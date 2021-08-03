Киллер застрелил человека в Одессе. В городе введен план "Сирена". ФОТО

3 августа в Одессе была открыта стрельба из боевого оружия на улице Малиновского в Одессе. В результате огнестрельные ранения получил мужчина, который впоследствии скончался в больнице.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации областной полиции.

Как отмечается в информации 3 августа, во дворе многоэтажки на улице Малиновского (во дворе ЖК "Новые Черемушки") неизвестный выстрелил в мужчину. Пострадавший, личность которого установлена, получил ранения, был госпитализирован, но в больницце скончался. Правонарушитель с места происшествия скрылся на автомобиле "Мерседес" серебристого цвета.

"Сейчас на месте работают полицейские. Рассматривается несколько версий правонарушения и решается вопрос о его правовой квалификации. Для установления места нахождения и задержания злоумышленника в городе введена специальная полицейская операция "Сирена"", - говорится в информации.

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Полиция просит всех, кому что-либо известно об обстоятельствах преступления или лицо, его совершившее, сообщить в ближайший отдел полиции или по спецлинии "102".

По данным источников "Думской" в правоохранительных органах, мужчину застрелили представители одной из этнических преступных группировок Одессы, которые выполняли заказ на убийство. Погибший является фигурантом уголовного производства, открытого по статье о вымогательстве.







