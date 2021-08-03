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Люди с инвалидностью будут иметь право на обслуживание вне очереди: Зеленский подписал закон

Люди с инвалидностью будут иметь право на обслуживание вне очереди: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью" № 1664-IX.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Отмечается, что этот документ усиливает социальную защиту людей с инвалидностью.

В частности, согласно закону, такие люди и лица, сопровождающие их, имеют право на первоочередное обслуживание в любых кассах, а также на всех предприятиях, в учреждениях и организациях, предоставляющих услуги населению.

Также люди с инвалидностью, которые едут на лечение и имеют соответствующие документы, лица с инвалидностью I группы и лица, сопровождающие их, имеют право на приоритетное прохождение пунктов пропуска через государственную границу Украины и контрольные пункты въезда/выезда на временно оккупированных территориях (не чаще одного раза в неделю в одну сторону).

Кроме того, взрослые и дети с инвалидностью смогут получить реабилитационную помощь за счет административно-хозяйственных санкций и пени, поступивших в государственный бюджет и использующихся Фондом социальной защиты инвалидов.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20234) люди с инвалидностью (354) инвалидность (170)


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Топ комментарии
+8
Люди с инвалидностью будут иметь право на обслуживание вне очереди: Зеленский подписал закон - Цензор.НЕТ 8042
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03.08.2021 14:06
+6
Стесняюсь спросить: а куда человеку с пенсией в 2 тыс ходить обслуживаться?
зелох лучше бы пенсии поднял, а не занимался хернёй
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03.08.2021 14:05
+5
как то я 12 лет живу с инвалидностью,и ничё,стою в очереди как все и даже не переживаю по этому поводу...и даже субсидией не пользуюсь,и не собираюсь пользоваться.
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03.08.2021 14:02
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Люди с инвалидностью будут иметь право на обслуживание вне очереди: Зеленский подписал закон - Цензор.НЕТ 8042
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03.08.2021 14:06 Ответить
Люди з інвалідністю матимуть право на позачергове обслуговування: Зеленський підписав закон - Цензор.НЕТ 2654
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03.08.2021 14:28 Ответить
Тепер ОПа скрізь без черги буде лізти.
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03.08.2021 19:32 Ответить
как то я 12 лет живу с инвалидностью,и ничё,стою в очереди как все и даже не переживаю по этому поводу...и даже субсидией не пользуюсь,и не собираюсь пользоваться.
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03.08.2021 14:02 Ответить
А мою инвалидность и мои сумки с картошкой на зиму не возмешь ***** - Терпила Вселенский? Это ж надо - Иисус 24 часа терпел, а этот - 12 лет! И хвалу райсовету аоет три раза в день!
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03.08.2021 14:28 Ответить
ты чё вопишь,дефективный,яйца крышкой унитаза прищемил?
да,я 12 лет на инвалидности! да я не пользуюсь субсидией! живу своим трудом,и картошку выращиваю и всё остальное! а ты если инвалид от зачатия,то хайло завали!
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03.08.2021 14:59 Ответить
Да ты хоть соси корень государственной мудрости... Я не могу стоять вертикально больше 20 минут и я не инвалид? 2 грыжи, 12 протрузий и один гемангиом в позвоночнике - и я не инвалид?
Я ***** не могу квартиру убрать, а не то, что огород скопать. Терпила, табледки есть шоб терпеть?
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03.08.2021 16:19 Ответить
это твои проблемы.
устал от такой жизни?
литр спирта введи через клизьму,и сдохнешь с кайфом.
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03.08.2021 16:29 Ответить
А ты растянул на 12 лет кайф - скоко нада за раз капать?
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03.08.2021 16:35 Ответить
а я не ною,так что мне не надо. а ты определяйся.
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03.08.2021 16:50 Ответить
во времена литвина в вр там была половина с инвалидностью, включая литвина...
а серед держслужбовців скільки скритих інвалідів, уйма...тепер всі дочекались закона від президента нашого... може й від екзамена по мові звільняє
а субсидією пользуйся...переступи через нємогу
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03.08.2021 14:32 Ответить
не...я привык жить на свои.
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03.08.2021 14:55 Ответить
А свои ты шо, сам печатаешь? Или ворованные в землю закопал, а через пять лет они свои?
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03.08.2021 16:22 Ответить
свои-это честно заработанные,а не выпрошенные.
так что иди,дефективный,на паперть,там может подадут.
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03.08.2021 16:25 Ответить
А поподробней? А то сильно ы счастливым выглядишь - тут уже толпа хочет в инвалиды записаться? Или ты блин госслужащий, непосредственный начальник руководителя облздравом, жертва совещаний первой группы?
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03.08.2021 16:39 Ответить
счастье это тогда,когда ты не ноешь как девица,о своей бывшей невинности.
я к счастью для государства,ещё не вышел годами на пенсию,а потому получаю пособие по инвалидности-2200 грн,хватает заплатить за свет,газ,воду и интернет в период с марта по октябрь. зимой жена с дочкой добавляют немного. живу в частном секторе,газа за год использую около 750 кубов. да,жена с дочкой работают,а я на хозяйстве-огород,сад,теплицы.
почему я не получаю субсидии? да потому что мне противно ходить и клянчить пару гривен,при этом принеси им справки обо всей жизни...а если у них там что то переклинит,то потом отберут что дали и хату заберут. а посему,я уж как нибудь сам.
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03.08.2021 16:48 Ответить
всё равно у нас инвалиды умственного труда везде в первых рядах без очереди
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03.08.2021 14:02 Ответить
Так точно!
тепер Кива зможе обслуговуватися без черги, бо у нього явні ознаки ампутації мізків.
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03.08.2021 14:06 Ответить
А вони там взагалі були?
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03.08.2021 14:17 Ответить
А пальчики не устали от подписания всяких законов?...
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03.08.2021 14:02 Ответить
Це чергова порція локшини ,для зебілоїдів !!! Якщо зебілоїдів локшиною не годувати ,вони вимрут ,як мамонти !!!)))
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03.08.2021 14:18 Ответить
В какой очереди - заплатить налоги ?
Или на кладбище ?
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03.08.2021 14:04 Ответить
Стесняюсь спросить: а куда человеку с пенсией в 2 тыс ходить обслуживаться?
зелох лучше бы пенсии поднял, а не занимался хернёй
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03.08.2021 14:05 Ответить
С 1670 грн. пенсии лучше брать услугу кремации на выплату в 5 лет...
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03.08.2021 14:07 Ответить
Инвалидность в стране очень подоражаеть - сломать позвоночник будет дороже вылечить аппендицит!
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03.08.2021 14:05 Ответить
А що було по іншому???
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03.08.2021 14:07 Ответить
К апсолютно бесполезным 10% парковочных мест для инвалидов + неработающий штраф за остановку там 1700грн добавилась и эта вне всяких сомнений полезная фича.

Ура!
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03.08.2021 14:09 Ответить
Ах вот оно что...Мои поздравления Ленке, она таки отстояла свое имущество в Италии от поползновений суженого. Девки гуляют, теперь можно и оргию первых леди и джентльменов организовать.))
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03.08.2021 14:11 Ответить
О, в поліклініках добавиться: "Я інвалід! Мнє толька спрасіть!"
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03.08.2021 14:14 Ответить
А ты сиди, **** и радуйся, шо у тебя вопросов нет, ничьо не болит, и все рукиноги целы и памперс сухой....
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03.08.2021 16:25 Ответить
Дебил, ты лучше подумай о тех людях, которые звонят врачу, он прекращает прием и едет на такси грудью больного кормить!
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03.08.2021 16:27 Ответить
В частности, согласно закону, такие люди и лица, сопровождающие их, имеют право на первоочередное обслуживание в любых кассах, а также на всех предприятиях, в учреждениях и организациях, предоставляющих услуги населению.

- першочергове право на губозакаточну машинку. як і всі 73% дебілів
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03.08.2021 14:16 Ответить
Как понимаю, это распространяется и на Рестораны-Бары-Казино-Дискотеки и Публичные Дома?
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03.08.2021 14:20 Ответить
Блин, это получаеться все госслужащие будуть без очереди в общий туалет прооходить? И будуть з собой юрыстов с пидагогами проводить?
Блин - олный обосранс! Для статистики - две грыжы в позвоночнкие и 7 протузий еще не есть основанием для инвалидности. Можно и грузчиком в 70 лет работать!
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03.08.2021 14:21 Ответить
чушь!! словом то ли совок-2 то ли очередное приглашение в него в ЗЕлёном варианте!!
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03.08.2021 14:49 Ответить
Это зелоное очко...помогает при глаукоме...Инвалиды и 73% могут прикладываться как к иконе
Люди з інвалідністю матимуть право на позачергове обслуговування: Зеленський підписав закон - Цензор.НЕТ 7689
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03.08.2021 15:03 Ответить
Какой щекой, т.е. ягодицой прикладываться для полной гарантии назначения на должность раздавателя дених из буджета? Имею тры диплома на минуточку...
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03.08.2021 16:30 Ответить
Да все эти законы о инвалидах одни понты Там прописано -Имеют право А вы пойдите с этим - Имею право туда где вам должны предоставить это право Ничего не предоставят Так и останетесь со своим -Имею право А предоставляют, постоянно, одним и тем же Тем кто приближен к кормушке Почему не публикают статистику по этих - Имеет право Вот тогда бы все увидидели кто имеет право, а кто им постоянно пользуется.
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03.08.2021 16:27 Ответить
А теперб сокол ясный представь - ты без ноги и должен пронести три кулька с покупками от выхода из торгового центра метров 200 до своей машины...
И так везде и всю оставшуюся жизнь... И начинаешь думать - а на ***...
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03.08.2021 16:33 Ответить
Який турботливий. Цікаво, як цій закон вплине на пенсії людей з інвалідністю, на покращення їх життя? Ніяк, бо підписувати закони яки нічого не коштують, для Зедурня одне задоволення. За них не потрібно відповідати, але можна зірвати овації.
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03.08.2021 17:44 Ответить
 
 