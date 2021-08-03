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Зеленский подписал закон о переименовании "Дня защитника" в "День защитников и защитниц Украины"

Зеленский подписал закон о переименовании

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины" № 1643-IX.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Документ будет способствовать гендерно сбалансированному освещению роли военнослужащих в защите нашей страны и надлежащему чествованию воинов обоих полов. Ведь многие женщины наравне с мужчинами участвуют в защите суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Согласно закону, название праздника "День защитника Украины", который ежегодно отмечается 14 октября, меняется на "День защитников и защитниц Украины".

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Автор: 

Зеленский Владимир (20234) переименования (739) День защитников и защитниц Украины (171)


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Топ комментарии
+28
Эти идиоты в хотя бы школе учились???
Защитники - это множественное число, что включает в себя всех защитников имеющих отношение к защите страны.
А как насчет врачей, к примеру? Теперь что, будут врачи и врачихи?
А насчет ткачей - ткачи и ткачихи?
Цирк, клоунада
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03.08.2021 15:38
+27
тогда уж - защитника и защитниц....ибо защитников - это множественное число, и оно может подходить и к мужчинам и к женщинам...не? мож ошибаюсь?
а вообще...мне казалось что защитники - это все, без гендерных различий и дискриминаций...
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03.08.2021 15:33
+19
идиот. добавь еще 3, без пола, как ты, с физиологическим отличием.
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03.08.2021 15:32
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Тупой безграмотный клоун.
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03.08.2021 16:39 Ответить
Війсковослужбовець/війсковослужбанка
Сержант/сержантка
Майор/майорка
Генерал/генералка ....
Товарищка лейтенантка, передайте товарищу майору, що його терминово викликає товарищо генерало
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03.08.2021 16:53 Ответить
Командир роти/ командірка роти
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03.08.2021 16:56 Ответить
Командовка...
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03.08.2021 22:49 Ответить
Предлагаю также день дурака и дуры.
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03.08.2021 17:08 Ответить
Следующей гениальной реформой будет защитниц в названии поставить перед защитниками.
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03.08.2021 17:15 Ответить
Ну,теперечки вже заживем так заживем!. Отого "Закону" ледве-ледве дочекалися,бо без нього жити в Україні було вже не иожливо! Краще би пан ЗЕ підписав "Закон" про скасування дурних таоифів на газ і електроенергію для населення України,але для панаЗЕ то неє важливим.
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03.08.2021 17:29 Ответить
Вирус политкорректности добрался и до нас, с чем нас всех и поздравляю!
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03.08.2021 17:37 Ответить
Недоработочка трансгендеров и геев забыли упомянуть.
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03.08.2021 19:21 Ответить
И ледибой...из Пхукета......
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03.08.2021 22:51 Ответить
Ну це круто! Оце справжній преЗЕдент.
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03.08.2021 19:40 Ответить
Видатна рехформа!!! Потужна!!! ВЕЛИЧНА!!!
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03.08.2021 20:27 Ответить
ага. вчителів і вчительок. поляків і польок. чехів і чешок. младоросів і младороскиць.
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04.08.2021 00:50 Ответить
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