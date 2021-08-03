Эксперты выявили на теле Шишова травмы, характерные для разового падения, - глава Нацполиции Клименко

Эксперты выявили на теле повешенного главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова ссадины. Травмы характерны для разового падения.

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"У Шишова были определены просто ссадины, содрана кожа на носу. Ссадины также на левом колене и груди, а также небольшие потертости на левой части верхней губы. Это все, что есть на сегодня. Это характерно для разового падения, как сказали эксперты", - заявил он.

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Клименко сообщил, что правоохранители изучают образ жизни и общественную деятельность Шишова.

"Следователями проверяются возможные версии преступления. В частности, совершение самоубийства или совершение умышленного убийства с имитированием самоубийства", - заявил Клименко.

Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала. Вместе с тем, в Нацполиции заявили, что Шишов не обращался в полицию по поводу возможной слежки.

В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос".

По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.

Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.

Bellingcat заявил о проведении своего расследования смерти Шишова.