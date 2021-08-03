СБУ и ГПУ разрушают обороноспособность нашей системы ПВО, но Зеленский делает вид, что все нормально, - агент НАБУ Шевченко

Обнародуя информацию о поставках военного оборудования из РФ в Украину контрабандным путем следователи СБУ и прокуроры ГПУ разрушают обороноспособность нашей системы противовоздушной обороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Шевченко отметил: "Неделю назад в России два человека получили по 10 лет тюрьмы - они пытались перевезти в Украину клистроны для ЗРК С-300, но были задержаны ФСБ. Вчера гражданин Украины был приговорен к трем годам лишения свободы - он также пытался переправить контрабандой детали к С-300.

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То есть мы видим, что спецслужбы РФ прекрасно осознают опасность от наших боеспособных зенитно-ракетных комплексов, поэтому тщательно отслеживают и ликвидируют все возможные каналы поставок дефицитных компонентов. И это логично, потому что отвечает интересам России".

Он продолжил: "Нелогично выглядит несколько иное: Служба безопасности Украины также уничтожает эти каналы! Более того, нелепые руководители СБУ проводят публичные брифинги, на которых озвучивают названия компаний и фамилии украинцев, причастных к этим тайным и сверхсложным процессам.

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И это отнюдь не отвечает интересам Украины, поскольку следователи СБУ и прокуроры ГПУ своими действиями разрушают обороноспособность нашей системы противовоздушной обороны! Но почему Владимир Зеленский делает вид, что все нормально и причастные к этим диверсионным действиям работники СБУ и прокуроры ГПУ до сих пор не в СИЗО - они остаются на своих должностях. Хотя каждый из них должен получить по 15 лет тюрьмы за государственную измену!"

Однако эти предатели, защищая интересы оккупантов, планируют посадить в тюрьму меня - человека, который (по версии следствия) смог избежать ловушки ФСБ и завезти клистроны, но не смог избежать задержания украинскими спецслужбами. Поэтому в итоге меня только один вопрос - что я сделал не так? Ведь надеялся на поддержку государства, и вместо того получил арест и перспективу ближайшие пять лет провести за решеткой", - резюмировал Шевченко.

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Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, чтопресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.