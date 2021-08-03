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Киллер застрелил человека в Одессе. В городе введен план "Сирена". ФОТО

3 августа в Одессе была открыта стрельба из боевого оружия на улице Малиновского в Одессе. В результате огнестрельные ранения получил мужчина, который впоследствии скончался в больнице.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации областной полиции.

Как отмечается в информации 3 августа, во дворе многоэтажки на улице Малиновского (во дворе ЖК "Новые Черемушки") неизвестный выстрелил в мужчину. Пострадавший, личность которого установлена, получил ранения, был госпитализирован, но в больницце скончался. Правонарушитель с места происшествия скрылся на автомобиле "Мерседес" серебристого цвета.

"Сейчас на месте работают полицейские. Рассматривается несколько версий правонарушения и решается вопрос о его правовой квалификации. Для установления места нахождения и задержания злоумышленника в городе введена специальная полицейская операция "Сирена"", - говорится в информации.

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Полиция просит всех, кому что-либо известно об обстоятельствах преступления или лицо, его совершившее, сообщить в ближайший отдел полиции или по спецлинии "102".

По данным источников "Думской" в правоохранительных органах, мужчину застрелили представители одной из этнических преступных группировок Одессы, которые выполняли заказ на убийство. Погибший является фигурантом уголовного производства, открытого по статье о вымогательстве.

Киллер застрелил человека в Одессе. В городе введен план Сирена 01
Киллер застрелил человека в Одессе. В городе введен план Сирена 02
Киллер застрелил человека в Одессе. В городе введен план Сирена 03
Киллер застрелил человека в Одессе. В городе введен план Сирена 04

Одесса (7868) убийство (6476)


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Топ комментарии
+16
нет, она занята присмотром за лотками с безакцизными сигаретами и крышеванием придорожной торговли контрабандным бензином в баклажках. Это деньги приносит, а борьба с оргпреступностью приносит только проблемы
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03.08.2021 16:50
+13
Это всё плоды работы СБУ.
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03.08.2021 16:36
+11
В стране бардак, нацполиция непонятно чем занимается в парке пьяных ловит...
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03.08.2021 16:45
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Это всё плоды работы СБУ.
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03.08.2021 16:36 Ответить
Бытовуха
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03.08.2021 16:37 Ответить
Простых людей киллера не убивают. Ясно-понятно шо потерпевший был та еще мрозь
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03.08.2021 16:41 Ответить
Гонгадзе, Шеремет, Шишов, Шаповал, Возней, Вороненко - всех их убили киллеры.
Хочешь сказать, что все они были "мрозью"?
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03.08.2021 16:52 Ответить
Не путай действия КГБ и спецслужб с разборками криминалитета
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03.08.2021 16:53 Ответить
да
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03.08.2021 17:12 Ответить
в чьих-то глазах да!
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03.08.2021 22:14 Ответить
Только не стоило в этот список добавлять Гонгадзе и Шеремета. Дело в том, что они, в разное время, были любовниками Притулы, у которой был еще и "папик" - Владимир Литвин. Обе смерти показательны - мол не трожь моё. Тут явно на почве ревности старика, к молодым стёбарям и наличие "чёрной вдовы".

А вот в ваш список надо обязательно добавить полковника СБУ Хараберюша (Военная контрразведка), настоящего Героя Украины, взорванного в своей машине в Мариуполе (2015-й год). Его группа взяла в плен нескольких офицеров армии РФ, в том числе двух полковников, ПЛАНИРОВАВШИХ операции на Донбассе и которых очень тихо, без огласки, обменяли Порошенко, Медведчук и Грицак.
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04.08.2021 12:29 Ответить
Это типичный жабо-гадюкинг. Хочется пожелать успехов сразу всем представителям этнических группировок.
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03.08.2021 18:28 Ответить
посторонние машины - номера замылили
а у мерседеса на котором киллер скрывался - НЕТ
Профффесионалы бл....
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03.08.2021 16:42 Ответить
именно так и надо делать, как сделали!
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03.08.2021 16:53 Ответить
Кілер застрелив людину в Одесі. У місті введено план "Сирена" - Цензор.НЕТ 7573
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03.08.2021 16:45 Ответить
решается вопрос о его правовой квалификации

============================
стовідсоткове дрібне ***********!
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03.08.2021 17:57 Ответить
В стране бардак, нацполиция непонятно чем занимается в парке пьяных ловит...
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03.08.2021 16:45 Ответить
нет, она занята присмотром за лотками с безакцизными сигаретами и крышеванием придорожной торговли контрабандным бензином в баклажках. Это деньги приносит, а борьба с оргпреступностью приносит только проблемы
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03.08.2021 16:50 Ответить
Дело дрянь,такие преступления практически не раскрываемы.Разве найдут какого нибуть козла отпущения и всех собак на него повесят.Или силовикам просто заказали отсранить от влияние а городе какой-то групировки.Так как по выше изложенному видно что силовики знают об бандитских групировках но до сих пор их не трогают.
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03.08.2021 16:48 Ответить
ну как сказать, сейчас везде камері и полиция отслеживает все мобильніе телефоні /віключенніе/ включенніе. главное нигде не оставить цифровой след, но дети гор аки младенці
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03.08.2021 22:37 Ответить
Полиция отслеживает то что ей нужно и выгодно а остальное просто исчезает.Пример.Изначально каждый наряд полицейских обязан был на дежурстве иметь на мундире вебкамеру.Но так как на камеру им попадались и неудобные правительству лица то их просто отменили чем развязали руки как постовым при исполнении,так как они стали безконтрольными богами,так и скрыли нерадивость и убожество тех кто на камере по статусу не должен был засветится.Тоесть власть как ментовскую так и правительственную.
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03.08.2021 22:50 Ответить
Отчаянный крендель.Пошёл на такое с переделанной турецкой стартовой пукалкой.А мог бы и сам "наложить себе в руки",получив затвором в лоб.
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03.08.2021 16:54 Ответить
При зелеНом подонке полный бардак!
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03.08.2021 16:55 Ответить
Та ты шо?
До него никого не убивали.
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03.08.2021 16:59 Ответить
Шеремета, Сармата, Окуеву, Шаповала... при ком убили??? Список продолжить? Какого ты эту хрень несешь?
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03.08.2021 17:12 Ответить
Не забываем про взорванного, в 2015-м, настоящего Героя Украины, полковника СБУ Хараберюша, доставившего с той линии фронта к нам, нескольких крайне важных языков. Правда его начальники их тихо вернули врагу.
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04.08.2021 12:32 Ответить
Да, конечно! Просто за это время столько людей убито... К сожалению всех оч трудно запомнить... Слава Героям!
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04.08.2021 15:57 Ответить
и на каво киллера наняли?на слесаря дядю пэтю?
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03.08.2021 16:57 Ответить
Все эти "нутряные" органы - бизнесовые структуры. Им некогда заниматься правопорядком, безопасностью граждан и государства...
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03.08.2021 16:59 Ответить
Пишут,вымогатель.Неудачно денег попросил.Теперь заметают следы к хозяину.
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03.08.2021 17:04 Ответить
може навпаки - у нього вимагали?
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04.08.2021 00:03 Ответить
Киллер всего лишь ранил?
Наверное руки дрожат.
Настоящего киллера "перехватом" не взять.
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03.08.2021 17:22 Ответить
план перехват результатов не дал)))) чет гоблин вспомнился)))
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03.08.2021 17:45 Ответить
Ничего необычного...Главное Чауса в труселях вывезти
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03.08.2021 17:48 Ответить
Спокойно, без паники. Цыганские разборки, а перепись цыганам не грозит.
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03.08.2021 18:03 Ответить
перепись только зеленым грозит потерей прибыли
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03.08.2021 18:15 Ответить
Етнічне угрупування про українців не напишуть.
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03.08.2021 18:10 Ответить
цэгани сто процентив чи еврэйи
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03.08.2021 18:12 Ответить
надеюсь Чаус не пострадал
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03.08.2021 18:48 Ответить
стреляют убивают вешают - це украина ненька моя ридненька
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03.08.2021 18:52 Ответить
я вас умоляю ,обезьянка стреляла в обезьянку ! какой здесь криминал *?
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03.08.2021 19:20 Ответить
код коричневый
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03.08.2021 21:56 Ответить
Перестаньте впускати кацапів в Україну . Навіщо нам це лайно ?
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03.08.2021 22:38 Ответить
откуда такое фото лица киллера? как так можно было засветится...
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04.08.2021 05:56 Ответить
 
 