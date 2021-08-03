Верховный Суд потребовал дополнительные доказательства от СБУ и Нацсовета ТРВ в деле закрытия каналов Медведчука

Кассационный админсуд в составе Верховного Суда продолжил рассмотрение дел о применении санкций к ООО "НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ" и ООО "ТВ ВЫБОР", в ходе которого вынес решения об истребовании дополнительных доказательств от СБУ и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба ВС в телеграмме.

"В ходе судебных заседаний коллегия судей удовлетворила письменные ходатайства представителей истца о присоединении к материалам дела документов, оценку которым суд предоставит на стадии исследования доказательств. Также коллегия судей вынесла письменные решения, согласно которым затребовала дополнительные доказательства от истца, Службы безопасности Украины, а также Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания", - говорится в сообщении.

В ВС напомнили, что в этих исках от ООО "НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ" и ООО "ТВ ВЫБОР" обжалован Указ Президента от 2 февраля 2021 № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021" О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"", согласно которому применены санкции к истцам.

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Напомним, 2 февраля 2021 года вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

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Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

В конце февраля стало известно, что заблокированные каналы "пула Медведчука" ZIK, Newsone и "112-Украина" создают новый канал на базе львовского "Первого независимого". Коллектив "Первого независимого" выступил против его продажи. Новый телеканал Медведчука начал вещание 26 февраля, и через час после начала вещания был отключен со спутника. Сейчас он вещает только в YouTube.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.