Украина сделает все возможное для расследования смерти белорусского активиста Шишова, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил соболезнования родным и близким белорусского активиста Виталия Шишова.

Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Я шокирован трагической вестью о смерти белорусского активиста Виталия Шишова и выражаю соболезнования его родным и близким. Украина сделает все возможное для расследования этого дела: важно выявить всю правду о его трагической смерти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США надеются на полное и тщательное расследование украинской властью смерти Шишова, - посольство

Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала.

В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.

Также читайте: Bellingcat направит все ресурсы на расследование смерти Шишова, - Грозев

По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.

Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.