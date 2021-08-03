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Эксперты выявили на теле Шишова травмы, характерные для разового падения, - глава Нацполиции Клименко

Эксперты выявили на теле Шишова травмы, характерные для разового падения, - глава Нацполиции Клименко

Эксперты выявили на теле повешенного главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова ссадины. Травмы характерны для разового падения.

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"У Шишова были определены просто ссадины, содрана кожа на носу. Ссадины также на левом колене и груди, а также небольшие потертости на левой части верхней губы. Это все, что есть на сегодня. Это характерно для разового падения, как сказали эксперты", - заявил он.

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Клименко сообщил, что правоохранители изучают образ жизни и общественную деятельность Шишова.

"Следователями проверяются возможные версии преступления. В частности, совершение самоубийства или совершение умышленного убийства с имитированием самоубийства", - заявил Клименко.

Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала. Вместе с тем, в Нацполиции заявили, что Шишов не обращался в полицию по поводу возможной слежки.

В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос".

По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.

Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.

Bellingcat заявил о проведении своего расследования смерти Шишова.

Автор: 

Нацполиция (16427) расследование (3038) смерть (9212) убийство (6476) Клименко Игорь (393) Шишов Виталий (41)


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Топ комментарии
+55
Где делось обосранное клоунское *******?! Почему оно не комментирует убийство?
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03.08.2021 14:59
+23
бежал-бежал, упал, очнулся - повешенный.
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03.08.2021 14:55
+20
Профи работали - чему удивляться? Как с Шереметом...
Зебил, кто ответит за сломанные жизни брошенных в тюрьму Патриотов?
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03.08.2021 15:02
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Страница 2 из 2
Как тебя, рашаимбецила, сюда занесло?
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03.08.2021 20:49 Ответить
Услышал предсуицидальные крики о помощи.
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03.08.2021 21:27 Ответить
Ну що, Зєля уже зателефонував таракану?
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03.08.2021 18:17 Ответить
ТЕПЕРЬ СПРАВЕДЛИВА СМЕРТЬ ЛУКАШЕНКО !!!
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03.08.2021 18:51 Ответить
мог быть и такой вариант. Кто-то мог решить подставить бульбофюрера. И хутин, и кто-то из повстанцев. Всем надо понимать, что среди беларусских повстанцев разные люди есть.
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03.08.2021 20:22 Ответить
Там возможны люди, которые согласны на победу любой ценой.
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03.08.2021 20:35 Ответить
Читаю коменты и просто поражаюсь идиотизму педрошоблы - вы хотя бы методички сменили а то одну и ту же фразу мусолите с ветки на ветку
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03.08.2021 20:28 Ответить
То-то у вас методички на всякий вкус и тему. Особенно веселило, что ПАП своего брата "убив і з'їв".
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03.08.2021 20:47 Ответить
В вашего ПАП действительно брат когда-то погиб. Поэтому что может быть веселого в связи с гибелью человека.
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03.08.2021 21:10 Ответить
Вас читать и воспринимать информацию учили? Прочитайте ЕЩЕ РАЗ.
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03.08.2021 22:09 Ответить
Брата Дерьмака, убиенного Пэдрой на Донбассе нашли уже?
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03.08.2021 22:12 Ответить
Почему молчит новый министр МВС? Чаус, Шишов. В стране происходят дикие вещи, а министр где?
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03.08.2021 21:12 Ответить
Министра нет, только название должности.
Есть просто ермак
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03.08.2021 21:49 Ответить
дело Шеремета №2....счас сопля найдет какого нибудь патриота Украины и посадит его потому что он шел пару дней назад мимо парка где белорусское КГБ повесило Шишова... и тогда и сейчас росиянско-беларуское КГБ в Украине делает что хочет...плевок СБУ.
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03.08.2021 21:16 Ответить
А чого шукати-то?
Жадан і собаки в самий раз зайдуть.
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03.08.2021 23:08 Ответить
Так і буде.
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03.08.2021 23:29 Ответить
Спецслужби білорусі вбивають людей, на нашій території. Це вже не перший випадок, як мінімум Шеримет, потрібна максимальна увага і праця по цій справі. Якщо скажуть самогубство то зе з командою остаточно гнилі.
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03.08.2021 21:19 Ответить
наше сбу,котре ми утримуємо за наш кошт,перетворили на звичайну циркову псярню студії 95. Та й не тільки їх то стосується. Мене,розважливого і законослухняного,ситуація в країні знову провокує вийти на протест. Час до того доходить....Якась провінція рашинська стала...ні кордонів,ні органів безпеки,як в сомалі якомусь живемо...ні президента,ні уряду,ні спецслужб,ні поліції...нічого нема. Одні шоу на найвищому рівні.ЗАДРАЛО.
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04.08.2021 00:54 Ответить
Додам...Вимкніть телевізор і подивіться навколо!!
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04.08.2021 00:57 Ответить
зебуины выбрали ..по приколу.. а задрало нормальных людей
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04.08.2021 05:43 Ответить
Да сольёт все агент ермак.
Кто-то верит, что будет по-другому? Ответьте!
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03.08.2021 21:48 Ответить
Вбивці вже, мабуть, у Лукашенко.
Доповідають про хід вбивства.
Та сміються з Зєбільного.
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03.08.2021 21:51 Ответить
уволить всех дол....**** до майора включительно,три батальёна на защиту лгбт фриков возле администрации президента у них есть мозги отправлять. а защитить одну из ключевых фигур белорусского сопротивления. ой мы как-то не подумали. команды небыло,какого х...я небыло каманды,не можете или не хотите,белорусы ****....тесь в польшу пока не позно,что-то тут не то,и хорош бегать по утрам по паркам долбоебы.вы вы на такойже войне как и мы с московией.булки расслабили или шо?
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03.08.2021 22:33 Ответить
Надо признать - что службы безопасности в стране нет . СБУ это служба по крышеванию финансовых потоков и схем , печально
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03.08.2021 22:39 Ответить
А что толку обращаться в полицию по поводу подозрения в слежке? Ну, ответили бы, как мне когда-то : " Да кому Вы нужны, чтобы за Вами следили!" А ещё посоветовали обратиться к психиатру! Так что только трата времени и собственных нервов. Пункт второй : до какой степени надо быть наивным, чтобы прятаться от белорусских ( или русских ) преследователей в Украине, да и где ещё -- в Киеве! Плюс ходить в одиночку в малолюдных местах. Надеюсь, другим людям в схожих ситуациях прояснится в голове.
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03.08.2021 22:54 Ответить
"Сотрудники ФСБ России интегрировались как-то среди оппозиционных групп беларусов в Киеве. И мы уже несколько дней расследуем это. И сегодня мы слышим такую новость. Конечно мы все силы бросим сейчас на расследование там этого убийства" - Христо Грозев.
https://www.youtube.com/watch?v=cKeuRQmvF4A&t=435s
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04.08.2021 00:40 Ответить
Очень серьезные основания беспокоиться за жизнь Христо Грозева: этот человек сделал для изобличения чудовищных преступлений кремлёвско-московской власти больше, чем все спецслужбы НАТО вместе взятые.
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04.08.2021 02:35 Ответить
поки білоруси "збирають дані" про кривавих чекістів, то криваві чекісти їх вішають!
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04.08.2021 04:05 Ответить
Очень странно, что уже утром на следующий день, полиция нашла Виталия, хотя по своему протоколу, полиция даже заявление не принимает ранее 3 дней со дня пропажи !

Поторопились ?
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04.08.2021 08:27 Ответить
значит таки самоубийство.....?? как предсказуемо..
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04.08.2021 15:25 Ответить
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