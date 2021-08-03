С начала суток войска РФ 4 раза обстреливали украинские позиции из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия, - Минобороны. ВИДЕО

С начала текущих суток, 3 августа, по состоянию на 12 часов зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-террористических войск.

Об этом говорится в сводке Министерства обороны Украины относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

Так, возле населенного пункта Золотое-4 вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские террористы разместили вооружение и технику за пределами выделенных мест хранения, - СММ ОБСЕ

В направлении населенного пункта Светлодарск враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Луганского противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

Также читайте: Российские боевики задержали представителей СММ ОБСЕ на блокпостах вблизи оккупированных Оленовки и Старомихайловки, - штаб ООС

Вблизи Водяного, возле Донецка, оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.