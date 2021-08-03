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Новости
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США надеются на полное и тщательное расследование украинской властью смерти Шишова, - посольство

США надеются на полное и тщательное расследование украинской властью смерти Шишова, - посольство

В США отреагировали на смерть главы Белорусского Дома в Украине Виталия Шишова.

Об этом посольство США в Украине сообщило в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Соединенные Штаты глубоко опечалены смертью белорусского активиста Виталия Шишова в Киеве, и мы выражаем глубокие соболезнования его близким. Его смерть произошла на фоне неприемлемой белорусской расправы с гражданским обществом, и мы надеемся на полное и тщательное расследование украинской властью и установление причин и обстоятельств", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала.

В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос".

По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.

Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Bellingcat направит все ресурсы на расследование смерти Шишова, - Грозев

Автор: 

Беларусь (7888) посольство (1079) США (26422) убийство (6476) Шишов Виталий (41)


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Топ комментарии
+11
Вангую это будет очередной глухарь. Прислугам кремля невыгодно тыкать пальцем в своих коллег и торговых партнеров
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03.08.2021 15:03
+10
ваша надежда погибнет в ЗЕлёных соплях...
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03.08.2021 15:05
+10
Иностранные спецслужбы хозяйничают а Украине как у себя дома. А СБУ некогда они Чаусом в футбол играют.
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03.08.2021 15:14
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Ага - как и все предыдущие...
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03.08.2021 15:00 Ответить
США, можете даже не сомневаться! Непосаженных АТОшников ещё много.
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03.08.2021 15:03 Ответить
Вангую это будет очередной глухарь. Прислугам кремля невыгодно тыкать пальцем в своих коллег и торговых партнеров
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03.08.2021 15:03 Ответить
Иностранные спецслужбы хозяйничают а Украине как у себя дома. А СБУ некогда они Чаусом в футбол играют.
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03.08.2021 15:14 Ответить
Пока арест на бабло и имущество фигляра и его подельников не наложите, ни хрена это Шапито делать не будет. Кроме ограбления народа и страны.
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03.08.2021 15:03 Ответить
ваша надежда погибнет в ЗЕлёных соплях...
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03.08.2021 15:05 Ответить
ну надейтесь, хоть до усрачки !
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03.08.2021 15:05 Ответить
ГОЛОВНЕ ПОЛІЦІЯ ЗНАЛА, ТОДІ ЧОМУ ВИНІ НЕ АРЕШТОВАНІ.
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03.08.2021 17:28 Ответить
Шоб не вышло как с Бабченко. Но Бабченко это вам не Эль-мюридка - мужественный. Он писал что в радиусе его места жи*ельства - все бассейны, спорткомплексы и прочее, а вот теперь этот бы пост прочитал Кличко?
шо там в радиусе, а?
еще он, помню, сказал - у мну есть имя и я не собираюсь его пачкать - и шо получилось то? киевляне говорят шо *************************** ах, дядя Вася метлой мася. Евросоюз - че мы еще не "в" вас?
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03.08.2021 15:07 Ответить
Американцы как наивные как дети!!!!!
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03.08.2021 15:08 Ответить
https://espreso.tv/vitaliy-portnikov-vbivstvo-shishova-shche-odne-svidchennya-degradatsii-institutsiy
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03.08.2021 15:10 Ответить
Есть мнение, что СБУ полностью занято бизнесом, а БЕЗПЭКА, возможно, только прикрытие - мало что пишут на вывесках?
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03.08.2021 15:15 Ответить
Они превратились в личную охранку шмаркли.
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03.08.2021 21:32 Ответить
Какое нах расследование? А с результатами что делать? Где мы будем брать нефтепродукты, удобрения, тягачи для ВСУ?
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03.08.2021 15:19 Ответить
Больше никто єто не продает ,баран винторогий?
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03.08.2021 15:28 Ответить
Длинная очередь желающих нам это продавать. А мы всех посылаем и покупаем у подстилки путина. Не знаешь почему?

Справка для упоротых дебилов: Калийные удобрения являются базовыми для сельского хозяйства. Беларускалий и Уралкалий это 60% мирового рынка калийных удобрений. Можно покупать в Канаде ... по цене в 2 раза выше (т.к. логистика). И ... досвидания экспорту сельхозпродукции.

Могу так разложить и все остальное, но тебе это зачем знать? Это же думать придется. А для упоротых это боль.
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03.08.2021 15:44 Ответить
Тепер волонтери - тримайтесь.
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03.08.2021 15:25 Ответить
Ау,Госдеп,присылайте своих копов ,лэйтэнант бакланов (новоиспеченный друзьями аматорами) неспроможний на це, від слова зовсім ,та ще й бажання немає...
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03.08.2021 15:26 Ответить
позор позор и ещё позор но зеленая мерзость будет с чаусом пить чай
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03.08.2021 15:29 Ответить
Ну ти бач,як своєчасно,що ж це за спецлужби,тільки став забуватись Протасевич і от,а чи не провокація?кому вигідно?І одразу розпочалось :Лукашенко диктатор,скиглення про санкції.А не пожаліли ж людину....
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03.08.2021 15:42 Ответить
А много они дел раскрыли? Гонгадзе, Шеремет, Гандзюк...и это тоже будет висеть, либо найдут какого-то несчастного и повесят на него
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03.08.2021 15:44 Ответить
Ой, я вас умоляю. Чего тут расследовать-то! И так ясно, что как и в случае с белорусом Шереметом, опять какие-то военные и вололнтёры, руководствуясь идеями превосходства арийской расы, как об этом сообщало сообщали доблестные следователи, решили уничтожить еще и этого белоруса.
А спецслужбы Белоруси тут, как и в случае с Шереметом, конечно же не при чем.
У нас ведь славная СБУ прекрасно работает, на раз всех диверсантов вычисляет и отлавливает, а не только за Чаусом гоняется.
Надеюсь, злая ирония читателям понятна?
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03.08.2021 17:38 Ответить
Наивные как малые дети.
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03.08.2021 21:21 Ответить
 
 