За июль заблокировано более 65 кибератак на информационные системы органов власти, - СБУ

Специалисты Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ в июле 2021 г. году прекратили и нейтрализовали 65 кибератак на информационные системы органов государственной власти.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Это удалось сделать благодаря анализу более 31 000 критических событий информационной безопасности".

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В СБУ продолжили: "Обнаруженная кибератака является результатом непосредственного анализа критических событий информационной безопасности.

В основном основными типами обнаруженных киберугроз (хакерских атак) были:

соединение с командно-контрольными серверами (C&C Server);

попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack);

атаки на вебприложения (Web App Attack);

вредоносное программное обеспечение (Malware)

и другие."

"Напомним, что на базе Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ функционирует система управления событиями информационной безопасности (SIEM), которая мониторит события в режиме реального времени и позволяет анализировать состояние информационной безопасности. Потенциально критические события непосредственно обрабатываются аналитиками безопасности, что позволяет оперативно выявлять, реагировать и предупреждать угрозы в национальном киберпространстве", - резюмировали в СБУ.

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