятиях, в учреждениях и организациях, предоставляющих услуги населению.
Также люди с инвалидностью, которые едут на лечение и имеют соответствующие документы, лица с инвалидностью I группы и лица, сопровождающие их, имеют право на приоритетное прохождение пунктов пропуска через государственную границу Украины и контрольные пункты въезда/выезда на временно оккупированных территориях (не чаще одного раза в неделю в одну сторону).
Кроме того, взрослые и дети с инвалидностью смогут получить реабилитационную помощь за счет административно-хозяйственных санкций и пени, поступивших в государственный бюджет и использующихся Фондом социальной защиты инвалидов.
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да,я 12 лет на инвалидности! да я не пользуюсь субсидией! живу своим трудом,и картошку выращиваю и всё остальное! а ты если инвалид от зачатия,то хайло завали!
Я ***** не могу квартиру убрать, а не то, что огород скопать. Терпила, табледки есть шоб терпеть?
устал от такой жизни?
литр спирта введи через клизьму,и сдохнешь с кайфом.
а серед держслужбовців скільки скритих інвалідів, уйма...тепер всі дочекались закона від президента нашого... може й від екзамена по мові звільняє
а субсидією пользуйся...переступи через нємогу
так что иди,дефективный,на паперть,там может подадут.
я к счастью для государства,ещё не вышел годами на пенсию,а потому получаю пособие по инвалидности-2200 грн,хватает заплатить за свет,газ,воду и интернет в период с марта по октябрь. зимой жена с дочкой добавляют немного. живу в частном секторе,газа за год использую около 750 кубов. да,жена с дочкой работают,а я на хозяйстве-огород,сад,теплицы.
почему я не получаю субсидии? да потому что мне противно ходить и клянчить пару гривен,при этом принеси им справки обо всей жизни...а если у них там что то переклинит,то потом отберут что дали и хату заберут. а посему,я уж как нибудь сам.
тепер Кива зможе обслуговуватися без черги, бо у нього явні ознаки ампутації мізків.
Или на кладбище ?
зелох лучше бы пенсии поднял, а не занимался хернёй
Ура!
- першочергове право на губозакаточну машинку. як і всі 73% дебілів
Блин - олный обосранс! Для статистики - две грыжы в позвоночнкие и 7 протузий еще не есть основанием для инвалидности. Можно и грузчиком в 70 лет работать!
И так везде и всю оставшуюся жизнь... И начинаешь думать - а на ***...