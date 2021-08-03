С начала суток зафиксированы 5 обстрелов со стороны оккупантов, на Луганщине линию разграничения пересекал вражеский беспилотник, - пресс-центр ОС

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 6 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

У населенного пункта Золотое-4 вооруженные формирования РФ обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия. В направлении населенного пункта Светлодарск враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Возле Луганского противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

Неподалеку Водяного, что у Донецка, российские наемники обстреляли позиции ВСУ из минометов 82-го калибра. А у Водяного, что на Приазовье, противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

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Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.