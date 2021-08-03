С 5 августа въезжающим в Украину без документа о вакцинации от COVID-19 придется идти на самоизоляцию, - Госпогранслужба

С 5 августа, согласно постановлению Кабинета Министров Украины, меняются правила пересечения границы и контрольных пунктов въезда-выезда, связанные с карантином.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы, у иностранцев должен быть полис (свидетельство, сертификат) страхования от COVID-19, который действует на весь срок пребывания в Украине. К этому документу необходимо приложить отрицательный результат ПЦР или экспресс-тестирования на COVID-19, сделанные не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы, или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации.

Кто бы ни следовал на территорию Украины, после пересечения границы им необходимо быть на самоизоляции 10 дней. Срок начинается через 72 часа с момента пересечения.

"Пересечение государственной границы на въезд в Украину иностранцами и лицами без гражданства, подлежащими самоизоляции, без установленного и активированного мобильного приложения электронного сервиса "Вдома" запрещается. В случае невозможности установления мобильного приложения, отказа от его установления пограничники будут отказывать таким лицам в пересечении государственной границы", - подчеркивают в ГПСУ.

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Самоизоляция предусмотрена и для тех, кто приезжает с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и Севастополя.

Под самоизоляцию не подпадает ряд категорий, в частности несовершеннолетние, выехавшие до 4 августа, дипломаты, военнослужащие государств - членов НАТО и государств - участников программы НАТО "Партнерство ради мира", участники внешнего независимого оценивания, водители и члены экипажа транспортных средств.

Самоизолироваться также не нужно тем, у кого есть документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации, и гражданам Украины с документом об одной дозе вакцины от COVID-19.

"Самоизоляция, обсервация лица в связи с пересечением государственной границы не применяется или прекращается в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста, который проведен после пересечения государственной границы", - отметили в ГПСУ.

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Для граждан, въезжающих из России и Индии и пробывших там две недели, срок самоизоляции составляет 14 дней, и она начинается с момента пересечения государственной границы и не может быть прекращена раньше.

Напомним, 30 июля Кабинет Министров опубликовал изменения в постановление от 9 декабря 2020 № 1236, которыми установил новые правила пересечения границы. Соответствующий документ обнародован на Правительственном портале.