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Украина сделает все возможное для расследования смерти белорусского активиста Шишова, - Кулеба

Украина сделает все возможное для расследования смерти белорусского активиста Шишова, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил соболезнования родным и близким белорусского активиста Виталия Шишова.

Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Я шокирован трагической вестью о смерти белорусского активиста Виталия Шишова и выражаю соболезнования его родным и близким. Украина сделает все возможное для расследования этого дела: важно выявить всю правду о его трагической смерти.

Украина сделает все возможное для расследования смерти белорусского активиста Шишова, - Кулеба 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": США надеются на полное и тщательное расследование украинской властью смерти Шишова, - посольство

Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала.

В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.

Также читайте: Bellingcat направит все ресурсы на расследование смерти Шишова, - Грозев

По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.

Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.

Автор: 

Кулеба Дмитрий (2880) Шишов Виталий (41)


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Топ комментарии
+13
На примере убиств Гонгадзе и Шеремета расскажите нам историю как "успешно" расследуются подобные дела "под личным контролем министра".
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03.08.2021 16:14
+11
Новая власть Украины показала, что расейские агенты тут сидят и тут и там, и рулят страной как хотят, и убивают, но им за это ничего не будет, потому что это стало политикой новых властей.
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03.08.2021 16:14
+6
А что же Зеленский молчит. За Катю Гандзюк, рубаху на груди рвал, говорил, что известны убийцы! А теперь только министра подставляют, что позволяет думать, что следствие не дойдет до логического конца.
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03.08.2021 16:14
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На примере убиств Гонгадзе и Шеремета расскажите нам историю как "успешно" расследуются подобные дела "под личным контролем министра".
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03.08.2021 16:14 Ответить
Новая власть Украины показала, что расейские агенты тут сидят и тут и там, и рулят страной как хотят, и убивают, но им за это ничего не будет, потому что это стало политикой новых властей.
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03.08.2021 16:14 Ответить
А что же Зеленский молчит. За Катю Гандзюк, рубаху на груди рвал, говорил, что известны убийцы! А теперь только министра подставляют, что позволяет думать, что следствие не дойдет до логического конца.
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03.08.2021 16:14 Ответить
ну вбивці то відомі, а толку, цікаві замовники, а не виконавці, виконавці відсидять і вийдуть, а замовники на волі
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03.08.2021 21:49 Ответить
если бы в 2014-15 годах всех сепаров зачистили,то сейчас бы не было бы этого треша.
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03.08.2021 16:17 Ответить
Вот сидят сейчас такие умные уроды, как ты, и рассказывают про зачистку сепаров в 14-15 году. Что, полстраны надо было по твоему расстрелять? Чтобы такие, как ты , кремлевские ушлепки, потом орали криком- что мы фашисты и распяли мальчиков в трусиках в жутких количествах? Ты провокатор, поэтому вали к *****, не порти тут воздух. Кстати- твоему уроду фсбшному гринпоцу- что мешало зачистить сепаров в 19-21 годах, а? папа ***** не велел?
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03.08.2021 16:51 Ответить
когда США вступили в войну с Японией,то в самих штатах было принято решение,всех японцев проживающих на тот момент в США,согнали в резервации. с одной стороны чтобы люди сдуру не устраивали самосуд,а с другой,для безопасности страны. а когда война кончилась,вот тогда и провели так сказать процесс -кого отпустить,а кого посадить.
так что ты,урод,прежде чем вякать,голову бы включил,если есть что включать.
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03.08.2021 16:57 Ответить
Читайте роман "Havaii " Michener последние главы про судьбу японцев в США во второй мировой войне., после Пирл Харбора.
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03.08.2021 17:10 Ответить
приблизно 17%
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03.08.2021 21:49 Ответить
Україна зробить все можливе для розслідування смерті білоруського активіста Шишова, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9028
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03.08.2021 16:20 Ответить
Клован уже "взяв під особистий контроль"(с)?
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03.08.2021 16:21 Ответить
таки да, триндець справі, все здасть бульбофюреру, щоб відносини не погіршувати
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03.08.2021 21:51 Ответить
зеленский, кто заказал Шишкова?
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03.08.2021 16:22 Ответить
Тобто вже зробили все можливе.
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03.08.2021 17:34 Ответить
Учитывая, что и Кулебы такой дипломат как из меня балерина, думаю, что он и будет проводить расследование смерти активиста Шишова. Ведь каждому человеку свойственны хоть какие-нибудь таланты, хоть в какой-нибудь области. Думаю это будет именно крименалистика..
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03.08.2021 16:22 Ответить
Так, так. Вже підбирають волонтерів та ветеранів
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03.08.2021 16:23 Ответить
...... камінь в воду ці слова
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03.08.2021 16:23 Ответить
Уже сделали, а точнее нифига не сделали. Трепло!
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03.08.2021 16:24 Ответить
Кулеба - мальчик для отмазок?
Где вЯликая пресконференция Бубочки и Монастырского,
как в деле Шеремета было?
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03.08.2021 16:35 Ответить
Раньше террористов Аваков ловил. Смешные, правда, были террористы. Но сейчас и Авакова нет. И толстый Антоша нам сказки не расскажет
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03.08.2021 16:58 Ответить
Шо там расследовать, Ищите Боширова и Петрова
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03.08.2021 16:51 Ответить
Эти что ли сделают ? Так они уже сделали. Всю Украину... С терроризмом бороться это не Чауса в трусах воровать
Україна зробить все можливе для розслідування смерті білоруського активіста Шишова, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3995
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03.08.2021 16:56 Ответить
А вот если бы был негласный приказ исполнителей таких убийств при задержании живыми не брать, возможно это немного отбило бы охоту заниматься такими вещами в Украине.
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03.08.2021 16:56 Ответить
сделает все возможное для расследования , Кулеба.-Перетасовать в кодлане Коломойского дорвавшуюся до казны шелупонь Кулебу, Монастырского, Баканова, Венедиктову- ничего не изменится.
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03.08.2021 17:01 Ответить
ПРЕЗедент візтме під контроль і як завше похерить....Шкода хлопця,помер у муках...Вічна пам'ять.
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03.08.2021 17:25 Ответить
Ветеранам волонтерам и детским хирургам приготовится ......но єто конечно нихрена не смешно
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03.08.2021 17:36 Ответить
Самоубийство докажут......
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03.08.2021 22:21 Ответить
А чи можна було зробити усе можливе, щоб Шишов був живий?
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03.08.2021 22:55 Ответить
>>> "У червні він завів телеграм-канал ... " ( Telegram-канал ) Джерело: https://censor.net/ua/n3280581

У червні він завів Telegram-канал, а на початку серпня (менше ніж за 2 місяці після того) його вбили.

Бог береже того, хто сам себе береже.

Чим треба думати, щоб знаючи про небезпеку (бути вбитим) від банди убивць, яка захопила владу в Росії і в Біларусі, користуватись системою Telegram (Телеграм), яка розроблена в Росії і повністю контролюється Росією?
Досить хоча б трішки подумати, щоб зрозуміти, що ця система цілком може давати владі Росії повний доступ до будь-якої інформації про її користувачів, в т.ч. не тільки контент, але і точки входу та інші дані про час і місце перебування користувачів.
Чи, може, хтось вірить заявам розробників цієї системи з Росії, про те, що вона, начебто, безпечна? А яким ще заявам з Росії вірять такі люди? Думати своєю головою не пробували?
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03.08.2021 23:39 Ответить
 
 