Шишов не обращался в полицию по поводу возможной слежки , - глава Нацполиции Клименко
Гражданин Беларуси, глава общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталий Шишов, найденный повешенным во вторник в одном из киевских парков, не обращался ранее к украинским правоохранителям по поводу возможной слежки за ним.
Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на брифинге во вторник в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Хочу заверить: мы проверили все обращения гражданина Шишова, которые, возможно, могли бы дойти до полиции – таких обращений не было, ни в прошлом, ни в этом году. Это раз. Если будет получена в ходе досудебного расследования дополнительная информация… конечно же, эта информация сразу же будет срочно передана соответствующим службам", - сказал Клименко.
На вопрос журналиста, есть ли у полиции какая-либо информация о слежке за Шишовым, глава ведомства ответил: "Нет, на данный момент такая информация у Национальной полиции отсутствует".
Клименко также напомнил, что основными версиями следствия является самоубийство и умышленное убийство, имитированное под самоубийство.
Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.
3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.
Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала.
В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос".
По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.
Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.
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а потом узнал и сказал - Ээээээ это шо, Я?
типо как у нас тоже былл Лебедев и прочие?
так вас не спасет уже ниче. извини - обхезались у вас там. пи том шо знают шо в Европе то нормально протестующих не ломают, а отпускают
За Шишовым велась слежка: об этом сообщали полиции, - Белорусский дом в Украине
Хтось з двох бреше. Чи є копії заяв до Нацполіції з вхідною відміткою?