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Новости Закрытие каналов Медведчука
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Верховный Суд потребовал дополнительные доказательства от СБУ и Нацсовета ТРВ в деле закрытия каналов Медведчука

Верховный Суд потребовал дополнительные доказательства от СБУ и Нацсовета ТРВ в деле закрытия каналов Медведчука

Кассационный админсуд в составе Верховного Суда продолжил рассмотрение дел о применении санкций к ООО "НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ" и ООО "ТВ ВЫБОР", в ходе которого вынес решения об истребовании дополнительных доказательств от СБУ и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба ВС в телеграмме.

"В ходе судебных заседаний коллегия судей удовлетворила письменные ходатайства представителей истца о присоединении к материалам дела документов, оценку которым суд предоставит на стадии исследования доказательств. Также коллегия судей вынесла письменные решения, согласно которым затребовала дополнительные доказательства от истца, Службы безопасности Украины, а также Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания", - говорится в сообщении.

В ВС напомнили, что в этих исках от ООО "НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ" и ООО "ТВ ВЫБОР" обжалован Указ Президента от 2 февраля 2021 № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021" О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"", согласно которому применены санкции к истцам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховный Суд рассмотрит часть дела относительно санкций против канала "112" в закрытом режиме

Напомним, 2 февраля 2021 года вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции против "каналов Медведчука" стали одной из причин эскалации на Донбассе, - "слуга народа" Потураев

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

В конце февраля стало известно, что заблокированные каналы "пула Медведчука" ZIK, Newsone и "112-Украина" создают новый канал на базе львовского "Первого независимого". Коллектив "Первого независимого" выступил против его продажи. Новый телеканал Медведчука начал вещание 26 февраля, и через час после начала вещания был отключен со спутника. Сейчас он вещает только в YouTube.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Верховный Суд (1096) Медведчук Виктор (1788) Нацсовет ТРВ (572) СБУ (19861) канал (160)


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Топ комментарии
+19
Какие доказательства? Подонок пиховшек должен высраться на украинский флаг в эфире?
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03.08.2021 17:21
+15
Запасаемся попкорном. Скоро будет очередное шоу для люмпена.
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03.08.2021 17:19
+11
у меня еще были надежды, что мы дождемся закрытия канала "НАШ", который работает на рашистскую пропаганду, а тут вон оно что..
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03.08.2021 17:26
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Запасаемся попкорном. Скоро будет очередное шоу для люмпена.
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03.08.2021 17:19 Ответить
Какие доказательства? Подонок пиховшек должен высраться на украинский флаг в эфире?
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03.08.2021 17:21 Ответить
у меня еще были надежды, что мы дождемся закрытия канала "НАШ", который работает на рашистскую пропаганду, а тут вон оно что..
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03.08.2021 17:26 Ответить
Нужно принимать закон.все кацапское и ватное нах!
а не через РНБО!
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03.08.2021 17:28 Ответить
Ух как "неожиданно"!
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03.08.2021 17:29 Ответить
Доказательств по работе на кацапию выше крыши и выше крыши доказательст по воровству государственного имущества Украины.И по законам все обязано быть арестовано в пользу государства а сам Медведчук осужен за предательсво Родины и за подрывную деятельность в пользу *****.А имущество включает в себя и телеканалы или это не его имущество?
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03.08.2021 17:35 Ответить
Погодь, телекомпании еще что то и украли?
Просвети!
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03.08.2021 17:38 Ответить
доходить і до тебе, що навіть благу справу слід робити законими методами?
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03.08.2021 17:46 Ответить
Что значит и до мене?
Я сразу сказал, что это будет громкий выброс метана в лужу.
За это вышивата обзывала меня кацапом.
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03.08.2021 17:53 Ответить
А газовая труба,которая перешла к нему с нарушением всех законов А охотничьи угодия в заказниках Карпат...И это только капля в море, так можна продолжать и продолжать.
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03.08.2021 17:46 Ответить
Пока вы с бубочкой будете путать мухи с котлетами, а не решать вопросы согласно законодательству, медведчук будет ложить на вас член и получать моральный ущерб от государства.
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03.08.2021 17:55 Ответить
Їм нема коли такими дрібницями займатися, як збір доказів на сєпарів.
Бо про Семенченка треба щось бекати і мекати у суді.
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03.08.2021 17:36 Ответить
от буде воні, коли встановлять, що, закривши ці анали, - клоун порушив законодавство....
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03.08.2021 17:43 Ответить
Вполне предсказуемо, еще и компенсацию получит с госбюджета.
Зато была радость для дебилов, а это главное.
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03.08.2021 17:47 Ответить
Жодній, поважаючий себе країні, не потрібні спец служби які діють в межах закону. Для того, щоб діяти в межах закону, достатньо звичайних ментів.
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03.08.2021 20:37 Ответить
Где ваши доказательства? И действительно где ? Шош вы не смотрели, как славили ху и ло и опускали Украину? Покажите пожизненным и лопатогребущим нарезку роликов....вы же в этом преуспели.
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03.08.2021 17:54 Ответить
Отлично. Надеюсь, скоро каналы опять заработают.
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03.08.2021 18:00 Ответить
во радости то будет, дерьмецо сново польется прямо в мозг
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03.08.2021 18:04 Ответить
Ти шо кац@п?
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03.08.2021 18:07 Ответить
Егеш,прокацапський суд так вам і дозволе закрити прокацапські тв канали.
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03.08.2021 18:03 Ответить
ВСУ на 3/4 рьігі і вата.
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03.08.2021 18:06 Ответить
продам савецкие кеды...почти новые 42 размер не дорого
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03.08.2021 18:29 Ответить
Баканов до сих пір їх не надав?
Загубив?
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03.08.2021 18:36 Ответить
Да здрваствует Верховный Суд, единственный суд реформированный после судебной реформы величайшего гетьмана, дипломаты и кондитера видимой части вселенной!
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03.08.2021 19:38 Ответить
Не вміємо ми розмовляти з ворогами потихому.Гниду мали би вже давно черви з'їсти.
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03.08.2021 19:51 Ответить
Почалось...Де докази?...ихтамнет! ...Медведчуку -волю! Вовку - медаль! Геть руки від КСУ!...
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03.08.2021 21:04 Ответить
Всё это можно было ожидать с самого начала "санкций". Это всё понты для жаждущего зрелищ народа. Санкции можно накладываь на иностранцев. А внутри страны всегда действуют внутри правового поля.
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03.08.2021 21:14 Ответить
Что, стоит ждать скорого возобновления вещания по решению суда?))) Это будет шоу))
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03.08.2021 22:37 Ответить
Вам цікаво ЩО БУДЕ?

А... буде те, що є!😁
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04.08.2021 09:40 Ответить
 
 