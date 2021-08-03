Расследованием смерти Шишова будет руководить прокуратура Киева: производство открыто по статье "Умышленное убийство"

Киевская городская прокуратура будет осуществлять процессуальное руководство в производстве по факту смерти председателя Белорусского дома в Украине Виталия Шишова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Киевская городская прокуратура взяла под свое процессуальное руководство уголовное производство, начатое по факту смерти 26-летнего гражданина Беларуси, председателя ОО "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова", - говорится в сообщении.

Согласно постановлению, дальнейшее досудебное расследование в данном производстве поручено следственному управлению Главного управления Нацполиции в г. Киеве.

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"В рамках уголовного производства, начатого по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство), будут проверены все возможные версии. Картина происшествия будет установлена ​​после проведения тщательного осмотра места происшествия, экспертиз, допроса свидетелей, анализа видеозаписей с камер наблюдения и информации о последних неделях его жизни. На месте обнаружения тела продолжаются следственные действия", - заявили впрокуратуре Киева.

Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала.

В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос".

По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.

Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.



