РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4735 посетителей онлайн
Новости
9 545 63

Суд приговорил к 8 годам тюрьмы 6 львовских полицейских за превышение служебных полномочий. Нацполиция подает апелляцию

Шестерых сотрудников подразделения тактико-оперативного реагирования (ТОР) Галицкий районный суд Львова приговорил к 8 годам лишения свободы за превышение служебных полномочий, приведшее к гибели 22-летнего жителя Львова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

Такой приговор был оглашен сегодня, 3 августа во время судебного заседания. Также по решению суда всех подсудимых лишили специального звания "лейтенант полиции" и запретили занимать определенные должности на протяжении 3 лет. Кроме того, суд постановил взыскать из госбюджета в пользу родственников погибшего более 4 млн грн компенсации.

Суд постановил, что полицейские неправомерно применили силу к погибшему, надели на него наручники-стяжки и таким образом лишили его возможности самому помочь себе и способствовали его удушению.

Суд приговорил к 8 годам тюрьмы 6 львовских полицейских за превышение служебных полномочий. Нацполиция подает апелляцию 01

Полицейские свою вину не признали и будут подавать апелляцию.

В Фейсбуке Нацполиции говорится: "Суд считает - патрульные превысили служебные полномочия, повлекшие тяжкие последствия. Шестерым полицейским присудили по восемь лет лишения свободы, лишения специальных званий и запретили занимать должности в государственных органах в течение трех лет.

Кроме того, в постановлении суда говорится о немалой материальной компенсации.

Наша позиция неизменна - полицейские выполняли свои служебные обязанности. Мы не согласны с решением суда и адвокаты уже готовят жалобу в суд апелляционной инстанции, где мы будем добиваться справедливости".

Судебные разбирательства в этом производстве продолжались более двух лет. А их причиной стало задержание полицейскими в игровом заведении 22-летнего жителя Львова 9 февраля 2018 года.

Во время проверки юноша проглотил пакетик, в котором было наркотическое вещество. Полицейские надели на него наручники, а потом пытались заставить его выплюнуть пакетик. Далее полицейские вывели его на улицу и начали оказывать юноше первую медпомощь, но он скончался на месте.

Львов (4580) наркотики (2143) Нацполиция (16427)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
Тоесть полицейских садят за то, что 22 летний нарколыга глотнул пакет с наркотой и умер от передоза играя в незаконном зале игровых автоматов? Я правельно понял?
показать весь комментарий
03.08.2021 16:29
+12
а як там княжичі, кагарлик, вбитий мусорами хлопчик, список можна продовжувати
показать весь комментарий
03.08.2021 16:26
+5
хороший пакет кокаина прекращает в Офисе Президента любую панику и возвращает обычную рабочую атмосферу
показать весь комментарий
03.08.2021 16:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Моніка ЗЕленскі наказав Баканову «копати» проти колишнього 100% свого генпрокурора Рябошапки. Зі вчорашнього вечора в офісі Зеленського страшенна паніка через витік інформації про особисту зустріч блазня з викраденим Чаусом.
показать весь комментарий
03.08.2021 16:21 Ответить
хороший пакет кокаина прекращает в Офисе Президента любую панику и возвращает обычную рабочую атмосферу
показать весь комментарий
03.08.2021 16:25 Ответить
Тоесть полицейских садят за то, что 22 летний нарколыга глотнул пакет с наркотой и умер от передоза играя в незаконном зале игровых автоматов? Я правельно понял?
показать весь комментарий
03.08.2021 16:29 Ответить
ну . как то так
показать весь комментарий
03.08.2021 16:37 Ответить
прочитал более внимательно, у него пакетик в горле застрял. Эдакий жордж флойд на минималках. Лучше оно конечно от передоза помереть, чем так
показать весь комментарий
03.08.2021 16:43 Ответить
сам проковтнув і виявляється він міг собі сам допомогти, а поліцейські, які примушували виплюнути не могли, дебільна логіка.
показать весь комментарий
03.08.2021 21:29 Ответить
Те согл вашим словам, полицейские не помогали задыхающемуся парню и не оказывали первую помощь, чему их обучали ?
За это и сядут.
Стоять вокруг и "прымушувать" это они умеют.
Сам видел как они 3я экипажами одного пьяного "поимушувалы" успокоится.
Не вынимая рук из карманов.
показать весь комментарий
04.08.2021 02:50 Ответить
Не полицейских, а мусоров. Это во первых, А во вторых, нету у них права решать, кому что жрать и пить. Тебя тоже можно газвать наркоманом, потом докажи что это ге так.
показать весь комментарий
03.08.2021 18:44 Ответить
а хто тому баризі забороняв, щось ковтати - ніхто, а от предмет злочину - пакетик з наркотою, і відповідно примусити виплюнути, бо він намагався приховати мали.
показать весь комментарий
03.08.2021 21:32 Ответить
Ну, прежде всего оставаться человеком нужно. Тут нет о чем спорить.
показать весь комментарий
03.08.2021 21:58 Ответить
та да, торгувати наркотою і калічити життя людей це так людяно, а затримати баригу і примусити виплюнути пакет з наркотою, це нелюдське поводження.
показать весь комментарий
03.08.2021 22:26 Ответить
Вы брехло....
Где написано что он торговал?
показать весь комментарий
04.08.2021 02:51 Ответить
Полицейские свою вину не признали и будут подавать апелляцию. Источник: https://censor.net/ru/n3280623\\\\\\\\\

судьи нормально сделали бо мусоров столько засудить - это круто.
а то шо аппелируют - так выставить их на улицу против недовольных аппелляцией.
может лучше зону выберут или как?
я ничо не кажу, но вот где европейские стандарты то - даже мусора и то - на бутылках, то есть в камерах то
показать весь комментарий
03.08.2021 16:25 Ответить
а кто будет "на улице" ? обоссаные наркоманы с игровой зависимостью как тот который сдохЮ подавившись пакетом?
показать весь комментарий
03.08.2021 16:51 Ответить
зачем?
полиция не особо там и ту - тут - смотри недавно на обдлбыша а там - за такое - скандал - либо камера тю-тю,. либо слуга - то-то
показать весь комментарий
03.08.2021 16:54 Ответить
тобто барига намагався приховати предмет злочину, пакет з наркотою то нормально, а поліцейські, які затримали і примушували виплюнути, злочинці, якась зебільна логіка.
показать весь комментарий
03.08.2021 21:33 Ответить
Вот поэтому и нужно полицейских не двухмесячные курсы проводить а учить 5 лет, плюс щемить начальство, чтобы в полиции такого бардака не было...
показать весь комментарий
03.08.2021 16:25 Ответить
И шо наркоманы перестанут пакетики пытаться проглатывать?
показать весь комментарий
03.08.2021 16:57 Ответить
Вы брехло....
Где написано что он наркоман?
Тогда согл вашей логике проститутка .
показать весь комментарий
04.08.2021 02:53 Ответить
Конечно он отличник боевой и политической подготовки, только об этом тоже забыли написать. А вы брехло, где я писал что он наркоман?
показать весь комментарий
04.08.2021 06:46 Ответить
А у вас батенька склероз
https://censor.net/ru/comments/locate/3280623/01921436-2ad1-70f6-9076-1bcbd6642bea

Или вы это просто говорили ни о чем что бы поддержать разговор.....
показать весь комментарий
05.08.2021 13:19 Ответить
Ну и где там написано что он наркоман?
показать весь комментарий
05.08.2021 14:24 Ответить
И когда же бабаболки перестанут засорять форум?.......
И где здесь написано что балаболка это вы?
показать весь комментарий
06.08.2021 11:05 Ответить
Так не засоряйте. Где написано?
показать весь комментарий
06.08.2021 11:07 Ответить
а як там княжичі, кагарлик, вбитий мусорами хлопчик, список можна продовжувати
показать весь комментарий
03.08.2021 16:26 Ответить
Після таких "приговорів" до патрульної поліції НІХТО не пІде працювати!! Йде розвал держави при зеленому дурні по всіх напрямках!! Наркоша захищає свого дружбана. Рибак рибака бачить здалека!!
показать весь комментарий
03.08.2021 16:28 Ответить
пусть лучше никто не пойдет, чем вот такие упыри.
показать весь комментарий
03.08.2021 16:46 Ответить
Во гады первый раз закон выполнили задержали наркодиллира, да как посмели!
показать весь комментарий
03.08.2021 16:59 Ответить
угу, так задержали, что человека нет в живых.
показать весь комментарий
03.08.2021 17:23 Ответить
Ну как бы на любом кладбище полно "нет в живых". Кого пересажаем дворников, врачей, учителей и тд?
показать весь комментарий
03.08.2021 18:16 Ответить
ух как хитро сформулировал предложение, ничего не поймешь ))
показать весь комментарий
03.08.2021 18:19 Ответить
Что именно вам не понятно?
показать весь комментарий
03.08.2021 18:25 Ответить
очевидно, что не понятно к чему тут дворники, учителя и врачи, когда речь идет о садистах, по вине которых умер человек.
показать весь комментарий
03.08.2021 18:35 Ответить
Конечно не понятно к чему тут полицейские выполнявшие свои обязанности к садисту пхнущему себе в рот что попало. По вашей логике в этом можно обвинять и учителей, дворников и тд не имеющих отношение к действиям садиста никакого отношения.
показать весь комментарий
03.08.2021 18:39 Ответить
ой не нужно только накидывать сказки, если бы эти садисты не виноваты были, то никто бы их не засудил на 8 лет всех шестерых, явно нам не договаривают всех подробностей.
показать весь комментарий
03.08.2021 18:42 Ответить
Ну фантазии там могут быть любыми. Никто не очаровывается полицаями, тем более наркота это именно их подконтрольный бизнес давно. Но в статье написано то что написано, а засудить у нас могут за что попало, например как Дронова просто за наличие на светофоре желтого цвета. Так что если вы намекаете на фантазию что 8 человек запихивали ему в рот эту наркоту я этому ни в жизнь не поверю. А то что дебил толкал наркоту и сам себе впихнул в горло эту дрянь это самый реалистичный сценарий. И да возможно это месть патрульным полицаям от крышивателей что б не трогали сеть, если говорить о недоговоренном.
показать весь комментарий
03.08.2021 18:55 Ответить
Мусоров, которые убили на Майдане больше 40 человек, зелохи не только не посадили, но и вернули на службу. Я ни в коем случае не выгораживаю убийц парня, я говорю, что зелохи выпускают по приказу куйла всех своих.
показать весь комментарий
03.08.2021 16:29 Ответить
та нічого поганого, якщо б і вигороджували тих, хто не умисно вбив... І покарання потрібне, але якщо весь опис правда- це не вирок, а дурня якась 6-ом по 8-ім... Ну не може бути 6-ть однаково винних, бо наділи 6-ро кайданок, шестеро тримали та т.д.
показать весь комментарий
03.08.2021 22:45 Ответить
Вина полицейских,а платить должны налогоплательщики?
показать весь комментарий
03.08.2021 16:29 Ответить
Сразу шесть?
Ну ладно, двое надевали наручники, двое держали наркошу, но что делали оставшиеся двое?
показать весь комментарий
03.08.2021 16:40 Ответить
пытались достать пакетик из пищевода
показать весь комментарий
03.08.2021 16:44 Ответить
ногами
показать весь комментарий
03.08.2021 16:50 Ответить
Тер.оборона должна заниматься ОБОРОНОЙ ТЕРРИТОРИЙ.Например в парках патрулировать и ловить чекистов Луки с СБУшниками,а не с наркош и водил бабки сбивать
показать весь комментарий
03.08.2021 16:43 Ответить
Любитель игровых автоматов скорее всего приторговывал наркотой и у него я думаю богатенькие со связями родители. Сразу шестерым полицейским по 8 лет нахлобучить и 4 ляма компенсации, явно заказуха от убытых горем родителей
показать весь комментарий
03.08.2021 16:43 Ответить
аж не верится, что посадят, интересно, будут сидеть в специально санатории?
показать весь комментарий
03.08.2021 16:44 Ответить
где бы это так садили ?
показать весь комментарий
03.08.2021 16:51 Ответить
Якась темна справа. За ковтання пакету стільки не дають.
показать весь комментарий
03.08.2021 16:55 Ответить
наверное публично не выносят всех подробностей.
показать весь комментарий
03.08.2021 16:56 Ответить
Це дивлячись кому він того пакетика ніс.
Суд засудив до 8 років в'язниці 6 львівських поліцейських за перевищення службових повноважень. Нацполіція подає апеляцію - Цензор.НЕТ 9079
показать весь комментарий
03.08.2021 17:04 Ответить
Ні, цей вирок я не підтримую.
Загиблий сам ковтнув пакет з сильнодіючою речовиною. То було питання часу, поки вона виділиться. Він уже був ходячим мерцем.
показать весь комментарий
03.08.2021 17:01 Ответить
є й інші питання:
1. чого вони туди прийшли ? закрити гральний заклад чи ловити наркош ?
2. як що прийшли закрити заклад, то чому не повигоняли відвідувачів і не розгромили апарати у процесі арешту та погрузки/вигрузки ?
3. як що прийшли ловити нариків - є припущення, шо кришують заклад
показать весь комментарий
03.08.2021 20:19 Ответить
Колись,ще за совітів,у Львові на танцях в "Газі" наш хлопака врізав негру за те,що чіплявся до нашої дівчини...Негр впав,вдарився головою і вмер...Хлопця розстріляли і суддя Ленінського (тепер Галицького) суду пояснив вирок простими словами - "тому що є престиж країни,у яку безпечно можна приїхати.І він стоїть вище карного кодексу"...Поясню,до чого тут копи...Стаття ККУ "Перевищення службових обов"язків" дуже жорстка,складається з трьох частин і навіть в самій м"якій частині,коли коп навіть не торкається постраждалого а тільки діє не по статуту передбачає тюремне ув"язнення...Як не смішно,але копу можна дати два роки тюрми за те,що він вихопив у тебе з рук посвідчення водія і піщов оформляти на тебе постанову...І це зрозуміло,бо якщо той,який слідкує за порядком сам порядок порушує - то така країна ніколи не стане гідною державою...В нас же перевищення копів на кожному кроці,згадаймо хоча б Олійника,який вбив невинну людину і спокійно працює далі...Так що львівський суддя молодець,нарешті пішов проти отієї мєнтовської кругової поруки...
показать весь комментарий
03.08.2021 17:47 Ответить
красиво фантазуєш чи відверто брешеш??? Якщо ти був свідком того часу, то тобі цей сайт і комп'ютер до дупи, бо не осилив.
показать весь комментарий
03.08.2021 22:50 Ответить
Маразм продолжается...нормальных садят, а уродов оправдывают....
показать весь комментарий
03.08.2021 17:52 Ответить
Меня ограбили и довели мою семью до того, что хочется выехать, а они мрази этого и хотят, им заплатили очень похоже что за это, не Путин ли спонсирует мразей?
показать весь комментарий
03.08.2021 22:27 Ответить
Якщо причина смерті удушення, то це нещасний випадок.
показать весь комментарий
03.08.2021 18:24 Ответить
зі зв*язанними руками ?
показать весь комментарий
03.08.2021 20:21 Ответить
Мда, вред очевиден, дорого стране и населению обходятся мрази
показать весь комментарий
03.08.2021 22:25 Ответить
 
 