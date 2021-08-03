Суд приговорил к 8 годам тюрьмы 6 львовских полицейских за превышение служебных полномочий. Нацполиция подает апелляцию
Шестерых сотрудников подразделения тактико-оперативного реагирования (ТОР) Галицкий районный суд Львова приговорил к 8 годам лишения свободы за превышение служебных полномочий, приведшее к гибели 22-летнего жителя Львова.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Такой приговор был оглашен сегодня, 3 августа во время судебного заседания. Также по решению суда всех подсудимых лишили специального звания "лейтенант полиции" и запретили занимать определенные должности на протяжении 3 лет. Кроме того, суд постановил взыскать из госбюджета в пользу родственников погибшего более 4 млн грн компенсации.
Суд постановил, что полицейские неправомерно применили силу к погибшему, надели на него наручники-стяжки и таким образом лишили его возможности самому помочь себе и способствовали его удушению.
Полицейские свою вину не признали и будут подавать апелляцию.
В Фейсбуке Нацполиции говорится: "Суд считает - патрульные превысили служебные полномочия, повлекшие тяжкие последствия. Шестерым полицейским присудили по восемь лет лишения свободы, лишения специальных званий и запретили занимать должности в государственных органах в течение трех лет.
Кроме того, в постановлении суда говорится о немалой материальной компенсации.
Наша позиция неизменна - полицейские выполняли свои служебные обязанности. Мы не согласны с решением суда и адвокаты уже готовят жалобу в суд апелляционной инстанции, где мы будем добиваться справедливости".
Судебные разбирательства в этом производстве продолжались более двух лет. А их причиной стало задержание полицейскими в игровом заведении 22-летнего жителя Львова 9 февраля 2018 года.
Во время проверки юноша проглотил пакетик, в котором было наркотическое вещество. Полицейские надели на него наручники, а потом пытались заставить его выплюнуть пакетик. Далее полицейские вывели его на улицу и начали оказывать юноше первую медпомощь, но он скончался на месте.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За это и сядут.
Стоять вокруг и "прымушувать" это они умеют.
Сам видел как они 3я экипажами одного пьяного "поимушувалы" успокоится.
Не вынимая рук из карманов.
Где написано что он торговал?
судьи нормально сделали бо мусоров столько засудить - это круто.
а то шо аппелируют - так выставить их на улицу против недовольных аппелляцией.
может лучше зону выберут или как?
я ничо не кажу, но вот где европейские стандарты то - даже мусора и то - на бутылках, то есть в камерах то
полиция не особо там и ту - тут - смотри недавно на обдлбыша а там - за такое - скандал - либо камера тю-тю,. либо слуга - то-то
Где написано что он наркоман?
Тогда согл вашей логике проститутка .
https://censor.net/ru/comments/locate/3280623/01921436-2ad1-70f6-9076-1bcbd6642bea
Или вы это просто говорили ни о чем что бы поддержать разговор.....
И где здесь написано что балаболка это вы?
Ну ладно, двое надевали наручники, двое держали наркошу, но что делали оставшиеся двое?
Загиблий сам ковтнув пакет з сильнодіючою речовиною. То було питання часу, поки вона виділиться. Він уже був ходячим мерцем.
1. чого вони туди прийшли ? закрити гральний заклад чи ловити наркош ?
2. як що прийшли закрити заклад, то чому не повигоняли відвідувачів і не розгромили апарати у процесі арешту та погрузки/вигрузки ?
3. як що прийшли ловити нариків - є припущення, шо кришують заклад