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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток войска РФ 4 раза обстреливали украинские позиции из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия, - Минобороны. ВИДЕО

С начала текущих суток, 3 августа, по состоянию на 12 часов зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-террористических войск.

Об этом говорится в сводке Министерства обороны Украины относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

Так, возле населенного пункта Золотое-4 вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские террористы разместили вооружение и технику за пределами выделенных мест хранения, - СММ ОБСЕ

В направлении населенного пункта Светлодарск враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Луганского противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

Также читайте: Российские боевики задержали представителей СММ ОБСЕ на блокпостах вблизи оккупированных Оленовки и Старомихайловки, - штаб ООС

Вблизи Водяного, возле Донецка, оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

Минобороны (9288) обстрел (26928) Донбасс (26955) боевые действия (3946)


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Від початку доби війська РФ 4 рази обстрілювали українські позиції із 82-мм мінометів, гранатометів і стрілецької зброї, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7319

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03.08.2021 14:25 Ответить
 
 