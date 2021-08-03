С начала суток зафиксированы 5 обстрелов со стороны оккупантов, на Луганщине линию разграничения пересекал вражеский беспилотник, - пресс-центр ОС
С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 6 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
У населенного пункта Золотое-4 вооруженные формирования РФ обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия. В направлении населенного пункта Светлодарск враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Возле Луганского противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия.
Неподалеку Водяного, что у Донецка, российские наемники обстреляли позиции ВСУ из минометов 82-го калибра. А у Водяного, что на Приазовье, противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.
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Благодійний Фонд Порошенка спільно з волонтерами забезпечать відновлення камери відеоспостереження 10-ої окремої десантно штурмової бригади, після виведення її з робочого стану пострілом ворожого снайпера. Про це повідомив у відеозверненні п'ятий Президента України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.
«З 27 травня «Справа Громад», «Брати по зброї» і мій благодійний фонд разом із нашими партнерами по фракції «Європейська Солідарність» ведуть дуже важливий проект. Проект, який забезпечує збереження життів українських воїнів у найбільш гарячих точках лінії зіткнення. Встановлюються системи відеоспостереження, камери з далеким зумом, прибори нічного бачення, батальйонні, бригадні пункти спостереження. Уже пройшло більше двох місяців, і ця система ефективно діє», - сказав Порошенко.
Лідер «Європейської Солідарності» подякував небайдужим українцям, які допомагають в закупівлі обладнання для фронту своїми пожертвами.
«Це завдяки вам. Ви кожного дня по 30, 50, 60 тисяч гривень надсилаєте на «Справу Громад» і «Братам по зброї». Ми намагаємося тримати, щоб половина це були ваші гроші, а половина були гроші мого благодійного фонду. І сьогодні 10-ка (бригада), де вже повністю завершено забезпечення цими системами і вже в 72-ій облаштовуються позиції в найгарячіших точках - Зайцевому, Шумах, Авдіївці на «промці». Ця робота буде продовжуватися», - зазначив він.
«На жаль, ми не обходимося без втрат. Але не втрат наших воїнів, а втрат оцих «очей». Очей, якими наші солдати спостерігають, знаходять і знешкоджують снайперські групи, які виходять на полювання за нашими воїнами», - додав п'ятий Президент України.
Також Петро Порошенко продемонстрував пошкоджену снайпером камеру: «Отже, куля снайпера ворожого потрапила… ось є вхідне і вихідне… І вони думали, що знищать наші «очі».
«Ми, знаєте, як в того билинного дракона - коли йому відрубають одну голову, виростуть три. І будуть бити ворога. Вони думали, що знешкодили одну камеру, а ми додамо «очей» нашим бійцям з «десятки», і вони будуть діяти більш ефективно», - підкреслив п'ятий Президент України.
Лідер «Європейської Солідарності» повідомив, що постачання на фронт систем відеоспостереження продовжиться. «Ми продовжимо роботу по встановленню і забезпеченню наших воїнів, наших бригад ефективним спостереженням. І на кожну камеру, яку ворог буде намагатися збити, на фронті будуть три нові - вашими і нашими зусиллями», - наголосив Порошенко.