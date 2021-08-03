РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4796 посетителей онлайн
Новости
3 705 56

В России возбудили уголовное дело против Коломойского, подозревают в "хищении сырья у "Татнефти" на 10 млрд рублей", - росСМИ

В России возбудили уголовное дело против Коломойского, подозревают в

В отношении украинского олигарха Игоря Коломойского и его бизнес-партнеров возбуждено уголовное дело в России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники.

"27 июля следственными органами МВД по Татарстану возбуждено уголовное дело по признакам ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) по факту хищения в 2007 году у ПАО "Татнефть" 858,6 тонн сырой нефти на сумму 439,4 млн долларов (по курсу ЦБ РФ на тот период более 10 млрд руб.)", - рассказал источник.

По его словам, в преступлении подозревается Игорь Коломойский, а также его бизнес-партнеры Геннадий Боголюбов, Александр Ярославский и Павел Овчаренко.

По данным следствия, с апреля по октябрь 2007 года "Татнефть" отгрузила "Укртатнафте" более 2,2 млн тонн сырой нефти на общую сумму свыше 1 млрд долларов, из которых предприятие выплатило порядка 651 млн долларов.

"Коломойский, Боголюбов, Ярославский и Овчаренко отстранили от управления ПАО "Укртатнафта" менеджеров и акционеров со стороны Татарстана и присвоили оставшуюся часть нефти, причинив "Татнефти" ущерб на указанную сумму", - сказал источник.

Отметим, "Татнефть" участвовала в создании "Укртатнафты". В 2007 году контроль над ней перешел к Коломойскому. 

Напомним, российская компания "Татнефть" начина с 2008 года пытается взыскать $2,4 млрд с Украины. Причиной этому послужил якобы захват Коломойским "Укртатнафты".

Арбитражный суд Ставропольского края в 2014 году вынес решение в пользу "Татнефти" и обязал Украину выплатить компании из РФ компенсацию в размере $112 млн с процентами. Тогда же Украина пыталась обжаловать это решение в Апелляционном суде Парижа, но проиграла.

Высокий суд Англии и Уэльса отказал ОАО "Татнефть" в иске к Коломойскому и Боголюбову, о взыскании с них 294,3 млн долларов возмещения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина потери белорусского топлива не заметит вообще, - председатель совета директоров "Укртатнафты" Овчаренко

Автор: 

Боголюбов Геннадий (110) Коломойский Игорь (1791) россия (95372) Укртатнафта (77)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+18
Надо Коломойского поменять на наших пленных в Московии.
показать весь комментарий
03.08.2021 14:31
+14
После возбуждения уголовных дел против КАЛамойского в США, Европе, Израиле и Раске-федераске, Бене только остается зубами выгрызать второй срок для соей марионетки - ваЗЕлина шестого!!!
Украина его последнее прибежище. Крыса загнана в угол!
показать весь комментарий
03.08.2021 14:34
+10
Операция прикрытие
показать весь комментарий
03.08.2021 14:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Надо Коломойского поменять на наших пленных в Московии.
показать весь комментарий
03.08.2021 14:31 Ответить
Токо каломойша зеленскому родней чем родной отец и мамма римма в квадрате, так шо не одаст
показать весь комментарий
03.08.2021 14:33 Ответить
да кто это жидище отдаст оно же особо ценное
показать весь комментарий
03.08.2021 14:33 Ответить
А 95-й квартал на какие шиши харчеваться-то будет?
показать весь комментарий
03.08.2021 15:39 Ответить
"Аблажили валки пазорные!"
показать весь комментарий
03.08.2021 14:31 Ответить
" а він такий, підметки на ходу зріже."
показать весь комментарий
03.08.2021 14:32 Ответить
аж гордість бере, що є в нашій країні такі люди...
не лише словом(про путіна), а й ділом....
працею, спільними зусиллями б,ють ворога на економічному фронті...
показать весь комментарий
03.08.2021 14:44 Ответить
На рассєї без суттєвих змін.

В России возбудили уголовное дело против Коломойского, подозревают в "хищении сырья у "Татнефти" на 10 млрд рублей", - росСМИ - Цензор.НЕТ 252
показать весь комментарий
03.08.2021 14:33 Ответить
яка романтічна історія
показать весь комментарий
03.08.2021 14:34 Ответить
В России возбудили уголовное дело против Коломойского, подозревают в "хищении сырья у "Татнефти" на 10 млрд рублей", - росСМИ - Цензор.НЕТ 5317
показать весь комментарий
03.08.2021 14:36 Ответить
**@ла жаба гадюку
показать весь комментарий
03.08.2021 15:31 Ответить
В феврале этого года Telegram-каналы сообщили, что в Москве трое трансвеститов https://www.mk.ru/incident/2021/02/25/mash-v-moskve-troe-transvestitov-iznasilovali-gastarbaytera.html изнасиловали приезжего из Таджикистана. Сам потерпевший рассказал, что приехал в «массажный» салон, покурил неизвестное вещество, после чего у него затуманился разум.

Страна "скрепов" она такая.
показать весь комментарий
03.08.2021 16:20 Ответить
После возбуждения уголовных дел против КАЛамойского в США, Европе, Израиле и Раске-федераске, Бене только остается зубами выгрызать второй срок для соей марионетки - ваЗЕлина шестого!!!
Украина его последнее прибежище. Крыса загнана в угол!
показать весь комментарий
03.08.2021 14:34 Ответить
Вот и тянут беню друзья-расиянцы наверх, помогают, возбудив "дело", добавить его песику зюзе хоть чуточку голосов...
показать весь комментарий
03.08.2021 15:11 Ответить
не... ну за это бабломойше нужно медаль дать.
показать весь комментарий
03.08.2021 14:34 Ответить
Наблюдаем плохой спектакль от раши, мол, смотрите, он нам не друг совсем.
показать весь комментарий
03.08.2021 15:20 Ответить
Операция прикрытие
показать весь комментарий
03.08.2021 14:36 Ответить
Нет, это операция "прижатие". Теперь у Бени из вариантов побега только Израиль и то он под вопросом. ***** делает так, чтобы Беня и соответственно Вава сделали все, что ему надо (формула Штенгенциркуля и т.п.).
показать весь комментарий
03.08.2021 16:35 Ответить
Бене осталась только Украина в качестве убежища. И Израэле он тоже под расследованием.

https://censor.net/ru/news/3276322/politsiya_izrailya_nachala_rassledovanie_protiv_kolomoyiskogo_i_ego_soratnikov_smi
показать весь комментарий
03.08.2021 16:48 Ответить
Вэри гуд. Хи из лайк э хэнтэд рэт нау....
показать весь комментарий
03.08.2021 22:46 Ответить
А ти не думаєш що це "пыль в глаза"? Може з нього хочуть зробить чергового "псевдобандерівця"?
показать весь комментарий
03.08.2021 22:59 Ответить
Думаю, просто русня пытается надавить на Нелоха, делая божежмой его хозяину.
показать весь комментарий
03.08.2021 23:06 Ответить
а каламойше можно это засчитать как диверсию против рашки? или таки тупо стырил? )))
показать весь комментарий
03.08.2021 14:37 Ответить
это был 2007-й год. кацапы еще даже на Грузию не напали
показать весь комментарий
03.08.2021 21:57 Ответить
Залишилося тільки одне - до США на поклон йти.
показать весь комментарий
03.08.2021 14:37 Ответить
В США с этим строго, за коррупционные действия судят даже если они не в США совершены.
показать весь комментарий
03.08.2021 14:41 Ответить
Обложили Беню, вначале США, потом Израиль, теперь вот раша. Пора доить.
показать весь комментарий
03.08.2021 14:38 Ответить
хищение сырья у врага, приравнивается к государственной награде!)
показать весь комментарий
03.08.2021 14:40 Ответить
Сировина вкрадена на території України.
показать весь комментарий
03.08.2021 14:41 Ответить
в 2007-м году еще не было никакого врага (официально)
показать весь комментарий
03.08.2021 21:58 Ответить
Россия официально выводит на сцену нового игрока - Беню. Ничего нового нет, это было предсказуемо изначально. Плохо то, что с русскими, в отличие от американцев, можно договориться. Можно себе представить типы договоренностей и как беня будет их выполнять, чтобы не попасть в лапы американцев. Он пойдет на все. Ну что, зебилье, поздравляю с очередной "победой", оплачивать ее придется вам.
показать весь комментарий
03.08.2021 14:41 Ответить
Сейчас посмотришь как слуги каломыйского за его борьбу с рашкой пиарить начнут.... сразу рейтинг его вырастет....
показать весь комментарий
03.08.2021 14:42 Ответить
Не знаю, як там ваш Бєня, але сам Коломойський чудово розуміє, що договір з расєєю не вартий навіть плювка.
Так що тільки США.
показать весь комментарий
03.08.2021 15:37 Ответить
Пока он интересен России, договор чего-то стоит. Потом - вопрос. Но сейчас он России нужен, и Россия нужна ему. Но уже ненадолго, все симптомы к тому, что будет обострение. А такие ситуации он умеет обращать в свою пользу.
показать весь комментарий
03.08.2021 15:47 Ответить
Він чудово знає долю Березовського і інших. рашка використає і він зникне. Коломойський не дурний. А ось зі США та, сенс є. Що дасть Коломойському рашка? Нічого, рашка сама ізгой! Що дасть Коломойскому США? Все!
показать весь комментарий
03.08.2021 15:53 Ответить
В США он гарантированно сядет, и надолго. Сотрудничество не спасет и с ними не договоришься в данном случае . От этого его может прикрыть на данном этапе только Россия. Но с условиями. Вопрос, что он выберет - открыт, но, думаю, он выберет свободу и деньги в расчете на то, что все для него устаканится в будущем, чем гарантированную тюрьму без шансов выйти на свободу.
показать весь комментарий
03.08.2021 15:58 Ответить
Да поменяйте изю на всех наших пацанов что в плену в лугандоне чалятся! Хоть польза Украине от этого будет. Что Земля, слабо устроить подобное! Я боюсь что данную заметочку сам виновник торжества каломыйский и заказал, чтобы показать каким путём и как ловко он с рашкой сражается.....
показать весь комментарий
03.08.2021 14:41 Ответить
Ипать-колотать. И тута засада, для православного еврея. Мокшане,оказались, совсем не одним наротом.
показать весь комментарий
03.08.2021 14:43 Ответить
Ага. Тимошенко ездила в прокуратуру Росии в 2005(или шестом?) году по делу МО РФ через 10 лет после событий.
С Коломойского с 2008 года пытаются взыскать деньги и вот, отчаявшись решились на уголовное производство.
В переводе для понимания гражданами отношений Коломойского с властями России: "Что-то ты, Коломойский медленно подстегиваешь Зеленского для интеграции с нами. Что там у тебя с "Татнефтью" было? Заведем-ка мы на тебя дело. Чтобы Зеленского подстегивал для интеграции более енергично"
показать весь комментарий
03.08.2021 15:00 Ответить
"...858,6 тонн сырой нефти на сумму 439,4 млн долларов..."
Какая-то дорогая нефть на расеюшке.
показать весь комментарий
03.08.2021 15:09 Ответить
В 1000 раз
показать весь комментарий
04.08.2021 12:32 Ответить
Є надія, що його дістануть "довгі руки" російської Феміди. Бо українська Феміда лежить у комі.
показать весь комментарий
03.08.2021 15:10 Ответить
Де тільки не порушено кримінальні справи проти міжнародного шахрая ,ось тільки Украіну яку він пограбував більше як на 10 мільярдів доларів ніяк не можуть,він свій допоміг клоуну прийти до влади..
показать весь комментарий
03.08.2021 15:10 Ответить
И там отличился...нащ пострел везде поспел
показать весь комментарий
03.08.2021 15:14 Ответить
"В отношении украинского олигарха Игоря Коломойского..."-боюсь Цензору капец Данилов сказал,что беня не олигарх(в ихнем списке его нет как олигарха)
показать весь комментарий
03.08.2021 15:43 Ответить
ну ось і зрозуміло, чому Беня Днепр "рятував" а не домовлявся в 2014. В разі руського міра на питання з боку Татарстана йому прийшлось би відповідати за татарськими звичаями.
показать весь комментарий
03.08.2021 15:44 Ответить
Этот может. Воровать его стихия. Ну еще и зеленых буратин стругать. В перерыве.
показать весь комментарий
03.08.2021 15:45 Ответить
Для создания достоверной легенды спецагентуре, мгб обычно сажало агентов в лагеря на срок до 5 лет.
При этом за кривое слово давали не меньше 10.
Надо обменять беню на пленных и проверить, что будет
показать весь комментарий
03.08.2021 15:51 Ответить
Скорее всего, это просто способ давления. Не дали Украинцы продавить шо-то через Нелоха, теперь русня давит на его хозяина.
показать весь комментарий
03.08.2021 16:50 Ответить
Некоторое время назад появились сообщения, что Беня, на фоне проблем с США и даже с Израилем, пытается продаться москалям. Так и те побрезговали с Беней договариваться.
показать весь комментарий
03.08.2021 17:06 Ответить
Ворует беня, как частник, а иск Украине 🤪
показать весь комментарий
03.08.2021 17:31 Ответить
Хм-м-м. А де воно ще НЕ крало?
показать весь комментарий
03.08.2021 18:02 Ответить
- ваше кредо?
- пи#дити завжди, пи#дити кругом, пи#дити за найменшої можливості!
показать весь комментарий
03.08.2021 21:03 Ответить
 
 