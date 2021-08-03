Зеленский подписал закон о переименовании "Дня защитника" в "День защитников и защитниц Украины"
Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины" № 1643-IX.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Документ будет способствовать гендерно сбалансированному освещению роли военнослужащих в защите нашей страны и надлежащему чествованию воинов обоих полов. Ведь многие женщины наравне с мужчинами участвуют в защите суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.
Согласно закону, название праздника "День защитника Украины", который ежегодно отмечается 14 октября, меняется на "День защитников и защитниц Украины".
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