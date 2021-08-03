Расследованием смерти Шишова будет руководить прокуратура Киева: производство открыто по статье "Умышленное убийство"
Киевская городская прокуратура будет осуществлять процессуальное руководство в производстве по факту смерти председателя Белорусского дома в Украине Виталия Шишова.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
"Киевская городская прокуратура взяла под свое процессуальное руководство уголовное производство, начатое по факту смерти 26-летнего гражданина Беларуси, председателя ОО "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова", - говорится в сообщении.
Согласно постановлению, дальнейшее досудебное расследование в данном производстве поручено следственному управлению Главного управления Нацполиции в г. Киеве.
"В рамках уголовного производства, начатого по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство), будут проверены все возможные версии. Картина происшествия будет установлена после проведения тщательного осмотра места происшествия, экспертиз, допроса свидетелей, анализа видеозаписей с камер наблюдения и информации о последних неделях его жизни. На месте обнаружения тела продолжаются следственные действия", - заявили впрокуратуре Киева.
Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.
3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.
Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала.
В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос".
По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.
Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
на что, как обычно, не последовало НИКАКОЙ РЕАКЦИИ.
а без него, а без него и солнце б не всходило ))))
да? зелебоба???
(гуляют вместе - свинья ручная вьетнамская(беженец), Меркель и Schweine в пиджачке)(..йло)
видать знак шо - так будут искать шо..... не-на-йдут!
Воно вбиває тільки тому, що йому це дозволяють дуже "кваліфікованні" спецслужби України , подавна більшість агентури яких нічого не вміє , крім заробляти на горіхах й на відкатах .