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Расследованием смерти Шишова будет руководить прокуратура Киева: производство открыто по статье "Умышленное убийство"

Расследованием смерти Шишова будет руководить прокуратура Киева: производство открыто по статье

Киевская городская прокуратура будет осуществлять процессуальное руководство в производстве по факту смерти председателя Белорусского дома в Украине Виталия Шишова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Киевская городская прокуратура взяла под свое процессуальное руководство уголовное производство, начатое по факту смерти 26-летнего гражданина Беларуси, председателя ОО "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова", - говорится в сообщении.

Согласно постановлению, дальнейшее досудебное расследование в данном производстве поручено следственному управлению Главного управления Нацполиции в г. Киеве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей, - NEXTA

"В рамках уголовного производства, начатого по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство), будут проверены все возможные версии. Картина происшествия будет установлена ​​после проведения тщательного осмотра места происшествия, экспертиз, допроса свидетелей, анализа видеозаписей с камер наблюдения и информации о последних неделях его жизни. На месте обнаружения тела продолжаются следственные действия", - заявили впрокуратуре Киева.

Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала.

В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос".

По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.

Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.

Расследованием смерти Шишова будет руководить прокуратура Киева: производство открыто по статье Умышленное убийство 01
Расследованием смерти Шишова будет руководить прокуратура Киева: производство открыто по статье Умышленное убийство 02

Автор: 

Нацполиция (16427) прокуратура (5005) расследование (3038) смерть (9212) убийство (6476) Шишов Виталий (41)


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Топ комментарии
+8
А СБУ вместо того, что бы ловить расийских и белоруских агентов-диверсантов-убийц - устраивает ЦИРК с НАБУ прямо на дорогах Киева!
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03.08.2021 14:21
+5
не . эти не найдут
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03.08.2021 14:24
+4
та ладно! тащите уже видео с камер наблюдения, где отчетливо виден принт на футболке убивцы из зоны ССО.
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03.08.2021 14:23
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А СБУ вместо того, что бы ловить расийских и белоруских агентов-диверсантов-убийц - устраивает ЦИРК с НАБУ прямо на дорогах Киева!
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03.08.2021 14:21 Ответить
Ні-ні, не плутайте. Шеремета точно вбив Порошенко, як і замовив Гандзюк. А от тепер це випадкова смерті через повішення
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03.08.2021 14:23 Ответить
та ладно! тащите уже видео с камер наблюдения, где отчетливо виден принт на футболке убивцы из зоны ССО.
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03.08.2021 14:23 Ответить
p.s.: Напомню, что убитый и сотрудники его Центра, за последние месяцы неоднократно замечали за собой слежку и сообщали об этом в Полицию...
на что, как обычно, не последовало НИКАКОЙ РЕАКЦИИ.
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03.08.2021 14:24 Ответить
Полиция сообщала про слежку.Предупреждали.Внимательно читаем.
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03.08.2021 14:54 Ответить
В полициЮ сообщаЛИ про слежку. ПолициЮ предупреждали.
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03.08.2021 16:32 Ответить
не . эти не найдут
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03.08.2021 14:24 Ответить


а без него, а без него и солнце б не всходило ))))
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03.08.2021 14:29 Ответить
это ж стопудофф превосходство арийской расы над несчастными бяларусами.
да? зелебоба???
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03.08.2021 14:29 Ответить
я отвечу за Меркель. Это же как круто идти по лужайке, переступив кизяк, и даже не заметив этого, когда руссооблезлый любовник, карлик, сует тебе в платье толстые пачки удовольствия, но руки у него немытыЕЕЕ!!!!!
(гуляют вместе - свинья ручная вьетнамская(беженец), Меркель и Schweine в пиджачке)(..йло)
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03.08.2021 14:35 Ответить
чет в уме песня припомнилась хотя и не особо супер любитель - Paranoid - одна из первых хэви метал
видать знак шо - так будут искать шо..... не-на-йдут!
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03.08.2021 14:31 Ответить
смотреть ниже мой пост
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03.08.2021 14:33 Ответить
я к тем кто в теме рока грил, ну а ты да - ну очень смешно обосрал кто там уже.... то есть сами они обосрались то
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03.08.2021 14:37 Ответить
опять свалят на Антоненка, Дугарь и Кузьменко
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03.08.2021 14:32 Ответить
новый подлицай молчит как будто всрался
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03.08.2021 14:34 Ответить
Лет через 10 появятся первые результаты расследования.
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03.08.2021 14:40 Ответить
Чи не приведуть пошуки ло офісу президента??
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03.08.2021 15:03 Ответить
Вусатий тараган воно не людина , це тварина достатньо низької інтелектуальної організації . В якої крім інкстинктів нічого нема . Воно вбиває , бо інакше не вміє й не розуміє .
Воно вбиває тільки тому, що йому це дозволяють дуже "кваліфікованні" спецслужби України , подавна більшість агентури яких нічого не вміє , крім заробляти на горіхах й на відкатах .
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03.08.2021 16:36 Ответить
Ну, якщо по Шеремету в СІЗО сів Рифмастер, то по Шишову 100% Положинського або Полежаку закриють.
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03.08.2021 23:04 Ответить
 
 