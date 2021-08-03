СБУ и ГПУ разрушают обороноспособность нашей системы ПВО, но Зеленский делает вид, что все нормально, - агент НАБУ Шевченко
Обнародуя информацию о поставках военного оборудования из РФ в Украину контрабандным путем следователи СБУ и прокуроры ГПУ разрушают обороноспособность нашей системы противовоздушной обороны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Шевченко отметил: "Неделю назад в России два человека получили по 10 лет тюрьмы - они пытались перевезти в Украину клистроны для ЗРК С-300, но были задержаны ФСБ. Вчера гражданин Украины был приговорен к трем годам лишения свободы - он также пытался переправить контрабандой детали к С-300.
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То есть мы видим, что спецслужбы РФ прекрасно осознают опасность от наших боеспособных зенитно-ракетных комплексов, поэтому тщательно отслеживают и ликвидируют все возможные каналы поставок дефицитных компонентов. И это логично, потому что отвечает интересам России".
Он продолжил: "Нелогично выглядит несколько иное: Служба безопасности Украины также уничтожает эти каналы! Более того, нелепые руководители СБУ проводят публичные брифинги, на которых озвучивают названия компаний и фамилии украинцев, причастных к этим тайным и сверхсложным процессам.
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И это отнюдь не отвечает интересам Украины, поскольку следователи СБУ и прокуроры ГПУ своими действиями разрушают обороноспособность нашей системы противовоздушной обороны! Но почему Владимир Зеленский делает вид, что все нормально и причастные к этим диверсионным действиям работники СБУ и прокуроры ГПУ до сих пор не в СИЗО - они остаются на своих должностях. Хотя каждый из них должен получить по 15 лет тюрьмы за государственную измену!"
Однако эти предатели, защищая интересы оккупантов, планируют посадить в тюрьму меня - человека, который (по версии следствия) смог избежать ловушки ФСБ и завезти клистроны, но не смог избежать задержания украинскими спецслужбами. Поэтому в итоге меня только один вопрос - что я сделал не так? Ведь надеялся на поддержку государства, и вместо того получил арест и перспективу ближайшие пять лет провести за решеткой", - резюмировал Шевченко.
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Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, чтопресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.
По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.
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Ще й на фоні масового звільнення військових льотчиків.
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
96% объемов производства ильменитового концентрата в 2005-2006 гг. было сосредоточено в 10 странах, три из которых обеспечили около 70% мирового производства: это Австралия (45%), Норвегия (13%) и Украина (12%). В 2005г в мире было выпущено 4,8 млн. тонн, в пересчете на двуокись титана, ильменитового концентрата (включая рутил США). Австралия является также единственным крупным продуцентом лейкоксенового концентрата, выпуск которого составил 57 тыс. тонн.
Производство рутилового концентрата в 2005-2006гг. велось в шести странах, около 90% его произведено в трёх из них: Австралии (44%), ЮАР (30%) и Украине (15%). Всего в мире в 2005г. было выпущено 360 тыс. тонн рутилового концентрата, в пересчете на двуокись титана (без рутила США).
Вот и вредят защите. А сами, под шумок, доят IT фирмы и торговцев наркотой.
Суки зеленомордые, читайте!!!!
"28.07.21. Заметка от СМИ.
" Двух украинских шпионов осудили в Ростове-на-Дону за контрабанду деталей к С-300 для "Укроборонпрома" - россиянину Денису Лобову дали 9 лет и 6 месяцев, гражданину Армении Арарату Хачатрян 10 лет и 5 месяцев. По информации ФСБ, Хачатрян и Лобов в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса собирали сведения о так называемых клистронах, входящих в состав С-300, и передавали конкретные образцы изделий на Украину. Приобретаемое радиоэлектронное оборудование Лобов хранил в подвале своего дома, где занимался предпродажной подготовкой. "Хачатрян организовывал незаконное перемещение клистронов на Украину через жителей российско-украинского приграничья. Конечным получателем клистронов выступила государственная компания "Укроборонпром", - сообщили в ФСБ. В марте 2020 года для очередной закупки клистронов Хачатрян прибыл в Россию и был задержан с поличным."
Нам надо объединяться на следующих выборах вокруг наиболее рейтингового украинского кандидата, а не сраться здесь на радость зебилам и }{уйлу.
https://generator-ukraine.all.biz/klistroni-kiu-43-g13731400 - это от имени Генератора
https://www.generator-ukraine.com/nvch.html - это УОП
https://v-kip.com/generator - это сайт торговца в Белгороде, который предлагает КИУ-43 как продукцию Генератора
https://rhs.com.ru/klistrony-kg-3r-ku-137r-kiu-43r - торговец в Москве, тоже торгует их как продукцию Генератора
Він не вдає. Для нього справді все нормально. Саме для цього він і прийшов.
Всі 4 підприємства, що могли цю техніку виготовити (Генератор, Октава, Полярлн, Знамено) закриті в 2000-2010 роки.
Закупити у країн НАТО вказані комплектуючі теж неможливо, оскільки ППО НАТО працює на іншій компонентній базі (твердотільні НВЧ-діоди).
Іншого виходу, як відновлювати власне виробництво вакуумних НВЧ-приладів в системі "Укроборонпрому" немає!
1 Замість справжнього патріота України, професійного дипломата президентом України вибрали наркотично залежного ідіота з міста Кривий Ріг
2 Завдяки оцьму дурному скандалу Бігуса ФСБ РФ моментально зорієнтувалось і відразу перекрили всі канали поставок. А це значить що Українські танки недоотримають те чи інше обладнання , яке випускається тільки там.
Але вся ця історія не закінчена і по сей день. Обрання в президенти України квартального скомороха наших людей нічому не навчила.