Суд приговорил к 8 годам тюрьмы 6 львовских полицейских за превышение служебных полномочий. Нацполиция подает апелляцию

Шестерых сотрудников подразделения тактико-оперативного реагирования (ТОР) Галицкий районный суд Львова приговорил к 8 годам лишения свободы за превышение служебных полномочий, приведшее к гибели 22-летнего жителя Львова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Такой приговор был оглашен сегодня, 3 августа во время судебного заседания. Также по решению суда всех подсудимых лишили специального звания "лейтенант полиции" и запретили занимать определенные должности на протяжении 3 лет. Кроме того, суд постановил взыскать из госбюджета в пользу родственников погибшего более 4 млн грн компенсации.

Суд постановил, что полицейские неправомерно применили силу к погибшему, надели на него наручники-стяжки и таким образом лишили его возможности самому помочь себе и способствовали его удушению.

Полицейские свою вину не признали и будут подавать апелляцию.

В Фейсбуке Нацполиции говорится: "Суд считает - патрульные превысили служебные полномочия, повлекшие тяжкие последствия. Шестерым полицейским присудили по восемь лет лишения свободы, лишения специальных званий и запретили занимать должности в государственных органах в течение трех лет.

Кроме того, в постановлении суда говорится о немалой материальной компенсации.

Наша позиция неизменна - полицейские выполняли свои служебные обязанности. Мы не согласны с решением суда и адвокаты уже готовят жалобу в суд апелляционной инстанции, где мы будем добиваться справедливости".

Судебные разбирательства в этом производстве продолжались более двух лет. А их причиной стало задержание полицейскими в игровом заведении 22-летнего жителя Львова 9 февраля 2018 года.

Во время проверки юноша проглотил пакетик, в котором было наркотическое вещество. Полицейские надели на него наручники, а потом пытались заставить его выплюнуть пакетик. Далее полицейские вывели его на улицу и начали оказывать юноше первую медпомощь, но он скончался на месте.