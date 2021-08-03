РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4796 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
6 793 50

С 5 августа въезжающим в Украину без документа о вакцинации от COVID-19 придется идти на самоизоляцию, - Госпогранслужба

С 5 августа въезжающим в Украину без документа о вакцинации от COVID-19 придется идти на самоизоляцию, - Госпогранслужба

С 5 августа, согласно постановлению Кабинета Министров Украины, меняются правила пересечения границы и контрольных пунктов въезда-выезда, связанные с карантином.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы, у иностранцев должен быть полис (свидетельство, сертификат) страхования от COVID-19, который действует на весь срок пребывания в Украине. К этому документу необходимо приложить отрицательный результат ПЦР или экспресс-тестирования на COVID-19, сделанные не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы, или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации.

Кто бы ни следовал на территорию Украины, после пересечения границы им необходимо быть на самоизоляции 10 дней. Срок начинается через 72 часа с момента пересечения.

"Пересечение государственной границы на въезд в Украину иностранцами и лицами без гражданства, подлежащими самоизоляции, без установленного и активированного мобильного приложения электронного сервиса "Вдома" запрещается. В случае невозможности установления мобильного приложения, отказа от его установления пограничники будут отказывать таким лицам в пересечении государственной границы", - подчеркивают в ГПСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перспектив возврата к дистанционному обучению пока нет, - Шкарлет

Самоизоляция предусмотрена и для тех, кто приезжает с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и Севастополя.

Под самоизоляцию не подпадает ряд категорий, в частности несовершеннолетние, выехавшие до 4 августа, дипломаты, военнослужащие государств - членов НАТО и государств - участников программы НАТО "Партнерство ради мира", участники внешнего независимого оценивания, водители и члены экипажа транспортных средств.

Самоизолироваться также не нужно тем, у кого есть документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации, и гражданам Украины с документом об одной дозе вакцины от COVID-19.

"Самоизоляция, обсервация лица в связи с пересечением государственной границы не применяется или прекращается в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста, который проведен после пересечения государственной границы", - отметили в ГПСУ.

Также читайте: Эпидзонирование Украины: уже в восьми регионах ряд показателей не соответствует "зеленой" зоне. На Тернопольщине рост госпитализации составил 136%, - Минздрав

Для граждан, въезжающих из России и Индии и пробывших там две недели, срок самоизоляции составляет 14 дней, и она начинается с момента пересечения государственной границы и не может быть прекращена раньше.

Напомним, 30 июля Кабинет Министров опубликовал изменения в постановление от 9 декабря 2020 № 1236, которыми установил новые правила пересечения границы. Соответствующий документ обнародован на Правительственном портале.

Автор: 

Госпогранслужба (6377) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
А какова цель этой самоизоляции?

Потому что вакцинированные вполне могут быть разносчиками. Сами-то они от болезни уже не помрут, а вот других наградить вполне могут.

Что делает разумным изоляцию всех вьездающих или обязательность ПЦР-теста независимо от вакцинации.
показать весь комментарий
03.08.2021 15:38
+5
А зачем им идти на самоизоляцию, если вакцинированный тоже может быть переносчиком инфекции?
показать весь комментарий
03.08.2021 15:36
+4
Ну, мне почти всё понятно становится: эти черти будут давить и давить... Пока что- мелочевка, с небольшим уровнем дискомфорта. Понятно- это только разминка. Они пойдут значительно дальше... Ладно. Поглядим. Время пока ещё есть.
показать весь комментарий
03.08.2021 15:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А зачем им идти на самоизоляцию, если вакцинированный тоже может быть переносчиком инфекции?
показать весь комментарий
03.08.2021 15:36 Ответить
1. Может, но:
2. Непродолжительное время в пределах нескольких часов.
3. Вакцинированный вырабатывает ничтожно малое количество инфекции по сравнению с невакцинированным, передача которой гарантированно исключается ношением маски и/или соблюдением дистанции.
4. 99% заболевших среди вакцинированных не окажутся на больничной койке и не будут нагрузкой на мед. систему (по данным из США, где вакцинация преодолела 80% порог)

Исходя из вышеуказанных фактов вакцинированные не являются угрозой для эпидемиологического роста.
показать весь комментарий
03.08.2021 16:02 Ответить
Чойта невзирая на всё вышеперечисленное в израилях всяких ковид в рост пошёл.

Загонялово простое.
показать весь комментарий
03.08.2021 16:17 Ответить
А в США, а конкретно в г. Нью-Йорк, вакцинированных заставляют носить маски
показать весь комментарий
03.08.2021 16:39 Ответить
Правильно. Маски нужны.
показать весь комментарий
03.08.2021 22:10 Ответить
Все четыре пункта крайне неточные , полубрехня .
показать весь комментарий
03.08.2021 19:44 Ответить
Опять выводы "британских ученых"?
показать весь комментарий
03.08.2021 20:16 Ответить
у тeбe когнитивний дисонанс у комeнтi. для того iдуть що можуть бути пeрeнощиками
показать весь комментарий
03.08.2021 16:35 Ответить
нету там дисонанса. Почему тогда вакцинированные не идут на самоизоляцию? И вообще все приезжие. Они же могут быть переносчиками вируса хоть и вакцинированные
показать весь комментарий
03.08.2021 16:37 Ответить
Потомучто на россии уже есть предложения вакцину платной сделать.
показать весь комментарий
03.08.2021 16:39 Ответить
а при чому тут расiя? вакцина з паршки в Украiнi нe колeться. Укранцям насрать чо там у узькомозглих.
показать весь комментарий
03.08.2021 19:09 Ответить
А какова цель этой самоизоляции?

Потому что вакцинированные вполне могут быть разносчиками. Сами-то они от болезни уже не помрут, а вот других наградить вполне могут.

Что делает разумным изоляцию всех вьездающих или обязательность ПЦР-теста независимо от вакцинации.
показать весь комментарий
03.08.2021 15:38 Ответить
А где должен самоизолироваться въезжающий? В военно-полевом госпитале на пункте пропуска? Кто его будет кормить эти 2 недели там?
показать весь комментарий
03.08.2021 15:43 Ответить
полагаю вдома бо дається 2 години на тeст
показать весь комментарий
03.08.2021 19:25 Ответить
Тут вон уже пишут, что тесты не дают точной картины.
https://censor.net/ru/news/3280679/testy_na_antitela_ne_opredelyayut_est_li_u_cheloveka_immunitet_ot_koronavirusa_minzdrav

В таком случае можно утверждать, что тесты не определяют болен ли ковидом человек или нет.
показать весь комментарий
03.08.2021 20:19 Ответить
у нiмцв написано що антигeн цe тeж пцр тeст.
показать весь комментарий
03.08.2021 22:27 Ответить
72 години
показать весь комментарий
03.08.2021 19:25 Ответить
Вакцинированные не являются угрозой для эпидемиологического роста. Особенности я указал выше в комментарии. Если коротко: подавление инфекции (тот период, когда они могут распространять инфекцию) у них исчисляется не днями, а часами.
показать весь комментарий
03.08.2021 16:05 Ответить
Являються . Они разносят вирус с той же скоростью что и невакцинированные . Кроме того вирус мутирует на вакцинированных быстрее и дает новые штаммы от которых прививка не спасает . Вакцинация должна осуществляться каждые 6 месяцев новой прививкой .
показать весь комментарий
03.08.2021 19:48 Ответить
ПЦР тест не в состоянии отличить вирус КОВИД от гриппа как недавно заявил центр по контролю над заболеваниями в США.
показать весь комментарий
03.08.2021 19:46 Ответить
Вот это капец, учитывая сколько разновидностей возбудителей ОРВИ.
показать весь комментарий
03.08.2021 20:20 Ответить
Сейчас они оправдываються что слова были вырваны из контекста , где они рекомендуют лабораториям другие комплексные тесты для различия вирусов гриппа и КОВИДА .
показать весь комментарий
03.08.2021 20:41 Ответить
Ну очевидно соответствующую беседу с ними уже провели. Тут такое бабло замешано, что рот любому заткнут.
показать весь комментарий
03.08.2021 20:49 Ответить
Ну, мне почти всё понятно становится: эти черти будут давить и давить... Пока что- мелочевка, с небольшим уровнем дискомфорта. Понятно- это только разминка. Они пойдут значительно дальше... Ладно. Поглядим. Время пока ещё есть.
показать весь комментарий
03.08.2021 15:42 Ответить
Хто хоче мати вибір, який з документів пред'являти при поверненні в Україну з-за кордону (негативний тест чи довідку про вакцинацію), прохання підтримати петицію:
https://petition.president.gov.ua/petition/120764

У іноземних громадян такий вибір є, чому такого вибору не повинно бути у громадян України? Чим ми гірші за іноземців?
показать весь комментарий
03.08.2021 15:43 Ответить
мы страна 3го мира, чо нипанятна?
показать весь комментарий
03.08.2021 15:44 Ответить
а те бараны которые имели неосторожность привиться скрепным Спутником вакцинированными считаются ?
показать весь комментарий
03.08.2021 15:44 Ответить
Нет, этот препарат не сертифицирован ни ВОЗ, ни ЕС, ни украинским Минздравом.
показать весь комментарий
03.08.2021 16:07 Ответить
И кто это будет контролировать?
показать весь комментарий
03.08.2021 16:01 Ответить
Приложение "Вдома".
показать весь комментарий
03.08.2021 16:05 Ответить
Планшет казённый выдадуд?
показать весь комментарий
03.08.2021 16:19 Ответить
оцe мeнi тeж цiкаво
показать весь комментарий
03.08.2021 16:25 Ответить
Ага, два! Причем, вот таких. И заодно изолируют там на два года.
Із 5 серпня особам, які в'їжджають в Україну без документа про вакцинацію від COVID-19, доведеться йти на самоізоляцію, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2480
показать весь комментарий
03.08.2021 18:01 Ответить
усi украiнцi як iздять в Укрiану на канiкули на сeрпeнь виiхали до 4 сeрпня 2021 тобто при повeрнeннi нiхто до них чiпkятиь нe повинeн
показать весь комментарий
03.08.2021 16:24 Ответить
в статтi така каша матiнко рiдна!
показать весь комментарий
03.08.2021 16:26 Ответить
Барыги уже торговые точки открывают у шлагбаума. Будут пенсионерам в три цены смартфоны втюхивать. Вообщето запретить гражданину Украины вьехать в страну ка кбы незаконно мне кажется. Не все могут себе устанавливать приложения. Особенно граждане пенсионного возраста. Но так как президент вчера сказал что уже знает куда потратят 2.7 млр баксов выделенных а именно на борьбу с коивдом то все это еще очень надолго. Ждем статистику угрожающую от Ляшко в ближайшие дни
показать весь комментарий
03.08.2021 16:29 Ответить
Ошибки нет? Из нароссии в карантин на две недели без альтернатив.
Нравицца... .
показать весь комментарий
03.08.2021 16:35 Ответить
цe єдинe що чiтко ясно. усe iншe така нeлогiчна тарабарщина. якби тi хто складав самi спробували на мiсцi тих хто повинeн цe виконувати у тому розiбратися.
показать весь комментарий
03.08.2021 16:49 Ответить
Вопрос...А прививки русским шмурдяком Украина признает?
показать весь комментарий
03.08.2021 17:12 Ответить
Тут не столь важно признает Украина или нет. Тут мне кажется важнее признает их или какие иные прививки сам вирус. И что он по этому поводу думает. А этого покуда мы не знаем.
показать весь комментарий
03.08.2021 20:50 Ответить
no Нет, этот препарат не сертифицирован ни ВОЗ, ни ЕС, ни украинским Минздравом.
тому вони йдуть як нeвакцинованi
показать весь комментарий
03.08.2021 21:46 Ответить
Das ist gut.
показать весь комментарий
03.08.2021 21:47 Ответить
Невакциновані громадяни, які прибувають з Росії або Індії (в тому числі транзитом) та перебували на території цих держав більше ніж 7 днів протягом останніх двох тижнів, діятимуть більш жорсткі правила перебування на самоізоляції. Зокрема для них буде встановлена обов'язкова 14-денна самоізоляція яка розпочинається з моменту перетину державного кордону та без права її дострокового завершення.
показать весь комментарий
03.08.2021 22:42 Ответить
Нормально. Гражданам Украины откажут во въезде в свою же страну если их телефон вдруг старый и не поддерживает установку "вдома"? На каком основании? По понятиям?
показать весь комментарий
03.08.2021 17:13 Ответить
усe бидло трeба ж у базу даних. навiть тe що за кордоном живe.
показать весь комментарий
03.08.2021 19:04 Ответить
Вакцинированные точно также могут распространять вирус , при этом не показывая симптомов заболевания .
показать весь комментарий
03.08.2021 19:41 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/08/3/7126176/ Швейцария сняла ограничения на въезд путешественников из Украины Швейцария со 2 августа сняла ограничения на любые поездки из Украины.3 АВГУСТА 2021, 16:10
показать весь комментарий
03.08.2021 20:24 Ответить
читаю вже 6 джерело і в кожному по-різному написано. ой каша у головi у писак!!!
показать весь комментарий
03.08.2021 21:49 Ответить
 
 