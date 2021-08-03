С начала суток войска РФ 4 раза обстреливали украинские позиции из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия, - Минобороны. ВИДЕО
С начала текущих суток, 3 августа, по состоянию на 12 часов зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-террористических войск.
Об этом говорится в сводке Министерства обороны Украины относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
Так, возле населенного пункта Золотое-4 вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия.
В направлении населенного пункта Светлодарск враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Луганского противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия.
Вблизи Водяного, возле Донецка, оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.
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