В России возбудили уголовное дело против Коломойского, подозревают в "хищении сырья у "Татнефти" на 10 млрд рублей", - росСМИ

В отношении украинского олигарха Игоря Коломойского и его бизнес-партнеров возбуждено уголовное дело в России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники.

"27 июля следственными органами МВД по Татарстану возбуждено уголовное дело по признакам ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) по факту хищения в 2007 году у ПАО "Татнефть" 858,6 тонн сырой нефти на сумму 439,4 млн долларов (по курсу ЦБ РФ на тот период более 10 млрд руб.)", - рассказал источник.

По его словам, в преступлении подозревается Игорь Коломойский, а также его бизнес-партнеры Геннадий Боголюбов, Александр Ярославский и Павел Овчаренко.

По данным следствия, с апреля по октябрь 2007 года "Татнефть" отгрузила "Укртатнафте" более 2,2 млн тонн сырой нефти на общую сумму свыше 1 млрд долларов, из которых предприятие выплатило порядка 651 млн долларов.

"Коломойский, Боголюбов, Ярославский и Овчаренко отстранили от управления ПАО "Укртатнафта" менеджеров и акционеров со стороны Татарстана и присвоили оставшуюся часть нефти, причинив "Татнефти" ущерб на указанную сумму", - сказал источник.

Отметим, "Татнефть" участвовала в создании "Укртатнафты". В 2007 году контроль над ней перешел к Коломойскому.

Напомним, российская компания "Татнефть" начина с 2008 года пытается взыскать $2,4 млрд с Украины. Причиной этому послужил якобы захват Коломойским "Укртатнафты".

Арбитражный суд Ставропольского края в 2014 году вынес решение в пользу "Татнефти" и обязал Украину выплатить компании из РФ компенсацию в размере $112 млн с процентами. Тогда же Украина пыталась обжаловать это решение в Апелляционном суде Парижа, но проиграла.

Высокий суд Англии и Уэльса отказал ОАО "Татнефть" в иске к Коломойскому и Боголюбову, о взыскании с них 294,3 млн долларов возмещения.

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