Украина сделает все возможное для расследования смерти белорусского активиста Шишова, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил соболезнования родным и близким белорусского активиста Виталия Шишова.
Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Я шокирован трагической вестью о смерти белорусского активиста Виталия Шишова и выражаю соболезнования его родным и близким. Украина сделает все возможное для расследования этого дела: важно выявить всю правду о его трагической смерти.
Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.
3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.
Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала.
В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.
По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.
Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.
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так что ты,урод,прежде чем вякать,голову бы включил,если есть что включать.
Где вЯликая пресконференция Бубочки и Монастырского,
как в деле Шеремета было?
У червні він завів Telegram-канал, а на початку серпня (менше ніж за 2 місяці після того) його вбили.
Бог береже того, хто сам себе береже.
Чим треба думати, щоб знаючи про небезпеку (бути вбитим) від банди убивць, яка захопила владу в Росії і в Біларусі, користуватись системою Telegram (Телеграм), яка розроблена в Росії і повністю контролюється Росією?
Досить хоча б трішки подумати, щоб зрозуміти, що ця система цілком може давати владі Росії повний доступ до будь-якої інформації про її користувачів, в т.ч. не тільки контент, але і точки входу та інші дані про час і місце перебування користувачів.
Чи, може, хтось вірить заявам розробників цієї системи з Росії, про те, що вона, начебто, безпечна? А яким ще заявам з Росії вірять такі люди? Думати своєю головою не пробували?