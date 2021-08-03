США надеются на полное и тщательное расследование украинской властью смерти Шишова, - посольство
В США отреагировали на смерть главы Белорусского Дома в Украине Виталия Шишова.
Об этом посольство США в Украине сообщило в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Соединенные Штаты глубоко опечалены смертью белорусского активиста Виталия Шишова в Киеве, и мы выражаем глубокие соболезнования его близким. Его смерть произошла на фоне неприемлемой белорусской расправы с гражданским обществом, и мы надеемся на полное и тщательное расследование украинской властью и установление причин и обстоятельств", - говорится в сообщении.
Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.
3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.
Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала.
В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос".
По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.
Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.
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шо там в радиусе, а?
еще он, помню, сказал - у мну есть имя и я не собираюсь его пачкать - и шо получилось то? киевляне говорят шо *************************** ах, дядя Вася метлой мася. Евросоюз - че мы еще не "в" вас?
Справка для упоротых дебилов: Калийные удобрения являются базовыми для сельского хозяйства. Беларускалий и Уралкалий это 60% мирового рынка калийных удобрений. Можно покупать в Канаде ... по цене в 2 раза выше (т.к. логистика). И ... досвидания экспорту сельхозпродукции.
Могу так разложить и все остальное, но тебе это зачем знать? Это же думать придется. А для упоротых это боль.
А спецслужбы Белоруси тут, как и в случае с Шереметом, конечно же не при чем.
У нас ведь славная СБУ прекрасно работает, на раз всех диверсантов вычисляет и отлавливает, а не только за Чаусом гоняется.
Надеюсь, злая ирония читателям понятна?