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Новости Агрессия России против Украины Дело Семенченко и Шевченко
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СБУ и ГПУ разрушают обороноспособность нашей системы ПВО, но Зеленский делает вид, что все нормально, - агент НАБУ Шевченко

СБУ и ГПУ разрушают обороноспособность нашей системы ПВО, но Зеленский делает вид, что все нормально, - агент НАБУ Шевченко

Обнародуя информацию о поставках военного оборудования из РФ в Украину контрабандным путем следователи СБУ и прокуроры ГПУ разрушают обороноспособность нашей системы противовоздушной обороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Шевченко отметил: "Неделю назад в России два человека получили по 10 лет тюрьмы - они пытались перевезти в Украину клистроны для ЗРК С-300, но были задержаны ФСБ. Вчера гражданин Украины был приговорен к трем годам лишения свободы - он также пытался переправить контрабандой детали к С-300.

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То есть мы видим, что спецслужбы РФ прекрасно осознают опасность от наших боеспособных зенитно-ракетных комплексов, поэтому тщательно отслеживают и ликвидируют все возможные каналы поставок дефицитных компонентов. И это логично, потому что отвечает интересам России".

Он продолжил: "Нелогично выглядит несколько иное: Служба безопасности Украины также уничтожает эти каналы! Более того, нелепые руководители СБУ проводят публичные брифинги, на которых озвучивают названия компаний и фамилии украинцев, причастных к этим тайным и сверхсложным процессам.

Читайте на Цензор.НЕТ: Бутусов о задержании "контрабандиста" с военным оборудованием из РФ: "Засветка" в интересах экспортного контроля России. Зачем во время войны сдавать тайный канал поставок?

И это отнюдь не отвечает интересам Украины, поскольку следователи СБУ и прокуроры ГПУ своими действиями разрушают обороноспособность нашей системы противовоздушной обороны! Но почему Владимир Зеленский делает вид, что все нормально  и причастные к этим диверсионным действиям работники СБУ и прокуроры ГПУ до сих пор не в СИЗО - они остаются на своих должностях. Хотя каждый из них должен получить по 15 лет тюрьмы за государственную измену!"

Однако эти предатели, защищая интересы оккупантов, планируют посадить в тюрьму меня - человека, который (по версии следствия) смог избежать ловушки ФСБ и завезти клистроны, но не смог избежать задержания украинскими спецслужбами. Поэтому в итоге меня только один вопрос - что я сделал не так? Ведь надеялся на поддержку государства, и вместо того получил арест и перспективу ближайшие пять лет провести за решеткой", - резюмировал Шевченко. 

Читайте также: Госпогранслужба отчиталась о блокировке контрабанды товаров военного назначения из РФ: "Для чего разглашать такие вещи? Идиотизм!"

Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, чтопресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

ракеты (3556) государственная измена (1532) Шевченко Евгений (143)


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Топ комментарии
+20
Если следующую пробу сил Московия начнёт с воздушных налётов, то Зеля,ГПУ и СБУ делают как раз то что нужно России- обезвреживание ПВО Украины.
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03.08.2021 16:18
+14
Схоже на те. Дуже.
Ще й на фоні масового звільнення військових льотчиків.
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03.08.2021 16:21
+13
США для строительства своих сверхскоростных самолетов закупали титан у параши через подставных лиц. А у нас действительно разрушают оборонную мощь. Не получилось забрать клистроны, так перекроют их поступление для обороны Украины!!! Пример берут с предательства Зеленского (ванергейт)
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03.08.2021 16:19
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СБУ и ГПУ разрушают обороноспособность нашей системы ПВО, но Зеленский делает вид, что все нормально, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 8004
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03.08.2021 16:15 Ответить
Блевотина!
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03.08.2021 17:03 Ответить
в нормальных странах в военное время действует военная цензура и никто не считает это нарушением свободы слова
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03.08.2021 16:17 Ответить
Если следующую пробу сил Московия начнёт с воздушных налётов, то Зеля,ГПУ и СБУ делают как раз то что нужно России- обезвреживание ПВО Украины.
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03.08.2021 16:18 Ответить
Схоже на те. Дуже.
Ще й на фоні масового звільнення військових льотчиків.
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03.08.2021 16:21 Ответить
Шпигунів шукати не треба, складається враження ,напевно, що всі ці, хто так активно викриває такі оборудки і є "разведчікі" ворога під прикриттям "закону"...??? Колись писали , що по рішенню суду приходили "слєдакі" в Міністерство оборони за планом дислокації українських військ...*? І нічого, ніхто не спитав, не заарештував зацікавлених..?Ото сидить таке в суді, прокуратурі, СБУ, в армії , видадуть в РФ все під маркою "закону"? То є межа дебілізму, зраді і безпорадності влади...?
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03.08.2021 21:59 Ответить
потерпевший вiслюк - это янукович-2. Если это понять, то и не придётся удивляться...
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03.08.2021 16:19 Ответить
США для строительства своих сверхскоростных самолетов закупали титан у параши через подставных лиц. А у нас действительно разрушают оборонную мощь. Не получилось забрать клистроны, так перекроют их поступление для обороны Украины!!! Пример берут с предательства Зеленского (ванергейт)
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03.08.2021 16:19 Ответить
Самолет США, если я не ошибаюсь, "Черный дрозд".
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03.08.2021 16:20 Ответить
A-12 Archangel, позже SR-71 Black Bird. Только дроздом его назвали исключительно в расисянских СМИ.
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03.08.2021 16:27 Ответить
Раша не производит титана.
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03.08.2021 16:30 Ответить
Да производит...
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
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03.08.2021 16:51 Ответить
Не изелия из титана, а сам титан.
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03.08.2021 18:58 Ответить
Сам металл и производит. Боинг основной покупатель.
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03.08.2021 19:38 Ответить
После Китая, Россия занимает второе место по объему произведенного титана в мире. Затем идут Казахи, Японцы, Украинцы, Индусы.
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03.08.2021 21:10 Ответить
Не производит. Учи матчасть.
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03.08.2021 21:36 Ответить
Производство концентратов ильменита и рутила из титана
96% объемов производства ильменитового концентрата в 2005-2006 гг. было сосредоточено в 10 странах, три из которых обеспечили около 70% мирового производства: это Австралия (45%), Норвегия (13%) и Украина (12%). В 2005г в мире было выпущено 4,8 млн. тонн, в пересчете на двуокись титана, ильменитового концентрата (включая рутил США). Австралия является также единственным крупным продуцентом лейкоксенового концентрата, выпуск которого составил 57 тыс. тонн.
Производство рутилового концентрата в 2005-2006гг. велось в шести странах, около 90% его произведено в трёх из них: Австралии (44%), ЮАР (30%) и Украине (15%). Всего в мире в 2005г. было выпущено 360 тыс. тонн рутилового концентрата, в пересчете на двуокись титана (без рутила США).
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03.08.2021 21:44 Ответить
Ну ни капризничай. Ещё как производит. С времён СССРа производит. В советском союзе, даже подводные лодки из титана делали. Сейчас 45 000 тонн титана в год производит. Даже Боинг, сделан из российского титана.
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03.08.2021 21:45 Ответить
Ещё раз - учи матчасть.
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03.08.2021 21:48 Ответить
Да кто она такая?
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03.08.2021 21:48 Ответить
Если Украина будет на 90% защищена от врагов - СБУ будет не нужна. (они так думают)
Вот и вредят защите. А сами, под шумок, доят IT фирмы и торговцев наркотой.
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03.08.2021 16:21 Ответить
причина одна - с этих сделок не настричь бабла..., а ведь именно это и интересует руководство сбу и гпу... или кто-то серьезно думают, что эти филиалы фсб озабочены защитой наших национальных интересов..., достаточно вспомнить с каким рвением они уничтожали людей и схемы, которые реально наносили урон врагу...
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03.08.2021 16:21 Ответить
Эта зеленая гнида сдает Украину кацапам похлеще Януковича
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03.08.2021 16:22 Ответить
Где же наш Пиночет?
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03.08.2021 16:22 Ответить
Да чего вы? Бубачка обещал пабидить каррупцыю и кантрабанду? Обещал. Вот вам. порохоботы соевые. Пабиждает! Глава исполнительной власти исполняет власть. Надо же ему и прихлебателям хоть что-то обнародовать для пиара. Тем более, что в завозе критически важных компонентов для ЗРК баблооткатная власти схема явно не задействовалась. Значит можно сдавать. С лозунгами, барабанной дробью и оргазмическими криками.
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03.08.2021 16:24 Ответить
https://censor.net/ru/user/137888

Суки зеленомордые, читайте!!!!
"28.07.21. Заметка от СМИ.
"СБУ и ГПУ разрушают обороноспособность нашей системы ПВО, но Зеленский делает вид, что все нормально, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 3417СБУ и ГПУ разрушают обороноспособность нашей системы ПВО, но Зеленский делает вид, что все нормально, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 3417 Двух украинских шпионов осудили в Ростове-на-Дону за контрабанду деталей к С-300 для "Укроборонпрома" - россиянину Денису Лобову дали 9 лет и 6 месяцев, гражданину Армении Арарату Хачатрян 10 лет и 5 месяцев. По информации ФСБ, Хачатрян и Лобов в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса собирали сведения о так называемых клистронах, входящих в состав С-300, и передавали конкретные образцы изделий на Украину. Приобретаемое радиоэлектронное оборудование Лобов хранил в подвале своего дома, где занимался предпродажной подготовкой. "Хачатрян организовывал незаконное перемещение клистронов на Украину через жителей российско-украинского приграничья. Конечным получателем клистронов выступила государственная компания "Укроборонпром", - сообщили в ФСБ. В марте 2020 года для очередной закупки клистронов Хачатрян прибыл в Россию и был задержан с поличным."
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03.08.2021 16:31 Ответить
Біху..су і шмарклявому треба дякувати
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03.08.2021 21:27 Ответить
похоже не только пво,но и всей страны...
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03.08.2021 16:31 Ответить
а у устричного гиганта вместо мозгов устрица
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03.08.2021 16:32 Ответить
А, что вы хотели от врагов Украины? Они выполняют агентурное задание. Важно знать, что мудрый нарид у нас очень большой г....
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03.08.2021 16:33 Ответить
У меня никогда не было иллюзий по поводу патриотизма квартального чучела. Когда в марте-апреле 2019го кремлефашисты во всю расскручивали зелоха, уже тогда было понятно, что кацапы и зебил - одна команда. А сейчас мы еще больше находим подверждений наших догадок - зелох это проект кремля по уничтожению Украины
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03.08.2021 16:34 Ответить
зебилы совсем нюх потеряли, - решили, что они бессмертные =)
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03.08.2021 16:35 Ответить
Это у Зели 2-я серия "Свинарчуков" по указке }{уйла:
СБУ и ГПУ разрушают обороноспособность нашей системы ПВО, но Зеленский делает вид, что все нормально, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2779
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03.08.2021 16:35 Ответить
ти робиш успіхи на шляху втечі від зебілізму...
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03.08.2021 17:05 Ответить
Да не был я никогда зебилом, успокойся. Я здесь раз 10-15 раньше писал- в 1 туре голосовал за Кошулинского, во 2- против Зели, т.е. за Пороха. Тебе не нравится Кошулинский? Но у нас пока демократия (или была до середины 2019 года точно).
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03.08.2021 18:35 Ответить
ладно, перенесу тебе в своєму кондуїті в нашу сторону. Але ж я недарма тебе в зебілах тримав, було щось! Навіть законспектував, ніби ти категоричний противник Європейської Солідарності!
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03.08.2021 18:57 Ответить
Я не сомневаюсь, что ты патриот Украины. И согласен, что в сегодняшней ВР кроме ЕС никого нормального больше нет. Но я считал и считаю, что лучшим Президентом Украины был Турчинов, а ещё лучшим был бы покойный Черновол.
Нам надо объединяться на следующих выборах вокруг наиболее рейтингового украинского кандидата, а не сраться здесь на радость зебилам и }{уйлу.
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03.08.2021 19:34 Ответить
какое личико у жертвы...
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04.08.2021 05:58 Ответить
Жертва не он, а те, кто это оборудование нелегально покупал в параше, и сейчас они по вине Зели сидят в подвалах ФСБ.
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04.08.2021 07:06 Ответить
А есть доказательства, что ты не зебил? Я пока их не вижу.
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04.08.2021 13:28 Ответить
Интересно что об этих клистронах пишут на сайтах всяких разных:

https://generator-ukraine.all.biz/klistroni-kiu-43-g13731400 - это от имени Генератора
https://www.generator-ukraine.com/nvch.html - это УОП
https://v-kip.com/generator - это сайт торговца в Белгороде, который предлагает КИУ-43 как продукцию Генератора
https://rhs.com.ru/klistrony-kg-3r-ku-137r-kiu-43r - торговец в Москве, тоже торгует их как продукцию Генератора
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03.08.2021 16:42 Ответить
...але Зеленський вдає, що все нормально. © агент НАБУ Шевченко
Він не вдає. Для нього справді все нормально. Саме для цього він і прийшов.
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03.08.2021 16:43 Ответить
Всё это должно стать частью обвинения предательской клике ,захватившей власть в Украине ! Это не ошибочки глупеньких клоунов - это преступление против государства!
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03.08.2021 16:45 Ответить
Цензор превратился в помойку ботов, если кто то высказывает независимое мнение, ему сразу лепят ярлык - лапоть, вата, порохобот или зе-бил, потому что большинство тут боты на работе или за Зе или Петю.
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03.08.2021 16:46 Ответить
Главное: не дать зелёной банде уйти, как ушёл Янук и Киля Азиров.
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03.08.2021 16:49 Ответить
Україні треба самій відновлювати виробництво вакуумних НВЧ-приладів для військ ППО (клістронів, магнетронів, ЛБХ, ЛЗХ).

Всі 4 підприємства, що могли цю техніку виготовити (Генератор, Октава, Полярлн, Знамено) закриті в 2000-2010 роки.
Закупити у країн НАТО вказані комплектуючі теж неможливо, оскільки ППО НАТО працює на іншій компонентній базі (твердотільні НВЧ-діоди).
Іншого виходу, як відновлювати власне виробництво вакуумних НВЧ-приладів в системі "Укроборонпрому" немає!
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03.08.2021 16:49 Ответить
Если товарисч Шевченко так негодует пусть внесёт предложение о военном сотрудничестве с Раше. Будем с ними военными товарами товарами торговать, мы им ракеты они нам детали к С-300. Потом повоюем , потом опять поторгуем. Этими деталями к С-300 мы никогда в жизни не избавимся от Раши
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03.08.2021 16:54 Ответить
От тут і розкривається вся зебільна суть цього https://censor.net/ru/user/347976 (другий логін - https://censor.net/ru/user/289422). Коли зедебільна влада Зе і його прислуг уродів нищить оборонну галузь, зокрема, виготовлення нехай москітних, але все ж таки бойових катерів ВМСУ - він мовчить. Коли ж переклили канали потрібної для держави контрабанди (в якій він брав участь) - то заволав, бо він стає непотрібним... гординя...
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03.08.2021 17:04 Ответить
Так это и есть задача зеленского - угробить обороноспособность страны
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03.08.2021 17:19 Ответить
СБУ і ГПУ руйнують обороноздатність нашої системи ППО, але Зеленський вдає, що все нормально, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 5263
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03.08.2021 18:07 Ответить
Той скандал з контрабандою цінних для України деталей не сьогодні почався. Всі памятають скандал Свинарчуків. Коли ці хлопці з невеликою націнкою для себе таємно завозили з Росії необхідне для Українських літаків і танків обладнання. Але куди там такий собі недо журналіст Бігус такий скандал роздув. Порошенко злодій. Свинарчуки злодії. Чого добились ?????
1 Замість справжнього патріота України, професійного дипломата президентом України вибрали наркотично залежного ідіота з міста Кривий Ріг
2 Завдяки оцьму дурному скандалу Бігуса ФСБ РФ моментально зорієнтувалось і відразу перекрили всі канали поставок. А це значить що Українські танки недоотримають те чи інше обладнання , яке випускається тільки там.

Але вся ця історія не закінчена і по сей день. Обрання в президенти України квартального скомороха наших людей нічому не навчила.
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03.08.2021 19:42 Ответить
СБУ работает и подконтрольно ФСБ России, а также на подтанцовках у КГБ Беларуси. Но зарплату им платят украинцы. СБУ нуждается в немедленной и полной ликвидации, на их месте нужно создать с нуля новое подразделение, по образцу ФБР, с жестким отбором, под контролем Запада и высокой зарплатой.
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03.08.2021 20:01 Ответить
При всій повазі до Шевченка, як до агента НАБУ, але частина провини лежить і на ньому. Він з тих 73%
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03.08.2021 20:17 Ответить
 
 