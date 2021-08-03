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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток зафиксированы 5 обстрелов со стороны оккупантов, на Луганщине линию разграничения пересекал вражеский беспилотник, - пресс-центр ОС

С начала суток зафиксированы 5 обстрелов со стороны оккупантов, на Луганщине линию разграничения пересекал вражеский беспилотник, - пресс-центр ОС

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 6 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

У населенного пункта Золотое-4 вооруженные формирования РФ обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия. В направлении населенного пункта Светлодарск враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Возле Луганского противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

Неподалеку Водяного, что у Донецка, российские наемники обстреляли позиции ВСУ из минометов 82-го калибра. А у Водяного, что на Приазовье, противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Также читайте: За сутки семь нарушений перемирия: войска РФ применили 82-мм минометы, потерь нет, - пресс-центр ООС

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

Автор: 

обстрел (26942) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+7
Щось не чую, щоб наші просунулись вперед і звільнили якісь нові території.
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03.08.2021 17:21
+4
І повернулись на позиції під Золотим 4...
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03.08.2021 17:24
+4
Миролюбність зЕзідента і бізнес в мацкве.
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03.08.2021 17:45
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Щось не чую, щоб наші просунулись вперед і звільнили якісь нові території.
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03.08.2021 17:21 Ответить
І повернулись на позиції під Золотим 4...
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03.08.2021 17:24 Ответить
Ти шо! Нелох членограйович, хiба дозволить???!
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03.08.2021 17:25 Ответить
Можно ссылочку на это знаменательное событие?
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03.08.2021 18:42 Ответить
Та слава Богу что зеленый говнокомадующий назад войска не отводит.
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03.08.2021 17:24 Ответить
Аби не порох!
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03.08.2021 17:35 Ответить
Чуть ли не ежедневно, в сводках, пролет "орлана"! Гипотетический вопрос, а что-кто мешает его подавит-уничтожить???!
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03.08.2021 17:34 Ответить
Миролюбність зЕзідента і бізнес в мацкве.
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03.08.2021 17:45 Ответить
Не мели емеля... Кацапский снайпер, как ты выразился,довольно скрытен и на расстоянии не досягаемом, для свд! А что-либо серьезное, как-то, отработать по квадратам, членограй отобрал, или вывел-опечатал!
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03.08.2021 17:45 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/08/03/petro-poroshenko-na-kozhnu-videokameru-yaku-vorog-bude-znyshhuvaty-na-fronti-budut-zyavlyatysya-try-novi/ Петро Порошенко: "На кожну відеокамеру, яку ворог буде знищувати, на фронті будуть з'являтися три нові "
Благодійний Фонд Порошенка спільно з волонтерами забезпечать відновлення камери відеоспостереження 10-ої окремої десантно штурмової бригади, після виведення її з робочого стану пострілом ворожого снайпера. Про це повідомив у відеозверненні п'ятий Президента України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.
«З 27 травня «Справа Громад», «Брати по зброї» і мій благодійний фонд разом із нашими партнерами по фракції «Європейська Солідарність» ведуть дуже важливий проект. Проект, який забезпечує збереження життів українських воїнів у найбільш гарячих точках лінії зіткнення. Встановлюються системи відеоспостереження, камери з далеким зумом, прибори нічного бачення, батальйонні, бригадні пункти спостереження. Уже пройшло більше двох місяців, і ця система ефективно діє», - сказав Порошенко.
Лідер «Європейської Солідарності» подякував небайдужим українцям, які допомагають в закупівлі обладнання для фронту своїми пожертвами.
«Це завдяки вам. Ви кожного дня по 30, 50, 60 тисяч гривень надсилаєте на «Справу Громад» і «Братам по зброї». Ми намагаємося тримати, щоб половина це були ваші гроші, а половина були гроші мого благодійного фонду. І сьогодні 10-ка (бригада), де вже повністю завершено забезпечення цими системами і вже в 72-ій облаштовуються позиції в найгарячіших точках - Зайцевому, Шумах, Авдіївці на «промці». Ця робота буде продовжуватися», - зазначив він.
«На жаль, ми не обходимося без втрат. Але не втрат наших воїнів, а втрат оцих «очей». Очей, якими наші солдати спостерігають, знаходять і знешкоджують снайперські групи, які виходять на полювання за нашими воїнами», - додав п'ятий Президент України.
Також Петро Порошенко продемонстрував пошкоджену снайпером камеру: «Отже, куля снайпера ворожого потрапила… ось є вхідне і вихідне… І вони думали, що знищать наші «очі».
«Ми, знаєте, як в того билинного дракона - коли йому відрубають одну голову, виростуть три. І будуть бити ворога. Вони думали, що знешкодили одну камеру, а ми додамо «очей» нашим бійцям з «десятки», і вони будуть діяти більш ефективно», - підкреслив п'ятий Президент України.
Лідер «Європейської Солідарності» повідомив, що постачання на фронт систем відеоспостереження продовжиться. «Ми продовжимо роботу по встановленню і забезпеченню наших воїнів, наших бригад ефективним спостереженням. І на кожну камеру, яку ворог буде намагатися збити, на фронті будуть три нові - вашими і нашими зусиллями», - наголосив Порошенко.
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03.08.2021 17:52 Ответить
для тебе я це коліпащу. І для таких патріотів, як ти. А на зебілів мені - нас рать.
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03.08.2021 18:58 Ответить
 
 