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Шишов не обращался в полицию по поводу возможной слежки , - глава Нацполиции Клименко

Шишов не обращался в полицию по поводу возможной слежки , - глава Нацполиции Клименко

Гражданин Беларуси, глава общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталий Шишов, найденный повешенным во вторник в одном из киевских парков, не обращался ранее к украинским правоохранителям по поводу возможной слежки за ним.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на брифинге во вторник в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Хочу заверить: мы проверили все обращения гражданина Шишова, которые, возможно, могли бы дойти до полиции – таких обращений не было, ни в прошлом, ни в этом году. Это раз. Если будет получена в ходе досудебного расследования дополнительная информация… конечно же, эта информация сразу же будет срочно передана соответствующим службам", - сказал Клименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей, - NEXTA

На вопрос журналиста, есть ли у полиции какая-либо информация о слежке за Шишовым, глава ведомства ответил: "Нет, на данный момент такая информация у Национальной полиции отсутствует".

Клименко также напомнил, что основными версиями следствия является самоубийство и умышленное убийство, имитированное под самоубийство.

Также читайте: Монастырский должен взять расследование смерти Шишова под личный контроль, - заявление межфракционного объединения "За демократическую Беларусь"

Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала.

В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос".

По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.

Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.

Беларусь (7888) Нацполиция (16427) убийство (6476) Клименко (365) Шишов Виталий (41)


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Топ комментарии
+11
Шишов не обращался в полицию по поводу возможной слежки , - глава Нацполиции Клименко

За Шишовым велась слежка: об этом сообщали полиции, - Белорусский дом в Украине

Хтось з двох бреше. Чи є копії заяв до Нацполіції з вхідною відміткою?
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03.08.2021 14:42
+5
Це лише говорить про рівень довіри правоохоронцям України !!!)))
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03.08.2021 14:38
+5
И Шеремет не обращался! И Гандзюк не обращалась! И на фуй вы нужны, правохренители гребаные?
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03.08.2021 14:41
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Правила форума Совет форумчан
Це лише говорить про рівень довіри правоохоронцям України !!!)))
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03.08.2021 14:38 Ответить
хочу заверить, Зеля не знал об:
а
б
с
в
ы
р
н

о
л
гд

гд
р
а потом узнал и сказал - Ээээээ это шо, Я?

Шишов не обращался в полицию по поводу возможной слежки , - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 643
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03.08.2021 14:39 Ответить
Ты звонил Таракану с ******?
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03.08.2021 15:01 Ответить
Как и у нас.\\\\\\\\\\\\
типо как у нас тоже былл Лебедев и прочие?

так вас не спасет уже ниче. извини - обхезались у вас там. пи том шо знают шо в Европе то нормально протестующих не ломают, а отпускают
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03.08.2021 15:16 Ответить
кстати "змагар" это пренебрежительное, насколько понимаю. так шо - Виват Пацька?
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03.08.2021 15:28 Ответить
И Шеремет не обращался! И Гандзюк не обращалась! И на фуй вы нужны, правохренители гребаные?
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03.08.2021 14:41 Ответить
Шишов не обращался в полицию по поводу возможной слежки , - глава Нацполиции Клименко

За Шишовым велась слежка: об этом сообщали полиции, - Белорусский дом в Украине

Хтось з двох бреше. Чи є копії заяв до Нацполіції з вхідною відміткою?
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03.08.2021 14:42 Ответить
Можливо звернення було, але без офіційної заяви. Тому в поліції тепер відмовляються
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03.08.2021 14:50 Ответить
Заяви про стежженя треба шукати в психлікарнях.
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03.08.2021 14:45 Ответить
Да уж!!!! Нету тела - нету дела!!! За то теперь работа закипит!!!!! Бумажки, планерки- а через месяц все вернется на круги свои!!!
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03.08.2021 14:47 Ответить
Приводів про стеження є багато кому написати, але ми ж сильні самі по собі і мужньо мовчимо
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03.08.2021 14:52 Ответить
Женщину с усами?
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03.08.2021 15:01 Ответить
А даже если бы и обратился.
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03.08.2021 14:59 Ответить
то бумагу бы имел - че отказали то
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03.08.2021 15:13 Ответить
я в том плане, что это бы его всёравно не спасло...
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03.08.2021 15:50 Ответить
всі знають крім поліції
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03.08.2021 15:05 Ответить
Так же по предательству в захвате вагиновцев - никто ничего не знал. А потом Зеленский в открытую признался в предательстве!!!
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03.08.2021 15:14 Ответить
Ясно. Значить відео з вуличних камер теж загубиться, випарується, зникне.
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03.08.2021 15:24 Ответить
 
 